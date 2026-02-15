Cum un motan simplu a devenit superstar la una dintre cele mai faimoase adrese din lume. Are 15 ani

Newsweek.ro, 15 februarie 2026 20:50

Cel mai longeviv locatar de la reședința premierului britanic sărbătorește duminică 15 ani de servic...

Acum o oră
20:50
20:40
Minerale rare din Groenlanda ar putea fi rafinate în România? Proiect strategic în județul Brașov Newsweek.ro
România vrea să intre în afacerea procesării de pământuri rare, iar punctul de plecare ar urma să fi...
Acum 2 ore
20:20
Duminică, 15 februarie, Loteria Română poate schimba viața cu peste 25 de milioane de lei în premii Newsweek.ro
Loto 6/49 duminică 15 februarie 2026. Duminică, 15 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, No...
20:00
Șefa diplomației europene răspunde dur oficialilor americani. Reacția care atrage atenția Newsweek.ro
Şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, a respins duminică declaraţiile oficialilor americani care d...
19:50
Extensiile de păr ascund un secret periculos. Ce au descoperit cercetătorii despre substanțele folosite Newsweek.ro
Cercetătorii au descoperit substanțe chimice problematice în aproape toate extensiile de păr testate...
19:40
Ajutoarele Materna sunt plătite integral după luni de întârziere! Aproape 4 miliarde de lei, distribuiți acum Newsweek.ro
Primpria Bucureşti anunţă, duminică seară, că s-au achitat inetgral sumele restante pentru voucherel...
Acum 4 ore
19:20
Peste 25.000 de lei pensie medie pentru unii români. Cine sunt beneficiarii de venituri de mii de lei pe lună Newsweek.ro
În ianuarie 2026, 11.858 de persoane au beneficiat de pensii speciale, dintre care 7.863 din Bugetul...
19:10
Atac cu cagulă într-o benzinărie. Cum a fost prins suspectul după jaful din Timișoara? Newsweek.ro
Un bărbat a fost reținut duminică de polițiștii din Timiș, după ce, săptămâna trecută, purtând cagul...
18:50
Avertisment extins până luni. Ce zone din România sunt vizate de risc de inundații? Newsweek.ro
Hidrologii anunţă că, până luni la prânz, este cod galben de inundaţii în în bazinele hidrografice T...
18:40
Reuniune importantă în culisele Conferinței de Securitate de la München. Care este rolul României? Newsweek.ro
Ministrul Afacerilor Externe al României, Oana Ţoiu, a participat la reuniunea ministerială a format...
18:30
Polonia vrea să fabrice propriile arme nucleare din cauza amenințărilor Rusiei Newsweek.ro
Polonia are în vedere dezvoltarea propriilor arme nucleare din cauza amenințărilor tot mai mari din ...
18:20
Un gest banal care îți poate afecta fața? Adevărul despre obiceiul pe care îl facem zilnic Newsweek.ro
O înghițitură mică, o mare îngrijorare: Online, se susține că paiele promovează ridurile din jurul g...
17:40
După doi ani de liniște, a venit nota de plată. Ce i s-a întâmplat unui turist în Croația Newsweek.ro
Andrej a călătorit pe coasta croată în vara anului 2024. Aproape doi ani mai târziu, a primit o scri...
17:40
Operațiunea Firecrest. Marea Britanie trimte portavionul HMS Prince of Wales în nordul îndepărtat împotriva Ru Newsweek.ro
Ministerul Apărării din Marea Britanie a confirmat că un grup de atac al Portavionului condus de HMS...
Acum 6 ore
17:20
NATO comandă de 200.000.000 € cartușe calibru 120 mm. Rheinmetall construiește fabrică de muniție în România Newsweek.ro
Agenția NATO pentru Sprijin și Achiziții (NSPA) a plasat o comandă de la Rheinmetall pentru muniție ...
17:00
Ingredientul banal din bucătărie care face florile să explodeze de sănătate. Cum trebuie aplicat? Newsweek.ro
Acest mic stimulator pentru plante poate fi găsit în aproape orice bucătărie. Aproape nimeni nu bănu...
16:30
De ce se aburesc geamurile de termopan pe interior. Soluții de ajutor ca să nu mai ai această problemă Newsweek.ro
Geamurile de termopan se aburesc pe interior din cauza diferenței de temperatură și a umezelii din c...
16:10
La ce afecțiune gravă ești expus dacă stai treaz până târziu Newsweek.ro
Un studiu cu peste 300.000 de participanți a urmărit legătura dintre orele de somn şi veghe, şi star...
16:10
Lider PSD, anunț despre ajutoarele la pensie. „Vom da bani pentru copiii cu dizabilități și mame” Newsweek.ro
Fostul ministru de Finanțe, Adrian Cîciu, a anunțat că urmează un program de relansare a României în...
15:50
Ai noul buletin electronic? Semnătura lui e utilă, dar nu e universală. Ce spun noii posesori ai CEI Newsweek.ro
Noua carte de identitate electronică vine cu o semnătură digitală care promite să ne mute birocrația...
15:40
O femeie din România ar fi ucis peste 10 persoane la o vânătoare de oameni în Sarajevo, în anii 90 Newsweek.ro
Un articol publicat de The Times readuce în atenție acuzații șocante din timpul asediului Sarajevo, ...
Acum 8 ore
15:30
De ce merge secretarul de stat american Marco Rubio în Ungaria și Slovacia Newsweek.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio începe un mini-turneu în Slovacia și Ungaria, imediat după C...
15:20
„Butonul Roșu” împotriva bullyingului: o companie și Poliția Română lansează un mecanism contra violenței Newsweek.ro
Compania ieșeană Adservio, cunoscută pentru dezvoltarea catalogului digital utilizat în peste 1.200 ...
15:20
Nicușor Dan a dat curs invitației lui Donald Trump de a merge în SUA, la prima reuniune a Consiliului Păcii Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a anunțat, duminică, participarea sa săptămâna viitoare la prima reuniune a...
15:00
Pensie de doar 1.750 lei la un stagiu de cotizare de 35 ani. Ce detaliu a dus la această sumă ridicolă? Newsweek.ro
Pensionarii trebuie să fie atenți atunci când înaintează dosarul de pensie. Vă prezentăm cazul unui ...
14:40
Un acrobat spaniol a căzut de la 4 metri la un spectacol de circ din Craiova. Ce s-a întâmplat Newsweek.ro
Un acrobat spaniol în vârstă de 39 de ani, a căzut de la o înălţime de patru metri, în timpul unui e...
14:20
Cămătarii cu legea în mână: dobândă de 432% pe an, de 50 de ori mai mare ca la bancă Newsweek.ro
Intrat în malaxorul unor cămătari legali, IFN, un ieșean a ajuns să fie executat silit pentru o sumă...
13:50
Carcasă de grenadă rămasă neexplodată, descoperită în zona Gării din municipiul Galaţi Newsweek.ro
O carcasă de grenadă rămasă neexplodată a fost descoperită în zona Gării din municipiul Galaţi, muni...
Acum 12 ore
13:30
Un român a încercat să răpească un copil într-un supermarket din Italia. A fost oprit de părinți Newsweek.ro
Un român a încercat să răpească un copil. Incidentul s-a produs într-un supermarket din Italia. Româ...
13:10
Uber Eats revine în România, după șase ani de absență de pe piață Newsweek.ro
Uber intenționează să își extindă serviciile de livrare în șapte noi țări europene în cursul acestui...
12:50
Italia va participa la Consiliul pentru Pace al lui Trump în calitate de observator, declară Meloni Newsweek.ro
Italia va participa probabil la „Consiliul pentru Pace” al preşedintelui Donald Trump în calitate de...
12:30
Oana Ţoiu, discuții cu oficiali din Bavaria despre lansarea cursurilor de română în şcolile din Germania Newsweek.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a făcut o vizită la Consulatul General al României din Münc...
12:10
O tânără de 24 de ani a fost prinsă conducând cu 135km/h pe o stradă din Baia Mare. Ce amendă a primit? Newsweek.ro
O tânără a fost înregistrată de aparatul radar în timp ce conducea o mașină cu 135 km/h pe o stradă ...
12:00
Situație incredibilă. Pensia de invaliditate a scăzut cu 32 de lei în anul în care inflația a fost 10%. De ce? Newsweek.ro
Austeritatea impusă de creșterea enormă a deficitului lovește și pensiile de invaliditate. Acestea a...
11:30
Ce impozit pe venit plătesc angajații în România față de cei din UE. Cifre surprinzătoare. Suntem pe locul 1 Newsweek.ro
O supriză plăcută. Aflăm ce impozit pe venit plătesc angajații în România comparativ cu cei din UE. ...
11:10
METEO Anunț de ultimă oră despre cum va fi vremea în luna martie. O anomalie surprinde specialiștii Newsweek.ro
A fost iarnă cu multe precipitații. Luna februarie continuiă să fie rece și cu multe ploi și chiar n...
11:00
VIDEO Victorie spectaculoasă, în cursa de 12h de la Bathrust. De pe locul 29, pe 1! Plus, un grav accident Newsweek.ro
Celebra cursă de anduranță de 12h de la Bathrust, Australia, a fost câștigată spectaculos de un Merc...
10:40
Marele horoscop luna martie: Pești - bani, Vărsător - probleme financiare, Scorpion - romantism Newsweek.ro
Mercur este retrograd la începutul lunii. Conflictele pot deveni aprinse și pot degenera. Ține-ți se...
10:20
Boala despre încă se vorbește în șoaptă. Cum dă un medic oncolog vestea unui pacient că are cancer? Newsweek.ro
Primirea unui diagnostic de cancer este devastatoare. Comunicarea acestuia este o provocare. Un medi...
10:00
Fost viceprimar, actual consilier local și poștaș, ucis cu toporul în casă. Principalul suspect, reținut Newsweek.ro
Un bărbat de 59 de ani, fost viceprimar, actual consilier local și poștaș, a fost ucis cu toporul în...
09:30
Prețuri mai mici la gaze? Statul român intră pe piață cu un „jucător” mare, pe modelul Hidroelectrica Newsweek.ro
În contextul eliminării plafonării prețului la gaze și a liberalizării pieței de la 1 aprilie 2026, ...
09:10
Al 31-lea cutremur din România, de la începutul lui 2026, în această dimineață. Ce magnitudine a avut? Newsweek.ro
În această dimineață, România a fost zguduită de al 31-lea cutremur produs de la începutul lui 2026....
08:50
Viktor Orban, pionul lui Putin în UE, la Conferinţa de securitate de la München: Ucraina nu poate intra în UE Newsweek.ro
Premierul Ungariei Viktor Orban, pionul lui Putin în UE, continuă să facă jocul Rusiei și să atace U...
Acum 24 ore
08:30
Aleksei Navalnîi, omorât în închisoare cu teribilul venin de broască săgeată. Putin neagă: „Propagandă” Newsweek.ro
Fostul lider al opoziției din Rusia Aleksei Navalnîi a fost omorât în închisoare cu teribilul venin ...
08:10
Cum să pregătești cartofii de sămânță în februarie. Primele răsaduri vor apărea în martie Newsweek.ro
Pentru a pregăti cartofii de sămânță în februarie, alege tuberculi sănătoși și viguroși. Depozitează...
08:00
Cu ce se curăță covoarele de lână acasă. Ai nevoie de un ingredient care costă 3 lei Newsweek.ro
Covoarele de lână se pot curata acasă simplu și eficient! Folosește săpun natural de 3 lei diluat în...
07:50
Este păcat să refuzi rolul de naș sau de nașă? Răspunsul este cel la care nu te așteptai Newsweek.ro
Este sau nu păcat să refuzi rolul de naș ori nașă? Un preot ortodox demontează unul dintre cele mai ...
07:40
Noua „armă” pe care hackerii o folosesc pentru a vă fura parolele. E atât de ușor să facă asta Newsweek.ro
În timp ce mulți sunt obsedați de inteligența artificială, hackerii se întorc la elementele de bază ...
07:30
Horoscop 16 februarie. Luna în Vărsător aduce surprize Racilor. Balanțele au parte de situații neprevăzute Newsweek.ro
Horoscop 16 februarie. Luna în Vărsător aduce surprize Racilor. Balanțele au parte de situații nepre...
07:20
VIDEO Cum poți scăpa definitiv de ochelari în 3 minute: chirurgia oculară de top disponibilă și în România Newsweek.ro
Chirurgia oftalmologică modernă permite eliminarea ochelarilor în câteva minute, cu tehnologie de ul...
