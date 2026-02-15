Cum a ajuns China un stat al inovaţiei fără libertate. Sau cum a reinventat China tirania pentru Epoca Inovaţiei
Ziarul Financiar, 15 februarie 2026 21:00
Cum a ajuns China un stat al inovaţiei fără libertate. Sau cum a reinventat China tirania pentru Epoca Inovaţiei
De trei ani Ungaria speră că investiţiile record ale companiilor străine îi vor ajuta economia să repornească, dar degeaba. De trei ani ecomomia Poloniei creşte, anul trecut chiar puternic, iar companiile poloneze au dezlănţuit cea mai mare campanie de achiziţii în străinătate din istorie # Ziarul Financiar
Germanii nu mai vor să investească în România aşa cum o făceau pe vremuri. Preferă Polonia şi Ucraina # Ziarul Financiar
Disponibilitatea companiilor germane de a investi în Europa Centrală şi de Est rămâne ridicată, relevă sondajul German-Central and Eastern European Business Outlook 2026 publicat recent de KPMG.
Preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki: Polonia ar trebui să dezvolte apărarea nucleară, ca răspuns la ameninţările Rusiei # Ziarul Financiar
Preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki, a spus că Polonia ar trebui să înceapă să dezvolte apărarea nucleară, ca răspuns la ameninţările Rusiei.
Un grup de ţări europene susţine discuţiile privind o descurajare nucleară comună # Ziarul Financiar
Mai multe ţări europene şi-au exprimat sprijinul pentru crearea unei descurajări nucleare comune. Franţa şi Germania analizează cum să îşi întărească apărarea şi securitatea.
Şefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas: Statele UE nu sunt pregătite să ofere Ucrainei o dată pentru aderare la blocul comunitar # Ziarul Financiar
Kaja Kallas spune că ţările Uniunii Europene nu sunt pregătite să stabilească o dată pentru aderarea Ucrainei la blocul comunitar.
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, discuţii cu Secretarul General al NATO la München: România, pilon de stabilitate # Ziarul Financiar
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a declarat că a discutat cu Mark Rutte la Conferinţa de Securitate de la München despre România, care este un pilon de stabilitate pe Flancul Estic al NATO.
Zelenski anunţă noi ajutoare energetice şi militare pentru Ucraina în următoarele 10 zile # Ziarul Financiar
Preşedintele Volodimir Zelenski a anunţat că aliaţii europeni vor trimite Ucrainei noi ajutoare energetice şi militare până pe 24 februarie.
Secretarul de Stat american, Marco Rubio: Statele Unite nu contestă raportul european privind moartea lui Alexei Navalnîi # Ziarul Financiar
Secretarul de Stat american, Marco Rubio, a spus că Statele Unite nu contestă raportul european care atribuie Rusiei moartea lui Alexei Navalnîi şi îl consideră îngrijorător.
Fostul ministru al Apărării, Mihai Fifor: Participarea lui Nicuşor Dan la reuniunea lui Trump e corectă şi necesară # Ziarul Financiar
Fostul ministru al Apărării Mihai Fifor afirmă că decizia preşedintelui Nicuşor Dan de a participa la reuniunea Consiliului Păcii de la Washington, la invitaţia liderului american Donald Trump, reprezintă un pas important pentru poziţionarea României într-un context internaţional complicat.
Competiţii de Catan, seri de şah, sesiuni de lectură, cluburi de poezie sau cum se transformă serile odată cu nevoia de a trece dincolo de ecrane? „E mai sănătos şi te încarcă cu energie mult mai bine faţă de statul în social media.“ # Ziarul Financiar
„Acum că nopţile devin oficial mai lungi, E.ON Next invită oamenii să se «deconecteze» şi să joace într-o nouă campanie de distribuire gratuită de jocuri de societate care recompensează stilul de viaţă cu emisii reduse de carbon. Iniţiativa neobişnuită invită gospodăriile să oprească ecranele şi să creeze împreună amintiri eficiente din punct de vedere energetic, contribuind la protejarea planetei şi combaterea plictiselii de iarnă“, îşi informau clienţii cei de la E.ON UK, grup de utilităţi, în toamna anului trecut. E.ON mai spune că ideea acestui concurs se bazează pe „obsesia naţională pentru jocurile de societate.“
De ce România îşi satisface doar o treime din consumul de unt? Importurile au crescut cu 37% în valoare în doar un an, până la 137 mil. euro, iar Polonia e principalul furnizor. Producţia de unt a României este de 12.000 de tone, iar importurile sunt duble, de peste 22.000 de tone # Ziarul Financiar
Fiecare român consumă 1,7 kg de unt anual, adică 8,5 pachete de 200 de grame, cea mai comună formă din comerţ. Din consumul total al populaţiei, România reuşeşte să aibă un grad de autoaprovizionare de 36%, conform datelor Institutului Naţional de Statistică. Astfel, nelipsitul unt de pe pâine de la micul dejun sau care stă la baza omletei, vine în mare măsură din import.
Ministrul afacerilor externe, Oana Ţoiu, anunţă cursuri de limba română şi reluarea Comisiei Mixte România-Bavaria # Ziarul Financiar
Ministrul afacerilor externe, Oana Ţoiu, a anunţat lansarea cursurilor de limba română pentru copii în şcolile din Germania şi reluarea Comisiei Mixte Economice România-Bavaria, în cadrul unei vizite la comunitatea românească din Bavaria.
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat, pentru Deutsche Welle România, în cadrul Conferinţei de Securitate de la Munchen, că ar trebui să existe o coaliţie de apărare împotriva atacurilor hibride ale Moscovei. „Ele vor deveni tot mai complexe şi mai dificil de abordat”, a spus Sandu.
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat sâmbătă, la Conferinţa de Securitate de la Munchen, că ţara este pregătită să organizeze alegeri prezidenţiale dacă se va declara un armistiţiu de două luni.
Tânără înregistrată de radar în timp ce conducea o maşină cu 135 km/h pe o stradă din Baia Mare # Ziarul Financiar
O tânără a fost înregistrată de aparatul radar în timp ce conducea o maşină cu 135 km/h pe o stradă din Baia Mare. Ea a fost amendată şi a rămas fără permisul de conducere.
O ţară alocă 18 miliarde de euro pentru construirea unui şantier naval de submarine nucleare # Ziarul Financiar
Australia investeşte într-un nou şantier naval de submarine nucleare. O primă parte a investiţiei a fost anunţată duminică. Investiţia este realizată conform pactului semnat în 2021 de SUA, Regatul Unit şi Australia, cu scopul de a limita influenţa Chinei în Pacific.
Vizita lui Marco Rubio în Ungaria, sprijin pentru Viktor Orban într-un moment electoral critic? # Ziarul Financiar
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, urmează să efectueze o vizită oficială de două zile la Budapesta, începând de duminică, într-un context politic extrem de tensionat pentru premierul ungar Viktor Orban, aflat la putere de 16 ani.
Un atac de amploare a vizat un port rusesc de la Marea Neagră. În noaptea de sâmbătă spre duminică, ucrainenii au atacat portul Taman. Autorităţile locale vorbesc despre pagube însemnate.
