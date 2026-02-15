A revenit vremea rece: Când trebuie să schimbe, şoferii, anvelopele cu unele de iarnă şi ce amenzi riscă cei care nu se conformează
Ziarul Financiar, 15 februarie 2026 13:30
A revenit vremea rece: Când trebuie să schimbe, şoferii, anvelopele cu unele de iarnă şi ce amenzi riscă cei care nu se conformează
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 30 minute
13:30
Acum 2 ore
12:30
12:30
Competiţii de Catan, seri de şah, sesiuni de lectură, cluburi de poezie sau cum se transformă serile odată cu nevoia de a trece dincolo de ecrane? „E mai sănătos şi te încarcă cu energie mult mai bine faţă de statul în social media.“ # Ziarul Financiar
„Acum că nopţile devin oficial mai lungi, E.ON Next invită oamenii să se «deconecteze» şi să joace într-o nouă campanie de distribuire gratuită de jocuri de societate care recompensează stilul de viaţă cu emisii reduse de carbon. Iniţiativa neobişnuită invită gospodăriile să oprească ecranele şi să creeze împreună amintiri eficiente din punct de vedere energetic, contribuind la protejarea planetei şi combaterea plictiselii de iarnă“, îşi informau clienţii cei de la E.ON UK, grup de utilităţi, în toamna anului trecut. E.ON mai spune că ideea acestui concurs se bazează pe „obsesia naţională pentru jocurile de societate.“
12:30
De ce România îşi satisface doar o treime din consumul de unt? Importurile au crescut cu 37% în valoare în doar un an, până la 137 mil. euro, iar Polonia e principalul furnizor. Producţia de unt a României este de 12.000 de tone, iar importurile sunt duble, de peste 22.000 de tone # Ziarul Financiar
Fiecare român consumă 1,7 kg de unt anual, adică 8,5 pachete de 200 de grame, cea mai comună formă din comerţ. Din consumul total al populaţiei, România reuşeşte să aibă un grad de autoaprovizionare de 36%, conform datelor Institutului Naţional de Statistică. Astfel, nelipsitul unt de pe pâine de la micul dejun sau care stă la baza omletei, vine în mare măsură din import.
12:00
Acum 4 ore
11:45
11:30
11:30
Ministrul afacerilor externe, Oana Ţoiu, anunţă cursuri de limba română şi reluarea Comisiei Mixte România-Bavaria # Ziarul Financiar
Ministrul afacerilor externe, Oana Ţoiu, a anunţat lansarea cursurilor de limba română pentru copii în şcolile din Germania şi reluarea Comisiei Mixte Economice România-Bavaria, în cadrul unei vizite la comunitatea românească din Bavaria.
11:00
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat, pentru Deutsche Welle România, în cadrul Conferinţei de Securitate de la Munchen, că ar trebui să existe o coaliţie de apărare împotriva atacurilor hibride ale Moscovei. „Ele vor deveni tot mai complexe şi mai dificil de abordat”, a spus Sandu.
11:00
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat sâmbătă, la Conferinţa de Securitate de la Munchen, că ţara este pregătită să organizeze alegeri prezidenţiale dacă se va declara un armistiţiu de două luni.
11:00
11:00
11:00
Tânără înregistrată de radar în timp ce conducea o maşină cu 135 km/h pe o stradă din Baia Mare # Ziarul Financiar
O tânără a fost înregistrată de aparatul radar în timp ce conducea o maşină cu 135 km/h pe o stradă din Baia Mare. Ea a fost amendată şi a rămas fără permisul de conducere.
10:45
10:45
O ţară alocă 18 miliarde de euro pentru construirea unui şantier naval de submarine nucleare # Ziarul Financiar
Australia investeşte într-un nou şantier naval de submarine nucleare. O primă parte a investiţiei a fost anunţată duminică. Investiţia este realizată conform pactului semnat în 2021 de SUA, Regatul Unit şi Australia, cu scopul de a limita influenţa Chinei în Pacific.
10:45
10:30
10:15
Vizita lui Marco Rubio în Ungaria, sprijin pentru Viktor Orban într-un moment electoral critic? # Ziarul Financiar
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, urmează să efectueze o vizită oficială de două zile la Budapesta, începând de duminică, într-un context politic extrem de tensionat pentru premierul ungar Viktor Orban, aflat la putere de 16 ani.
10:15
Un atac de amploare a vizat un port rusesc de la Marea Neagră. În noaptea de sâmbătă spre duminică, ucrainenii au atacat portul Taman. Autorităţile locale vorbesc despre pagube însemnate.
Acum 24 ore
21:45
21:45
21:45
21:45
18:30
Peste 200.000 de persoane participă la un protest antiguvernamental iranian în München # Ziarul Financiar
Aproximativ 200.000 de persoane au participat sâmbătă la München la o manifestaţie împotriva guvernului iranian, a declarat poliţia, în timp ce liderii mondiali se adunau pentru o Conferinţa de Securitate.
18:30
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunţat, printr-o postare pe Facebook, că a efectuat o evaluare rapidă în Centrul Capitalei, profitând de vremea favorabilă, şi că urmează să iasă pe teren împreună cu conducerea Primăria Municipiului Bucureşti pentru a analiza direct proiectele.
17:30
Circulaţie mai rapidă pe podul Giurgiu–Ruse în vacanţa de schi, după ajustarea semafoarelor # Ziarul Financiar
Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horaţiu Cosma, anunţă măsuri pentru fluidizarea traficului pe podul peste Dunăre de la Giurgiu, în contextul creşterii numărului de călătorii odată cu vacanţa de schi a elevilor.
16:15
16:15
ByteDance a lansat Doubao 2.0, cel mai nou model AI al companiei care deţine TikTok, proiectat să concureze cu DeepSeek şi OpenAI # Ziarul Financiar
Grupul chinez ByteDance, proprietarul TikTok, a lansat sâmbătă modelul Doubao 2.0, o actualizare majoră a celei mai utilizate aplicaţii de inteligenţă artificială din China.
16:00
ByteDance a lansat Doubao 2.0, cel mai nou model AI al companiei chineze care deţine TikTok, menit să concureze cu DeepSeek şi OpenAI # Ziarul Financiar
Grupul chinez ByteDance, proprietarul TikTok, a lansat sâmbătă modelul Doubao 2.0, o actualizare majoră a celei mai utilizate aplicaţii de inteligenţă artificială din China.
15:45
15:45
15:45
Primarul Sectorului 4 al Capitalei, Daniel Băluţă, spune că primarul general Ciprian Ciucu se plânge de tot felul de lucruri şi că nu are o atitudine de luptător în gestionarea problemelor bucureştenilor. El neagă, însă că ar avea un conflict cu edilul şef.
15:45
15:45
15:30
Trenuri întârziate cu peste o oră de posibile acte de sabotaj în Italia, în timpul JO # Ziarul Financiar
Trenurile care circulau prin centrul Italiei au avut întârzieri de peste o oră sâmbătă, în urma celui mai recent act de sabotaj din timpul Jocurilor Olimpice.
14:30
Platforma de tranzacţionare crypto Binance ar fi concediat investigatorii care ar fi descoperit dovezi privind încălcări ale sancţiunilor impuse Iranului - transferuri de 1 miliard de dolari între martie 2024 şi august 2025 # Ziarul Financiar
Platforma de tranzacţionare crypto Binance a concediat cel puţin cinci investigatori din echipa proprie de conformitate care susţin că au descoperit dovezi privind tranzacţii de peste 1 miliard de dolari efectuate prin intermediul platformei de entităţi legate de Iran, în potenţială încălcare a legislaţiei privind sancţiunile internaţionale, scrie Fortune, citând surse multiple şi documente interne ale companiei, într-un text semnat de Leo Schwartz şi Ben Weiss.
Ieri
12:45
12:30
Care sunt cele mai importante teme pe agenda departamentelor de resurse umane în 2026: De la lipsa de ingineri la epidemia de epuizare, teme precum transparenţa salarială, deficitul de talente, burnoutul şi impactul AI domină discuţiile. Ce spun Ana Călugăru - eJobs, Raluca Pârvu - BPI România, Sorina Faier - Elite Searcher, Sorin Faur- Academia de HR # Ziarul Financiar
Deficitul de candidaţi pe poziţii tehnice, sănătatea mintală a angajaţilor, restructurările şi impactul inteligenţei artificiale asupra locurilor de muncă se numără printre principalele preocupări ale specialiştilor în resurse umane în 2026. Per total, agenda HR pentru 2026 conturează o piaţă a muncii aflată într-o tranziţie accelerată, în care presiunile tehnologice, schimbările demografice şi nevoia de wellbeing obligă companiile să găsească un echilibru între eficienţă şi sustenabilitatea capitalului uman.
12:00
11:45
11:30
11:15
11:15
11:00
Cancelarul german Merz a declarat că SUA „nu sunt suficient de puternice pentru a merge singure” # Ziarul Financiar
Cancelarul german Friedrich Merz l-a avertizat pe Donald Trump la deschiderea Conferinţei de Securitate de la München că SUA, acţionând singură, a atins limitele puterii sale şi s-ar putea să-şi fi pierdut deja rolul de lider global.
11:00
Atacuri masive în Zaporijia: 655 de lovituri ruseşti în 24 de ore, un mort şi trei răniţi # Ziarul Financiar
Rusia a lansat 655 de atacuri asupra regiunii Zaporijia într-o singură zi. În urma bombardamentelor o persoană a murit şi alte trei au fost rănite.
11:00
10:45
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.