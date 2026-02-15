Doar o singură schimbare la pauză în Universitatea Craiova - FCSB! Cum vor arăta echipele în a doua repriză

13:10

Săritorul austriac Daniel Tschofenig a fost descalificat după prima rundă a competiţiei de de la trambulina mare de la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, sâmbătă, deoarece ghetele sale erau cu 4 milimetri prea lungi, a anunţat Federaţia Internaţională de Schi (FIS), conform AFP.