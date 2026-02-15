Panică în Bănie după victoria cu FCSB! Titularul din derby, scos cu masca de oxigen și dus la spital
Sport.ro, 15 februarie 2026 22:50
Vladimir Screciu s-a prăbușit pe gazon la finalul partidei câștigate de Universitatea Craiova cu FCSB, scor 1-0.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 10 minute
23:00
Darius Olaru, copleșit după Universitatea Craiova - FCSB: „E foarte greu! Jucăm cu atâta presiune” # Sport.ro
Ce a spus Darius Olaru după înfrângerea din Universitatea Craiova - FCSB 1-0.
23:00
Gigi Becali a avut dreptate! El a fost cel mai slab jucător al lui FCSB în eșecul 0-1 cu Universitatea Craiova # Sport.ro
Campioana a pierdut derby-ul disputat în Bănie.
23:00
FCSB a pierdut în fața Universității Craiova, scor 0-1, în runda 27 din Superliga României.
Acum 30 minute
22:50
Panică în Bănie după victoria cu FCSB! Titularul din derby, scos cu masca de oxigen și dus la spital # Sport.ro
Vladimir Screciu s-a prăbușit pe gazon la finalul partidei câștigate de Universitatea Craiova cu FCSB, scor 1-0.
22:40
Elias Charalambous a spus principala problemă de la FCSB după eșecul de la Craiova: „Am făcut tot ce am putut!” # Sport.ro
Declarația lui Elias Charalambous de la finalul partidei Universitatea Craiova - FCSB 1-0.
22:40
FCSB a pierdut în Bănie în fața Universității Craiova, scor 0-1, în etapa 27 din Superliga României.
Acum o oră
22:30
Becali a depus armele după eșecul din Bănie: „E greu să recuperăm, e de departe cea mai puternică” # Sport.ro
Gigi Becali a reacționat imediat după ce FCSB a pierdut cu 0-1 în fața Universității Craiova, patronul campioanei lăudând jocul oltenilor și recunoscând superioritatea echipei lui Rotaru.
Acum 2 ore
22:00
De Rossi, despre momentul care a dat fiori băncii tehnice: „Era grav! Norocul ne-a salvat de un dezastru” # Sport.ro
Daniele De Rossi a recunoscut că Genoa a fost la un pas de o gafă monumentală pe finalul meciului cu Cremonese, scor 0-0.
22:00
Calcule de coșmar pentru FCSB! Campioana tremură serios pentru play-off după eșecul din Bănie # Sport.ro
FCSB a plecat învinsă de pe „Ion Oblemenco” (scor 1-0)și a rămas în afara locurilor de play-off, cu doar trei etape înainte de finalul sezonului regulat.
21:40
Cinci minute de VAR în Universitatea Craiova - FCSB! Arbitrul Marian Barbu a corectat o decizie crucială # Sport.ro
Fază problematică în Universitatea Craiova - FCSB, LIVE TEXT acum pe Sport.ro. Consultarea VAR a durat cinci minute.
21:30
Lisa Vittozzi, regina biatlonului la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina! Bucurie imensă pentru gazde # Sport.ro
Italia este în sărbătoare.
21:30
Verdictul lui Ilie Dumitrescu dat la pauza meciului Craiova – FCSB: ”Poate fi o soluție!” # Sport.ro
FCSB se duelează cu Universitatea Craiova în etapa 27 din Superliga României.
21:20
Doar o singură schimbare la pauză în Universitatea Craiova - FCSB! Cum vor arăta echipele în a doua repriză # Sport.ro
Cum arată Universitatea Craiova și FCSB în a doua repriză a derby-ului redat LIVE TEXT pe Sport.ro.
21:10
„Fals puritan!” Atac brutal la adresa lui Chivu după victoria cu Juventus: „Nu ne da lecții de morală!” # Sport.ro
Cristi Chivu a fost criticat dur de Nicolo Schira după victoria lui Inter cu Juventus, scor 3-2. Antrenorul român e acuzat de ipocrizie pentru că ar fi ignorat arbitrajul favorabil.
21:10
Oltenii au umplut stadionul „Ion Oblemenco”! Câți spectatori sunt la Universitatea Craiova - FCSB # Sport.ro
Câți fani sunt prezenți la meciul Universitatea Craiova - FCSB, LIVE TEXT acum pe Sport.ro.
Acum 4 ore
21:00
Daniel Bîrligea a vrut să-l imite pe Bastoni în Craiova – FCSB! Decizia luată de Marian Barbu # Sport.ro
FCSB joacă pe terenul Universității Craiova în etapa cu numărul 27 din Superliga României.
20:40
Federica Brignone, aur la slalom uriaș și o situație RARISIMĂ pe podium! Italianca, impecabilă după accidentarea gravă de anul trecut # Sport.ro
Jocurile Olimpice de iarnă se desfășoară la Milano-Cortina.
20:40
Concluzia lui Ianis Zicu după Farul - Rapid 3-1. Ce a spus antrenorul despre Denis Alibec # Sport.ro
Reacția lui Ianis Zicu după Farul - Rapid 3-1: „Am reușit să controlăm partida și am câștigat meritat”.
20:30
Furie la Ovidiu: „Vă rupem picioarele!” Amenințări la adresa conducerii și a jucătorilor după eșecul cu Farul # Sport.ro
Eșecul suferit de Rapid la Ovidiu, scor 1-3 cu Farul, a declanșat furia ultrașilor, care au recurs la amenințări fizice la adresa jucătorilor și a conducerii imediat după fluierul final.
20:20
Costel Gâlcă, necruțător și sarcastic cu elevii săi după Farul - Rapid 3-1: „Un meci ușor, ca toate celelalte” # Sport.ro
Reacția lui Costel Gâlcă după Farul - Rapid 3-1.
20:20
Reacția lui Andrei Rațiu după ce a ajutat la ”demolarea” lui Atletico: ”Ne-am făcut bine treaba!” # Sport.ro
Rayo Vallecano a învins-o cu scorul de 3-0 pe Atletico Madrid, iar Andrei Rațiu a avut din nou o prestație de excepție.
20:10
Andrei Rațiu, record cu Atletico Madrid! A dat assist și l-a depășit pe Gică Popescu în topul all-time # Sport.ro
Andrei Rațiu a făcut un meci mare împotriva lui Atletico Madrid, reușind un assist în victoria cu 3-0 a lui Rayo Vallecano. Fundașul român a stabilit astăzi și o bornă istorică în Spania.
20:00
Situația este tensionată în Superliga României, după scandalul din Petrolul - FC Argeș, când arbitrul Radu Petrescu a anulat un gol perfect valabil pentru echipa din Trivale.
19:50
Andrei Rațiu, omul meciului în Rayo Vallecano - Atletico Madrid 3-0! Nota primită după o pasă decisivă de senzație # Sport.ro
Andrei Rațiu a fost ales omul meciului în Rayo Vallecano - Atletico Madrid 3-0.
19:50
Gloria Bistrița, o nouă victorie în Champions League și 100% calificare! Ce loc și-au asigurat Danila So Delgado & Co # Sport.ro
Ardelencele continuă evoluțiile foarte bune în Liga Campionilor.
19:40
Dan Nistor a rupt tăcerea despre incidentele de la finalul derby-ului CFR - U Cluj 3-2, explicând de la ce a pornit conflictul dintre Cristiano Bergodi și Andrei Cordea.
19:30
UTA Arad a învins-o cu scorul de 2-1 pe FC Botoșani, în etapa cu numărul 27 din Superliga României.
19:20
Partidele din FA Cup, Cupa Angliei, sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
19:10
Regretă Gigi Becali?! Denis Alibec face show la Farul: gol cu Rapid și cifre fabuloase în 4 etape # Sport.ro
Denis Alibec a făcut spectacol în meciul cu Rapid, scor 3-1. Atacantul a înscris din penalty și are cifre incredibile de la revenirea la echipa lui Gică Hagi.
Acum 6 ore
18:50
Gigi Becali nu își schimbă strategia pentru derby-ul cu Universitatea Craiova! Cum arată primul 11 al lui FCSB # Sport.ro
Universitatea Craiova – FCSB se joacă în această seară în etapa cu numărul 27 din Superliga României.
18:50
Anunțul momentului pentru Barcelona! Hansi Flick și-a manifestat bucuria: „Un jucător important” # Sport.ro
Veste foarte bună pentru Barcelona înaintea jocului cu Girona.
18:30
Derby d’Italia Inter- Juventus, scor 3-2, a fost decis după o gravă greșeală de arbitraj.
18:20
Drăguș l-a scos din minți pe Burak Yilmaz! Schimbat în minutul 38 după o gafă care a costat-o scump pe Gaziantep # Sport.ro
Denis Drăguș a fost schimbat în minutul 38 al meciului Gaziantep - Kocaelispor 0-3, după ce l-a înfuriat pe antrenorul Burak Yilmaz cu atitudinea sa la golul oaspeților.
18:10
Estavana Polman, de neoprit! Calificare pentru Rapid, care continuă lupta pentru trofeul EHF European League # Sport.ro
Partenera fostului mare fotbalist olandez Rafael van der Vaart a fost MVP în ultimul meci european al giuleștencelor.
18:00
Costel Pantilimon i-a explicat lui Florin Prunea unde a greșit la golul Suediei din 1994. Răspunsul fabulos primit # Sport.ro
Costel Pantilimon și Florin Prunea, implicați într-un dialog fabulos la emisiunea „Fața la joc” de pe Pro TV.
17:50
Împăcarea anului în fotbalul românesc! Prunea s-a întâlnit cu el la nunta lui Florentin Petre: ”Nu cred așa ceva!” # Sport.ro
Florin Prunea a fost invitat special la emisiunea Fața la Joc de pe PRO TV și VOYO.
17:40
”Pădurarii” se luptă din greu pentru menținerea în Premier League.
17:30
Adrian Mihalcea exultă după victoria dramatică de la Arad și face calculele pentru play-off # Sport.ro
Adrian Mihalcea jubilează după ce UTA a învins-o pe FC Botoșani, scor 2-1, și s-a apropiat la un singur punct de zona de play-off.
17:20
Au anunțat suspendarea după Inter – Juventus! Italienii, revoltați de comportamentul lui Chivu: ”Teatru suburban!” # Sport.ro
Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu, s-a impus cu scorul de 3-2 în fața lui Juventus în etapa 25 din Serie A.
17:10
Grozavu a răbufnit după eșecul dramatic de la Arad: „Arbitrajul e în derizoriu. Jocurile sunt făcute” # Sport.ro
Leo Grozavu a explodat la finalul partidei pierdute de FC Botoșani la Arad, scor 1-2, după ce VAR-ul a anulat un penalty oaspeților la ultima fază, acuzând dur maniera de arbitraj.
Acum 8 ore
16:40
Bavarezii se îndreaptă spre un nou titlu în Bundesliga.
16:40
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a recunoscut deschis că ar prefera ca FCSB să rateze play-off-ul, considerând că experiența roș-albaștrilor ar putea fi decisivă în lupta pentru titlu.
16:30
Zeljko Kopic, verdict după scandalul din arbitraj din Superliga: ”Teorii ale conspirației!” # Sport.ro
Scandalul generat de greșeala comisă de arbitrul Radu Petrescu în Petrolul – FC Argeș, scor 2-1, continuă să genereze reacții în fotbalul românesc.
16:20
Cel mai bun din toate timpurile! Johannes Hosflot Klaebo a devenit cel mai titrat sportiv olimpic din lume # Sport.ro
Jocurile Olimpice de iarnă se desfășoară la Milano-Cortina.
15:50
Anestis a făcut minuni în meciul UTA - FC Botoșani.
15:40
Olympique de Marseille traversează o perioadă tensionată.
15:30
Cristi Chivu, criticat după Inter - Juventus 3-2: „Atât de evident! Dacă ar fi recunoscut” # Sport.ro
Mai multe voci avizate din fotbalul italian au o decizie controversată a arbitrului din Inter - Juventus.
15:20
Daniel Pancu a ”dat-o la pace” cu Cristiano Bergodi după incidentul petrecut la finalul partidei CFR Cluj - U Cluj 3-2.
15:10
Mihai Stoica a făcut dezvăluirea despre Ștefan Târnovanu.
Acum 12 ore
14:50
A cerut-o în căsătorie după ce s-a calificat în finală la Jocurile Olimpice de iarnă! Ce răspuns a dat Katerina Kotsar # Sport.ro
Moment superb la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina!
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.