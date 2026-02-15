Chirurgia asistată video, în prim-planul procedurilor realizate zilnic la Spitalul CFR Timișoara

20:50

O primăvară de neuitat promite veteranul folkului românesc: Ștefan Hrușcă va reveni în România pentru un amplu turneu sub genericul „Un copac cu flori”. Succesul său la Timișoara nu se dezminte, indiferent de anotimp: dacă cele două concerte de colinde din această iarnă s-au vândut în timp record, în mai puțin de o zi, iar sala Operei a fost mai plină decât oricând, și pentru evenimentul primăverii locurile sunt, cu două luni înainte, aproape epuizate.