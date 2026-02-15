Gigi Becali nu l-a iertat! Jucătorul scos de patronul FCSB-ului la pauza meciului cu Universitatea Craiova
Antena Sport, 15 februarie 2026 21:20
Gigi Becali a luat o decizie radicală după prima repriză dintre FCSB și Universitatea Craiova. Patronul roș-albaștrilor l-a scos din teren pe Daniel Graovac după primele 45 de minute, fundașul central fiind cel care a greșit la reușita de 1-0 a lui Assad Al Hamlawi. Duelul din Bănie dintre Universitatea Craiova și FCSB a fost […]
Acum 5 minute
22:00
PAOK – AEK 0-0. Echipa lui Răzvan Lucescu a ratat un penalty! Răzvan Marin, integralist # Antena Sport
Echipa greacă PAOK Salonic, antrenată de românul Răzvan Lucescu, a încheiat la egalitate duminică seara, pe teren propriu, scor 0-0, cu formaţia AEK Atena. Alb-negrii au ratat un penalty. PAOK a primit penalty în prima parte a meciului, dar portarul oaspeţilor, Thomas Strakosha, a apărat şutul lui Giakoumakis, în minutul 12. Lucescu Jr a fost […]
22:00
Universitatea Craiova – FCSB 1-0. Înfrângerea care adânceşte colapsul, campioana se îndepărtează de play-off # Antena Sport
Universitatea Craiova a trecut de FCSB, scor 1-0, în derby-ul etapei a 27-a din Liga 1. Partida a fost în format live text, pe as.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Universitatea Craiova – FCSB LIVE TEXT 1-0 Final! Min. 94 – Bîrligea trimite pe lângă poartă. Min. 90 – 7 minute de prelungiri! Min. 71 Bîrligea […]
Acum 15 minute
21:50
“Cel mai urât fotbal pe care l-am văzut eu”. Rapid, făcută praf de fostul ei jucător după eșecul cu Farul # Antena Sport
Ovidiu Herea, fostul jucător de la Rapid care și-a petrecut o bună perioadă din carieră în Giulești, a avut o reacție extrem de dură după ce formația lui Costel Gâlcă a fost învinsă pe terenul lui Farul cu 3-1. În prezent analist sportiv, el nu s-a ferit de cuvinte și a declarat inclusiv că echipa […]
Acum o oră
21:20
Gigi Becali nu l-a iertat! Jucătorul scos de patronul FCSB-ului la pauza meciului cu Universitatea Craiova # Antena Sport
Gigi Becali a luat o decizie radicală după prima repriză dintre FCSB și Universitatea Craiova. Patronul roș-albaștrilor l-a scos din teren pe Daniel Graovac după primele 45 de minute, fundașul central fiind cel care a greșit la reușita de 1-0 a lui Assad Al Hamlawi. Duelul din Bănie dintre Universitatea Craiova și FCSB a fost […]
Acum 2 ore
21:00
Universitatea Craiova – FCSB 1-0. Campioana, în genunchi după 45 de minute! Assad, gol fabulos! # Antena Sport
Universitatea Craiova – FCSB, derby-ul etapei a 27-a din Liga 1, se va disputa azi, de la ora 20:00, şi va fi în format live text, pe as.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Cele două rivale se întâlnesc din nou, la trei zile după confruntarea din Cupa României. Partida respectivă s-a încheiat la egalitate, scor 2-2, […]
21:00
Reacţia lui Andrei Raţiu, după ce a fost desemnat omului meciului în Rayo – Atletico Madrid 3-0! # Antena Sport
Andrei Raţiu (27 de ani) a fost desemnat omul meciului în Rayo Vallecano – Atletico Madrid 3-0. El a oferit assist-ul la golul cu care Fran Perez a deschis scorul, în minutul 40. Raţiu a fost ales MVP, chiar dacă site-urile de specialitate i-au acordat note mai mari colegului românului din apărare, Mendy, care a […]
21:00
“5, 6, 7, 8, să o scoatem din play-off”. Suporterii Craiovei, mesaje ironice către FCSB pe Ion Oblemenco # Antena Sport
Suporterii Universității Craiova fac atmosferă pe Ion Oblemenco, acolo unde echipa lor o înfruntă pe FCSB pentru a doua oară în ultimele zile. Printre mesajele pregătite de olteni se regăsesc câteva "săgeți" spre roș-albaștri, care se luptă din răsputeri pentru a obține un loc în play-off la finalul sezonului regular. Meciul dintre Universitatea Craiova și […]
20:40
Denis Alibec, pus pe glume după ce a marcat din nou pentru Farul: “Termin benzina în minutul 60” # Antena Sport
Denis Alibec a oferit câteva declarații după ce Farul a învins-o pe Rapid pe teren propriu și a rămas în lupta pentru play-off. Atacantul de 35 de ani a spus că el și colegii săi nu se vor da bătuți și a vorbit și despre forma sa de când a venit la Ovidiu, unde a […]
20:30
Jurnal Antena Sport | “Zburătorii” din NBA au “decolat” la concursul de slam dunk, înainte de All-Star Game # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | “Zburătorii” din NBA au “decolat” la concursul de slam dunk, înainte de All-Star Game appeared first on Antena Sport.
20:30
Jurnal Antena Sport | De ziua lui, David Cristofor a reuşit cea mai tare performanţă din istorie # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | De ziua lui, David Cristofor a reuşit cea mai tare performanţă din istorie appeared first on Antena Sport.
20:10
Gloria Bistrița, victorie crucială în EHF Champions League. Rapid s-a calificat în sferturile European League # Antena Sport
CS Gloria Bistriţa a învins-o pe DVSC Schaeffler (Debrecen), cu scorul de 32-31 (16-17) în Teraplast Arena, în Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin. În European League, CS Rapid Bucureşti s-a calificat în sferturile de finală ale competiţiei după ce a învins formaţia norvegiană Tertnes Bergen cu scorul de 30-28 (16-13), duminică, la […]
Acum 4 ore
20:00
“E recâştigat pentru fotbalul românesc” Remarcatul lui Ianis Zicu, după Farul – Rapid 3-1! # Antena Sport
Antrenorul Farului, Ianis Zicu (42 de ani), a remarcat în mod special un jucător după victoria echipei sale, cu 3-1, cu Rapidul lui Costel Gâlcă. Este vorba despre Alexandru Işfan (26 de ani), care a deschis scorul în victoria Farului cu Rapid. La faza golului, Işfan l-a întors pe toate feţele pe Paşcanu, după care […]
20:00
Suporterii Rapidului au răbufnit: “Vă rupem picioarele”. Ameninţări la adresa conducerii # Antena Sport
Farul Constanţa a învins-o cu 3-1 pe Rapid, într-un meci din etapa cu numărul 27 a Ligii 1. Ultrașii Rapidului, care au făcut deplasarea, i-au amenințat pe jucătorii lui Constantin Gâlcă încă din finalul partidei. „Jucători de Serie B, vă rupem picioarele!", au scandat giuleștenii la adresa jucătorilor. Cuvinte dure au avut şi la adresa […]
19:50
Costel Gâlcă, după ce Farul i-a dat trei goluri Rapidului: “E frustare mare, dezamăgire” # Antena Sport
Echipa Farul Constanţa a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia Rapid Bucureşti, în etapa a 27-a din Liga 1. În clasament, Rapid e pe locul 3, cu 49 de puncte, în timp ce Farul este a 11-a, cu 37 de puncte. Costel Gâlcă ştie unde s-a pierdut meciul cu Farul. Şi anume […]
19:50
Reacţia lui Işfan, după golul de senzaţie din Farul – Rapid 3-1! Ce a spus despre şansele la play-off # Antena Sport
Alexandru Işfan (26 de ani) a deschis scorul cu un gol de senzaţie în Farul – Rapid 3-1. Işfan l-a driblat pe Paşcanu în careu, întorcându-l de mai multe ori, după care a finalizat cu un lob superb, peste Aioani, care s-a accidentat mai apoi. În ciuda victoriei mari, cu 3-1, cu Rapid, Işfan e […]
19:30
Echipa Farul Constanţa a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia Rapid Bucureşti, în etapa a 27-a din Liga 1. În clasament, Rapid e pe locul 3, cu 49 de puncte, în timp ce Farul este a 11-a, cu 37 de puncte. La final de joc, marcatorul singurului gol al Rapidului, Andrei Borza, […]
19:30
Nota lui Andrei Raţiu după ce a reuşit un assist în victoria fabuloasă a lui Rayo, 3-0, cu Atletico Madrid! # Antena Sport
Andrei Raţiu (27 de ani) a reuşit un assist în meciul câştigat de Rayo Vallecano, acasă, cu un scor incredibil cu Atletico Madrid, 3-0! Andrei Raţiu i-a pasat decisiv lui Fran Pere, care a deschis scorul în minutul 40 al meciului Rayo Vallecano – Atletico Madrid 3-0. Victoria lui Rayo la un asemenea scor surprinde […]
19:00
Andrei Rațiu, assist în meciul cu Atletico Madrid. De ce românul a intrat în istoria La Liga # Antena Sport
În minutul 40, Andrei Raţiu a fost omul momentului pentru Rayo Vallecano. Pasa lui a dus la deschiderea golului. Andrei Rațiu a văzut bine jocul şi a trimis o pasă decisivă la Fran Pere, care a înscris în colţul drept. Românul este om de bază şi este considerat printre cei mai buni fundaşi din campionatul […]
18:50
Averea fabuloasă a milionarului român ce are avion privat, dar merge cu metroul! Cât ar încasa dacă ar vinde tot # Antena Sport
Patronul Botoşaniului, Valeriu Iftime (65 de ani), a fost întrebat cât ar obţine dacă ar renunţa la toate afacerile pe care le are. Averea lui Valeriu Iftime era estimată la circa 100 de milioane de euro, dar patronul Botoşaniului susţine că are o avere mult mai mare. Întrebat cât ar obţine dacă ar vinde tot, […]
18:50
Universitatea Craiova – FCSB LIVE TEXT (20:00). Echipele de start. Derby “de foc” în Bănie # Antena Sport
Universitatea Craiova – FCSB, derby-ul etapei a 27-a din Liga 1, se va disputa azi, de la ora 20:00, şi va fi în format live text, pe as.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Cele două rivale se întâlnesc din nou, la trei zile după confruntarea din Cupa României. Partida respectivă s-a încheiat la egalitate, scor 2-2, […]
18:40
UTA Arad a trecut de FC Botoşani, cu 2-1, dar meciul s-a decis în favoarea gazdelor şi în urma unei greşeli de arbitraj. În minutul 90, la scorul de 1-1, Găman a dictat penalty pentru UTA. La ultimul său joc pentru UTA, căpitanul Valentin Costache a executat și a făcut 2-1 pentru UTA. Reuşita l-a […]
18:20
Universitatea Craiova – FCSB LIVE TEXT (20:00). Derby “de foc” în Bănie. Echipele de start # Antena Sport
Universitatea Craiova – FCSB, derby-ul etapei a 27-a din Liga 1, se va disputa azi, de la ora 20:00, şi va fi în format live text, pe as.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Cele două rivale se întâlnesc din nou, la trei zile după confruntarea din Cupa României. Partida respectivă s-a încheiat la egalitate, scor 2-2, […]
18:10
Pierdere mare pentru Rapid! Portarul Marian Aioani a ieşit accidentat! Ce s-a întâmplat după aceea # Antena Sport
Portarul Marian Aioani (26 de ani) a ieşit accidentat în minutul 29 al meciului Farul – Rapid. Dejan Iliev (30 de ani) i-a luat locul în poartă lui Aioani. Înlocuitorul lui Aioani, Iliev, a comis o eroare majoră în prelungirile primei reprize. El a ratat complet ieşirea la un corner şi l-a faultat în careu […]
Acum 6 ore
18:00
Rapid a reuşit să restabilească egaliatea, 1-1, în minutul 40. Andrei Borza a fost cel care a egalat, din pasa lui Petrila! El nu s-a bucurat, înscriind în poarta fostei sale echipe. Rapid l-a transferat pe Andrei Borza de la Farul în 2023, cu 800.000 de euro. Pentru giuleşteni, fotbalistul a evoluat în 78 de […]
17:50
Atacantul dat afară de Gigi Becali marchează “la foc automat” în Europa! Cum îl critica patronul FCSB-ului # Antena Sport
Atacantul criticat în trecut de Gigi Becali, în perioada în care evolua la FCSB, Ivan Mamut (28 de ani), e în mare formă în prima ligă din Croaţia. Mamut evoluează în prezent la Varazdin şi a înscris 4 goluri în ultimele 5 meciuri. În unul dintre acestea, cu Slaven Belupo, a dat şi un assist, […]
17:30
Denis Drăguş traversează o perioadă slabă la Gaziantep, unde a fost schimbat în minutul 38 deoarce prestaţia lui era una sub aşteptări. Denis Drăguș a fost titular pentru Gaziantep, în partida pe care echipa lui a pierdut-o pe terenul celor de la Kocaelispor, scor 3-0. Românul a fost taxat aspru de antrenor şi a fost […]
17:10
Valentin Costache, în lacrimi după ce a marcat în ultimul lui meci pentru UTA: “Nu mă mai lăsau să joc” # Antena Sport
Valentin Costache (27 de ani) a înscris golul victoriei formaţiei UTA, în minutul 90, din penalty, la ultimul său meci pentru arădeni, înainte de transferul la Noah. Costache a plâns atât pe teren, cât şi în tribune, cu fanii. După meci, le-a transmis fanilor, colegilor săi şi antrenorilor că rămâne cu sufletul alături de UTA. […]
16:40
Mircea Lucescu l-a sunat pe Pancu: “Era foarte dezamăgit.” Ce i-a spus despre Bergodi # Antena Sport
Daniel Pancu a primit un telefon surpriză în urma conflictului avut cu italianul Cristiano Bergodi. Cel care l-a sunat pe tehnicianul CFR-ului a fost chiar Mircea Lucescu. Vestea vine exact într-un moment în care se vorbşete tot mai des despre starea precară de sănătate a selecţionerului. Totuşi, cei doi au vorbit despre conflictul dintre Pancu […]
16:30
Leo Grozavu a făcut praf arbitrajul: “Căzut în derizoriu, totalmente”. Nici jucătorii lui nu au scăpat! # Antena Sport
Antrenorul Botoşaniului, Leo Grozavu (58 de ani), a criticat dur arbitrajul, după ce echipa lui a fost învinsă, cu 2-1, de UTA. Grozavu şi-a taxat şi jucătorii. Botoşani riscă să iasă de
Acum 8 ore
15:50
Zeljko Kopic i-a liniştit pe fanii lui Dinamo, după nunta lui Florentin Petre: “Jucătorii au plecat acasă devreme” # Antena Sport
Zeljko Kopic a oferit declaraţii, la o zi după ce a participat la nunta lui Florentin Petre. Secundul lui Dinamo s-a căsătorit pentru a treia oară, unindu-şi destinele cu Alina Andra Petre chiar de Valentine’s Day. Antrenorul lui Dinamo a fost prezent la marele eveniment din viaţa lui Florentin Petre, avându-i alături de Andrei Nicolescu […] The post Zeljko Kopic i-a liniştit pe fanii lui Dinamo, după nunta lui Florentin Petre: “Jucătorii au plecat acasă devreme” appeared first on Antena Sport.
15:50
Johannes Klaebo a scris istorie! A devenit cel mai titrat sportiv din istorie la Jocurile Olimpice de iarnă # Antena Sport
Norvegianul Johannes Klaebo a devenit cel mai titrat sportiv de la Jocurile Olimpice de iarnă, după ce a obţinut a 9-a sa medalie de aur, duminică, în proba de ştafetă schi fond 4×7,5 km, de la Milano-Cortina 2026, scrie AFP. Schiorul de 26 de ani, care a cucerit patru titluri olimpice în Italia, îi depăşeşte […] The post Johannes Klaebo a scris istorie! A devenit cel mai titrat sportiv din istorie la Jocurile Olimpice de iarnă appeared first on Antena Sport.
15:40
Ce s-a întâmplat cu Ştefan Târnovanu la FCSB, după ce a pierdut postul de titular. Mihai Stoica a dezvăluit totul # Antena Sport
Mihai Stoica a oferit detalii despre Ştefan Târnovanu, după ce acesta a pierdut locul de titular la FCSB. Matei Popa a fost preferat pentru primul 11, ţinând cont că are 18 ani şi îndeplineşte regula U21. Mihai Stoica a transmis că nu există probleme privind eventuale nemulţumiri ale lui Ştefan Târnovanu. După ce nu a […] The post Ce s-a întâmplat cu Ştefan Târnovanu la FCSB, după ce a pierdut postul de titular. Mihai Stoica a dezvăluit totul appeared first on Antena Sport.
15:40
Farul – Rapid LIVE TEXT (17:00). Giuleştenii pot urca pe primul loc la Ovidiu. Echipele de start # Antena Sport
Meciul dintre Farul Constanţa şi Rapid, din etapa cu numărul 27 a Ligii 1, va fi transmisă în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia Antena Sport, de la ora 17:00. Dacă echipa de la malul mării şi-a luat gândul de la titlu, Rapid poate urca, provizoriu, pe primul loc în Liga 1, cel […] The post Farul – Rapid LIVE TEXT (17:00). Giuleştenii pot urca pe primul loc la Ovidiu. Echipele de start appeared first on Antena Sport.
15:10
Charles Leclerc, surprins de rivalii din Formula 1 în timpul testelor de la Bahrain: “Ascund foarte multe” # Antena Sport
Charles Leclerc a oferit declaraţii, după primele zile de teste din Bahrain. Pilotul monegasc de la Ferrari a transmis că îşi doreşte să rămână precaut până la începutul sezonului, ţinând cont că monoposturile sunt complet diferite faţă de anii precedenţi. Charles Leclerc s-a declarat mulţumit, însă, de fiabilitatea arătată de monopostul său Ferrari. El nu […] The post Charles Leclerc, surprins de rivalii din Formula 1 în timpul testelor de la Bahrain: “Ascund foarte multe” appeared first on Antena Sport.
14:50
Abdallah s-a ciocnit de Anestis în UTA Arad – FC Botoşani. Ce decizie a luat arbitrul # Antena Sport
După doar 15 minute din meciul UTA Arad – FC Botoşani, din etapa cu numărul 27 a Ligii 1, Abdallah, atacantul “Bătrânei Doamne”, s-a ciocnit violent de portarul oaspeţilor, Anestis. Fostul jucător de la Dinamo a rămas la pământ şi a avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce şi-a spart buza. Ciocnirea violentă dintre cei […] The post Abdallah s-a ciocnit de Anestis în UTA Arad – FC Botoşani. Ce decizie a luat arbitrul appeared first on Antena Sport.
14:10
Ce a postat jucătorul eliminat în Inter – Juventus 3-2, după faza care a provocat un scandal uriaş în Italia # Antena Sport
Pierre Kalulu (25 de ani), jucătorul eliminat în derby-ul dintre Inter şi Juventus, încheiat cu scorul de 3-2, a publicat un prim mesaj pe reţelele de socializare, după ce a fost eliminat. Cartonaşul roşu încasat a provocat un scandal uriaş în Serie A, faza fiind una controversată. Pierre Kalulu a văzut al doilea cartonaş galben […] The post Ce a postat jucătorul eliminat în Inter – Juventus 3-2, după faza care a provocat un scandal uriaş în Italia appeared first on Antena Sport.
14:10
Se pregăteşte o schimbare majoră! Anunţul Gazzetta dello Sport după scandalul din Inter – Juventus: “Şanse mari la World Cup” # Antena Sport
Scandalul din meciul Inter – Juventus, câştigat de echipa lui Cristi Chivu cu 3-2, are şanse foarte mari să nu se mai repete. Finalul primei reprize de pe Meazza a fost controversat, după ce Kalulu a primit al doilea galben pentru un presupus fault asupra lui Bastoni, fiind eliminat. VAR-ul nu a putut interveni, deoarece […] The post Se pregăteşte o schimbare majoră! Anunţul Gazzetta dello Sport după scandalul din Inter – Juventus: “Şanse mari la World Cup” appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
13:40
Programul ultimei etape din grupele de Liga Campionilor Asiei. Florinel Coman luptă pentru calificarea în optimi # Antena Sport
Programul ultimei etape din grupele de Liga Campionilor Asiei | Ultimele dueluri se vor disputa luni, marţi şi miercuri, live în AntenaPLAY. Florinel Coman luptă alături de Al Gharafa pentru calificarea în optimi. Al Gharafa are şase puncte, fiind pe locul zece în grupa din Vest, după ce în runda trecută a fost umilită de […] The post Programul ultimei etape din grupele de Liga Campionilor Asiei. Florinel Coman luptă pentru calificarea în optimi appeared first on Antena Sport.
13:10
Motivul incredibil pentru care fostul câştigător al Cupei Mondiale a fost descalificat la JO de iarnă: “A fost prostesc” # Antena Sport
Săritorul austriac Daniel Tschofenig a fost descalificat după prima rundă a competiţiei de la trambulina mare de la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, sâmbătă, deoarece ghetele sale erau cu 4 milimetri prea lungi, a anunţat Federaţia Internaţională de Schi (FIS), conform AFP. Al optulea în clasament după prima sa săritură, Tschofenig se calificase pentru runda […] The post Motivul incredibil pentru care fostul câştigător al Cupei Mondiale a fost descalificat la JO de iarnă: “A fost prostesc” appeared first on Antena Sport.
13:00
După criticile primite în Italia, Cristi Chivu a fost lăudat de Ilie Dumitrescu. Detaliul evidenţiat: “Excelent” # Antena Sport
După ce a fost criticat de mai multe nume mari din Italia, Cristi Chivu a fost lăudat de Ilie Dumitrescu. “Mister” a scos în evidenţă schimbările inspirate realizate de antrenorul român, în derby-ul câştigat de Inter cu Juventus, scor 3-2. Ilie Dumitrescu a declarat că Cristi Chivu a luat o decizie excelentă în minutul 66, […] The post După criticile primite în Italia, Cristi Chivu a fost lăudat de Ilie Dumitrescu. Detaliul evidenţiat: “Excelent” appeared first on Antena Sport.
12:50
S-a ales praful la Legia după despărţirea de Edi Iordănescu. A ajuns la retrogradare. Ar fi o ruşine istorică # Antena Sport
Edi Iordănescu şi Legia Varşovia au rupt contractul de comun acord pe 31 octombrie 2025, a doua zi după ce echipa era eliminată dramatic din Cupa Poloniei, după prelungiri, 1-2 cu Pogon Szczecin. La acel moment, Legia, echipa la care fostul selecţioner ajunsese în luna iunie 2025, era pe locul 10, cu 16 puncte acumulate. […] The post S-a ales praful la Legia după despărţirea de Edi Iordănescu. A ajuns la retrogradare. Ar fi o ruşine istorică appeared first on Antena Sport.
12:50
Meciul dintre UTA Arad şi FC Botoşani, din etapa cu numărul 27 a Ligii 1, va începe la ora 14:00 şi va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia Antena Sport. Ambele echipe continuă lupta pentru calificarea în play-off. FC Botoşani, echipa surpriză din această toamnă, care a fost pe primul […] The post UTA Arad – FC Botoşani LIVE TEXT (14:00). Duel de foc pentru un loc de play-off appeared first on Antena Sport.
12:30
Edoardo Bove a revenit pe teren, la 14 luni de la stopul cardiac suferit pe teren! Unde a ajuns să joace italianul # Antena Sport
Pentru prima dată de la stopul cardiac suferit în timpul unui meci cu Fiorentina în decembrie 2024, mijlocaşul italian Edoardo Bove a jucat din nou fotbal, sâmbătă, împotriva echipei Preston (2-2) în Championship, după ce a semnat cu Watford la sfârşitul lunii ianuarie. Intrat în joc în minutul 86 sub culorile echipei Watford, el a […] The post Edoardo Bove a revenit pe teren, la 14 luni de la stopul cardiac suferit pe teren! Unde a ajuns să joace italianul appeared first on Antena Sport.
12:10
Cristi Chivu, luat la ţintă şi de rivalii de la AC Milan! Un alt nume mare l-a criticat pe român: “Este evident” # Antena Sport
Cristi Chivu a deranjat cu declaraţiile sale după victoria obţinută de Inter în faţa lui Juventus, scor 3-2. Succesul liderului din Serie A a fost umbrit de un moment controversat care a avut loc la finalul primei reprize. În minutul 42, Kalulu a văzut al doilea cartonaş galben, după ce l-a atins pe Bastoni. Eliminarea […] The post Cristi Chivu, luat la ţintă şi de rivalii de la AC Milan! Un alt nume mare l-a criticat pe român: “Este evident” appeared first on Antena Sport.
12:10
Alvaro Arbeloa, detalii despre Kylian Mbappe, după ce a fost rezervă la Real Madrid. Ce se va întâmpla la meciul cu Benfica # Antena Sport
Kylian Mbappe (27 de ani) a fost rezervă neutilizată în ultimul meci disputat de Real Madrid. Starul francez a privit de pe bancă meciul câştigat categoric de “galactici”, scor 4-1, cu Real Sociedad, în etapa a 24-a din La Liga. Kylian Mbappe a resimţit dureri după partida cu Valencia, din etapa trecută, în care a […] The post Alvaro Arbeloa, detalii despre Kylian Mbappe, după ce a fost rezervă la Real Madrid. Ce se va întâmpla la meciul cu Benfica appeared first on Antena Sport.
11:50
„Nici Dumnezeu n-ar fi scos mingea aia!” Ce scria presa lumii după golul magnific al lui Adrian Ilie, cu Columbia # Antena Sport
După ce, în 1994, Gică Hagi marca o bijuterie de gol în poarta Columbiei, patru ani mai târziu a venit rândul lui Adrian Ilie să reușească o execuție minunată. Calificați la Mondialul din Franța, „tricolorii” au dat din nou peste Columbia și, la fel ca în Statele Unite, i-au întâlnit pe sud-americani chiar în meciul […] The post „Nici Dumnezeu n-ar fi scos mingea aia!” Ce scria presa lumii după golul magnific al lui Adrian Ilie, cu Columbia appeared first on Antena Sport.
11:50
Dan Nistor a recunoscut totul, la mai bine de o săptămână după scandalul cu Andrei Cordea: “De aia l-am înjurat” # Antena Sport
Dan Nistor (37 de ani) a oferit noi detalii despre scandalul cu Andrei Cordea (26 de ani), la mai bine de o săptămână după derby-ul CFR Cluj – U Cluj 3-2. Veteranul “Şepcilor roşii” a recunoscut de ce l-a înjurat pe adversar, pe finalul partidei. După meci, Cristiano Bergodi a fost în centrul atenţiei, el […] The post Dan Nistor a recunoscut totul, la mai bine de o săptămână după scandalul cu Andrei Cordea: “De aia l-am înjurat” appeared first on Antena Sport.
11:40
Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu ( locul 13 mondial) au cucerit medaliile de aur în proba de dublu mixt la WTT Star Contender Chennai 2026. Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu au cucerit medaliile de aur în proba pe care au dominat-o la masa de joc de-a lungul zilelor de concurs din India, alături de antrenorul […] The post AUR pentru Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu la WTT Star Contender Chennai 2026 appeared first on Antena Sport.
11:20
Petrecere la Dinamo: Florentin Petre s-a căsătorit pentru a treia oară. Zeljko Kopic şi jucătorii nu au lipsit de la nuntă # Antena Sport
A fost petrecere mare în familia Dinamo. Florentin Petre (50 de ani) s-a căsătorit pentru a treia oară, chiar de Valentine’s Day, unindu-şi destinele cu Alina Andra Petre. Florentin Petre şi Alina erau căsătoriţi civili, însă au decis să se căsătorească şi religios. Data de 14 aleasă pentru nuntă este una cu însemnătate pentru cei […] The post Petrecere la Dinamo: Florentin Petre s-a căsătorit pentru a treia oară. Zeljko Kopic şi jucătorii nu au lipsit de la nuntă appeared first on Antena Sport.
11:00
Lindsey Vonn nu regretă participarea la Milano Cortina 2026: “Am ales să îmi asum acest risc” # Antena Sport
După a patra operaţie la piciorul stâng, efectuată sâmbătă, Lindsey Vonn a dat veşti despre starea sa pe reţelele sociale. Într-o postare pe Instagram, vedeta americană, grav accidentată în timpul probei de coborâre de la Jocurile Olimpice din 2026, acum o săptămână, a ţinut să „împărtăşească câteva gânduri”, înainte de a-şi continua recuperarea în Statele […] The post Lindsey Vonn nu regretă participarea la Milano Cortina 2026: “Am ales să îmi asum acest risc” appeared first on Antena Sport.
