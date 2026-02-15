Abdallah s-a ciocnit de Anestis în UTA Arad – FC Botoşani. Ce decizie a luat arbitrul

11:20

A fost petrecere mare în familia Dinamo. Florentin Petre (50 de ani) s-a căsătorit pentru a treia oară, chiar de Valentine's Day, unindu-şi destinele cu Alina Andra Petre. Florentin Petre şi Alina erau căsătoriţi civili, însă au decis să se căsătorească şi religios. Data de 14 aleasă pentru nuntă este una cu însemnătate pentru cei