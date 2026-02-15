Atacantul dat afară de Gigi Becali marchează “la foc automat” în Europa! Cum îl critica patronul FCSB-ului

23:10

Inter Milano – Juventus Torino este capul de afiș al rundei din Serie A, iar partida care se dispută pe "Giuseppe Meazza" este una cât se poate de „încinsă". În prima repriză a jocului s-au marcat două goluri, iar oaspeții au rămas în inferioritate numerică, după ce francezul Pierre Kalulu a fost eliminat. Italienii au […]