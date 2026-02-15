Somnul tehnologiei satelitare naște androgini. Luminița Arhire: TEHNOLOGIA SATELITARĂ SAU ”SĂ AIBĂ TOT OMUL SATELITUL LUI”

15:50

Moise Guran, care prin intermediul aplicației sale abnunța în 2017 un cutremur de 10 pe Richter, isterizându-i pe români, trecut o perioadă prin USR, după care dădea pe goarnă despre ”înțelegerile penale dintre Ludovic Orban și Nicușor Dan”, susține că a găsit vinovații pentru intrarea României în recesiune.