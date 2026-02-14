91 de ani de la nașterea marelui poet român Grigore Vieru: Degeaba a venit libertatea, dacă frații nu se cunosc între ei. Basarabia este un copil înfășurat în sârmă ghimpată

22:20

Președintele american Donald Trump a anunțart căi că abrogă un text adoptat la începutul președinției lui Barack Obama - care servește drept fundament în lupta împotriva emisiilor de gaze cu efect de seră în Statele Unite -, un pas înapoi major care urmează să aplice o lovitură puternică luptei împotriva modificărilor climatice ale primei puteri mondiale, relatează AFP.