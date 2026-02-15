Record negativ pe piața de birouri: 2025 primul an fără livrări de proiecte noi de peste 20 de ani

16:00

În timp ce liderii lumii își frământă mâinile și dezbat strategii pentru Ucraina, Sam Kiley de la The Independent, a stat de vorbă la Kiev cu un politician ucrainean a cărui fiică, Sofia, s-a născut cu doar câteva luni înainte de invazie și care, alături de părinți și sora ei, luptă să supraviețuia