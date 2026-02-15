Record negativ pe piața de birouri: 2025 primul an fără livrări de proiecte noi de peste 20 de ani
Adevarul.ro, 15 februarie 2026 22:45
Piața birourilor din București a marcat în 2025 primul an fără livrări de proiecte noi de peste două decenii. În acest context, cererea totală de închiriere a scăzut cu circa 25% față de anul anterior, până la aproximativ 250.000 de metri pătrați, iar cererea nouă s-a situat la aproape 90.000 mp.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 30 minute
22:45
Record negativ pe piața de birouri: 2025 primul an fără livrări de proiecte noi de peste 20 de ani # Adevarul.ro
Piața birourilor din București a marcat în 2025 primul an fără livrări de proiecte noi de peste două decenii. În acest context, cererea totală de închiriere a scăzut cu circa 25% față de anul anterior, până la aproximativ 250.000 de metri pătrați, iar cererea nouă s-a situat la aproape 90.000 mp.
22:45
Universitatea Craiova a răpus campioana în Bănie. Play-off-ul, tot mai îndepărtat pentru FCSB # Adevarul.ro
După ce a eliminat-o din Cupa României la fotbal, Universitatea Craiova i-a făcut zile fripte campioanei FCSB și în Superligă.
Acum o oră
22:15
Marcel Ciolacu: „Cel mai bine pentru România este, dacă se rupe această coaliţie, să mergem la alegeri anticipate” # Adevarul.ro
Fostul preşedinte al PSD şi fost premier Marcel Ciolacu a afirmat, duminică seară, că, dacă se va ajunge la ruperea coaliţiei, cel mai bine ar fi să se facă alegeri anticipate.
Acum 2 ore
22:00
Scădere drastică a consumului de alimente: Ministrul Agriculturii anunță un nou plan pentru plafonarea adaosului comercial # Adevarul.ro
Ministrul Agriculturii spune că scăderea puterii de cumpărare a redus semnificativ consumul de alimente și afectează grav industria.
21:45
Șofer beat și cu permisul suspendat, reținut după ce a fugit de poliție și a lovit cu mașina doi agenți. A fost urmărit cu focuri de armă # Adevarul.ro
Un tânăr de 23 de ani a fost reţinut duminică, în judeţul Dâmboviţa, după ce ce a refuzat să oprească la semnalele poliţiştilor, a mărit viteza şi a acroşat doi agenţi. A fost urmărit, fiind trase focuri de armă, fără ca cineva să fie rănit.
21:45
Florin Barbu se opune noilor tăieri: „Ministerul Agriculturii a cheltuit 0 fonduri de la bugetul de stat”. Îngrijorări legate de acordul Mercosur # Adevarul.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, se opune includerii instituției pe care o conduce în ordonanța privind reducerea cheltuielilor.
21:45
Horoscop luni, 16 februarie. O zodie rezolvă conflicte mai vechi, iar alta face compromisuri financiare # Adevarul.ro
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de luni, 16 februarie.
21:30
Cum poate Nicușor Dan să transforme participarea la Consiliul Pǎcii de la Washington într-un atu strategic # Adevarul.ro
Participarea președintelui Nicușor Dan la Consiliului Pǎcii de la Washington marchează un punct de cotitură pentru administrația de la Cotroceni, însă succesul acestui demers depinde de transformarea unei decizii tardive într-o ofensivă diplomatică regională, spune analistul Gabriel Done.
21:15
Florin Barbu se alătură miniștrilor PSD care nu susțin reforma administrației. „Nu voi vota bugetul în Parlament” # Adevarul.ro
Florin Barbu se alătură miniștrilor PSD care nu susțin reforma administrației propusă de Ilie Bolojan.
21:15
Preşedinte CNAS, replică pentru ministrul Sănătății: „În sănătate, nu vorbim doar despre eficienţă economică, ci despre vieţile oamenilor” # Adevarul.ro
Peşedintele CNAS, Horaţiu Moldovan, susţine că reforma sistemului de sănătate este o necesitate reală pentru România, dar adevărata reformă nu înseamnă “spargerea monopolului CNAS”, ci autonomia reală a asigurărilor de sănătate şi cheltuirea corectă a banilor pentru pacienți.
21:15
Cum ne păstrăm slujba în 2026? „Trebuie să improvizăm ca să nu rămânem afară, unde vine gerul Siberiei” # Adevarul.ro
Industria IT și auto, care au tras înainte economia României anii trecuți, anunță un val de disponibilizări pentru 2026. Expertul HR Doru Șupeală explică ce putem face pentru a ne păstra slujba în 2026 și semnalează lipsa de strategie: nu știm ce vor lucra românii în următorii 5 ani.
Acum 4 ore
20:45
Barack Obama susține că există extratereștri. Ce spune despre căsnicie și viața după Casa Albă # Adevarul.ro
Fostul președinte al Statelor Unite, Barack Obama, a stârnit reacții după ce a afirmat, într-un interviu recent, că extratereștrii sunt „reali”, dar a respins ferm teoriile conspirației potrivit cărora Guvernul american ar ascunde forme de viață extraterestră la celebra bază militară Area 51.
20:45
Încă un petrolier sechestrat de SUA în Oceanul Indian. Se afla pe lista sancțiunilor americane # Adevarul.ro
Statele Unite au capturat în Oceanul Indian încă un petrolier care nu s-a conformat "sancţiunilor" impuse unilateral de preşedintele american Donald Trump împotriva navelor de acest fel folosite pentru exportul de petrol din Venezuela sau Iran, a anunţat duminică Pentagonul.
20:30
Ipoteze șocante în cazul românului care a încercat să răpească o fetiță în Bergamo: Ar fi acționat la comanda unui cartel # Adevarul.ro
Un incident șocant a zguduit orașul Bergamo, unde un român a încercat să răpească o fetiță de doar un an și jumătate.
20:30
Anunțul lui Trump înaintea „Consiliului pentru Pace". Țările membre vor aloca 5 miliarde de dolari pentru reconstrucția Fâşiei Gaza # Adevarul.ro
Preşedintele american Donald Trump a anunţat că ţările membre ale aşa-numitului "Consiliu pentru Pace" creat de el care se vor reuni săptămâna viitoare la Washington vor aloca peste 5 miliarde de dolari "iniţiativelor umanitare şi de reconstrucţie" din Fâşia Gaza.
20:15
„Triunghiul Odesa": România, Ucraina și Republica Moldova formează Tripla Alianţă Cibernetică. Anunțul făcut de Oana Țoiu # Adevarul.ro
Declaraţia privind consolidarea rezilienţei României, Republicii Moldova şi Ucrainei în domenii cheie precum securitate energetică, securitate cibernetică şi cooperare pentru o mai bună conectare terestră a celor trei ţări a fost adoptată la reuniunea formatului trilateral "Triunghiul Odesa”.
20:00
Andrei Rațiu a dat de pământ cu Atletico Madrid. „Bicicletele” sale l-au scos din sărite pe Diego Simeone # Adevarul.ro
Atletico tocmai ce distrusese Barcelona cu 4-0.
20:00
Doi schiori au murit, iar un altul se află în stare foarte gravă după ce au fost surprinși de o avalanșă produsă duminică dimineață în zona localității Courmayeur, în nordul Italiei.
20:00
Prințul Andrew, noi acuzații în scandalul Epstein. Întâlniri aranjate în China și divulgarea informațiilor sensibile # Adevarul.ro
Noi dezvăluiri din scandalul Epstein îl plasează pe Prințul Andrew în centrul unui scandal care ridică semne de întrebare cu privire la modul în care și-ar fi exercitat rolul public de ambasador comercial al Regatului Unit.
19:45
Primarul social democrat din Focșani, petiție împotriva unei iniţiative a ministrului PSD al Sănătăţii de desfiinţare a Centrului de Permanenţă # Adevarul.ro
Primarul Focşaniului, Cristi Valentin Misăilă, se opune iniţiativei Ministerului Sănătăţii de desfiinţare a Centrului de Permanenţă din municipiu, potrivit unui comunicat al Primăriei.
19:30
Coșmarul unei fetițe de 12 ani: Torturată și forțată de propria mamă să se prostitueze. Gestul curajos care a salvat-o # Adevarul.ro
O fetiță de 12 ani din regiunea Estrela do Sul, Brazilia, a reușit să pună capăt unui coșmar inimaginabil, scriindu-i o scrisoare de ajutor unui coleg de școală.
19:15
Rapid a irosit din nou șansa să treacă în fruntea Superligii la fotbal.
19:15
Româncele s-au pus pe bătut maghiare. Gloria Bistrița și-a asigurat locul al 4-lea în grupa Ligii Campionilor la handbal # Adevarul.ro
Cu o zi înainte, CSM București spulberase pe Ferencvaros.
Acum 6 ore
19:00
SUA cataloghează „tulburător” raportul prin care Rusia este acuzată că l-a asasinat pe Aleksei Navalnîi # Adevarul.ro
Secretarul de stat al SUA Marco Rubio a catalogat ca „tulburător” raportul a cinci țări europene prin care Rusia este acuzată că l-a asasinat pe criticul Kremlinului Aleksei Navalnîi folosind o toxină extrasă de la o specie otrăvitoare de broască.
19:00
CTP critică participarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii de la Washington: „România se consacră politic în poziția de țară de clasa a doua” # Adevarul.ro
Decizia președintelui Nicușor Dan de a participa la Consiliul pentru Pace a fost dur criticată de jurnalistul Cristian Tudor Popescu.
18:45
Kievul la limita supraviețuirii: Primarul Vitalii Kliciko avertizează că orașul se află „în pragul unei catastrofe” umanitare # Adevarul.ro
Kievul se află de aproape două luni într-o situație critică, pe fondul atacurilor intense ale Rusiei asupra infrastructurii energetice, a declarat primarul capitalei ucrainene, Vitalii Kliciko.
18:30
România adună dovezi pentru recuperarea tabloului „Sfântul Sebastian”. A făcut parte din colecția regelui Carol I # Adevarul.ro
Guvernul României face eforturi să recupereze tabloul “Sfântul Sebastian”, atribuit pictorului El Greco, blocat la o casă de licitație din New York de un an. Evaluat la 9 milioane de euro, tabloul a făcut parte din colecția regelui Carol I, lăsat moștenire Coroanei României.
18:30
Fotbalistul lui Inter, Alessandro Bastoni, amenințat cu moartea pe rețelele sociale. Decizia luată împreună cu soția # Adevarul.ro
Meciul Inter Milano - Juventus Torino 3-2, disputat aseară, s-a lăsat cu un scandal uriaș.
18:30
Decriptarea mesajului lui Rubio la Munchen: „Le-a spus europenilor lucruri mult mai grave și mai ofensatoare decât a făcut-o J.D. Vance” # Adevarul.ro
Analistul în securitate Hari Bucur-Marcu traduce mesajul transmis Europei de secretarul de stat american Marco Rubio, la Conferința de Securitate de la Munchen. Dincolo de limbajul diplomatic, discursul oficialului american este extrem de dur.
18:15
Sute de angajați ai CFR SA au rămas fără un spor de 10% aplicat la baza salarială, în urma unei decizii luate de directorii celor opt regionale ale Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA.
18:15
Radu Miruță, după discuțiile cu Mark Rutte: „România își consolidează rolul activ în cadrul NATO” # Adevarul.ro
Ministrul Apărării spune că România este un „punct central de stabilitate” al Alianței Nord-Atlantice la Marea Neagră, într-un context de securitate aflat în continuă schimbare.
18:00
200 de taximetriști, verificați de polițiști și jandarmi pe Aeroportul Otopeni. Amenzi de zeci de mii de lei # Adevarul.ro
În urma controalelor pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, polițiștii și jandarmii au dat 76 de amenzi, au reținut 10 certificate de înmatriculare și au constatat trei infracțiuni.
17:45
China a construit și modernizat, în ultimii ani, mai multe instalații nucleare în zone montane din provincia Sichuan, potrivit unei analize publicate de The New York Times, bazată pe imagini din satelit.
17:45
Trump și Netanyahu, front comun împotriva Iranului. Planul prin care SUA vizează blocarea exporturilor de petrol către China # Adevarul.ro
Statele Unite vor încerca să limiteze vânzările de petrol ale Iranului către China, în cadrul unei strategii de „presiune maximă”, convenite de liderii american și israelian.
17:30
Polonia ia în calcul arma nucleară de frica Rusiei. „Suntem la un pas de conflict armat” # Adevarul.ro
Președintele Polonia consideră că amenințarea tot mai agresivă venită dinspre Rusia obligă Varșovia să ia în calcul un pas radical: dezvoltarea propriei arme nucleare.
17:30
Tot mai mulți angajați își iau vacanțe prelungite de la muncă. Companiile acceptă pentru a-și păstra salariații valoroși # Adevarul.ro
Pauzele prelungite în carieră poartă multe denumiri și iau multe forme, de la utilizarea timpului dintre locuri de muncă pentru a explora sau a lua un concediu aprobat de angajator până la a deveni nomad digital sau a economisi pentru o aventură de o lună.
17:15
Mai multe morminte dintr-o localitate din judeţul Constanţa au fost profanate. Vandalii au furat bijuterii și bani # Adevarul.ro
Poliţiştii au demarat o anchetă în localitatea Cuza Vodă, judeţul Constanţa, după ce opt morminte din 6 cripte au fost distruse, fiind sustrase bunuri.
Acum 8 ore
17:00
Teroare în rândul trupelor ruse: Comandanții își forțează soldații să participe la asalturi sinucigașe: „Ce dracu’ înseamnă «refuz»?” # Adevarul.ro
Serviciul de informații militare al Ucrainei a publicat o convorbire telefonică interceptată care arată cum comandanți ruși își amenință și își jignesc subordonații.
16:45
73 de câini din adăpostul de la Suraia, judeţul Vrancea, au fost relocaţi până duminică după-amiază. Operaţiunea de preluare şi relocare este în plină derulare.
16:30
Arma invizibilă ce provoacă sindromul Havana. Ce a pățit un cercetător care a testat pe propria piele un dispozitiv cu microunde # Adevarul.ro
Un cercetător norvegian, cunoscut în cercurile științifice drept un sceptic vocal al așa-numitului „sindrom Havana ”, a ajuns protagonistul unei povești care pare desprinsă dintr-un thriller geopolitic.
16:30
Un hoț cu cagulă l-a ameninţat cu un cuţit pe angajatul unei benzinării. Câți bani a luat din casa de marcat # Adevarul.ro
Un tânăr care purta o cagulă a intrat într-o benzinărie din Timişoara, unde a ameninţat angajatul cu un cuţit şi a reuşit să fugă cu banii luaţi din casa de marcat.
16:15
Iranul anunță că e pregătit să facă un compromis privind acordul nuclear cu SUA. Condiția importantă pe care o pune # Adevarul.ro
Iranul este gata să facă un compromis privind stocul său de uraniu puternic îmbogăţit în schimbul ridicării sancţiunilor americane, a declarat ministrul adjunct de Externe iranian, Majid Takht-Ravanchi, într-un interviu acordat BBC.
16:15
Mai mulți adolescenți cu vârste între 15 și 17 ani s-au implicat într-un conflict violent pe stradă și într-un autobuz din București, folosind obiecte contondente.
16:00
Fostul ministru al energiei din Ucraina, reținut în timp ce încerca să părăsească țara | Surse # Adevarul.ro
Autoritățile anticorupție din Ucraina l-au reținut pe fostul ministru al energiei Gherman Galușcenko în timp ce încerca să părăsească țara.
16:00
Copii crescuți în frig și întuneric în Ucraina sub atacul constant al rușilor: „Fiica mea de 4 ani poate face diferența între bombele care vin și dronele Shahed” # Adevarul.ro
În timp ce liderii lumii își frământă mâinile și dezbat strategii pentru Ucraina, Sam Kiley de la The Independent, a stat de vorbă la Kiev cu un politician ucrainean a cărui fiică, Sofia, s-a născut cu doar câteva luni înainte de invazie și care, alături de părinți și sora ei, luptă să supraviețuia
15:45
Italia a luat foc și îl acuză pe Chivu că a câștigat cu ajutorul arbitrului. Meciul Inter - Juventus schimbă regulile în Serie A # Adevarul.ro
Inter Milano este pusă la zi pentru faptul că a beneficiat de eliminarea francezului Kalulu, din finalul primei reprize a meciului Inter - Juventus 3-2.
15:30
Fanii baschetului, dezamăgiți de concursul de slam dunk de la All Star Game: „Cel mai prost din toate timpurile” # Adevarul.ro
Concursul de slam dunk de la All Star Game, eveniment care se ține în Los Angeles, i-a dezamăgit pe fanii NBA.
15:30
Trei însoțitori de zbor ai Companiei British Airways au ajuns la spital după ce au mâncat bomboane cu cannabis oferite de un pasager # Adevarul.ro
Trei însoțitori de zbor ai companiei British Airways au fost internați la spital după ce au mâncat bomboane gumoase cu cannabis oferite de un pasager.
15:15
Opt turiști, surprinși de întuneric pe munte. Jandarmii i-au adus în siguranță la cabană # Adevarul.ro
Jandarmii montani prahoveni care patrulau în zona Piatra Arsă din Bucegi au ajutat un grup format din opt turişti să coboare în siguranţă de pe munte, în condiţiile în care lăsarea serii i-a prins pe cei opt pe munte.
15:15
BCE se opune taxării banilor trimiși de companii din Europa către alte țări precum SUA # Adevarul.ro
Preşedinta Băncii Centrale Europene, (BCE), Christine Lagarde, s-a opus duminică unui impozit sau unei taxe pe capitalul care nu rămâne în Europa şi se investeşte în alte ţări, precum SUA, şi s-a pronunţat în favoarea "stimulentelor", pentru ca investiţiile private să rămână pe Vechiul Continent.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.