Ucraina a încheiat noi acorduri de ajutor militar cu aliaţii săi, anunţă Zelenski

18:30

Secretarul de stat american Marco Rubio a fost în centrul atenţiei la Summitul de securitate de la München, în timp ce liderii europeni se întrebau cu îngrijorare ce ton va adopta în discursul său de sâmbătă. Deşi discursul său nu le-a liniştit pe deplin îngrijorările, acesta a fost considerat o asigurare pentru aliaţi că, în ciuda faptului că relaţiile cu SUA s-au deteriorat sub Donald Trump, ele nu se vor rupe. Cu toate acestea, Rubio nu a fost singura voce politică americană la summitul de securitate, scrie BBC.