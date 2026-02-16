Pe Profit Insider: Servicii pregătite la Poșta Română

18:40

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că are un protocol de cooperare cu o companie extrem de importantă din SUA, cotată la câteva miliarde de dolari, prin care pământuri rare extrase din Groenlanda sunt aduse la Feldioara, în România, sunt rafinate și în această formă punem bazele primului proiect integrat de extracție, rafinare și consum, pentru că acele materiale rare vor fi destinate industriei aerospațiale, inclusiv SpaceX, compania lui Elon Musk