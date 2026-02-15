Reducere cu 40 de zile la procedurile de evaluare a impactului de mediu - proiect

09:30

Înainte de a pleca, joi, la Conferința de securitate de la Munchen, Marco Rubio a fost întrebat ce vor să audă oficialii europeni de la el. „Sincer, vor să știe încotro ne îndreptăm”, a spus secretarul de stat și consilierul pentru securitate națională al lui Donald Trump. „Trăim într-o nouă eră în geopolitică”, a adăugat el. „Și asta va necesita ca noi toți să reexaminăm care va fi rolul nostru”, a punctat șeful diplomației americane, scrie într-o analiză News.ro