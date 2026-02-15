FOTO Nou mare lanț de magazine în România. Primul magazin, în capitală
Profit.ro, 15 februarie 2026 13:20
Cea mai mare rețea de drogherii din Austria, brandul BIPA, a cărui intrare pe piața locală a fost anunțată în premieră de Profit.ro și care va avea în România o extindere accelerată, pregătește acum deschiderea de noi unități pe piața locală, la Sfântu Gheorghe și Chiajna.
VIDEO Caz rar - Un român a încercat să răpească un copil într-un supermarket, în plină zi, în Italia # Profit.ro
Românii sunt din nou subiect al unor infracțiuni în străinătate, de data aceasta cu un caz rar.
Cea mai mare rețea de drogherii din Austria, brandul BIPA, a cărui intrare pe piața locală a fost anunțată în premieră de Profit.ro și care va avea în România o extindere accelerată, pregătește acum deschiderea de noi unități pe piața locală, la Sfântu Gheorghe și Chiajna.
Rusia îi răspunde șefului NATO, Rutte: Nimic nu poate schimba cursul operațiunii militare speciale # Profit.ro
Nimic nu poate schimba cursul operațiunii militare speciale, a declarat vicepreședintele Comitetului pentru Apărare al Dumei de Stat, Iuri Șvîtkin, în publicația „Lenta.ru”, în răspuns la declarația secretarului general al NATO, Mark Rutte, care a spus ieri că NATO ar câștiga un conflict cu Rusia.
Romgaz, furnizor de gaze pentru populație: Compania de stat nu poate angaja oameni la departamentul de furnizare până nu primește OK-ul oficial al Guvernului # Profit.ro
Compania de stat Romgaz, cel mai mare producător și operator de înmagazinare de gaze naturale din România, care se pregătește să intre cu ofertă pe piața de furnizare a gazelor către clienți finali, inclusiv casnici, nu poate deocamdată să angajeze oameni la departamentul de furnizare până nu primește OK-ul oficial al Guvernului, potrivit legislației austerității.
Android vs iPhone: cum folosești passkeys pentru conturi de social media și ce probleme pot apărea # Profit.ro
Passkeys sunt una dintre cele mai importante schimbări din ultimii ani în autentificare, pentru că îți reduc dependența de parole și îți cresc rezistența la phishing.
Atacuri la München - Zelenski: Numai Viktor se poate gândi cum să-și mărească burta, nu cum să oprească tancurile rusești să se întoarcă pe străzile din Budapesta. Orban: Ucraina nu poate deveni membru al Uniunii Europene # Profit.ro
Viktor Orban îi dă replica lui Zelenski, care l-a atacat dur la Conferința de securitate de la München: Ucraina nu poate deveni membru al Uniunii Europene. Premierul ungar Viktor Orban i-a replicat într-o postare pe X președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care l-a atacat dur la Conferința de securitate de la Münche, spunându-i că Ucraina nu poate deveni membru al Uniunii Europene.
Fostul președinte SUA Barack Obama a criticat comportamentul agenților Serviciului de Imigrare și Vamă (ICE) din Minnesota, calificându-l drept periculos și afirmând că acest ”comportament necorespunzător” este similar cu ceea ce ”am văzut în țările autoritare” și ”în dictaturi”.
Cum verifici dacă un cablu sau accesoriu USB îți poate compromite iPhone-ul și ce e de evitat # Profit.ro
Cablurile și accesoriile USB par inofensive, dar sunt o poartă clasică spre probleme atunci când cumperi produse foarte ieftine, fără origine clară, sau când folosești stații de încărcare publice în care nu ai încredere.
„Micul Marco”, diplomatul lui Trump: Trăim într-o nouă eră în geopolitică.Și asta va necesita ca noi toți să reexaminăm care va fi rolul nostru - analiză # Profit.ro
Înainte de a pleca, joi, la Conferința de securitate de la Munchen, Marco Rubio a fost întrebat ce vor să audă oficialii europeni de la el. „Sincer, vor să știe încotro ne îndreptăm”, a spus secretarul de stat și consilierul pentru securitate națională al lui Donald Trump. „Trăim într-o nouă eră în geopolitică”, a adăugat el. „Și asta va necesita ca noi toți să reexaminăm care va fi rolul nostru”, a punctat șeful diplomației americane, scrie într-o analiză News.ro
O companie din domeniul produselor pentru dormitor a renunțat la cererea de înregistrare a mărcii ”Swift Home”, în urma opoziției formulate de artista Taylor Swift, a declarat pentru Reuters avocatul companiei.
Vinul zilei: un cupaj roșu de Grenache, Mourvèdre și Syrah, cotat cu 90 de puncte James Suckling. Un vin roșu bogat și cremos, cu note principale de mure, cireșe negre și condimente, savuros alături de vânat și brânzeturi maturate # Profit.ro
Elegant și expresiv, vinul reflectă fidel terroir-ul emblematic al apelatiunii Châteauneuf-du-Pape și tradiția vinificatorilor reuniți sub numele Cellier des Prince.
Uber Eats, cea mai mare platformă de livrare de mâncare la nivel mondial, exceptând China, controlată de compania americană de ridesharing Uber, revine în România după 6 ani.
China va elimina taxele vamale pentru toate țările africane, cu excepția Eswatini, începând cu 1 mai, a anunțat sâmbătă președintele chinez Xi Jinping.
Petroliere rusești zac abandonate pe mare cu tot cu echipaj, din cauza sancțiunilor. "Suntem flămânzi, furioși, încercăm să supraviețuim doar de la o zi la alta" # Profit.ro
În ultimul an s-a înregistrat o creștere semnificativă a numărului de petroliere și alte nave comerciale abandonate în întreaga lume de către proprietarii lor. Care sunt cauzele acestei creșteri și care este impactul uman asupra marinarilor comerciali afectați? BBC descrie povestea unui petrolier rusesc abandonat de propriul stat.
Exclusivitățile săptămânii: România pierde o mare investiție. Proprietarii Dedeman au o marcă pusă deoparte pentru magazine. Concedieri în România la fabrica unui gigant. Cea mai mare tranzacție cu parcuri de retail # Profit.ro
Profit.ro vă prezintă principalele informații exclusive din săptămâna care tocmai se încheie.
Ministrul Energiei: pământuri rare extrase din Groenlanda sunt aduse la Feldioara, în România. Sunt destinate industriei aerospațiale, inclusiv SpaceX, compania lui Elon Musk # Profit.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că are un protocol de cooperare cu o companie extrem de importantă din SUA, cotată la câteva miliarde de dolari, prin care pământuri rare extrase din Groenlanda sunt aduse la Feldioara, în România, sunt rafinate și în această formă punem bazele primului proiect integrat de extracție, rafinare și consum, pentru că acele materiale rare vor fi destinate industriei aerospațiale, inclusiv SpaceX, compania lui Elon Musk
Povestea incredibilă a Whatsapp. Ucrainean cu sechele sovietice tip “telefonul meu e ascultat”, ajuns din șomer miliardar și șef la compania care a refuzat să-l angajeze # Profit.ro
Doi angajați obosiți de Yahoo au fost respinși arbitrar la un job pentru care au aplicat la Facebook. Au rămas șomeri și au creat o aplicație de status pe un telefon second-hand. Au omorât cu ea SMS-ul. După ani, cei care i-au respins le-au dat 19 miliarde de dolari pe aplicația lor - astăzi celebrul Whatsapp.
Rețeaua de cafenele 5 to go a intrat în Irlanda, cu prima cafenea deschisă la Dublin, operațiune anunțată anterior de Profit.ro.
Poetul Mircea Dinescu este afișat la acest moment în trenurile de metrou din Londra, cu un fragment din poemul Pictorul Miop, parte din volumul de versuri Întoarcerea Barbarilor, conform imaginii transmise de un cititor Profit.ro.
Un fenomen de „inundații generalizate” afectează la acest moment Franța, depășind toate recordurile, anunță directoarea serviciului meteorologic francez.
Ion Bogdan Bugheanu, desemnat de Guvern, la propunerea Ministerului Energiei, să supravegheze operațiunile subsidiarelor locale ale gigantului petrolier rus Lukoil, pentru a se asigura că acestea nu încalcă sancțiunile economice dispuse de SUA față de compania-mamă, cu riscul opririi activităților, care sunt vitale pentru securitatea energetică a României, este în prezent consilier la cabinetul ministrului de resort, Bogdan Ivan.
China va elimina taxele vamale pentru toate țările africane, cu excepția Eswatini, începând cu 1 mai, a anunțat sâmbătă președintele chinez Xi Jinping, relatează AFP, citată de News.ro
Peste 700 de muncitori lucrează pe lotul 1 al A0 Nord.
Ministrul Energiei, despre prețul gazelor după finalul plafonării: Dacă vine un preț mai mare decât 0,31 lei pe kW, diferența o plătește statul român # Profit.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că, pentru perioada de după 31 martie, când va expira plafonarea prețului la gazele naturale, a găsit o formulă hibridă pentru consumatorul final, astfel încât prețul gazelor să nu crească.
Bogdan Ivan: Nu poți să pui un contabil în fruntea unei companii. Ilie Bolojan s-ar potrivit mai bine ca director financiar. Dar ca CEO, e mai vizionar Grindeanu # Profit.ro
Nu poți să pui un contabil în fruntea unei companii, pentru că atunci el se va uita la fiecare cost, a afirmat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, la un interviu tv în care a mai spus că Ilie Bolojan s-ar potrivit mai bine ca director financiar. Ca CEO, mai pragmatic și mai vizionar spre dezvoltare, ar fi Sorin Grindeanu
Premieră la Dacia: Bigster și Skoda Elroq au dus segmentul SUV-urilor compacte pe primul loc în Europa # Profit.ro
Segmentul C-SUV, al SUV-urilor cu lungimi de peste 4,50 metri, a fost în 2025 cel mai vândut în toată Europa, având a doua cea mai mare creștere, după segmentul D-SUV. Un rol important în această evoluție l-a avut Dacia Bigster, care a adus în premieră brandul Dacia în acest segment de piață, relevă datele analizate de Profit.ro.
Statisticile provizorii privind piața auto din SUA s-au confirmat în ceea ce privește segmentul de mașini electrice, odată cu apariție primelor cifre oficiale. Scăderea s-a accentuat după eliminarea creditului fiscal de 7.500 de dolari și a condus la o înjumătățire a pieței în luna decembrie.
Rompetrol derulează, astăzi și mâine, o promoție surpriză la benzinării, aplicând o reducere de 15 bani/litru la benzină și motorină standard.
Clienții continuă să plătească pentru lapte sume considerabil mai mari la rafturile supermarketurilor față de prețul de achiziție.
VIDEO Start la cel mai dificil tronson al Autostrăzii Sibiu-Pitești, muncă 24 ore din 24 # Profit.ro
Încep lucrările la un nou tunel pe Secțiunea Boița-Cornetu, cel mai dificil tronson al Autostrăzii Sibiu-Pitești, anunță autoritățile.
Recrutare surpriză: Fostul CEO al eMAG Ungaria, luat de unul dintre cei mai mari dezvoltatori, proprietari și administratori locali de spații industriale și logistice # Profit.ro
Cătălin Diț, fost CEO al eMAG Ungaria, a fost recrutat de CTP România, unul dintre cei mai mari dezvoltatori, proprietari și administratori locali de spații industriale și logistice, în poziția de Chief Operating Officer (COO).
Președinta Republicii Moldova Maia Sandu, prezentă la Conferința de securitate de la Munchen, a avut o serie de întrevederi bilaterale, între care cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, scrie News.ro
Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a declarat într-o discuție cu Politico, în marja Conferinței de securitate de la Munchen, că omologul său rus Vladimir Putin se află „într-o poziție dificilă”, din cauza vârstei, relatează Le Figaro.
Guvernul, despre achiziția Portului Giurgiulești din Republica Moldova: Se au în vedere investiții importante # Profit.ro
Guvernul României salută tranzacția în curs de finalizare de către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru cumpărarea operatorului Portului Internațional Giurgiulești, firma ICS Danube Logistics, de către Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța.
Românii au luat cu asalt stațiunile de schi. 2.500 de turiști pe pârtiile de la Sinaia. Nu mai sunt locuri în parcarea din gondola orașului # Profit.ro
Peste 2.500 de persoane se află, sâmbătă, pe domeniul schiabil al stațiunii Sinaia, unde sunt deschise aproape 20 de pârtii, iar parcarea de la gondolă este plină.
Bulgaria a înregistrat un aflux record de turiști români în 2025, potrivit celor mai recente date ale Institutului Național de Statistică bulgar, citat de agenția bulgară Novinite.
Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara avertizează, sâmbătă, asupra posibilității creșterii traficului la frontiera româno-sârbă în acest sfarsit de săptămână, în contextul sărbătoririi Zilei Naționale a Republicii Serbia.
România a preluat singurul port internațional din Republica Moldova. Guvernul, azi: e o investiție să consolidăm rolul portului Constanța # Profit.ro
Guvernul României a comunicat azi că preluarea Portului Internațional Giurgiulești, singurul port maritim-fluvial al Republicii Moldova, e o investiție pentru consolidarea rolului Portului Constanța în regiunea Mării Negre.
Rubio, la Munchen: SUA nu știe dacă Rusia este serioasă cu terminarea războiului din Ucraina # Profit.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat sâmbătă la Munchen că Washingtonul va depune eforturi pentru a ajunge la un acord de pace în Ucraina, dar nu știe sigur dacă Moscova dorește cu adevărat să pună capăt conflictului.
Contul oficial al serviciului de streaming muzical Apple Music a publicat o postare pe rețeaua socială X prin care face trimitere, cu umor, la scumpirile rivalului Spotify.
Apple a publicat cifrele oficiale privind adopția iOS 26, iar acestea contravin clar estimărilor terțe, care lăsau de înțeles că utilizatorii evită update-ul din cauza designului Liquid Glass.
An record pentru turismul bulgar: Aproape 1 milion de români au vizitat Bulgaria în 2025 # Profit.ro
Bulgaria a înregistrat un aflux record de turiști români în 2025, potrivit celor mai recente date ale Institutului Național de Statistică bulgar, citat de agenția bulgară Novinite.
DOCUMENT Biserica Ortodoxă Română din Italia, aproape să poată fi finanțată din impozitul pe venit plătit la bugetul de stat italian de credincioșii români din Peninsulă # Profit.ro
Camera Deputaților din Parlamentul italian a aprobat acum, în unanimitate, o lege inițiată de Guvernul Meloni în primăvara anului trecut și care reglementează raporturile dintre statul italian și Episcopia Ortodoxă Română a Italiei.
Android vs iPhone: cum verifici parolele salvate și alertele de breșă (Google Password Manager vs iCloud Keychain) # Profit.ro
Când o parolă ajunge într-o breșă, problema rar este breșa în sine. Problema reală este refolosirea parolei.
Compania petrolieră Naftna Industrija Srbije (NIS), controlată de acționari ruși, a solicitat Statelor Unite o nouă derogare de la sancțiuni pentru a putea continua importurile de țiței, în timp ce așteaptă finalizarea vânzării participațiilor către grupul ungar MOL Group, a anunțat societatea vineri, transmite Reuters.
O mare parte din spam și phishing pornește de la un lucru banal: adresa ta de email circulă mai mult decât crezi.
