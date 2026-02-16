Cercetătorii din SUA au creat în laborator „mini” măduve ale spinării care ar putea trata paralizia

15:20

Trei membri ai echipajului unui zbor British Airways de la Heathrow către Los Angeles au ajuns la spital după ce au consumat bomboane gumoase cu cannabis, primite de la un pasager. Bomboanele conțineau până la 300 mg THC și i-au făcut pe membrii echipajului să se simtă „scăpați de sub control”, scrie Mirror. Personalul a […]