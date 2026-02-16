Gigi Becali l-a atacat pe Mihai Stoica, după 0-1 la Craiova. Jucătorul despre care a spus că „nu are calitate”. „MM s-a înșelat. Îl regret pe Șut”
Gândul, 16 februarie 2026 08:20
Acum 10 minute
08:40
SUA accelerează parteneriatul în energia nucleară cu Slovacia pentru a reduce dependența de Rusia, anunță Rubio # Gândul
Statele Unite și Slovacia își consolidează cooperarea în domeniul energiei nucleare civile pentru a diminua dependența de Rusia. Anunțul a fost făcut la Bratislava de premierul Robert Fico și secretarul de stat american Marco Rubio. Statele Unite și Slovacia intenționează să intensifice colaborarea în domeniul utilizării civile a energiei nucleare, cu scopul de a reduce […]
08:40
România cere noi despăgubiri de zeci de milioane de euro de la Otokar pentru întârzieri în programul vehiculelor blindate # Gândul
Compania Națională Romtehnica, aflată în subordinea Ministerului Apărării, solicită producătorului turc Otokar plata unor noi despăgubiri, în valoare de aproximativ 46 de milioane de euro. Cererea vine după o penalizare anterioară, de aproape 40 de milioane de euro, formulată tot pentru nerespectarea unor obligații contractuale, relatează Profit.ro. Penalități pentru întârzieri în producția locală Noua solicitare […]
08:40
Filipe Coelho a dezvăluit cum Universitatea Craiova a reușit să învingă FCSB în derby-ul etapei # Gândul
Universitatea Craiova a învins FCSB, 1-0, în etapa 27 a Superligii, golul fiind înscris de Assad Al Hamlawi. Oltenii au patru victorii consecutive acasă, sunt pe primul loc în clasament, 53 de puncte, iar FCSB e tot mai departe de play-off, locul zece, 40 de puncte. După meciul de pe stadionul „Ion Oblemenco”, antrenorul gazdelor […]
Acum 30 minute
08:30
Anunț de la Banca Națională a României. Instituția a venit cu prognoza pentru anul acesta și a dezvăluit câți bani vor pierde pensionarii, dacă pensia lor este între 1.200 de lei și 6.000 de lei. Potrivit Newsweek, o pensie medie de 3.100 de lei este primită de 3.600.000 de pensionari. Vârstnicii au pierdut în medie […]
08:20
Gigi Becali l-a atacat pe Mihai Stoica, după 0-1 la Craiova. Jucătorul despre care a spus că „nu are calitate”. „MM s-a înșelat. Îl regret pe Șut” # Gândul
La finalul partidei din Bănie dintre Universitatea Craiova și FCSB, scor 1-0, Gigi Becali a ieșit la atac. Țintele finanțatorului „roș-albaștrilor” au fost atât jucătorii, cât și, surpriză, Mihai Stoica, președintele C.A. și cel mai apropiat om al său din club. Becali s-a arătat dezamăgit dezamăgit de cum au evoluat mijlocașii campioanei, punând tunurile pe […]
08:20
Ministrul Energiei este aşteptat la Ora Guvernului. Bogdan Ivan: „Răspund oricând la întrebări, fără nicio problemă” # Gândul
Ministrul Energiei este aşteptat luni, în plenul Camerei Deputaţilor, la Ora Guvernului, la solicitarea USR, în contextul crizei apei potabile din judeţul Argeş. Social-democratul Bogdan Ivan trebuia să fie prezent în Parlament pe 9 februarie, dar a cerut reprogramarea şedinţei, din motive personale. Prezenţa acestuia este cerută în cadrul ”dezbaterilor politice, la solicitarea Grupului parlamentar […]
Acum o oră
08:00
Avertismentul spionajului occidental: Rusia folosește rețeaua Wagner în operațiuni de sabotaj pentru a destabiliza Europa # Gândul
Recrutorii și propagandiștii fostului grup Wagner au devenit „piese-cheie” în operațiunile de sabotaj ale Rusiei în Europa. Oficiali ai serviciilor secrete occidentale susțin că Moscova folosește rețeaua pentru a recruta europeni vulnerabili cu scopul de a submina sprijinul pentru Ucraina. Recrutorii și propagandiștii care au activat anterior în cadrul Grupul Wagner sunt acum implicați direct […]
Acum 2 ore
07:40
Primăvară cu zăpadă. Pe ce dată cade ultima ninsoare în orașul tău, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather # Gândul
Deși calendaristic primăvara începe la 1 martie, este posibil să mai avem zile cu ninsoare și după această dată, poate chiar până spre finalul lunii aprilie. Pe baza prognozelor emise de Administrația Națională de Meteorologie și platforma Accuweather, am realizat un tabel care arată pe ce dată cade ultima ninsoare în orașul tău. Iată, așadar, […]
07:30
SUA au capturat un nou petrolier în Oceanul Indian pentru încălcarea sancțiunilor impuse de Trump # Gândul
Statele Unite au capturat un nou petrolier în Oceanul Indian, acuzat că a încălcat sancțiunile impuse de președintele Donald Trump asupra transporturilor de petrol din Venezuela și Iran. Operațiunea a fost confirmată de Pentagon. Statele Unite au sechestrat în Oceanul Indian încă un petrolier care nu s-a conformat „sancțiunilor” impuse unilateral de președintele Donald Trump […]
07:20
16 Februarie, calendarul zilei: John McEnroe împlinește 67 de ani, Valentino Rossi 47. Mihai Bendeac împlinește 43 de ani # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 16 februarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. John McEnroe, născut pe 16 februarie 1959, în Wiesbaden, Germania, este un fost jucător profesionist de tenis american, considerat unul dintre cei mai talentați și carismatici sportivi din istoria acestui sport. A […]
07:10
Ședință tensionată luni la Palatul Victoria. Coaliția, la un pas de ruptură după anunțul recesiunii tehnice # Gândul
Coaliția de guvernare intră luni într-una dintre cele mai tensionate ședințe din ultimele luni, după ce anunțul privind intrarea României în recesiune tehnică a reaprins conflictul politic dintre parteneri. Social-democrații au lansat atacuri directe la adresa premierului Ilie Bolojan și au sugerat chiar posibilitatea schimbării acestuia, în timp ce liberalii cer continuarea reformelor și adoptarea […]
Acum 4 ore
06:10
Harta țărilor din regiune unde comunismul este interzis. România este una dintre puținele țări din Europa de Est unde nu sunt interzise partidele și simbolurile comuniste # Gândul
În ziua de astăzi, legislația românească interzice promovarea simbolurilor și organizațiilor care promovează ideologiile extremiste, însă există o diferență de abordare între curentele de extremă dreapta și cele de extremă stânga. Cu toate că Partidul Comunist Român a fost scos în afara legii imediat după Revoluția din 1989 prin Decretul-Lege nr. 8/1989, legislația actuală nu […]
06:10
Cercetătorii din SUA au creat în laborator „mini” măduve ale spinării care ar putea trata paralizia # Gândul
O echipă de cercetători din Statele Unite au creat în laborator „mini” măduve ale spinării și au reușit să le repare după ce le-au provocat leziuni, potrivit unui studiu apărut în iflscience. Descoperirea ar putea deschide drumul către tratamentele pentru paralizie. Aceste structuri, numite organoizi, sunt versiuni mici ale măduvei spinării, crescute din celule stem […]
05:10
Motivul uluitor pentru care mașinile electrice ieftine, precum cea în care o femeie a ars de vie, în București, se aprind ca torțele. Sunt adevarate coșciuge pe roți. Titi Aur, specialist auto: „Când apare panica, atunci faci și greșelile prin care îți pierzi viața” # Gândul
O femeie a murit vineri carbonizată într-o mașină electrică produsă în Turcia, iar foarte mulți români se întreabă cât de sigure mai sunt aceste vehicule. Mai ales că vorbim de adevărate cutiuțe pe patru roți. Titi Aur, expert în conducere defensivă, a explicat în exclusivitate pentru Gândul de ce mașinile electrice și ieftine se pot […]
Acum 12 ore
23:00
Trump l-a asigurat pe Netanyahu că va sprijini atacurile Israelului asupra Iranului dacă negocierile nucleare eșuează # Gândul
Donald Trump l-a asigurat pe prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, în timpul vizitei acestuia de la Mar-a-Lago din decembrie, că Statele Unite vor sprijini atacurile israeliene asupra programului de rachete balistice al Iranului dacă nu se ajunge la un acord între Washington și Teheran cu privire la programul nuclear, au anunțat două surse familiarizate cu situația […]
22:40
Ambasada României în SUA anunță că Nicușor Dan participă la Consiliul de Pace al lui Trump: „Participarea subliniază sprijinul României” # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, va fi prezent la reuniunea Consiliului pentru Pace organizată la Washington, eveniment convocat de președintele Donald Trump. România va participa în calitate de observator, într-un demers care reconfirmă angajamentul țării noastre pentru dialog, stabilitate și cooperare internațională. Președintele României va participa la Consiliul pentru Pace de la Washington Participarea șefului statului […]
22:40
Un fost cercetător al Anthropic care se ocupa de „dresarea” AI-ului trage un semnal de alarmă: „Inteligența artificială este un pericol existențial” # Gândul
Mrinank Sharma, un expert de top în siguranța A.I. de la Anthropic, creatorul agentului Claude, a demisionat recent și a lansat un avertisment sumbru cu privire la amenințarea pe care o aduce avansul inteligenței artificiale. Sharma a avertizat că A.I.-ul reprezintă un pericol existențial pentru omenire, iar ritmul rapid al inovației, care depășește măsurile de […]
22:30
Ce preț a dat o româncă care studiază în China pe mâncarea pentru o zi. Cât costă o apă plată sau o Cola # Gândul
O româncă a ales să studieze în China, iar în paralel apare des în fața internauților unde prezintă detalii despre viața de acolo, costuri și cheltuieli. În cel mai recent videoclip, ea a prezentat cum decurge o zi din viața ei ca studentă, ce mănâncă și cât plătește. „Cât cheltui într-o zi obișnuită ca student […]
22:10
Marius Tucă Show începe luni, 16 februarie, de la ora 20:00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan # Gândul
Invitatul zilei este prof. univ. dr. Valentin Stan, analist și istoric. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
22:00
Elena Udrea s-a pozat cu un șarpe și a dat un mesaj cu subînțeles: La câți șerpi “am ținut la sân”, cu acesta a fost o joacă # Gândul
O apariție relaxată și plină de umor a atras atenția în mediul online, după ce Elena Udrea a postat un mesaj ironic despre o experiență recentă la o grădină zoologică din Capitală. Fosta politiciană a glumit pe seama întâlnirii cu un șarpe, subliniind că, spre deosebire de alte „provocări” din trecut, de data aceasta a […]
21:40
Scandal politic după ce România a intrat în recesiune. Ciolacu îl acuză direct pe Bolojan: „Este de vină pentru cum stă România economic” # Gândul
Invitat la Antena 3 CNN, președintele PSD, Marcel Ciolacu, l-a acuzat pe premierul Ilie Bolojan de responsabilitatea pentru situația economică a României, după ce Institutul Național de Statistică a anunțat oficial intrarea țării în recesiune. „Domnul Bolojan este de vină pentru cum stă România economic”, a declarat Ciolacu, lansând astfel un atac direct la adresa […]
21:30
Ciolacu, rafale către Bolojan: „A spus că țara intră în incapacitate de plată / A creat o tragedie ca apoi să creeze un salvator” # Gândul
Președintele PSD, Marcel Ciolacu, îl acuză pe primul ministru Ilie Bolojan că a folosit informații alarmiste pentru a manipula opinia publică și a-și crea un rol de „salvator”. Marcel Ciolacu: ”Nimeni nu știe ce urmează” Ciolacu susține că declarațiile premierului au vizat mai degrabă construirea unei imagini publice decât o analiză reală a situației economice, […]
21:30
Robert Fico acuză Ucraina de șantaj politic prin conducta Drujba: „Blochează petrolul rusesc pentru a presa Ungaria și Slovacia” # Gândul
Premierul Slovaciei, Robert Fico, a lansat duminică acuzații grave la adresa Ucrainei în cadrul unei conferințe de presă comune cu Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio. Fico a susținut că Ucraina folosește livrările de petrol prin conducta Drujba ca instrument de șantaj politic împotriva Ungariei și Slovaciei. Slovacia acuză Kievul de șantaj politic Conducta […]
20:50
Ministrul Agriculturii explică de ce ficățeii de pui din Brazilia au prețul la jumătate: „Folosesc hormoni de creștere” # Gândul
Invitat la Antena 3 CNN, Ministrul Agriculturii a explicat diferențele de preț dintre ficățeii de pui din Brazilia și cei din România. Ministrul Agriculturii a explicat motivul pentru care ficățeii de pui din Brazilia au prețul la jumătate „(n.r. motivul pentru care ficățeii de pui din Brazilia au prețul la jumătate) Folosesc hormoni de creștere. […]
20:50
Donald Trump anunță prima investiție pentru reconstrucția Fâșiei Gaza. Țările din „Consiliul pentru Pace” vor aloca peste 5 miliarde de dolari # Gândul
Donald Trump a anunțat duminică, pe contul său de Truth Social, că statele membre ale noului „Consiliu pentru Pace” au promis deja peste 5 miliarde de dolari pentru eforturile umanitare și de reconstrucție pentru Fâșia Gaza. Pledoariile oficiale vor fi confirmate joi, pe 19 noiembrie, când este programată prima reuniune oficială a Consiliului la Washington. […]
20:40
Mihaela Bilic. Cum alegem mititeii „sănătoși”. Porc, vită sau oaie? Sfatul expertului: „Porția corectă variază între 2 și 6 bucăți” # Gândul
Mihaela Bilic, specialistul în nutriție, ne îndeamnă să alegem micii cu un conținut redus de grăsime, fără un gust excesiv de usturoi și fără o cantitate mare de bicarbonat. De ce este important să ținem cont de aceste detalii? Pentru că astfel favorizăm o digestie mai ușoară și evităm disconfortul gastric sau arsurile stomacale. Potrivit Mihaelei […]
20:30
România importă fructe și legume de miliarde de euro. Comerciații dau vina și pe cumpărătorii care preferă aspectul în detrimentul calității # Gândul
România a cumpărat în 2025 fructe și legume de aproape două miliarde de euro. În afara faptului că nu producem suficient, mai există o problemă: mulţi clienţi preferă aspectul în locul gustului, aşa că magazinele se reorientează în cazul furnizorilor. Cartofii din România sunt tot mai puţini pe tarabe. Importăm în jur de 55% din […]
20:30
Un angajat al retailerului Lidl a rămas fără loc de muncă după ce a consumat o sticlă de apă în valoare de 17 pence, echivalentul a aproximativ un leu, fără să o plătească. Incidentul, petrecut într-un magazin din Wincanton, a ajuns în instanță, unde decizia companiei a fost confirmată, potrivit publicației The Independent. Angajatul susține […]
20:30
Un nou trend în rândul românilor pentru 2026. Își aleg vacanțe în zonele cu risc. Cât costă un circuit în Irak sau Uganda # Gândul
În timp ce unii oameni visează la un sejur pe malul Mediteranei pe un șezlong, alții caută vacanțe în zone cu risc de conflict, precum Irakul. Agențiile românești oferă în 2026 inclusiv circuite în fostele republici sovietice și în statele Americii de Sud, relatează ProTv. Românii aleg destinații în zonele cu risc Irakul este cea […]
20:10
Că suntem o țară bântuită de neșansa de a avea lideri politici de mare marcă și cu potențial care să genereze bunăstare, asta am aflat de mult timp și asta simțim toți. Că încă mai avem o brumă de democrație și o Constituție din ce în ce mai neîndestulătoare în principii pentru vremurile pe care […]
Acum 24 ore
19:40
Oamenii pe care îi cunoaștem în călătorii sunt la fel de importanți precum locurile pe care le vizităm. Booking a publicat lista celor mai primitoare 10 orașe și 10 regiuni din lume, realizată pe baza recenziilor pe care turiștii le-au lăsat în ultimul an. Topul celor mai primitoare orașe din lume Chiar dacă în fotografii […]
19:30
Topul impozitului pe venit din Europa în 2026. În ce țară se plătește cel mai mult și unde cel mai puțin # Gândul
Mai multe state europene au implementat taxe mai mari pentru persoanele cu venituri mai mari, prin sistemele de impozitare progresivă. Nivelul maxim al impozitului pe venit diferă semnificativ de la o țară la alta, iar diferențele sunt vizibile mai ales în Europa de Nord și de Vest și statele din Europa Centrală și de Est, […]
19:20
Punch, un pui de maimuță din Japonia abandonat de mama sa, a devenit viral după ce și-a găsit alinarea într-o jucărie de pluș # Gândul
Povestea lui Punch, un pui de maimuță de aproximativ șase luni de la grădina zoologică din Ichikawa, Japonia, a devenit virală pe internet datorită legăturii emoționale pe care acesta a format-o cu o jucărie de pluș. Punch s-a născut în vara anului 2025, dar a fost abandonat de mama sa la scurt timp de la […]
19:00
Românii vor avea la dispoziție în martie primele roșii românești în piețe, însă prețul unui kilogram va fi uriaș. Potrivit producătorilor, kilogramul ar putea costa între 70 și 100 de lei. Primele roșii românești vor fi disponibile din martie, însă la prețuri considerabile. Un legumicultor din bazinul Oltului, spune că anul trecut a fost unul […]
19:00
Donald Trump: „Consiliul pentru Pace Va fi cel mai important organism internațional din istorie”. Nicușor Dan a anunțat că merge la prima reuniune # Gândul
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat într-o postare pe Truth Social că noul „Consiliu al Păcii” promovat de el se dovedește a fi cel mai important organism internațional din istorie și, prin urmare, o onoare pentru el să servească drept președintele al acestuia. Mesajul lui Donald Trump vine în contextul în care, pe 19 […]
18:50
Nicușor Dan l-a supărat pe CTP cu decizia de a merge în SUA: „România se consacră politic în poziția de țară de clasa a doua” # Gândul
Gazetarul Cristian Tudor Popescu a reacționat dur după anunțul privind participarea lui Nicușor Dan la reuniunea Consiliului Păcii de la Washington, susținând că prezența României în acest format ar putea afecta poziția țării în plan politic european. CTP: „Statutul de observator nu înseamnă nimic” Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Cristian Tudor Popescu a criticat […]
18:50
Ce înseamnă rolul României de observator în Consiliul de Pace al lui Trump? Ștefan Popescu, analiza momentului: „Această participare poate însemna reînnodarea dialogului politic cu SUA” # Gândul
Participarea României, în calitate de observator, la prima reuniune a așa‑numitului „Consiliu de Pace” inițiat de președintele american Donald Trump deschide o serie de interpretări privind evoluția relațiilor București–Washington și poziționarea externă a României. Nicușor Dan a decis să participe la prima reuniune a Consiliului, pe 19 februarie. România va avea statut de observator și […]
18:20
O femeie a fost șocată de reacția baristei atunci când a lăsat tips 20% pentru o cafea de 5 dolari # Gândul
O femeie din SUA a avut parte de o experiență neplăcută la cafeneaua ei preferată. Ea a lăsat 20% bacșiș pentru comanda făcută, o ceașcă de cafea cu lapte. Barista care a servit-o a făcut un comentariu sarcastic la adresa ei, iar clienta a povestit că niciodată nu a fost atât de șocată ca în […]
18:20
La doar 30 de ani, longevitatea nu este încă o preocupare de viitor. Este posibil să fii mai concentrată pe carieră, familie sau pe echilibrul dintre cele două. În plus, la această vârstă, majoritatea oamenilor nu se gândesc prea mult la procesul de îmbătrânire. „La 30 de ani, organismul are încă multă reziliență”, explică medicul […]
18:00
Doi preoți egipteni au ajuns la tomograf după mai bine de 2000 de ani. Ce comori pentru știință ascundeau mumiile # Gândul
La mai bine de 2.200 de ani de la moartea lor, doi bărbați din Egiptul antic au ajuns în sfârșit într-o unitate modernă de imagistică medicală din Los Angeles. Nu erau pacienți obișnuiți, așa că cei doi au sosit închisi în sarcofagele lor și nu pe targă, purtând cu ei urme bine conservate ale sănătății, […]
17:50
Președintele Karol Nawrocki vrea o Polonie nucleară: „Sunt un mare susținător al aderării la un proiect nuclear” # Gândul
Președintele polonez Karol Nawrocki a marcat duminică o intensificare semnificativă a discursului Varșoviei privind securitatea națională și a pledat deschis pentru ca Polonia să își dezvolte propriul potențial nuclear, atât civil, cât și militar. Într-un interviu acordat duminică pentru Polsat News, Karol Nawrocki a declarat că este un „mare susținător” al unui proiect nuclear polonez. […]
17:50
Orașul de basm care se află la granița a trei țări și se află la doar 40 de minute de zbor de România # Gândul
Pentru cine visează la un city break diferit, cu o arhitectură medievală, muzee de top și peisaje spectaculoase pe malul Rinului, Basel poate să fie alegerea ideală. Orașul elvețian este situat la granița dintre Elveția, Germania și Franța și poate fi considerat un adevărat „oraș de basm” european. Basel, orașul de basm aflat la granița […]
17:40
Primul motan al Marii Britanii a împlinit 15 ani. Larry este cea mai importantă pisică politică # Gândul
Larry, primul motan al Marii Britanii, a împlinit 15 ani de când este cea mai importantă pisică din politică. Ea a devenit un simbol al stabilității și o prezență constantă în centrul vieții politice. Primul motan al Marii Britanii a împlinit 15 ani „Aprobarea publicului pentru Larry este foarte mare”, a declarat Philip Howell, profesor […]
17:30
Fiecare semn zodiacal are particularități de personalitate distincte, ceea ce înseamnă că fiecare va aborda diferit situații precum călătoriile. De exemplu, un Berbec este pregătit să pornească pe trasee montane dis-de-dimineață, în timp ce un Pește preferă să se relaxeze lângă piscină. Odată ce înțelegi ce se potrivește zodiei tale, dar și companionilor tăi de […]
17:20
Oana Țoiu comentează participarea lui Nicușor Dan la Consiliul de Pace al lui Trump: „Mai multe țări europene iau în considerare asta, dar nu fac anunțul în locul lor” # Gândul
România va lua parte, săptămâna viitoare, la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace pentru Gaza, inițiativă lansată de președintele american Donald Trump, însă cu statut de observator. Decizia, confirmată de președintele Nicușor Dan, a fost detaliată de ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, într-un interviu acordat publicației Calea Europeană. România, prezentă ca observator la reuniunea de […]
17:00
Victor Ponta comentează anunțul lui Nicușor Dan despre participarea la Consiliul de Pace al lui Trump: „Secta USR-istă și gașca de propagandă o să amuțească” # Gândul
Fostul premier Victor Ponta a reacționat public după ce Nicușor Dan a anunțat că va participa la reuniunea Consiliului de Pace organizată la Washington. Victor Ponta a transmis un mesaj tranșant după anunțul făcut de Nicușor Dan privind participarea la reuniunea Consiliului de Pace de la Washington. Fostul premier a profitat de moment pentru a […]
17:00
Cotidianul olandez „De Volkskrant” a desemnat Charleroi, în 2008, drept „cel mai urât oraș din lume”. De atunci, acest titlu a fost preluat de numeroase ghiduri de călătorie și mass-media. Efectul contrar a fost că eticheta i-a făcut curioși pe turiști, contribuind astfel la prsperitatea orașului, pentru că Charleroi nu este nici sărac, nici ieftin. […]
17:00
Lăsatul secului de carne are loc duminică 15 februarie și reprezintă prima etapă a pregătirii pentru Postul Paștelui, unul dintre cele mai importante momente din calendarul ortodox. Ziua aceasta este ultima în care credincioșii pot consuma alimente „de dulce” înainte de intrarea în Săptămâna Albă, când carnea este exclusă, dar ouăle și lactatele încă mai […]
16:40
Zodia care primește o veste care îi va schimba complet viața, potrivit celebrului Mihai Voropchievici # Gândul
Runa Sigel ᛋ vine în viața a trei zodii și o transformă total. Mihai Voropchievici a anunțat că din februarie încep marile schimbări pentru trei dintre nativi. Runa este cunoscută pentru mesajul său dublu. ᛋ Sigel aduce două mesaje foarte importante, care vor defini finalul de iarnă pentru zodii. Este o perioadă plină de frământări, […]
16:40
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 16 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Gândul
Invitatul emisiunii este Ion Cristoiu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
