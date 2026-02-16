Handbal feminin: Corona Braşov, victorie în confruntarea cu JDA Dijon, în European League
Bursa, 16 februarie 2026 06:40
Echipa Corona Braşov a învins, duminică seară, în deplasare, cu scorul de 30-26 (18-18), echipa JDA Dijon, în grupa D a European League la handbal.
• • •
Alte ştiri de Bursa
Acum o oră
06:40
Reprezentativa de rugby a României a învins, duminică, la Iaşi, cu scorul e 23-6, selecţionata Belgiei, în al doilea meci din Rugby Europe Championship.
06:40
Echipa Corona Braşov a învins, duminică seară, în deplasare, cu scorul de 30-26 (18-18), echipa JDA Dijon, în grupa D a European League la handbal.
Acum 8 ore
00:00
Perseverare diabolicum est - sau cum insistăm pe cheltuieli, deşi soluţiile sunt în Parlament # Bursa
Am luat act cu mare speranţă şi bucurie de propunerile Ministerului de Finanţe pentru noul pachet de relansare economică, mai ales partea cu stimulente pentru investiţii pe piaţa de capital şi pensii private.
00:00
Forma finală a structurii anului şcolar 2026-2027 a fost avizată de Comisia de Dialog Social, a anunţat Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
00:00
Poziţia UEFA privind excluderea cluburilor ruseşti şi a echipei naţionale din competiţiile internaţionale and #8222;rămâne neschimbată and #8221;, a declarat preşedintele forului continental, Aleksander Čeferin. Decizia este legată direct de invazia Rusiei în Ucraina, începută în februarie 2022, iar condiţia pentru o eventuală revenire rămâne aceeaşi: încheierea conflictului.
00:00
*Consecinţe pentru sănătate şi climăFostul preşedinte american Barack Obama a criticat ferm decizia succesorului său, Donald Trump, de a abroga o lege esenţială pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în Statele Unite.
00:00
Un raport de strategie al guvernului francez, preluat de Reuters, arată că UE trebuie să ia în considerare o taxă vamală generală de 30% pentru importurile din China sau o depreciere de 30% a monedei euro faţă de yuan, astfel încât să poată fi contracarat valul de importuri ieftine şi să fie stimulată competitivitatea externă a Europei.
00:00
TradeVille: McDonald and #39;s - profit peste aşteptări, susţinut de promoţii, extinderea şi diversificarea meniului # Bursa
Lanţul de restaurante fast-food McDonald and #39;s Corp. a depăşit aşteptările pieţei în ultimul trimestru din 2025, confirmând că strategia sa axată pe valoare începe să dea rezultate vizibile în trafic şi vânzări.
00:00
Euro a crescut, vineri, cu 0,0009 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0943 lei/euro.
00:00
* Schimburi de tip and #8222;deal and #8221; cu 3,3% din acţiunile Fondului Proprietatea
00:00
* 1 ianuarie- Ţara noastră intră pe deplin în spaţiul Schengen.
00:00
Ţara noastră a traversat, în 2025, una dintre cele mai tensionate perioade din istoria sa recentă, un an în care instabilitatea politică, dezechilibrele bugetare şi presiunile inflaţioniste au format un mix periculos care a împins economia spre limita suportabilităţii.
00:00
* Finanţele au atras 21 miliarde de lei prin ofertele de titluri de stat Fidelis, echivalentul a 8% din necesarul nostru de finanţare de anul trecut
00:00
Banca Centrală a Rusiei a decis, vineri, să reducă dobânda de politică monetară de la 16% la 15,5%, din cauza dificultăţilor cu care se confruntă economia naţională, conform Reuters.
00:00
BNR a afişat, vineri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care a stagnat la 5,64%.
Acum 12 ore
21:30
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu (PSD), a declarat, duminică seară, că, în decembrie 2025, a făcut reorganizarea la minister, iar premierul Ilie Bolojan i-a promis că instituţia nu va mai intra sub incidenţa următoarei reorganizări
20:50
Preşedintele american Donald Trump a anunţat că ţările membre ale aşa-numitului 'Consiliu pentru Pace' creat de el care se vor reuni săptămâna viitoare la Washington vor aloca peste 5 miliarde de dolari 'iniţiativelor umanitare şi de reconstrucţie' din Fâşia Gaza
19:50
Liderul Forţa Dreptei, Ludovic Orban, fost premier, afirmă, duminică seară, că decizia Fitch arată că and #8221;nu e rău, dar nu e bine and #8221;
19:00
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat duminică, la Bratislava, că Statele Unite nu vor ca Europa să depindă de Washington pentru propria securitate, ci să-şi consolideze apărarea şi să devină un partener mai puternic în cadrul NATO
18:30
Ministrul Afacerilor Externe al României, Oana Ţoiu, a participat la reuniunea ministerială a formatului trilateral and #8221;Triunghiul Odesa', organizată în marja Conferinţei de Securitate de la Munchen, alături de omologii din Ucraina şi Republica Moldova
Acum 24 ore
18:00
Ministerul Apărării a transmis, duminică după-amiază, că România îşi consolidează rolul activ în cadrul NATO, ministrul Radu Miruţă discutând cu secretarul general al Alianţei despre priorităţile acestei perioade
17:50
Ministerul Apărării a transmis, duminică după-amiază, că România îşi consolidează rolul activ în cadrul NATO, ministrul Radu Miruţă discutând cu secretarul general al Alianţei despre priorităţile acestei perioade
17:30
Trump şi Netanyahu au convenit ca SUA să preseze Iranul să reducă exporturile de petrol către China # Bursa
Preşedintele Donald Trump şi premierul israelian Benjamin Netanyahu au convenit, în cadrul unei întâlniri la Casa Albă, de miercuri, că Statele Unite vor acţiona pentru a reduce exporturile de petrol ale Iranului către China
16:50
Fostul preşedinte Barack Obama a criticat comportamentul agenţilor Serviciului de Imigrare şi Vamă (ICE) din Minnesota, calificându-l drept periculos şi afirmând că acest and #8221;comportament necorespunzător and #8221; este similar cu ceea ce and #8221;am văzut în ţările autoritare and #8221; şi and #8221;în dictaturi and #8221;
16:30
Fostul ministru al energiei, Gherman Galuşcenko, a fost reţinut când încerca să plece din Ucraina # Bursa
Agenţii anticorupţie ucraineni au reţinut un fost ministru al energiei în cadrul anchetei de amploare care a declanşat o criză politică în noiembrie anul trecut, legată de corupţia la nivel înalt
15:50
Preşedinta Băncii Centrale Europene, (BCE), Christine Lagarde, s-a opus duminică unui impozit sau unei taxe pe capitalul care nu rămâne în Europa şi se investeşte în alte ţări, precum SUA, şi s-a pronunţat în favoarea and #8222;stimulentelor and #8221;, pentru ca investiţiile private să rămână pe Vechiul Continent
15:40
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, duminică, într-o postare pe Facebook, că va participa la Consiliul Păcii de la Washington
15:00
NATO îşi trimite flota lângă Groenlanda într-unul dintre cele mai mari exerciţii navale din ultimii ani
14:40
NATO trimite o flotă lângă Groenlanda într-unul dintre cele mai mari exerciţii navale recente, unde va participa şi ţara noastră # Bursa
NATO îşi trimite flota lângă Groenlanda într-unul dintre cele mai mari exerciţii navale din ultimii ani
13:50
Marco Rubio, despre conflictul din Ucraina: 'Preşedintele Trump doreşte o soluţie care să pună capăt vărsării de sânge' # Bursa
Secretarul de stat american Marco Rubio a transmis sâmbătă că preşedintele SUA Donald Trump urmăreşte o încheiere definitivă a războiului dintre Rusia şi Ucraina. Mesajul vine după o întâlnire pe care Rubio a avut-o cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, în marja Conferinţei de Securitate de la Munchen
13:40
Portul rusesc Taman de la Marea Neagră a fost avariat de un atac ucrainean cu drone lansat în cursul nopţii, a anunţat duminică guvernatorul regiunii Krasnodar, din sudul Rusiei
12:50
Marco Rubio este aşteptat în Slovacia şi Ungaria, pentru a consolida relaţiile cu liderii pro-Trump # Bursa
Secretarul de stat american Marco Rubio va începe duminică un mini-turneu de două zile pentru a consolida relaţiile cu Slovacia şi Ungaria, ai căror lideri conservatori, adesea în conflict cu alte ţări din Uniunea Europeană, au relaţii cordiale cu preşedintele Donald Trump
12:30
Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate, a afirmat astăzi, la Conferinţa de Securitate de la Munchen, că Rusia nu mai este o superputere, dar că pericolul este ca ea să obţină la negocierile de pace mai mult decât a câştigat pe teren
12:00
Secretarul de stat american Marco Rubio a transmis sâmbătă că preşedintele SUA Donald Trump urmăreşte o încheiere definitivă a războiului dintre Rusia şi Ucraina. Mesajul vine după o întâlnire pe care Rubio a avut-o cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, în marja Conferinţei de Securitate de la Munchen
11:40
Administraţia Trump şi-a exprimat îngrijorarea că Peru şi-ar putea pierde suveranitatea sa în faţa Chinei, după ce o hotărâre judecătorească peruană a interzis Organismului de Supraveghere a Investiţiilor în Infrastructura de Transport de Utilizare Publică (Ositran) să supravegheze sau să intervină în Portul Chancay, deţinut de China, prin compania de stat Cosco Shipping
11:20
Maria Zaharova numeşte acuzaţiile privind otrăvirea lui Alexei Navalnîi drept propagandă a Occidentului # Bursa
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a respins afirmaţiile potrivit cărora Alexei Navalnîi a fost otrăvit în închisoare cu o substanţă derivată din broaşte, catalogându-le drept propagandă occidentală
11:10
Volodimir Zelenski cere garanţii de securitate de 20 de ani din partea SUA pentru un acord de pace # Bursa
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a discutat sâmbătă cu emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner şi cu secretarul american de stat Marco Rubio înaintea următoarei runde de negocieri trilaterale prevăzute săptămâna viitoare la Geneva
11:00
Oana Ţoiu: Finanţarea oferită de Uniunea Europeană trebuie orientată şi spre consolidarea apărării NATO # Bursa
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a subliniat, la Conferinţa de Securitate de la Munchen, între altele, necesitatea utilizării finanţării UE pentru nevoile de apărare NATO
11:00
Maia Sandu: Ar trebui să existe o coaliţie a voinţei împotriva atacurilor hibride ale Rusiei # Bursa
Maia Sandu a transmis, într-un interviu în exclusivitate pentru Deutsche Welle România că este nevoie de o coaliţie de apărare împotriva atacurilor hibride ale Rusiei: and #8221;Vor deveni tot mai complexe şi mai dificil de abordat and #8221;
10:40
Maia Sandu a cerut formarea unei coaliţii de apărare împotriva atacurilor hibride ale Rusiei # Bursa
Maia Sandu a transmis, într-un interviu în exclusivitate pentru DW (România) că este nevoie de o coaliţie de apărare împotriva atacurilor hibride ale Rusiei: and #8221;Vor deveni tot mai complexe şi mai dificil de abordat and #8221;
10:30
Oana Ţoiu a afirmat că finanţarea oferită de Uniunea Europeană trebuie orientată şi spre consolidarea apărării NATO # Bursa
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a subliniat, la Conferinţa de Securitate de la Munchen, între altele, necesitatea utilizării finanţării UE pentru nevoile de apărare NATO
10:00
Premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, a transmis un mesaj dur liderilor europeni, avertizând că Europa trebuie să îşi consolideze capacitatea de reacţie în faţa mai multor crize simultan
09:50
Parchetul din Paris anunţă sâmbătă că a desemnat magistraţi referenţi pentru a analiza elementele susceptibile să implice cetăţeni francezi în urma publicării de către SUA a unor documente legate de infractorul sexual Jeffrey Epstein
09:30
Australia investeşte într-un nou şantier naval de submarine nucleare, iar o primă parte a investiţiei a fost anunţată duminică
Ieri
22:00
Discursul aparent liniştitor al lui Marco Rubio adresat Europei este and #8222;un cadou otrăvit and #8221; # Bursa
Secretarul de stat american Marco Rubio a solicitat un parteneriat and #8222;revigorat and #8221; între SUA şi Europa, bazat pe o and #8222;mare civilizaţie and #8221; comună
21:10
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, s-a angajat sâmbătă să continue ofensiva împotriva and #8222;pseudo-organizaţiilor and #8221; civile, jurnaliştilor, judecătorilor şi politicienilor and #8222;cumpăraţi and #8221;, mizând în acest fel pe o victorie la alegerile parlamentare din aprilie
20:30
China elimină taxele vamale pentru aproape toate ţările africane, profitând de politica tarifară a lui Trump # Bursa
China va elimina taxele vamale pentru toate ţările africane, cu excepţia Eswatini, începând cu 1 mai, a anunţat sâmbătă preşedintele chinez Xi Jinping
20:00
Statul face o mişcare strategică pe piaţa gazelor, care ar putea schimba radical evoluţia preţurilor
19:50
Ţara noastră, potenţial partener strategic pentru SUA: Bogdan Ivan anunţă că ţara conduce UE la minerale rare # Bursa
Ministrul Energiei Bogdan Ivan, a declarat sâmbătă, în emisiunea and #8222;În faţa ta and #8221; de la Digi24, că România este pe primul loc în Uniunea Europeană în materie de minerale rare, într-un context în care Statele Unite îşi doresc că colaboreze cu partenerii internaţionali, în încercarea de a-şi reduce dependenţa de minerale critice din China
19:20
La Conferinţa de Securitate de la Munchen, premierul danez Mette Frederiksen a afirmat că apetitul lui Donald Trump pentru Groenlanda nu s-a diminuat
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.