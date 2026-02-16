Majorarea salariului minim a crescut şomajul în rândul tinerilor, afirmă un oficial al Băncii Angliei

00:00

Un raport de strategie al guvernului francez, preluat de Reuters, arată că UE trebuie să ia în considerare o taxă vamală generală de 30% pentru importurile din China sau o depreciere de 30% a monedei euro faţă de yuan, astfel încât să poată fi contracarat valul de importuri ieftine şi să fie stimulată competitivitatea externă a Europei.