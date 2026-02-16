Ipoteză șocantă: Românul care a încercat să răpească o fetiță la Bergamo a acționat la comanda unui cartel

11:10

Zahărul este unul dintre cei mai controversați inamici ai sănătății moderne. Deși unii îl consideră o plăcere vinovată, consumul excesiv poate duce la creșterea în greutate, afectarea metabolismului și probleme serioase de sănătate, cum ar fi diabetul sau bolile cardiovasculare. Dar vestea bună este că zahărul nu trebuie eliminat complet din dietă. Cheia este moderația […]