Un sondaj efectuat pe 10 000 de studenți americani relevă că tinerii din Generația Z nu lasă telefoanele mobile deoparte nici când fac sex
Aktual24, 16 februarie 2026 08:20
Un studiu recent efectuat pe 10.000 de studenți din Statele Unite a scos la iveală un comportament surprinzător al tinerilor din generația Z: aproximativ unul din trei admit că își verifică telefonul chiar și în timpul actului sexual. Rezultatele au stârnit reacții și discuții în mediul public, ridicând semne de întrebare despre impactul tehnologiei asupra […]
Acum 5 minute
08:40
Operațiunea americană care a dus la capturarea lui Nicolás Maduro a costat aproape 3 miliarde de dolari # Aktual24
Bloomberg a publicat un raport detaliat privind costurile operațiunii militare desfășurate de Statele Unite în Caraibe, care a vizat în mod direct prezența și neutralizarea regimului lui Nicolás Maduro în Venezuela. Potrivit sursei citate, costurile totale ale operațiunii se apropie de 3 miliarde de dolari, majoritatea cheltuielilor fiind alocate combustibilului, zborurilor de luptă și menținerii […]
Acum 30 minute
08:20
Acum o oră
08:10
Stocul de tricouri inspirate de jocurile olimpice „naziste” din 1936, epuizat rapid din magazinele Comitetului Internațional Olimpic # Aktual24
Magazinul oficial al Comitetului Internațional Olimpic (CIO) a pus în vânzare recent un tricou inspirat de Jocurile Olimpice de la Berlin din 1936, care au avut loc sub regimul nazist condus de Adolf Hitler. Produsul a făcut parte din colecția „Heritage Collection” și a fost epuizat în câteva ore, stârnind discuții publice și critici legate […]
07:50
Ipoteză șocantă: Românul care a încercat să răpească o fetiță la Bergamo a acționat la comanda unui cartel # Aktual24
Un incident grav a avut loc sâmbătă, în jurul orei 13.00, într-un centru comercial din Bergamo, unde un cetățean român în vârstă de 37 de ani a încercat să răpească o fetiță de un an și jumătate aflată la cumpărături împreună cu părinții săi. Cazul a fost relatat de publicația italiană Il Messaggero, care citează […]
Acum 2 ore
07:40
Fiul fostului șah al Iranului i-a cerut din nou președintelui Donald Trump o intervenție militară „urgentă” împotriva regimului de la Teheran # Aktual24
Reza Pahlavi, fiul fostului șah al Iranului, i-a cerut din nou președintelui Donald Trump o intervenție militară „urgentă” împotriva regimului de la Teheran și și-a reiterat disponibilitatea de a conduce o tranziție politică în Iran. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat postului Fox News și citat de Jerusalem Post. Intervenția americană, descrisă drept „umanitară” […]
07:20
Statele Unite au interceptat în Oceanul Indian un nou petrolier sancționat, care plecase din Venezuela, anunță Pentagonul # Aktual24
Statele Unite au interceptat în Oceanul Indian un petrolier aflat sub sancțiuni americane, care ar fi încercat să evite măsurile impuse de administrația președintelui Donald Trump împotriva navelor implicate în transporturi de țiței asociate cu Venezuela. Anunțul a fost făcut de Pentagon și relatat de agenția Associated Press. Intervenția, desfășurată fără incidente majore Petrolierul Veronica […]
07:10
Dictatorul Kim Jong Un a inaugurat la Phenian un cartier rezidențial pentru familiile militarilor nord-coreeni uciși în Ucraina # Aktual24
Dictatorul nord-coreean Kim Jong Un a participat luni la inaugurarea unui nou cartier rezidențial în Phenian, destinat familiilor soldaților care au murit în operațiuni militare în străinătate, inclusiv în războiul din Ucraina. Anunțul a fost făcut de agenția oficială de presă KCNA și preluat de Reuters. „O mică mângâiere” pentru cei rămași în urmă Potrivit […]
Acum 8 ore
02:40
Consilier prezidențial: Călin Georgescu vorbește „plat și dezarticulat”, la nivel ideatic „este un abur” # Aktual24
Consilierul prezidențial Sorin Costreie a declarat, duminică, la Digi24, că fostul candidat independent la alegerile prezidențiale Călin Georgescu are un discurs „sistematic și dezarticulat”, apreciind că mesajele acestuia se bazează pe utilizarea repetitivă a unor cuvinte-cheie care atrag publicul, fără conținut ideatic consistent. „Vorbește foarte controlat, plat, aș spune total sistematic și dezarticulat, dar acolo […]
Acum 12 ore
23:40
Ungaria și Slovacia, disperate să ajungă la gazul Rusiei. Încearcă să obțină ajutorul Croației # Aktual24
Ungaria și Slovacia au solicitat Croației să permită transportul petrolului rusesc prin conducta Adria, în contextul în care tranzitul prin conducta Drujba rămâne blocat, a declarat duminică ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, potrivit agenției MTI. „Solicităm Croației să permită transportul petrolului rusesc către Ungaria și Slovacia prin conducta Adria, conform regulilor Bruxelles-ului”, a transmis […]
23:10
Infecțiile respiratorii pot apărea în orice moment al anului și afectează persoane de toate vârstele, de la copii până la adulți. Ignorarea simptomelor sau tratarea necorespunzătoare poate transforma o simplă răceală într-o problemă gravă de sănătate, afectând plămânii și întregul sistem imunitar. De aceea, este esențial să știm ce pași să urmăm imediat ce observăm […]
22:40
Șefii armatei SUA spun că soldații sunt copleșiți de atât de multe date din câmpul de luptă încât este nevoie de inteligența artificială pentru a le înțelege pe toate # Aktual24
Câmpul de luptă modern este atât de saturat de senzori și arme interconectate care generează mai multe date decât pot procesa soldații singuri, încât este nevoie de inteligență artificială pentru a le rezolva pe toate în mod semnificativ. Ani de zile, armata s-a concentrat pe amplasarea mai multor senzori pentru informații și conștientizare pe câmpul […]
22:10
Ciolacu îl amenință pe primarul PSD al Buzăului: ”S-a apropiat de linia roșie, este unul dintre susținătorii lui Ilie Bolojan” # Aktual24
Fostul premier PSD Marcel Ciolacu a sugerat, duminică seara, că primraul Buzăului, Constantin Toma, ar putea fi dat afară din partid pentru că îl susține pe premierul Ilie Bolojan. ”S-a apropiat de linia roșie și vom încerca să rămânem la un dialog instituțional, este unul dintre susținătorii lui Ilie Bolojan și al acestor reforme dure”, […]
21:30
Ciolacu a venit la București să-l dea jos pe Bolojan: ”În acest moment se duce și țara în cap, se duc și partidele în cap” # Aktual24
Fostul premier Marcel Ciolacu a apărut, duminică seara, în studio la Antena 3 unde a lansat noi atacuri violente la adresa lui Ilie Bolojan. Ciolacu a susținut că Bolojan a ”prăbușit” nivelul de trai. ”Săptămâna viitoare liderii coaliției trebuie să se întâlnească și să stabilească în ce direcție mergem. În acest moment se duce și […]
21:10
Președintele american Donald Trump a anunțat că statele membre ale Consiliului pentru Pace, inițiativă lansată de acesta, vor aloca peste 5 miliarde de dolari pentru proiecte umanitare și de reconstrucție în Fâșia Gaza, potrivit agenției EFE. Anunțul oficial urmează să fie făcut în cadrul primei reuniuni a organizației, programată pentru 19 februarie la Institutul pentru […]
20:30
20:20
Orban, după anunțul agenției Fitch: ”Neîncrederea în PSD este unul dintre motivele pentru care nu se îmbunătățește ratingul României” # Aktual24
Fostul premier Ludovic Orban atrage atenția că agenția Fitch nu crește ratingul României, care ar permite ca țara să se împrumute la dobânzi mai mici, pentru că nu are încredere în PSD. ”Agenția de rating Fitch a menținut ratingul suveran al României. Nu e rău. Dar nu e bine. Bine ar fi fost să îl […]
20:10
Migrarea miliardarilor ajunge la cote record: destinațiile preferate ale celor mai înstăriți oameni din lume # Aktual24
Migraţia transfrontalieră a celor mai înstărite familii din lume accelerează într-un ritm fără precedent, pe fondul incertitudinilor geopolitice și al schimbărilor rapide de politică economică. Cererea pentru relocare, planificare de rezidență și servicii de cetățenie a înregistrat un avans spectaculos în 2025, marcând un fenomen de amploare istorică pentru capitalul privat global, transmite CNBC. O […]
Acum 24 ore
19:40
Premierul Starmer anunță că Marea Britanie „întoarce spatele” anilor de Brexit: ”Acum intenționez să schimb țara” # Aktual24
Premierul Keir Starmer a insistat că va conduce Partidul Laburist la următoarele alegeri generale, pledând pentru legături mai strânse cu UE, spunând că Marea Britanie „întoarce spatele” anilor de Brexit. Prim-ministrul a avertizat că ruptura de UE a lăsat Regatul Unit incapabil să-și folosească influența la nivel internațional, relatează The Independent. Scandalul Mandelson Într-un interviu […]
19:10
Mărirea unei singure amigdale la adulți poate părea un detaliu minor, dar în realitate poate semnala afecțiuni serioase care necesită investigații medicale urgente. Ignorarea acestei modificări poate duce la complicații grave, motiv pentru care fiecare schimbare vizibilă în gât trebuie tratată cu atenție. Cauzele frecvente ale hipertrofiei amigdalelor unilaterale O singură amigdală mărită la adulți […]
18:40
Vânzările de petrol din Venezuela depășesc 1 miliard de dolari, fondurile merg direct în contul Trezoreriei americane # Aktual24
Veniturile din petrolul din Venezuela nu vor mai fi depuse într-un cont din Qatar, a declarat secretarul pentru Energie, Chris Wright, într-un interviu acordat NBC News. „A fost deschis un cont în Qatar, controlat de guvernul SUA în tot acest timp, pentru a depune acei bani și apoi a-i trimite de acolo în Venezuela”, a […]
18:10
Turiștii trebuie să țină cont de reguli noi într-o populară destinație europeană: alcoolul nu se mai vinde după ora 20:00 # Aktual24
Una dintre destinațiile de vacanță preferate din Europa introduce, din această vară, o nouă interdicție care se va aplica tuturor vizitatorilor. Este vorba despre Split, cel mai mare oraș din regiunea Dalmația a Croației, situat pe țărmul estic al Mării Adriatice, care încearcă să echilibreze turismul vibrant cu siguranța și confortul localnicilor, scrie The Travel. […]
17:40
Rusia vrea ca Ucraina să fie condusă de un guvernator extern după ”finalizarea operațiunii militare speciale”: ”Suntem pregătiți să discutăm cu SUA pe acest subiect” # Aktual24
Ideea introducerii unei guvernări externe în Ucraina sub auspiciile Națiunilor Unite, după finalizarea operațiunii militare speciale, este una dintre opțiunile posibile pentru soluționarea conflictului, iar Rusia este pregătită să o discute cu alte țări, a declarat viceministrul rus de externe, Mihail Galuzin, într-un interviu. „Ideea introducerii unei guvernări externe în Ucraina sub auspiciile ONU după […]
17:10
Australia va investi inițial peste 2 miliarde de euro într-un nou șantier naval destinat construirii de submarine nucleare # Aktual24
Prim-ministrul australian, Anthony Albanese, a anunțat duminică o investiție inițială de peste două miliarde de euro pentru construirea unui nou șantier naval destinat submarinelor cu propulsie nucleară. Această mișcare strategică face parte din alianța Aukus, semnată de Statele Unite, Regatul Unit și Australia, menită să limiteze influența Chinei în Pacific și să consolideze securitatea regională, […]
16:50
”Comorile” României, care este realitatea privind mineralele critice de la noi. În pământurile țării se află un mineral foarte rar în restul Europei # Aktual24
Consilierul prezidențial Radu Burnete și ministrul Energiei, Bogdan Ivan, au prezentat în ultimele zile o radiografie privind mineralele critice aflate pe teritoriul țării noastre. Burnete a dezvăluit că România posedă și un metal foarte greu de găsit în restul Europei. ”Sub umbrela Critical Raw Materials Act, Comisia Europeană a selectat 47 de proiecte strategice, dintre […]
16:40
Viktor Orban, tot mai crizat: ”În aprilie vom mătura din Ungaria mașinăria opresivă a Bruxelles-ului” # Aktual24
Prim-ministrul ungar Viktor Orban a promis sâmbătă că va continua ofensiva împotriva „organizațiilor pseudo-civile cumpărate, a jurnaliștilor, judecătorilor și politicienilor”, mizând pe o victorie în alegerile parlamentare din aprilie. Liderul naționalist se confruntă cu cea mai dificilă provocare de la revenirea la putere în 2010, în contextul în care partidul său, Fidesz, este în urma […]
16:20
Radu Miruță, întâlnire cu șeful NATO la Munchen: ”A fost un dialog direct, aplicat, concentrat exclusiv pe poziția și interesele noastre într-un context de securitate tot mai complicat” # Aktual24
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a avut o întâlnire cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, în marja Conferinței de Securitate de la München (MSC), discuțiile fiind axate pe consolidarea poziției României în arhitectura de securitate aliată și pe întărirea Flancului Estic. Potrivit ministrului, dialogul a fost unul direct și aplicat, concentrat pe interesele României în […]
16:10
UE dispune de arme, dar depinde în continuare de SUA pentru a susține un război. Problema Europei nu este lipsa banilor, ci lipsa coerenței # Aktual24
Europa poate produce arme, tancuri și rachete, dar fără sprijinul Statelor Unite rămâne vulnerabilă, iar independența militară pare încă un vis dificil de atins, scrie Politico. Baza industrială europeană este impresionantă, însă fără infrastructura de informații, logistică și control al NATO, Europa nu poate descuraja Rusia eficient. Șeful NATO, Mark Rutte, a ridiculizat ideea că […]
16:00
Președintele Dan merge la Washington, la Consiliul pentru Pace. Implicațiile acestei decizii # Aktual24
Președintele Nicușor Dan a anunțat, duminică, că va participa săptămâna viitoare la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, care va avea loc la Washington, răspunzând invitației președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump. „România va avea calitate de observator și voi reafirma sprijinul nostru ferm pentru eforturile internaționale de pace și deschiderea de a participa […]
15:40
Un pericol major pentru Moscova. Marina ucraineană clarifică motivul „dispariției” submarinelor rusești din Marea Neagră # Aktual24
Purtătorul de cuvânt al Marinei ucrainene, Dmitro Pletenchuk, a semnalat o schimbare dramatică în apele Mării Negre: submarinele rusești, cândva principalele purtătoare de rachete de croazieră pentru atacurile asupra Ucrainei, au dispărut aproape complet. Această retragere aparentă nu este doar o mutare tactică, ci indică un risc major pentru Moscova, subliniind vulnerabilitatea și complexitatea operațiunilor […]
15:10
Ucrainenii au lansat un atac cu drone asupra portului rusesc Taman de la Marea Neagră. Au izbucnit incendii masive # Aktual24
Portul rusesc Taman, aflat la Marea Neagră, a fost lovit de un atac ucrainean cu drone în cursul nopții, provocând pagube semnificative și rănind două persoane, fiind un nou episod al conflictului energetic dintre Ucraina și Rusia, relatează Reuters. Incidentul a stârnit îngrijorare atât pentru securitatea regională, cât și pentru aprovizionarea cu produse petroliere. Atacul […]
14:40
Poate Marco Rubio să-l salveze pe Viktor Orban? Contextul vizitei oficialului american la Budapesta # Aktual24
Marco Rubio va merge în Ungaria zilele următoare pentru a-și manifesta sprijinul față de premierul Viktor Orban, într-un moment în care liderul maghiar se confruntă cu cea mai mare provocare politică din ultimii 16 ani, în contextul în care partidele de opoziție câștigă teren în sondaje și tensiunile interne cresc, scrie The Times. Contextul vizitei […]
14:20
Steve Bannon a încercat să-l atragă pe Epstein în eforturile sale de a-l „dărâma” pe Papa Francisc # Aktual24
Steve Bannon, fost consilier al Casei Albe al președintelui american Donald Trump, a discutat cu finanțatorul Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale, strategii împotriva Papei Francisc, Bannon spunând că speră să-l „înlăture” pe pontif, conform unor documente recent publicate de Departamentul de Justiție al SUA. Mesajele trimise între cei doi în 2019, publicate în masivul […]
14:10
Jurnalist: ”Am mers în sute de primării de țară. Primarii semnează doar acordarea de ajutor social și au case de sute de mii de euro, salarii de 2.500-3.000 de euro net” # Aktual24
Postare virală a jurnalistului ieșean Gabriel Gachi privind situația din primăriile din mediul rural. El realizează un tablou sumbru al comunelor conduse de ”clanurile” formate din familiile primarilor. ”Am mers în zeci, sute de primării de țară în viața mea. Ultima oară marți, la Zapodeni-Vaslui. Cu o săptămână înainte în Vicov, Suceava. Am mai fost […]
14:10
Ce a pățit polițistul care a amendat un pompier. Pompierul a primit amenda peste 3.000 de lei și a rămas fără permis # Aktual24
Polițistul care a sancționat contravențional un pompier voluntar aflat în deplasare către o intervenție la un incendiu este cercetat disciplinar, a informat, duminică, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Galați. Verificări interne și cercetare disciplinară „Conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Galați a analizat circumstanțele situației în care un pompier voluntar, aflat în deplasare către o intervenție, […]
13:50
Reacția dură a Rusiei la acuzațiile legate de otrăvirea lui Aleksei Navalnîi cu venin de broască # Aktual24
Tensiunile dintre Moscova și Occident ating un nou nivel, după acuzațiile privind presupusa otrăvire a lui Aleksei Navalnîi cu o substanță derivată din pielea unei broaște din Ecuador. Moscova a reacționat dur, conform TASS. Replica dură a Moscovei Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a respins categoric afirmațiile potrivit cărora Aleksei […]
13:40
Apel la Moscpva pentru distrugerea sateliților Starlink: ”O detonare nucleară în spațiu ar putea rezolva serios această problemă” # Aktual24
Ucraina și SpaceX au anunțat că au găsit o modalitate de a împiedica forțele armate ruse să utilizeze terminale Starlink. Propagandiștii ruși au reacționat dur – nu doar față de SpaceX, ci și față de compania americană de tehnologie Palantir. La începutul lunii februarie, fostul ministru al Digitalitalizării al Ucrainei, actualul ministru al Apărării, Mihailo […]
13:30
Adâncurile Mării Argentinei adăpostesc o biodiversitate mult mai bogată decât estimaseră oamenii de știință. O expediție care a parcurs traseul de la nordul provinciei Buenos Aires până la Tierra del Fuego, cel mai sudic punct al țării, a descoperit cel mai mare recif de corali Bathelia candida cunoscut din lume, viermi, arici de mare, melci, […]
13:10
Armata americană se pregătește pentru posibilitatea unor operațiuni de câteva săptămâni împotriva Iranului, în cazul în care președintele american Donald Trump ordonă un atac asupra țării în cazul eșuării unei înțelegeri diplomatice. Potrivit unei surse, în cazul unei campanii prelungite, armata americană ar putea ataca nu doar infrastructura nucleară, ci și instalațiile statului și de […]
12:50
Grecia intenționează să participe la Forța Internațională de Stabilizare pentru Gaza, cu un batalion special care va include vehicule blindate, precum și medici și geniști, sporindu-și astfel prezența față de ultima sa misiune internațională ca parte a Forței Internaționale de Asistență pentru Securitate în Afganistan (ISAF), din ianuarie 2002 până în iulie 2021, potrivit Kathimerini. […]
12:40
Plantele medicinale pot provoca efecte secundare serioase. Când este indicat să le evităm # Aktual24
Plantele medicinale sunt adesea considerate sigure doar pentru că sunt naturale, însă acest lucru nu este întotdeauna adevărat. Unele plante pot provoca reacții severe, interacțiuni cu medicamentele prescrise sau chiar intoxicații dacă sunt consumate în cantități mari sau fără supraveghere medicală. Este important să cunoaștem atât beneficiile, cât și riscurile asociate utilizării acestora. Riscurile ascunse […]
12:40
Europa se pregătește de un nou pas major în apărarea contra Rusiei. Macron pregătește un anunț istoric despre ”forța nucleară a Franței” # Aktual24
Mai multe state europene susțin public inițierea unor discuții privind dezvoltarea unui sistem de descurajare nucleară european, complementar armelor atomice americane, pe fondul erodării încrederii în angajamentele de securitate ale Statelor Unite, potrivit unor declarații făcute la Conferința de Securitate de la München, relatate de Politico. Oficiali de rang înalt din Estonia și Letonia au […]
12:20
Anunț oficial: România are 16 din cele 32 de minerale critice la nivelul UE. Pământuri rare din Groenlanda ar putea fi rafinate la Feldioara # Aktual24
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, la Digi24, că România are în prezent 16 din cele 32 de elemente considerate critice la nivel european, care se găsesc doar în țara noastră și „maxim încă într-o țară membră UE”, menționând că România ar putea procesa materiale rare extrase din alte regiuni, existând posibilitatea ca o companie […]
12:20
Fostul președinte american Barack Obama, reacție la videoclipul rasist distribuit de Trump # Aktual24
Fostul președinte american Barack Obama a comentat indirect videoclipul rasist postat pe rețelele de socializare ale președintelui Donald Trump, spunând gazdei unui podcast că „rușinea” și „decența” care odinioară îi ghidau pe oficialii publici au dispărut, scrie BBC. Videoclipul ofensator a inclus secvențe în care Obama și soția sa, Michelle, erau reprezentați de niște maimuțe, […]
12:10
Ucraina a distrus jumătate din sistemele rusești de apărare antiaeriană Pantsir, anunță SBU # Aktual24
Unitatea Alpha a Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) a distrus aproximativ jumătate din stocul Rusiei de sisteme de apărare antiaeriană Pantsir, potrivit unui anunț făcut de instituție la 14 februarie. „Pantsir este unul dintre sistemele moderne și esențiale de apărare aeriană ale Rusiei. Costul unui singur sistem variază între 15 și 20 de milioane […]
12:00
Iranul este pregătit să ia în considerare compromisuri pentru a ajunge la un acord nuclear cu SUA dacă americanii sunt dispuși să discute ridicarea sancțiunilor, a declarat un ministru iranian pentru BBC. Oficialii americani au subliniat în repetate rânduri că Iranul, nu SUA, împiedică progresul în acest proces prelungit de negocieri. Sâmbătă, secretarul de stat […]
11:40
„Polonezii sosesc”. Varșovia își demonstrează forța economică în Germania: „Începem să observăm, în sfârșit, o schimbare de trend” # Aktual24
Când directorul polonez din domeniul tehnologiei, Jacek Swiderski, studia în Germania în anii 1990, părea puțin probabil ca țara sa natală să iasă într-o zi din umbra vecinului său mai mare și mai bogat. Polonia abia se scutura de comunism, iar economia sa se deschidea timid către investitorii străini. Astăzi, însă, compania pe care Swiderski […]
11:40
Judecătoarea Raluca Moroșanu: ”Am găsit raportul Inspecției Judiciare doar pe site-ul Realitatea, nu era pe niciun site oficial al instituțiilor/ Am fost invitată la grupul de lucru pe justiție de la Guvern” – VIDEO # Aktual24
Raluca Moroșanu, judecătoare la Curtea de Apel București, afirmă că a găsit raportul Inspecției Judiciare legat de documentarul Recorder ”Justiție capturată” doar pe site-ul postului Realitatea Plus, post de propagandă al AUR. Întrebată într-un interviu la TVR Info despre acest raport, Moroșanu a făcut o dezvăluire surprinzătoare. ”Nu, nu a existat o anchetă, ci a […]
11:10
Zahărul este unul dintre cei mai controversați inamici ai sănătății moderne. Deși unii îl consideră o plăcere vinovată, consumul excesiv poate duce la creșterea în greutate, afectarea metabolismului și probleme serioase de sănătate, cum ar fi diabetul sau bolile cardiovasculare. Dar vestea bună este că zahărul nu trebuie eliminat complet din dietă. Cheia este moderația […]
11:10
Fostul președinte american Barack Obama își exprimă public sprijinul pentru demonstranții anti ICE din Minneapolis # Aktual24
Fostul președinte american Barack Obama și-a exprimat public sprijinul față de demonstranții din Minneapolis pentru că s-au opus „naturii fără precedent” a operațiunii Serviciului pentru Imigrație și Vamă (ICE) din Minnesota. Într-un interviu acordat sâmbătă YouTuberului progresist Brian Tyler Cohen, fostul președinte a discutat despre puterea pe care o au cetățenii americani atunci când apără […]
10:50
Cum l-a umilit Zelenski pe Orban la Munchen: ”Își mărește burta în loc să-și mărească armata” # Aktual24
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, în cadrul unei discuții la Conferința de Securitate de la München, că rezistența armatei ucrainene contribuie la protejarea securității europene și a statelor din regiune. El l-a ironizat și pe liderul pro-rus al Ungariei, Viktor Orban. „Dacă vorbim direct și puțin cinic, aceasta este situația de astăzi. Dar uitați-vă […]
