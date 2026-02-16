Power Doner din Lotus Center, cel mai urmărit fast-food din Oradea: 100.000 de urmăritori pe platforma TikTok (FOTO/VIDEO)

11:50

Premiul „Uituci de meserie” se acordă procurorilor DIICOT din Oradea, împreună cu o agendă și un calendar de birou cu Bihorel. Motivul? Doi dealeri de „prafuri” din Bihor, unul judecat inițial în arest preventiv, iar celălalt în arest la domiciliu pentru trafic de droguri de risc și mare risc, au ajuns de curând în libertate, şi nu pentru că s-ar fi cumințit, ci pentru că procurorii Antimafia au omis să se uite în calendar.