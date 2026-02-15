A murit Rácz Attila, unul dintre cei mai cunoscuți evazioniști din comerțul cu produse petroliere. Era dat în urmărire internațională
Bihoreanul Rácz Attila, proprietarul din umbră al exclusivistului complex Hanul Pescarilor din Săldăbagiu de Munte şi unul dintre cei mai versați și cunoscuți organizatori de rețele de evaziune fiscală în domeniul produselor petroliere, a murit, potrivit unui mesaj publicat de fiica sa pe rețelele de socializare. Fugar din 2015, după o condamnare definitivă la închisoare, numele său figura încă pe lista persoanelor urmărite internațional de Poliția Română.
• • •
Pugilistul Bogdan Sonea aduce centura europeană la Aleșd: campion la box profesionist după o victorie prin TKO la București (VIDEO) # Bihoreanul
Bogdan Sonea, pugilist originar din Aleșd a câștigat centura de campion european la box profesionist după ce l-a învins prin TKO, în repriza a treia, pe bulgarul Ștefan Slavchev, într-o gală desfășurată la Sala Sporturilor Olimpia din București.
11:50
Oradea ieri, Oradea azi: Centrul de Transfuzie Sanguină, activ de peste 60 de ani (FOTO) # Bihoreanul
„Stațiile” de recoltare și conservare a sângelui sunt o prezență obișnuită în marile orașe, existând minimum o astfel de entitate în fiecare județ. Una funcționa și în Oradea din anii 1950, la începutul anilor ’60 deservind 16 spitale din regiunea Crișana. Datorită creșterii numărului de donatori și a stocurilor de sânge, de circa 5 ori în câțiva ani, conform ziarului local Crișana, a fost necesar un sediu de dimensiuni sporite.
Ciuraru din Aştileu revine: „Domnu’ Bihor până mor” dă din cap. Hip-hop cu grai ardelenesc și vibe de ’96 (VIDEO) # Bihoreanul
După aproape 5 ani de liniște, Ciuraru din Aştileu revine într-un videoclip nou, „Dă din cap”, alături de Pepi și DJ TMB, cu aceeași rețetă care l-a făcut cunoscut: hip-hop old-school, umor ardelenesc și versuri în grai bihorean, de la „tu ce supărare faci de nu dai din cap?” până la declarația de identitate „Domnu’ Bihor până mor și Ardeal cât trăiesc”.
CSM Oradea continuă parcursul solid din play-off-ul pentru promovare, după ce a învins clar formația CSM Odorheiu Secuiesc, scor 39-32, în Arena „Antonio Alexe”. După un început echilibrat, roș-albaștrii au preluat controlul jocului și au obținut un succes important care îi urcă pe locul al doilea în clasament.
Bunicii le pot fi ghizi pentru o zi nepoților la Muzeul Orașului Oradea, printre obiecte din comunism, inclusiv „peștele” de pe televizor # Bihoreanul
Bunicii și nepoții lor sunt așteptați, în vacanța școlară din 17-22 februarie, la Muzeul Orașului Oradea din Cetate, unde seniorii pot intra pentru câteva ore în rolul de „ghizi” pentru cei mici, în cadrul programului muzeal „Cu bunicii la muzeu. Ghizi pentru o zi”.
Mult, dar nu destul: Oradea și-a redus la jumătate deșeurile aruncate la groapa de gunoi, prea puțin pentru a atinge țintele europene # Bihoreanul
Aproape 80.000 de tone de deșeuri municipale au produs orădenii, anul trecut, peste 28.000 de tone dintre acestea au fost reciclate, iar alte peste 14.000 au fost valorificate energetic, într-o fabrică de ciment. Insuficient - conform normelor europene, motiv pentru care Primăria Oradea va plăti o amendă de aproape jumătate de milion de lei.
Achitare definitivă la Curtea de Apel Oradea în dosarul „livada fără pomi”: soția primarului din Borod scapă de condamnare # Bihoreanul
Curtea de Apel Oradea a achitat-o definitiv pe Florina Sarca, soția primarului PSD din comuna Borod, Sorin Sarca, în procesul pornit pe numele ei de procurorii DNA pentru fraudare de fonduri europene prin APIA, anulând condamnarea de 2 ani de închisoare cu suspendare dispusă anterior de Tribunalul Bihor. Femeia fusese acuzată că a obținut subvenții agricole pe baza unor documente false care atestau existența unor livezi ecologice declarate la o suprafață mult mai mare decât cea real exploatată.
Echipa de baschet a orașului Oradea a câștigat sâmbătă seara meciul din sferturile de finală ale Cupei României disputat cu CSO Voluntari, deținătoarea trofeului din ediția trecută, scor 84-80. Victoria a fost obținută abia după o repriză suplimentară, dar și după un carusel de emoții pe teren și în tribune.
Noapte de Valentine’s cu filtre pe șoselele din Bihor: polițiștii îi caută pe „îndrăgostiții” de alcool și droguri la volan # Bihoreanul
În noaptea de Valentine’s, polițiștii din Bihor ies în stradă, alături de jandarmi și polițiști de frontieră, cu filtre pe principalele artere rutiere, la „vânătoare” de șoferi care confundă declarațiile de dragoste cu paharele în plus sau cu substanțele interzise. Conducătorii auto sunt testați pentru consumul de alcool și droguri, într-o acțiune comună menită să depisteze pe cei care urcă la volan după ce au consumat și să țină accidentele departe de drumurile județului.
DJ108J, între Stâna de Vale și Coada Lacului, blocat de bolovani și un copac căzut. Avertismentul jandarmilor montani (FOTO) # Bihoreanul
Circulația pe DJ108J, între Stațiunea Stâna de Vale și Coada Lacului a fost parțial blocată sâmbătă, 14 februarie, după ce bolovani desprinși de pe versant și un arbore de mari dimensiuni au căzut pe carosabil. Jandarmii montani bihoreni au reuşit să degajeze parţial drumul, astfel încât traficul să poată fi reluat temporar pe un sens de mers.
Româncă acuzată de exploatarea muncii în Italia: 23 de oameni, inclusiv 8 copii, locuiau şi munceau într-o fabrică ilegală din Brescia (VIDEO) # Bihoreanul
O tânără româncă stabilită în Italia este cercetată penal, după ce carabinierii au descoperit, într-un oraș din provincia Brescia, o fabrică ilegală, în incinta căreia 23 de persoane care locuiau şi lucrau la negru, inclusiv opt minori cu vârste între 8 și 16 ani, în condiții insalubre și periculoase.
Asociația ARK Oradea cere Comisiei Europene sancțiuni împotriva României pentru nerespectarea drepturilor cuplurilor de același sex # Bihoreanul
Asociația ARK Oradea, organizatoarea Oradea PRIDE, se numără printre cele opt organizații neguvernamentale care solicită Comisiei Europene declanșarea procedurii de infringement împotriva României, acuzând autoritățile că nu au pus în aplicare decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene privind recunoașterea dreptului de ședere pentru soții din cuplurile de același sex. Demersul a fost transmis printr-o scrisoare deschisă adresată Comisarului european pentru Justiție, Michael McGrath, aflat în vizită oficială la București.
Petrecerea „Nostalgia” revine pe 21 martie la Oradea Arena: „O reîntoarcere în discotecile copilăriei și adolescenței” # Bihoreanul
Conceptul „Nostalgia” revine la Oradea pe 21 martie, cu un nou eveniment găzduit de Oradea Arena, au anunțat organizatorii. Descris drept un concept „Retro-Disco-Future”, „Nostalgia” a adunat mii de participanți la edițiile organizate în orașe precum București, Cluj-Napoca, Constanța sau Craiova, iar acum ajunge din nou în Oradea pentru o seară dedicată în principal muzicii anilor ’90–2000, dar și hiturilor mai recente.
FC Bihor câștigă ultimul amical înainte de startul oficial al sezonului. Probleme în poartă după accidentarea lui Mocan (FOTO) # Bihoreanul
FC Bihor Oradea a câștigat ultimul joc de pregătire al iernii înainte de reluarea Ligii a II-a, învingând cu 2-1 echipa CS Minaur Baia Mare, într-un meci disputat la Oradea, cu o săptămână înaintea debutului oficial din 2026.
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, le cere nemţilor mai multă muncă și mai puține concedii medicale. Care e ţara care conduce clasamentul european al orelor lucrate # Bihoreanul
Cancelarul german Friedrich Merz a declanșat o dezbatere aprinsă, după ce a afirmat că germanii lucrează prea puțin și lipsesc prea mult din motive medicale, într-un moment în care economia țării încetinește. Liderul de la Berlin a dat şi exemplul unui stat care conduce în prezent clasamentul Uniunii Europene la numărul de ore lucrate săptămânal.
Polițist din Arad, anchetat după un furt dintr-un outlet din Austria: a furat pantofi sport din zeci de magazine, prejudiciu de aproape 3.000 de euro # Bihoreanul
Un agent de poliție din Arad și soția sa sunt în anchetă după ce ar fi sustras pantofi sport din aproximativ 20 de magazine din complexul comercial Parndorf, din apropierea Vienei. Cei doi au fost opriți la întoarcerea spre România, în mașina lor fiind găsite mai multe perechi de încălțăminte, dar și un dispozitiv pentru îndepărtarea sistemelor antifurt.
Universitate datoare: Studenții Facultății de Medicină din Oradea au rămas fără banii de transport # Bihoreanul
Studenții de la Facultatea de Medicină au ocazia să descopere dacă vechea zicală care spune că mersul pe jos face piciorul frumos este sau nu adevărată. Deși ar trebui ca Universitatea din Oradea să le deconteze 90% din costul abonamentului lunar de transport public la OTL, care are un preț de 110 lei, deocamdată, în acest an universitar, nu au primit niciun leu.
Valentine’s Day la Oradea: improvizație, jazz, teatru și concerte pentru un weekend plin de dragoste # Bihoreanul
Orădenii care vor să sărbătorească Valentine’s Day în oraș au de ales, în acest weekend, între spectacole de improvizație, concerte live, evenimente de teatru și chiar un târg de turism. Agenda culturală este suficient de bogată încât cuplurile – sau cei care încă negociază statutul relației – să nu poată invoca lipsa de inspirație.
1. Primarii au fost cazați la hotelul Marriott, dar nu din motive de austeritate, ci pentru că în București nu există un hotel din lanțul Kempinski. 2. Oricum micul dejun a fost de rahat, că nu s-a servit pălincă și clisă cu ceapă. 3. Primăreasa gălăgioasă din județul Constanța era revoltată pe hotel pentru că bufetul suedez, în ciuda numelui, nu conținea niciun fel de mâncare scandinavă.
Evacuare silită: Conducătorul Ordinului călugăresc Premonstratens din Oradea are o săptămână să părăsească încăperile ocupate în Colegiul Naţional Mihai Eminescu # Bihoreanul
La cererea Primăriei Oradea, executorul judecătoresc Gheorghe Moza a demarat procedura de evacuare a abatelui Fejes Rudolf Anzelm, conducătorul Ordinului Premonstratens, din cele cinci încăperi pe care le ocupă în clădirea Colegiului Naţional Mihai Eminescu. Prelatul orădean poate elibera încăperile de bună voie până pe 23 februarie, dată la care a fost programată executarea silită. Clădirea colegiului urmează să intre din primăvară în reabilitare printr-o investiţie de aproape 100 milioane lei.
Maia Morgenstern vine duminică la Oradea pentru o întâlnire cu publicul, la Sinagoga Sion # Bihoreanul
Actrița Maia Morgenstern vine la Oradea pentru o întâlnire cu publicul, duminică, 15 februarie, de la ora 15, la Sinagoga Neologă Sion. Întâlnirea, intitulată „Sub cupola Sionului”, este anunțată de Comunitatea Evreilor din Oradea ca un dialog deschis despre teatru, viață, memorie și identitate, într-un spațiu simbolic al orașului.
Natură sub protecție: Bihorul va avea noi zone de protecție a biodiversității, cu reguli mai stricte decât în ariile protejate # Bihoreanul
Din acest an, Bihorul ar putea avea câteva așa-numite zone protejate ale biodiversității, adică locuri din natură unde intervenția omului va fi interzisă. Cu reguli mai stricte decât actualele arii protejate, ele vor ocupa suprafețe mult mai mici și, în premieră, vor aduce compensații bănești pentru proprietarii lor.
Curtea Supremă anulează sechestrul pus de AJFP Bihor pe bunurile magnatului Viorel Micula. Procesul cu Ioan Micula continuă # Bihoreanul
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins definitiv recursul Administrației Județene a Finanțelor Publice Bihor şi a confirmat decizia Curţii de Apel Oradea de anulare a sechestrului de peste un miliard de lei instituit pe bunurile omului de afaceri bihorean Viorel Micula, în dosarul privind recuperarea ajutorului de stat considerat ilegal de instanţele europene. Procesul privind sechestrul instituit în cazul lui Ioan Micula continuă la instanţa supremă.
Final de februarie cu ploi peste medie. Meteorologii au anunțat cum va fi vremea în prima parte a lunii martie # Bihoreanul
Administrația Națională de Meteorologie a publicat vineri o estimare privind evoluția vremii în următoarele patru săptămâni, valabilă deci în intervalul 16 februarie – 16 martie, iar tendința indică un sfârșit de februarie cu mai multe ploi decât de obicei și temperaturi ușor mai scăzute în mai multe regiuni. În martie, valorile se apropie de cele normale pentru această perioadă, iar în a doua săptămână din lună vremea se va încălzi ușor.
Până la 2.000 de euro pe hectar: Se acordă sprijin pentru pomicultorii loviți de înghețul din primăvara lui 2025 # Bihoreanul
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a anunțat că, până la 9 martie 2026 inclusiv, primește cereri pentru acordarea unui sprijin financiar destinat sectorului pomicol afectat de înghețurile târzii din aprilie–mai 2025, episoade care au provocat pierderi semnificative și în județul Bihor.
Inna, primul artist român anunțat la Waves Festival. Va urca pe scenă alături de Lost Frequencies, Jonas Blue și James Hype (VIDEO) # Bihoreanul
Waves Festival 2026, programat între 3 și 5 iulie, la Băile 1 Mai, se anunță cea mai mare ediție de până acum. Organizatorii au dezvăluit vineri că Inna se alătură lineup-ului festivalului, urmând să cânte alături de artiștii internaționali deja confirmați Lost Frequencies, Jonas Blue și James Hype.
CSM Oradea își continuă parcursul în play-off-ul Diviziei A de handbal masculin: meci acasă cu CSM Odorheiu Secuiesc # Bihoreanul
CSM Oradea revine pe teren propriu în play-off-ul Diviziei A la handbal masculin și întâlnește sâmbătă, 14 februarie, de la ora 18:00, pe CSM Odorheiu Secuiesc, într-un meci programat la Arena Antonio Alexe. Intrarea este liberă pentru spectatori. Roș-albaștrii vin după o prestație solidă în Cupa României și pornesc cu șanse mari să-și consolideze poziția în clasament.
Oradea pierde viteză. Numărul autorizaţiilor de construire a scăzut cu 12,49% anul trecut # Bihoreanul
Municipiul Oradea a înregistrat anul trecut cel de-al cincilea an consecutiv în care numărul documentelor emise pentru dezvoltările imobiliare a fost în scădere. Numărul certificatelor de urbanism emise în 2025 s-a redus cu 9,27%, iar cel al autorizaţiilor de construire s-a diminuat cu 12,49% faţă de anul 2024.
Patru firme din Bihor vor să dea afară peste 1.000 de angajați, un sfert din aceștia sunt în județ # Bihoreanul
Se anunță un an greu pentru angajați. Patru firme din Bihor au anunțat că, în acest an, ar putea da afară un număr total de 1.036 de salariați, prin concedieri colective. Din aceștia, 236 sunt angajați în județul Bihor, diferența fiind în puncte de lucru din alte județe.
Oradea găzduiește „Final 8”-ul Cupei României la baschet masculin. CSM Oradea joacă sâmbătă seara cu CSO Voluntari # Bihoreanul
Oradea devine, de sâmbătă, epicentrul baschetului românesc, odată cu startul turneului Final 8 al Cupei României la masculin, competiție care aduce la Oradea Arena cele mai bune opt echipe din țară. CSM CSU Raiffeisen Oradea intră în lupta pentru trofeu din postura de gazdă și va debuta în sferturile de finală împotriva deținătoarei trofeului, CSO Voluntari.
Al treilea suspect reținut în cazul calului schingiuit în Bihor. Ancheta Poliției Animalelor din Bihor se extinde # Bihoreanul
Un tânăr de 21 de ani din localitatea Crestur a fost reținut de polițiștii de la Protecția Animalelor din Bihor, fiind suspectat că a participat, alături de alți doi tineri deja aflaţi în anchetă, la schingiuirea unui cal în localitatea Cubulcut.
Aventură la volan, în Bihor: Șofer beat și fără permis, reținut după ce a fugit de polițiști pe câmp # Bihoreanul
Un tânăr de 25 de ani din Cheșa a fost reținut de polițiștii bihoreni după ce a fost prins conducând sub influența alcoolului și cu permisul suspendat. Mai mult, acesta nu a oprit la semnalele agenților și a încercat să scape, fugind cu mașina pe câmp.
Accident în Bihor: Două persoane au rămas blocate în mașină. Poliția, pompierii și echipaje SMURD la fața locului # Bihoreanul
Două autoturisme au fost implicate într-un accident rutier petrecut vineri la prânz pe DN19 E la ieșire din Fegernic spre Marghita. În accident au fost implicate trei persoane, dintre care două au rămas blocate în mașină, în urma impactului, fiind eliberate de pompierii trimiși la fața locului.
Judecătoarea „M-a sunat Lia” se pensionează la 51 de ani. Decret semnat de președintele Nicușor Dan # Bihoreanul
Președintele Nicușor Dan a semnat, joi, decretul de pensionare a judecătoarei Ionela Tudor, de la Curtea de Apel București. Pensionarea intră în vigoare începând cu 15 februarie, potrivit informațiilor transmise de Administrația Prezidențială.
Uituci de meserie... Cum au lăsat procurorii DIICOT din Oradea doi traficanți de droguri în libertate # Bihoreanul
Premiul „Uituci de meserie” se acordă procurorilor DIICOT din Oradea, împreună cu o agendă și un calendar de birou cu Bihorel. Motivul? Doi dealeri de „prafuri” din Bihor, unul judecat inițial în arest preventiv, iar celălalt în arest la domiciliu pentru trafic de droguri de risc și mare risc, au ajuns de curând în libertate, şi nu pentru că s-ar fi cumințit, ci pentru că procurorii Antimafia au omis să se uite în calendar.
Premierul Ilie Bolojan, după anunțul privind recesiunea tehnică: „Nu traversăm o criză. Traversăm o perioadă de corecție economică necesară”. Acuzele lui Grindeanu # Bihoreanul
După ce Institutul Național de Statistică a confirmat vineri că România a intrat în recesiune tehnică la sfârșitul anului 2025, premierul Ilie Bolojan a reacționat printr-o postare pe Facebook, susținând că actuala contracție economică reprezintă „costul anticipat și inevitabil” al schimbării modelului economic.
Târgul de Turism 2026. Complexul President din Băile Felix își lansează oferta hotelului de 5 stele pe care îl va inaugura în vară (FOTO) # Bihoreanul
Turismul balnear din județul Bihor își consolidează poziția de jucător dominant în categoria superioară a industriei ospitalității cu specific de wellness din România. Complexul President din Băile Felix își lansează la Târgul de Turism al României 2026 de la București oferta pentru hotelul de 5 stele pe care îl va inaugura în vară. Grand Hotel President, cu 8 etaje și o piscină de tip infinity pe acoperiș, va fi lansat cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la deschiderea primului hotel President lângă pădurea din Băile Felix.
România a intrat în recesiune tehnică la sfârșitul anului 2025, după ce Produsul Intern Brut (PIB) a înregistrat două trimestre consecutive de scădere, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică și citate de G4Media.ro și HotNews.ro.
Sentință definitivă în cazul tinerilor de bani gata care au torturat o femeie și au abandonat-o dezbrăcată în stradă. Au scăpat cu suspendare! # Bihoreanul
Curtea de Apel Oradea a pronunţat verdictul final în cazul celor trei tineri din Bihor judecaţi că au batjocorit o femeie din Oradea, pe care au lovit-o cu pumnii, picioarele și un baston telescopic, au dezbrăcat-o complet şi au abandonat-o, dezbrăcată, la poarta mamei sale din localitatea Măgești. În ciuda gravității faptelor, inculpații au fost condamnați definitiv la pedepse cu suspendare.
Prețul nepăsării: Amenzi de milioane de euro plătite de stat pentru depozitele de deșeuri industriale neecologizate. 9 sunt în Bihor (FOTO) # Bihoreanul
Statul român continuă să ignore o problemă gravă și costisitoare pentru bugetul public: ecologizarea depozitelor de deșeuri industriale. În Bihor, nouă depozite industriale toxice zac neecologizate de ani de zile, unele chiar lângă case și arii protejate și, deși riscurile sunt evidente, autoritățile preferă să achite milioane de euro în amenzi decât să curețe mizeriile.
TOP TRAVEL – târgul regional de turism – ajunge la ediția a XV-a! Evenimentul reunește oferta celor mai importante agenții de turism din Oradea, dar și a unor furnizori de servicii turistice, în același loc: la ERA PARK Oradea, Calea Aradului, nr. 62.
Oradea Transport Local S.A., cu sediul în Oradea, judeţul Bihor, str. Atelierelor nr.12, cu datele de identificare: cod fiscal RO 63483 şi nr. RC J/05/1/1991, tel. 0259/423.245, 0359/808.501, fax. 0259/426.010, vinde prin licitația care va avea loc la sediul societăţii, ȋn 03 martie 2026, de la ora 10:00, 3 autobuze Isuzu Novociti.
Carrefour România intră în familia Dedeman. Fiica lui Dragoș Pavăl a finalizat achiziția, la doar 33 de ani # Bihoreanul
O tânără de doar 33 de ani, Karina Pavăl, a dus la bun sfârșit una dintre cele mai importante achiziții din retailul românesc din ultimii ani: preluarea Carrefour România de către Pavăl Holding, vehiculul de investiții controlat de familia Pavăl, proprietara Dedeman. Tranzacția, descrisă ca un proces complex și multifațetat, a avut componente economice, juridice, financiare, patrimoniale și de personal.
Cum ajung droguri în Penitenciarul Oradea? Metodele ingenioase ale deținuților, care dau bătăi de cap conducerii (DOCUMENT) # Bihoreanul
O provocare cu care Penitenciarul Oradea s-a confruntat anul trecut a fost introducerea substanțelor interzise prin mijloace greu de depistat, inclusiv prin corespondența trimisă de acasă sau prin hainele aduse la vizite pentru deținuți, au anunțat reprezentanții unității de deținere joi, într-o conferință de bilanț pentru anul 2025, în contextul în care numărul condamnaților pentru fapte legate de droguri a crescut cu aproape 61% anul trecut, față de 2024
„Nu trebuie să fim la fel”: Copiii vor inventa personaje fantastice și ciudate la atelierul NOCA Kids # Bihoreanul
Copiii își pot da frâu liber imaginației în cadrul unui atelier de creație dedicat lor, NOCA Kids, organizat în 21 februarie, în noul spațiu expozițional din centrul orașului. Prin desen sau decupaje, micuții cu vârste între 5 și 9 ani vor putea inventa personaje fantastice, pornind de la lucrările actualei expoziții din Galeria NOCA, „Sphinx, Beast and Girl; Unicorn, Chimera and the Mixed Body” și vor învăța astfel că nu trebuie să fie la fel, că diferențele îi fac interesanți.
Șeful secției de Urologie Bogdan-Ovidiu Feciche va ține o prelegere de Ziua Mondială a Bolnavului la Catedrala Sf. Nicolae din Oradea # Bihoreanul
Ziua Mondială a Bolnavului va fi marcată duminică, 15 februarie, la Catedrala Sf. Nicolae din Oradea, cu momente de rugăciune și o prelegere susținută de șeful secției de Urologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Bihor, conf. univ. dr. Bogdan-Ovidiu Feciche, cu formare profesională și academică recunoscută la nivel național și european.
Băile Felix și Băile 1 Mai cuceresc Târgul de Turism al României: Relaxare termală și experiențe urbane într-un singur pachet # Bihoreanul
Băile Felix, cea mai mare stațiune balneară cu regim permanent din România, își confirmă statutul de lider în turismul de wellness la ediția de anul acesta a Târgului de Turism al României. Reprezentanții Asociației de Promovare a Turismului din Băile Felix și Băile 1 Mai sunt prezenți la București pentru a lansa o invitație la sănătate și relaxare, într-un parteneriat strategic cu Visit Oradea.
FC Bihor, remiză cu SCM Zalău în amicalul de pe „Iuliu Bodola”. Egalare spectaculoasă reușită de Gunie (FOTO) # Bihoreanul
FC Bihor a remizat, scor 1-1, cu SCM Zalău, joi, pe Stadionul Iuliu Bodola, într-un meci amical care a marcat revenirea orădenilor pe teren propriu după cantonamentul din Antalya. Partida a fost penultimul test al iernii pentru formația pregătită de Erik Lincar și a oferit mai multe repere utile înaintea reluării campionatului.
Cât au cheltuit primarii din Bihor pentru deplasarea la București, la adunarea în care edilii l-au tras de urechi pe Ilie Bolojan. „M-am dus bou și m-am întors vacă” # Bihoreanul
Patru primari din Bihor au participat la Adunarea Generală a Asociației Comunelor din România, desfășurată în primele zile ale acestei săptămâni și incluzând o întâlnire în Parlament, în cadrul căreia șefii „ONG-ului” și mai mulți edili din țară l-au bombardat cu reproșuri pe premierul Ilie Bolojan, imputându-i că ar vrea sărăcirea satului românesc. Edilii au achitat cazarea din banii primăriilor, unul dintre ei povestind mucalit și ce rezultat a obținut: „M-am dus bou și m-am întors vacă”.
