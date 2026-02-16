Noi detalii despre românul care a încercat să răpească o fetiță din Italia. Ce avea în buzunar
StiriDiaspora.ro, 16 februarie 2026 08:20
Noi detalii despre românul care a încercat să răpească o fetiță din Italia. Ce avea în buzunar
• • •
Alte ştiri de StiriDiaspora.ro
Acum 30 minute
08:20
Noi detalii despre românul care a încercat să răpească o fetiță din Italia. Ce avea în buzunar # StiriDiaspora.ro
Noi detalii despre românul care a încercat să răpească o fetiță din Italia. Ce avea în buzunar
Acum 24 ore
16:30
Ministrul Apărării Naţionale: România trebuie să influențeze schimbările de securitate din Europa, nu să privească de pe margine # StiriDiaspora.ro
Ministrul Apărării Naţionale: România trebuie să influențeze schimbările de securitate din Europa, nu să privească de pe margine
15:30
Obama explodează după videoclipul rasist distribuit de Trump: „Politica americană a devenit un spectacol de clovni” # StiriDiaspora.ro
Obama explodează după videoclipul rasist distribuit de Trump: „Politica americană a devenit un spectacol de clovni”
14:00
Cum a ajuns un pensionar de 77 de ani de la o pensie de 850 de euro la venituri de până la 3.500 de euro # StiriDiaspora.ro
Cum a ajuns un pensionar de 77 de ani de la o pensie de 850 de euro la venituri de până la 3.500 de euro
12:50
Cât câștigă un pensionar în România în 2026: Vezi dacă ai fi mai bine în țară sau în străinătate # StiriDiaspora.ro
Cât câștigă un pensionar în România în 2026: Vezi dacă ai fi mai bine în țară sau în străinătate
11:20
Un român, condamnat pentru infracțiuni grave a fost ridicat direct din închisoare și trimis în centru de repatriere # StiriDiaspora.ro
Un român, condamnat pentru infracțiuni grave a fost ridicat direct din închisoare și trimis în centru de repatriere
10:40
Român arestat în Italia după ce a încercat să răpească o fetiță dintr-un supermarket # StiriDiaspora.ro
Român arestat în Italia după ce a încercat să răpească o fetiță dintr-un supermarket
Ieri
16:40
Vreme extremă la Roma: 50 de persoane evacuate din cauza furtunii
14:50
S-a întors cu cei 8 copii în România: „În Anglia erau prea libertini, aici cresc cu frică de Dumnezeu” # StiriDiaspora.ro
S-a întors cu cei 8 copii în România: „În Anglia erau prea libertini, aici cresc cu frică de Dumnezeu”
14:00
Mii de manifestanţi s-au adunat în Grecia pentru a susţine protestele agricultorilor # StiriDiaspora.ro
Mii de manifestanţi s-au adunat în Grecia pentru a susţine protestele agricultorilor
12:00
Medic de stat, avere de lux? Un oftalmolog român nu își poate justifica averea de peste jumătate de milion de euro # StiriDiaspora.ro
Medic de stat, avere de lux? Un oftalmolog român nu își poate justifica averea de peste jumătate de milion de euro
11:00
Român înjunghiat și transportat de urgență la spital. Un italian a fost arestat pentru tentativă de omor # StiriDiaspora.ro
Român înjunghiat și transportat de urgență la spital. Un italian a fost arestat pentru tentativă de omor
10:30
Un român a fost arestat după ce a amenințat un echipaj de poliție cu arma și a avariat opt mașini # StiriDiaspora.ro
Un român a fost arestat după ce a amenințat un echipaj de poliție cu arma și a avariat opt mașini
09:50
Horoscop: clasamentul celor mai norocoase zodii ale săptămânii 16-22 februarie 2026 # StiriDiaspora.ro
Horoscop: clasamentul celor mai norocoase zodii ale săptămânii 16-22 februarie 2026
Mai mult de 2 zile în urmă
23:30
Doi copii s-au trezit cu hoții în casă în timp ce părinții erau la o înmormântare. Aceștia au apărat casa cu succes # StiriDiaspora.ro
Doi copii s-au trezit cu hoții în casă în timp ce părinții erau la o înmormântare. Aceștia au apărat casa cu succes
20:50
Român, anchetat în Italia: forța copii de 8 ani și imigranți ilegali să muncească într-un depozit # StiriDiaspora.ro
Român, anchetat în Italia: forța copii de 8 ani și imigranți ilegali să muncească într-un depozit
18:20
Atenționare de călătorie pentru românii din Italia: Zboruri anulate sau întârziate pe 16 februarie # StiriDiaspora.ro
Atenționare de călătorie pentru românii din Italia: Zboruri anulate sau întârziate pe 16 februarie
13:20
O femeie din Spania a murit după prăbuşirea unui acoperiş în timpul furtunii Nils # StiriDiaspora.ro
O femeie din Spania a murit după prăbuşirea unui acoperiş în timpul furtunii Nils
13:00
Furtuna Nils face a doua victimă în Franţa: un bărbat a murit în grădina sa
11:40
Alunecare de teren la Roma, soldată cu un mort. O stâncă a lovit un bloc
10:50
Alocație universală pentru copii în Spania. 100.000 de români ar putea primi 200 de euro lunar # StiriDiaspora.ro
Alocație universală pentru copii în Spania. 100.000 de români ar putea primi 200 de euro lunar
10:10
Economia României a crescut cu 0,6% în 2025, dar încheie anul în recesiune tehnică # StiriDiaspora.ro
Economia României a crescut cu 0,6% în 2025, dar încheie anul în recesiune tehnică
09:40
Judecătoarea "m-a sunat Lia" se pensionează
09:30
Marco Rubio, înainte de Conferinţa de Securitate de la Munchen: SUA sunt "profund legate" de Europa # StiriDiaspora.ro
Marco Rubio, înainte de Conferinţa de Securitate de la Munchen: SUA sunt "profund legate" de Europa
08:40
De ce dorul de casă rămâne atât de viu la românii plecați în diaspora? Radu Leca, explicații pe înțelesul tuturor # StiriDiaspora.ro
De ce dorul de casă rămâne atât de viu la românii plecați în diaspora? Radu Leca, explicații pe înțelesul tuturor
08:30
Camion românesc oprit de poliție în Germania. Când au văzut starea tehnică, l-au confiscat pe loc # StiriDiaspora.ro
Camion românesc oprit de poliție în Germania. Când au văzut starea tehnică, l-au confiscat pe loc
12 februarie 2026
23:40
Un român de 32 de ani din Piatra Neamț a murit într-un accident de motocicletă în Italia # StiriDiaspora.ro
Un român de 32 de ani din Piatra Neamț a murit într-un accident de motocicletă în Italia
21:00
Un miliardar britanic se plânge de numărul mare de imigranți: „Nu poți avea o economie cu ei în țară” # StiriDiaspora.ro
Un miliardar britanic se plânge de numărul mare de imigranți: „Nu poți avea o economie cu ei în țară”
18:10
Alertă MAE pentru românii din Franța: Transportul ar putea fi grav afectat de codul roșu de furtuni și ninsori # StiriDiaspora.ro
Alertă MAE pentru românii din Franța: Transportul ar putea fi grav afectat de codul roșu de furtuni și ninsori
13:30
Caporal român din Spania, condamnat la închisoare și obligat să plătească despăgubiri muncitorilor exploatați # StiriDiaspora.ro
Caporal român din Spania, condamnat la închisoare și obligat să plătească despăgubiri muncitorilor exploatați
11:10
Furtuna Nils a măturat Franţa. Un mort şi 850.000 de gospodării fără electricitate # StiriDiaspora.ro
Furtuna Nils a măturat Franţa. Un mort şi 850.000 de gospodării fără electricitate
10:10
Preşedintele Nicuşor Dan participă la reuniunea informală a Consiliului European
09:50
Îngrijitoare româncă din Italia, acuzată că a păcălit un bătrân să-i lase averea. Actul a fost semnat la notar # StiriDiaspora.ro
Îngrijitoare româncă din Italia, acuzată că a păcălit un bătrân să-i lase averea. Actul a fost semnat la notar
09:20
Lovitură pentru Trump: Mai mulți republicani au votat pentru abrogarea taxelor vamale impuse Canadei # StiriDiaspora.ro
Lovitură pentru Trump: Mai mulți republicani au votat pentru abrogarea taxelor vamale impuse Canadei
09:00
Un italian a aruncat la gunoi 20 de lingouri de aur în valoare de 120.000 de euro # StiriDiaspora.ro
Un italian a aruncat la gunoi 20 de lingouri de aur în valoare de 120.000 de euro
08:20
Italia înăsprește regulile privind migranții. Taberele din Albania, reactivate
11 februarie 2026
23:20
Minor, prins într-un vid birocratic între Italia și România: Un copil „invizibil” pentru sistem # StiriDiaspora.ro
Minor, prins într-un vid birocratic între Italia și România: Un copil „invizibil” pentru sistem
20:10
România poate aduce protecția diasporei pe agenda UE: munca în străinătate și industrie, printre priorități # StiriDiaspora.ro
România poate aduce protecția diasporei pe agenda UE: munca în străinătate și industrie, printre priorități
18:30
Peste 70 de loturi distribuite de Danone au fost retrase din magazine
16:00
Protest uriaș la Madrid. Peste 1500 de fermieri în stradă
15:30
Realitatea Plus, obligată de CNA să-și suspende emisia timp de trei ore
15:10
Înșelăciunea cu "vecina" care vinde alimente capătă proporții în România
14:40
Un șofer român beat s-a răsturnat cu mașina în Austria
13:20
Rețeaua EURES: 242 de locuri de muncă pentru români în Europa. Cele mai multe în Suedia, Norvegia și Irlanda # StiriDiaspora.ro
Rețeaua EURES: 242 de locuri de muncă pentru români în Europa. Cele mai multe în Suedia, Norvegia și Irlanda
13:10
Robert Negoiţă a mers la Poliţie pentru controlul judiciar: Sunt nevinovat şi voi demonstra în instanţă # StiriDiaspora.ro
Robert Negoiţă a mers la Poliţie pentru controlul judiciar: Sunt nevinovat şi voi demonstra în instanţă
12:20
Româncă din Italia, condamnată la închisoare după ce și-a drogat iubitul bijutier și l-a jefuit # StiriDiaspora.ro
Româncă din Italia, condamnată la închisoare după ce și-a drogat iubitul bijutier și l-a jefuit
11:10
CCR a amânat reforma pensiilor speciale. Următorul termen: 18 februarie
10:50
Judecătorul CCR "tătic" a venit la ședința în care se discută pensiile speciale
10:40
„Șofer fantomă”, pe A1, în Germania. Român prins fraudând timpii de odihnă cu două permise de conducere # StiriDiaspora.ro
„Șofer fantomă”, pe A1, în Germania. Român prins fraudând timpii de odihnă cu două permise de conducere
10:00
Psihiatru american: Rețelele sociale au efecte similare drogurilor pentru tineri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.