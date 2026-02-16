Alcazar și Sinner, plătiți regește pentru a juca la Doha. Tablou de gală la turneul din Qatar
Adevarul.ro, 16 februarie 2026 08:30
„Regii” circuitului vor evolua la turneul ATP 500 din Qatar.
Acum 5 minute
08:45
Povestea halucinantă a familiei unui protestatar din Iran, care a fost obligată să plătească glonţul care l-a ucis. „Nu am nicio speranţă în Donald Trump” # Adevarul.ro
Familia unui protestatar ucis în urma demonstrațiilor din Iran a trăit o experiență șocantă și dureroasă: a fost nevoită să recupereze trupul bărbatului dintr-un morman de cadavre și, în plus, să plătească pentru glonțul care i-a curmat viața.
08:45
Foști recrutorii ai grupării Wagner, implicați în atacuri de sabotaj în Europa. Agenții considerați „de unică folosință”, recrutați și din online # Adevarul.ro
Recrutorii și propagandiștii care au activat anterior pentru gruparea rusă Wagner joacă acum un rol important în atacurile de sabotaj orchestrate de Rusia în Europa, avertizează oficialii serviciilor de informații din Occident.
08:45
Moscova a readus în discuție ideea unei administrații internaționale tranzitorii pentru Ucraina sub egida Organizației Națiunilor Unite, chiar înainte de reluarea discuțiilor despre încheierea războiului.
Acum 30 minute
08:30
Johannes Klaebo a devenit cel mai titrat sportiv din istoria Jocurilor Olimpice de iarnă. Norvegianul este obiect de studiu # Adevarul.ro
Norvegianul Johannes Klaebo are 29 de ani.
08:30
Alcazar și Sinner, plătiți regește pentru a juca la Doha. Tablou de gală la turneul din Qatar # Adevarul.ro
„Regii” circuitului vor evolua la turneul ATP 500 din Qatar.
Acum 2 ore
07:45
Kim Jong Un și fiica sa au inaugurat un cartier pentru familiile soldaților căzuți în Ucraina, în avanpremiera noului congres al Partidului Muncitorilor # Adevarul.ro
Kim Jong Un a inaugurat în Phenian un cartier rezidențial dedicat familiilor militarilor decedați în operațiuni externe, inclusiv în Ucraina. Fiica sa, Ju Ae, e tot mai vizibilă la evenimente oficiale.
07:15
Epuizarea tăcută a celor care „se descurcă”. Cum ajunge burnout-ul să pară normalitate # Adevarul.ro
Oboseala constantă, presiunea continuă și senzația că nu faci niciodată suficient pot deveni, în timp, noua normalitate. Așa ajung mulți oameni să accepte dezechilibre, compromisuri și situații care le consumă energia zi de zi.
07:15
Sondaje ASEAN - Cum religia, Orientul Mijlociu și alegerile din SUA influențează preferințele geopolitice în una dintre cele mai importante regiuni ale lumii # Adevarul.ro
Încă de acum câțiva ani, una dintre regiunile asupra cărora ne-am concentrat atenția și pe care am încercat să le analizăm a fost regiunea Asiei de Sud-Est.
07:15
Ginerele lui Donald Trump şi Steve Witkoff, misiune delicată la Geneva, pentru aplanarea crizei nucleare cu Iranul # Adevarul.ro
Donald Trump le-a încredinţat ginerelui său, Jared Kushner, şi lui Steve Witkoff misiunea de a reluara discuţiile cu Iranul pe tema programului nuclear, după o perioadă de tensiuni și confruntări militare în regiune.
07:00
Controverse în jurul motivului pentru care preşedintele turc Recep Erdogan şi-a amânat vizita în Abu Dhabi. Mesajul publicat şi şters apoi rapid # Adevarul.ro
Vizita programată a președintelui turc Recep Erdogan în Abu Dhabi fost amânată în ultimul moment, după apariția unui mesaj oficial care invoca o problemă de sănătate a şeicului din Emiratele Arabe Unite, postare ștearsă rapid, fără explicaţii ulterioare.
Acum 4 ore
06:30
Două persoane au murit şi alte opt au fost rănite după o explozie într-un magazin de artificii din China, urmată de incendiu # Adevarul.ro
O explozie puternică produsă într-un magazin de artificii din estul Chinei s-a soldat cu opt morți și doi răniți, cu doar câteva zile înainte de Anul Nou Lunar, cunoscut şi ca Sărbătoarea Primăverii.
06:15
Legiunile de femei-ucigașe care au băgat teroare în inamici. Erau mult mai eficiente și mai curajoase decât bărbații pe câmpul de luptă # Adevarul.ro
Legendele despre amazoane sunt printre cele mai celebre din mitologia greacă. Dincolo de mituri, însă, au existat cu adevărat femeie care au practicat războiul la cel mai înalt nivel. Singura armată profesionistă formată exclusiv din femei a funcționat în Benin, cu o reputație feroce.
06:00
Putin și pacea imposibilă. Analiza scenariilor pentru Ucraina, după patru ani de război # Adevarul.ro
În aer plutește o așteptare greu de ignorat. Ritmul negocierilor diplomatice nu a mai fost atât de intens de la începutul invaziei ruse în Ucraina, la 24 februarie 2022.
05:45
„Ăsta nu e un avion la clasa întâi, e un tren din Africa”. Surpriza totală pentru un român în „bolidul” african ce zboară pe lângă CFR # Adevarul.ro
Infrastructura feroviară din România este un dezastru, iar viteza trenurilor de la noi e tot mai mică. Un cunoscut vlogger român a fost în Africa cu trenul și a avut o surpriză de proporții
05:00
Izolate, inaccesibile turiștilor și aproape absente de pe hărțile turistice ale lumii, insulele Chagos par un colț neatins de tropice. Aici se află unul dintre cele mai bine conservate sisteme de recife de corali de pe planetă.
Acum 6 ore
04:45
Schimbare istorică în NATO: un general italian va prelua securitatea la Marea Neagră. „Un lider american ar menține focusul pe Rusia” # Adevarul.ro
Securitatea în Marea Neagră și în Marea Mediterană va fi coordonată de Italia, după ce SUA au renunțat la șefia Comandamentului NATO din Napoli, în contextul reducerii implicării americane pe continentul european. Trei generali români cu experiență NATO ne explică efectele acestei decizii.
04:00
Rachete sovietice, occidentale și ucrainene într-un singur sistem ingenios: inovația care ar putea schimba ajuta apărarea aeriană a Ucrainei # Adevarul.ro
În plin război cu Rusia, una dintre cele mai mari vulnerabilități ale apărării aeriene ucrainene nu este lipsa echipamentelor, ci incompatibilitatea lor.
03:45
Revoluția AI în România: Topul domeniilor unde agenții inteligenți au preluat deja producția și suportul # Adevarul.ro
Agenții AI s-au infiltrat deja în procesul de producție și de suport al multor companii românești, care investesc doar câteva mii de euro în implementarea lor, inclusiv în domenii tehnologice sau financiar-bancare, potrivit datelor analizate de „Adevărul”.
Acum 8 ore
02:45
Conflictul economic dintre SUA și UE: Groenlanda, punctul critic care aduce pierderi americanilor # Adevarul.ro
Disputa privind Groenlanda s-a transformat într-un conflict economic global. Premierul danez, Mette Frederiksen, a declarat duminică la Conferința de securitate de la Munchen că Donald Trump este în continuare hotărât să preia controlul asupra insulei arctice Groenlanda.
02:15
Magneziul, considerat nutrient esențial și administrat frecvent ca supliment, este implicat în sute de reacții din organism, având beneficii importante. Influențează inclusiv odihna, dar nu toate formele chimice, dacă este necesară suplimentarea, ajută la fel pentru un somn mai bun și mai profund.
01:45
Nicușor Dan, absent de la München, în timp ce Maia Sandu a avut întâlniri cu greutate. Capcana marginalizării # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan nu a mers la conferința de la Munchen pentru că o eventuală prezența într-o zonă de marginalizare este mai puțin de dorit, susține profesorul Sergiu Mișcoiu. El explică de ce Maia Sandu a reușit să marcheze întâlniri bilaterale cu șeful NATO și cu secretarul de stat al SUA.
01:15
„Vârsta medie va depăși 50 de ani”. Avertisment sumbru pentru pensiile de stat și private: Cine va mai susține economia? # Adevarul.ro
Jumătate dintre persoanele din UE aveau, la 1 ianuarie 2025, peste 44,9 ani, vârsta medie la care s-a ajuns. Tendința de îmbătrânire a populației „bătrânului continent” continuă, iar implicațiile sunt majore.
Acum 12 ore
00:15
16 februarie, ziua în care România a renunțat la organizarea administrativă tipic sovietică și a reînființat județele # Adevarul.ro
Pe 16 februarie, în 1603, s-a născut pictorul italian Giovanni Battista Carlone, iar în 1902, inginerul agronom Teodor Bordeianu, membru titular al Academiei Române. În aceeași zi, dar în 1968, România a renunțat la organizarea administrativă tipic sovietică și a reînființat județele.
00:15
Cumpărătorii de mașini second hand din România ar trebui să fie deosebit de atenți având în vedere că mașinile aduse de afară au o probabilitate cu 50% mai ridicată de a avea kilometrajul dat înapoi, ceea ce subminează încrederea în transparența piețelor din întreaga Europă.
15 februarie 2026
23:45
Active ale Blue Air și ale altor companii au fost vândute la licitație pe o platformă specializată în vânzarea activelor companiilor aflate în dificultate, valoarea încasărilor fiind de 32,591 milioane de euro în anul 2025, din care 90% reprezintă bunuri imobiliare – terenuri, clădiri și afaceri.
23:15
Ce se întâmplă cu glicemia ta când elimini carnea și grăsimile - explicația surprinzătoare a cercetătorilor # Adevarul.ro
Alimentația ar putea fi una dintre cele mai puternice intervenții în prevenirea și controlul diabetului de tip 2. Un număr tot mai mare de studii arată că un model alimentar bazat pe plante, bogat în fibre și sărac în grăsimi, este asociat cu o mai bună sensibilitate la insulină.
22:45
Record negativ pe piața de birouri: 2025 primul an fără livrări de proiecte noi de peste 20 de ani # Adevarul.ro
Piața birourilor din București a marcat în 2025 primul an fără livrări de proiecte noi de peste două decenii. În acest context, cererea totală de închiriere a scăzut cu circa 25% față de anul anterior, până la aproximativ 250.000 de metri pătrați, iar cererea nouă s-a situat la aproape 90.000 mp.
22:45
Universitatea Craiova a răpus campioana în Bănie. Play-off-ul, tot mai îndepărtat pentru FCSB # Adevarul.ro
După ce a eliminat-o din Cupa României la fotbal, Universitatea Craiova i-a făcut zile fripte campioanei FCSB și în Superligă.
22:15
Marcel Ciolacu: „Cel mai bine pentru România este, dacă se rupe această coaliţie, să mergem la alegeri anticipate” # Adevarul.ro
Fostul preşedinte al PSD şi fost premier Marcel Ciolacu a afirmat, duminică seară, că, dacă se va ajunge la ruperea coaliţiei, cel mai bine ar fi să se facă alegeri anticipate.
22:00
Scădere drastică a consumului de alimente: Ministrul Agriculturii anunță un nou plan pentru plafonarea adaosului comercial # Adevarul.ro
Ministrul Agriculturii spune că scăderea puterii de cumpărare a redus semnificativ consumul de alimente și afectează grav industria.
21:45
Șofer beat și cu permisul suspendat, reținut după ce a fugit de poliție și a lovit cu mașina doi agenți. A fost urmărit cu focuri de armă # Adevarul.ro
Un tânăr de 23 de ani a fost reţinut duminică, în judeţul Dâmboviţa, după ce ce a refuzat să oprească la semnalele poliţiştilor, a mărit viteza şi a acroşat doi agenţi. A fost urmărit, fiind trase focuri de armă, fără ca cineva să fie rănit.
21:45
Florin Barbu se opune noilor tăieri: „Ministerul Agriculturii a cheltuit 0 fonduri de la bugetul de stat”. Îngrijorări legate de acordul Mercosur # Adevarul.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, se opune includerii instituției pe care o conduce în ordonanța privind reducerea cheltuielilor.
21:45
Horoscop luni, 16 februarie. O zodie rezolvă conflicte mai vechi, iar alta face compromisuri financiare # Adevarul.ro
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de luni, 16 februarie.
21:30
Cum poate Nicușor Dan să transforme participarea la Consiliul Pǎcii de la Washington într-un atu strategic # Adevarul.ro
Participarea președintelui Nicușor Dan la Consiliului Pǎcii de la Washington marchează un punct de cotitură pentru administrația de la Cotroceni, însă succesul acestui demers depinde de transformarea unei decizii tardive într-o ofensivă diplomatică regională, spune analistul Gabriel Done.
21:15
Florin Barbu se alătură miniștrilor PSD care nu susțin reforma administrației. „Nu voi vota bugetul în Parlament” # Adevarul.ro
Florin Barbu se alătură miniștrilor PSD care nu susțin reforma administrației propusă de Ilie Bolojan.
21:15
Preşedinte CNAS, replică pentru ministrul Sănătății: „În sănătate, nu vorbim doar despre eficienţă economică, ci despre vieţile oamenilor” # Adevarul.ro
Peşedintele CNAS, Horaţiu Moldovan, susţine că reforma sistemului de sănătate este o necesitate reală pentru România, dar adevărata reformă nu înseamnă “spargerea monopolului CNAS”, ci autonomia reală a asigurărilor de sănătate şi cheltuirea corectă a banilor pentru pacienți.
21:15
Cum ne păstrăm slujba în 2026? „Trebuie să improvizăm ca să nu rămânem afară, unde vine gerul Siberiei” # Adevarul.ro
Industria IT și auto, care au tras înainte economia României anii trecuți, anunță un val de disponibilizări pentru 2026. Expertul HR Doru Șupeală explică ce putem face pentru a ne păstra slujba în 2026 și semnalează lipsa de strategie: nu știm ce vor lucra românii în următorii 5 ani.
20:45
Barack Obama susține că există extratereștri. Ce spune despre căsnicie și viața după Casa Albă # Adevarul.ro
Fostul președinte al Statelor Unite, Barack Obama, a stârnit reacții după ce a afirmat, într-un interviu recent, că extratereștrii sunt „reali”, dar a respins ferm teoriile conspirației potrivit cărora Guvernul american ar ascunde forme de viață extraterestră la celebra bază militară Area 51.
20:45
Încă un petrolier sechestrat de SUA în Oceanul Indian. Se afla pe lista sancțiunilor americane # Adevarul.ro
Statele Unite au capturat în Oceanul Indian încă un petrolier care nu s-a conformat "sancţiunilor" impuse unilateral de preşedintele american Donald Trump împotriva navelor de acest fel folosite pentru exportul de petrol din Venezuela sau Iran, a anunţat duminică Pentagonul.
20:30
Ipoteze șocante în cazul românului care a încercat să răpească o fetiță în Bergamo: Ar fi acționat la comanda unui cartel # Adevarul.ro
Un incident șocant a zguduit orașul Bergamo, unde un român a încercat să răpească o fetiță de doar un an și jumătate.
20:30
Anunțul lui Trump înaintea „Consiliului pentru Pace". Țările membre vor aloca 5 miliarde de dolari pentru reconstrucția Fâşiei Gaza # Adevarul.ro
Preşedintele american Donald Trump a anunţat că ţările membre ale aşa-numitului "Consiliu pentru Pace" creat de el care se vor reuni săptămâna viitoare la Washington vor aloca peste 5 miliarde de dolari "iniţiativelor umanitare şi de reconstrucţie" din Fâşia Gaza.
20:15
„Triunghiul Odesa": România, Ucraina și Republica Moldova formează Tripla Alianţă Cibernetică. Anunțul făcut de Oana Țoiu # Adevarul.ro
Declaraţia privind consolidarea rezilienţei României, Republicii Moldova şi Ucrainei în domenii cheie precum securitate energetică, securitate cibernetică şi cooperare pentru o mai bună conectare terestră a celor trei ţări a fost adoptată la reuniunea formatului trilateral "Triunghiul Odesa”.
20:00
Andrei Rațiu a dat de pământ cu Atletico Madrid. „Bicicletele” sale l-au scos din sărite pe Diego Simeone # Adevarul.ro
Atletico tocmai ce distrusese Barcelona cu 4-0.
20:00
Doi schiori au murit, iar un altul se află în stare foarte gravă după ce au fost surprinși de o avalanșă produsă duminică dimineață în zona localității Courmayeur, în nordul Italiei.
20:00
Prințul Andrew, noi acuzații în scandalul Epstein. Întâlniri aranjate în China și divulgarea informațiilor sensibile # Adevarul.ro
Noi dezvăluiri din scandalul Epstein îl plasează pe Prințul Andrew în centrul unui scandal care ridică semne de întrebare cu privire la modul în care și-ar fi exercitat rolul public de ambasador comercial al Regatului Unit.
Acum 24 ore
19:45
Primarul social democrat din Focșani, petiție împotriva unei iniţiative a ministrului PSD al Sănătăţii de desfiinţare a Centrului de Permanenţă # Adevarul.ro
Primarul Focşaniului, Cristi Valentin Misăilă, se opune iniţiativei Ministerului Sănătăţii de desfiinţare a Centrului de Permanenţă din municipiu, potrivit unui comunicat al Primăriei.
19:30
Coșmarul unei fetițe de 12 ani: Torturată și forțată de propria mamă să se prostitueze. Gestul curajos care a salvat-o # Adevarul.ro
O fetiță de 12 ani din regiunea Estrela do Sul, Brazilia, a reușit să pună capăt unui coșmar inimaginabil, scriindu-i o scrisoare de ajutor unui coleg de școală.
19:15
Rapid a irosit din nou șansa să treacă în fruntea Superligii la fotbal.
19:15
Româncele s-au pus pe bătut maghiare. Gloria Bistrița și-a asigurat locul al 4-lea în grupa Ligii Campionilor la handbal # Adevarul.ro
Cu o zi înainte, CSM București spulberase pe Ferencvaros.
19:00
SUA cataloghează „tulburător” raportul prin care Rusia este acuzată că l-a asasinat pe Aleksei Navalnîi # Adevarul.ro
Secretarul de stat al SUA Marco Rubio a catalogat ca „tulburător” raportul a cinci țări europene prin care Rusia este acuzată că l-a asasinat pe criticul Kremlinului Aleksei Navalnîi folosind o toxină extrasă de la o specie otrăvitoare de broască.
