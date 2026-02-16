Președinta BCE respinge un impozit pe capitalul care nu rămâne în Europa și sprijină „stimulentele” pentru ca investițiile private să rămână în Europa

16:20

Corespondență din München Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că războiul provocat de Rusia nu poate fi oprit prin împărțirea Ucrainei și a făcut un apel pentru o implicare mai puternică a Europei în negocierile de pace, comparând acțiunile Moscovei cu Acordul de la München din 1938. „Ar fi o iluzie să credem că acest […]