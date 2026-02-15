Zelenski și “curajosul” popor ucrainean, laureații premiului ”Ewald von Kleist” al Conferinței de Securitate de la München la patru ani de război al Rusiei în Ucraina
CaleaEuropeana, 15 februarie 2026 15:20
Corespondență din München Poporul ucrainean, reprezentat de președintele Volodimir Zelenski, este laureatul din acest an Premiului Ewald von Kleist al Conferinței de Securitate de la München, la patru ani de la declanșarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Zelenski a transmis, într‑o postare oficială pe X, că premiul reprezintă „un premiu al forței ucrainene și al prieteniei
• • •
Acum 5 minute
15:50
EXCLUSIV De la München, Oana Țoiu explică decizia României de a merge la prima reuniune a Consiliului Păcii: Sprijinim efortul de pace al lui Trump și respectăm mandatul ONU # CaleaEuropeana
Corespondență din München România va participa săptămâna viitoare la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace pentru Gaza, creat de președintele american Donald Trump, însă cu statut de observator. Decizia a fost confirmată de președintele Nicușor Dan și explicată în detaliu de ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CaleaEuropeană.ro la Conferința
Acum o oră
15:20
Acum 2 ore
14:10
Acum 4 ore
13:20
13:10
13:00
12:50
12:10
Acum 8 ore
08:20
Acum 24 ore
23:20
22:10
22:00
20:20
18:40
18:10
17:40
16:20
Ieri
15:30
15:10
14:50
13:40
12:40
12:30
11:40
11:00
10:00
08:10
13 februarie 2026
19:50
19:30
19:00
18:40
18:40
18:00
17:30
17:20
16:30
16:10
16:00
Mai mult de 2 zile în urmă
15:20
14:50
14:20
14:20
13:50
12:40
12:20
12:20
11:50
11:40
11:30
11:00
