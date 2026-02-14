V-Day la München: “Elefantul” a interpretat serenada afecțiunii pentru o Europă care face pasul de la oratorie la autonomie. Calea către recalibrare și reconstrucție transatlantică
CaleaEuropeana, 14 februarie 2026 14:50
Corespondență din München Secretarul de stat american Marco Rubio a venit la Conferința de Securitate de la München cu serenada afecțiunii transatlantice. Avea în audiență o alianță transatlantică rănită profund pe coasta sa europeană și, indirect, pe coasta nord-americană. Așa că a interpretat o partitură cu verb articulat care a pendulat între cordial și reverențios
Acum 10 minute
15:10
“Lebede negre în Marea Neagră”: New Strategy Center și CEPA au organizat un eveniment privind importanța strategică a Mării Negre la Conferința de la München # CaleaEuropeana
Corespondență din München New Strategy Center și Center for European Policy Analysis (CEPA), din SUA, au organizat vineri, 13 februarie, la Conferința de Securitate de la München, un eveniment, sub forma unei cine de lucru, dedicat importanței strategice a Mării Negre, cu tema „Black Swans in the Black Sea: Evaluating Post-War Security in the Black
Acum 30 minute
14:50
Acum 2 ore
13:40
“Liniștită” de discursul “aliatului” Rubio, Ursula von der Leyen nu este de acord cu Rutte că Europa visează să se apere fără SUA: Între extreme există Europa independentă # CaleaEuropeana
Corespondență din München Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a declarat "liniștită" de discursul susținut de secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, la Conferința de Securitate de la München, în care șeful diplomației americane a adoptat un ton echilibrat privind revitalizarea alianței transatlantice, fără a ocoli însă criticile la adresa Europei, pe care le-a
Acum 4 ore
12:40
Europa trebuie să devină mai independentă, afirmă von der Leyen la München, pledând pentru “activarea clauzei UE de apărare reciprocă”: O Europă puternică întărește alianța transatlantică # CaleaEuropeana
Corespondență din München Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat sâmbătă, la Conferința de Securitate de la München, că viitorul strategic al Uniunii Europene implică o Europă mai independentă. făcând apel la depășirea temelor tabu prin punerea în aplicare a clauzei de apărare reciprocă prevăzută în Tratatul de la Lisabona al UE. „Europa
12:30
“Anii Brexit s-au încheiat”, proclamă Starmer, la München, la un deceniu de la referendum: Este “destul de urgent” să reluăm relațiile UK-UE pentru securitatea Europei # CaleaEuropeana
Corespondență din München Anii Brexitului s-au încheiat Marea Britanie va colabora în principal cu Europa pentru a asigura securitatea, a declarat sâmbătă, pe scena Conferinței de Securitate de la München, într-un mesaj de unitate care deschide calea spre o nouă aliniere între Regatul Unit și Uniunea Europeană. „Într-o lume periculoasă, nu ne-am controla destinul întorcându-ne
11:40
De la München, Rubio asumă o “iluzie postbelică” a alianței istorice euro-atlantice: Destinul SUA, întotdeauna legat de al Europei. Nu vrem să fim custodele declinului controlat al Occidentului # CaleaEuropeana
Corespondență din München Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a pledat sâmbătă, într-un discurs de referință susținut de la pupitrul Conferinței de Securitate de la München, pentru revitalizarea parteneriatului transatlantic, pentru reformarea instituțiilor internaționale și pentru o redefinire a ordinii globale. Intervenția sa, marcată de numeroase referințe istorice și culturale cu privire la alianța
Acum 6 ore
11:00
Macron, Merz și Starmer au pus la München bazele unei “gândiri strategice” privind securitatea Europei: O consultare largă cu toți europeni, plecând de la premisa că Rusia va rămâne agresivă # CaleaEuropeana
Corespondență din München Liderii celor trei mari puteri europene – Franța, Germania și Marea Britanie – s-au reunit vineri după-amiază la Conferința de Securitate de la München și au discutat despre „colaborarea, alături de alți parteneri, pentru a consolida apărarea și securitatea noastră colectivă", potrivit unui comunicat transmis de Guvernul britanic. Un purtător de cuvânt
10:00
Macron promite o articulare europeană a doctrinei nucleare a Franței după discuții “confidențiale” cu Merz: Trebuie să restructurăm arhitectura de securitate în Europa # CaleaEuropeana
Corespondență din München Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat vineri, pe scena Conferinței de Securitate de la München, că va prezenta în următoarele săptămâni rezultatul unui dialog strategic privind articularea doctrinei de descurajare nucleară a Franței la arhitectura de securitate a Europei. Emmanuel Macron a susținut un discurs amplu la Conferința de Securitate de la
Acum 8 ore
08:10
Macron revendică, la München, o “putere geopolitică” în ADN-ul Europei: “Această Europă va fi un aliat și un partener bun pentru SUA” # CaleaEuropeana
Corespondență din München Președintele Franței, Emmanuel Macron, a susținut un discurs amplu la Conferința de Securitate de la München, în care a prezentat o viziune ambițioasă și optimistă pentru viitorul Europei. De la războiul din Ucraina și relația cu Rusia, la ideea unui program nuclear european, reglementarea platformelor digitale și apelul la „respect" în relația
Acum 24 ore
19:50
“Hai să reparăm și să reînnoim încrederea transatlantică”: Merz și Rubio au discutat la München despre întărirea parteneriatului SUA-Europa # CaleaEuropeana
Corespondență din München Cancelarul german Friedrich Merz a lansat vineri un apel la repararea și reînnoirea încrederii transatlantice, după o întrevedere pe care a avut-o cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, în cadrul Conferinței de Securitate de la München. "De trei generații, încrederea dintre aliați și parteneri a făcut din NATO cea mai
19:30
Maia Sandu, la Conferința de la München: “Războiul cognitiv” este cel mai dificil. Rusia a cheltuit 2% din PIB-ul Moldovei pentru a influența alegerile # CaleaEuropeana
Corespondență din München Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat vineri, pe scena Conferinței de Securitate de la München, că Rusia ar fi investit sume masive pentru a influența procesele electorale din țara sa, susținând că anchetele interne estimează că Moscova a cheltuit echivalentul a 2% din PIB-ul Republicii Moldova în acest scop. Potrivit șefei
19:00
“Aderă la UE, îți oferă protecție”, răspunde Stubb pe scena Conferinței de la München la întrebarea cum se pot proteja țările în noua ordine mondială # CaleaEuropeana
Corespondență din München Europa trebuie să adopte „realismul bazat pe valori", a cerut, vineri, președintele finlandez Alexander Stubb în cadrul Conferinței de Securitate de la München. În cadrul unei mese rotunde intitulată „Tariff-fying Times: Managing the Weaponisation of Trade" (Vremuri de tarife: gestionarea instrumentalizării comerțului), președintele finlandez Alexander Stubb a pledat pentru o nouă atitudine
18:40
Europa trebuie să adopte “realismul bazat pe valori”, cere președintele Finlandei pe scena Conferinței de Securitate de la München # CaleaEuropeana
Corespondență din München Europa trebuie să adopte „realismul bazat pe valori", a cerut, vineri, președintele finlandez Alexander Stubb în cadrul Conferinței de Securitate de la München. În cadrul unei mese rotunde intitulată „Tariff-fying Times: Managing the Weaponisation of Trade" (Vremuri de tarife: gestionarea instrumentalizării comerțului), președintele finlandez Alexander Stubb a pledat pentru o nouă atitudine
18:40
Maia Sandu, întâlnire bilaterală cu Marco Rubio la München: “Statele Unite susțin stabilitatea și suveranitatea Republicii Moldova” # CaleaEuropeana
Corespondență din München Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere bilaterală cu secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, în cadrul Conferinței de Securitate de la München, întâlnirea reconfirmând că relația bilaterală este una matură și orientată spre rezultate. În prima zi a conferinței, șefa statului moldovean a avut întrevederi bilaterale cu prim-ministrul Estoniei,
18:00
Comisia Europeană lansează un set de instrumente pentru securitatea lanțurilor de aprovizionare IT&C, în contextul creșterii riscurilor cibernetice # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a prezentat un nou set de instrumente pentru securitatea lanțurilor de aprovizionare IT&C (ICT Supply Chain Security Toolbox), menit să sprijine statele membre în identificarea, evaluarea și reducerea riscurilor de securitate cibernetică asociate infrastructurilor digitale și furnizorilor de tehnologie. Noul instrument stabilește o abordare comună la nivelul Uniunii Europene pentru gestionarea riscurilor din
17:30
Ministrul Cătălin Predoiu și Însărcinatul cu afaceri al SUA la București, dialog strategic pentru întărirea cooperării în combaterea criminalității # CaleaEuropeana
În data de 13 februarie 2026, Cătălin Predoiu, Viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Interne, a avut o întrevedere cu E.S. Michael Dickerson, însărcinat cu afaceri a.i. în cadrul Ambasadei Statelor Unite ale Americii la București. Cei doi demnitari au apreciat drept excelentă cooperarea derulată de Ministerul Afacerilor Interne cu autoritățile americane și au evidențiat angajamentul pentru continuarea
17:20
Merz a discutat cu Macron despre “o forță nucleară europeană de descurajare” în contextul incertitudinii privind securitatea garantată de SUA # CaleaEuropeana
Corespondență din München Cancelarul german Friedrich Merz a declarat vineri, la Conferința de Securitate de la München, că a discutat cu președintele francez Emmanuel Macron despre posibilitatea unei forțe nucleare europene de descurajare. „Am discutat cu Emmanuel Macron despre o forță nucleară europeană de descurajare", a declarat Merz în dialogul cu președintele Conferinței, Wolfgang Ischinger,
16:30
“Europa s-a întors dintr-o vacanță de la istorie”, decretează Merz la München: “Ordinea mondială nu mai există. În epoca rivalității marilor puteri, nici măcar SUA nu va fi atât de puternică de una singură” # CaleaEuropeana
Corespondență din München Cancelarul german Friedrich Merz a deschis Conferința de Securitate de la München cu un mesaj dur despre mediul de securitate global, afirmând că evenimentele recente au pus capăt ceea ce el a numit „o lungă vacanță din istoria mondială", schimbare ce semnalează o revenire la politica puterii și la conflicte drept cadru
16:10
Ministrul ucrainean de externe l-a invitat pe omologul chinez in Ucraina. Kievul vede Beijingul drept un posibil actor in eforturile pentru o pace justa # CaleaEuropeana
Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha, a anunțat vineri că l-a invitat pe omologul său chinez, Wang Yi, să efectueze o vizită în Ucraina, în urma discuțiilor purtate în marja Conferinței de Securitate de la München, care a debutat în aceeași zi. Potrivit declarațiilor făcute pentru postul ucrainean Novyny, Sybiha a descris întrevederea drept o
16:00
UE și Austrialia au în vedere un nou acord ”echilibrat și de înaltă calitate”. Cele două părți realizează deja schimburi comerciale de peste 87,5 mld. euro anual # CaleaEuropeana
UE și Austrialia au în vedere un nou acord „echilibrat și de înaltă calitate", în contextul în care cele două părți împărtășesc viziuni similare și înregistrează deja schimburi comerciale de peste 87,5 mld. euro anual, potrivit unui comunicat oficial al Executivului European. În perioada 12-13 februarie 2026, comisarul european pentru comerț și securitate economică, Maroš
15:20
”România are o șansă reală să devină parte din lanțul european de producție al industriei de apărare”, subliniază ministrul Radu Miruță # CaleaEuropeana
Ministrul apărării naționale, Radu Miruță, susține că România are o șansă reală să devină parte din lanțul european de producție al industriei de apărare, dacă „ne mișcăm rapid și în direcția corectă." Potrivit ministrului, efortul autorităților de a consolida investițiile în apărare riscă să rămână incomplet, dacă nu va fi contracaract mai ferm războiul hibrid.
Ieri
14:50
Primul zbor al dronei de atac fabricate de Ucraina și Germania, în prezența lui Zelenski. De la München, von der Leyen afirmă că reînarmarea continentală “trebuie făcută în Europa și Ucraina” # CaleaEuropeana
Corespondență din München Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat vineri, în ajunul Conferinței de Securitate de la München, că eforturile de reînarmare ale Europei ar trebui să rămână în mare parte în interiorul continentului, afirmând că echipamentele finanțate „trebuie să provină din Europa sau Ucraina și să nu mai fie achiziționate din
14:20
În noua configurație geopolitică, relația România-SUA este “solidă”, afirmă ambasadorul României în SUA după întrevederea cu viitorul ambasador american la București # CaleaEuropeana
Relaţia bilaterală dintre România şi SUA este "solidă" şi orientată spre rezultate concrete, a transmis ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, după întrevederea pe care a avut-o cu Darryl Nirenberg, ambasadorul desemnat al SUA la Bucureşti. Cei doi oficiali au avut un schimb de opinii asupra temelor prioritare de interes comun. Întrevederea a permis armonizarea
14:20
Ministrul Alexandru Nazare: România nu este într-o criză economică, iar românii nu au nevoie de alarme false # CaleaEuropeana
Ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, a analizat datele publicate azi, 13 februarie, de INS şi subliniază că acestea arată o „ajustare conjuncturală, în contextul deficitului istoric și al măsurilor luate anul trecut şi o creştere reală a economiei României." „Românii au nevoie de echilibru şi de fapte concrete, nu de alarme false. (…) România nu este
13:50
Bogdan Ivan: România, prima țară din Europa cu o decizie finală de investiție într-un proiect de energie sigură bazat pe tehnologia inovatoare SMR # CaleaEuropeana
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat aprobarea Deciziei Finale de Investiție pentru proiectul reactoarelor modulare de mici dimensiuni (SMR) de la Doicești, după ce acționarii SN Nuclearelectrica au aprobat oficial intrarea proiectului în faza de implementare. Potrivit autorităților, România devine astfel cea mai avansată țară europeană în dezvoltarea unui proiect SMR. „România devine prima țară
12:40
NATO: Danemarca va contribui cu patru avioane F-35 la misiunea Santinela Arctică. Copenhaga așteaptă o contribuție și din partea SUA # CaleaEuropeana
Danemarca va contribui la misiunea NATO Santinela Arctică (Arctic Sentry) cu patru avioane de luptă multirol F-35, a anunțat vineri ministrul danez al apărării, Troels Lund Poulsen, citat de Reuters, preluat de Agerpres. Decizia vine după ce NATO a anunțat miercuri lansarea noii activități de vigilență sporită, menite să consolideze prezența aliată în Arctica și
12:20
“Lumea veche a dispărut și trăim o nouă eră geopolitică”, afirmă Rubio înainte de Conferința de la München, anticipând că mesajul SUA “va fi bine primit” de Europa # CaleaEuropeana
Corespondență din München Lumea veche a dispărut și și trăim într-o nouă eră geopolitică, a afirmat secretarul de stat al SUA Marco Rubio, înainte de a se deplasa la Conferința de Securitate de la München, subliniind importanța participării sale și a dialogului transatlantic în contextul schimbărilor geopolitice. Întrebat de presă ce mesaj va transmite în
12:20
Portugalia se alătură Franței și Spaniei, interzicând accesul tinerilor sub 16 ani la platformele de socializare # CaleaEuropeana
Portugalia se alătură statelor europene, Franța și Spania, care vor limita oficial accesul tinerilor, cu vârste mai mici de 16 ani, la rețelele sociale. Proiectul de lege, aprobat de Parlamentul portughez, limitează accesul la platformele de socializare pentru persoanele sub 16 ani, devenind astfel cea mai recentă țară care a luat această măsură, relatează Euronews.
11:50
Cooperare în domeniul securității și sprijin pentru aderarea R. Moldova la UE: Mizele Maiei Sandu la Conferința de Securitate de la München # CaleaEuropeana
Corespondență din München Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa în perioada 13-14 februarie la Conferința de Securitate de la München, unul dintre cele mai importante forumuri internaționale dedicate securității globale, cu cel mai prestigios forum internațional consacrat securității transatlantice și globale desfășurându-se sub semnalul de alarmă al unei ordinii mondiale aflate "în curs de
11:40
Editorial de Robert D. Marin Paradoxul „părții interesate” și maturizarea diplomației diasporei În ultimele două decenii, diplomația românească a făcut pași importanți în adaptarea la realitățile tot mai complexe ale unei diaspore numeroase și diverse. Extinderea rețelei consulare și digitalizarea sistemelor au îmbunătățit semnificativ accesul cetățenilor români din străinătate la servicii consulare. În paralel, dialogul […] The post Paradoxul „părții interesate” și maturizarea diplomației diasporei appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:30
Începe Conferința de Securitate de la München: Peste 60% dintre români consideră că securitatea națională este amenințată și au încredere în capacitatea UE de a întări apărarea și securitatea # CaleaEuropeana
Corespondență din München Un nou sondaj Eurobarometru, publicat vineri înaintea Conferinței de Securitate de la München, arată percepția tot mai accentuată a europenilor privind existența unor amenințări la adresa țărilor lor în actualul context internațional, cu 68% dintre cetățenii români considerând că țara lor este amenințată și cu 63% având încredere în capacitatea Uniunii Europene […] The post Începe Conferința de Securitate de la München: Peste 60% dintre români consideră că securitatea națională este amenințată și au încredere în capacitatea UE de a întări apărarea și securitatea appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:00
Ilie Bolojan: „Nu traversăm o criză”. Recesiunea tehnică, „un cost necesar” al tranziției către o economie mai solidă și mai competitivă # CaleaEuropeana
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că încetinirea economiei românești din ultima perioadă trebuie înțeleasă ca parte a unei tranziții către un model economic mai sustenabil, bazat pe investiții și disciplină bugetară, și nu ca semn al unei crize economice, după publicarea datelor Institutului Național de Statistică (INS) privind evoluția produsului intern brut în 2025. […] The post Ilie Bolojan: „Nu traversăm o criză”. Recesiunea tehnică, „un cost necesar” al tranziției către o economie mai solidă și mai competitivă appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:30
Zelenski cere aliaților europeni să accelereze livrările de rachete pentru apărarea antiaeriană: Este o sarcină esențială pentru toată lumea din Europa # CaleaEuropeana
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut partenerilor europeni să accelereze livrările de rachete pentru sistemele de apărare antiaeriană ale Ucrainei, în contextul intensificării atacurilor ruse asupra infrastructurii energetice, informează DPA, preluat de Agerpres. Solicitarea vine după bombardamentele masive din ultimele zile, care au vizat mai multe orașe ucrainene și au provocat distrugeri semnificative. În mesajul […] The post Zelenski cere aliaților europeni să accelereze livrările de rachete pentru apărarea antiaeriană: Este o sarcină esențială pentru toată lumea din Europa appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:00
Nicușor Dan, la finalul summitul UE: Reducerea prețului energiei, simplificarea birocrației și finalizarea Pieței Unice, esențiale pentru competitivitatea Europei # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a prezentat, la finalul reuniunii Consiliul European, principalele concluzii ale unui summit dedicat competitivității economice a Uniunii Europene, un subiect care, potrivit șefului statului, are implicații directe asupra nivelului de trai al cetățenilor, de la salarii și locuri de muncă până la prețurile la energie. Discuțiile au vizat atât dimensiunea externă a […] The post Nicușor Dan, la finalul summitul UE: Reducerea prețului energiei, simplificarea birocrației și finalizarea Pieței Unice, esențiale pentru competitivitatea Europei appeared first on caleaeuropeana.ro.
12 februarie 2026
22:10
“O Europă, o piață” – Liderii UE au demarat la Alden Biessen refondarea pieței unice: 2026 este anul în care schimbăm viteza în 5 domenii. Comisia va prezenta o foaie de parcurs la summitul din martie # CaleaEuropeana
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va prezenta o foaie de parcurs intitulată „O Europă, o piață” în cadrul următorului summit al Consiliului European din luna martie, care va consta într-un plan de acțiune cu termene, obiective și date limită detaliate pentru consolidarea și unificarea economiei europene. Aceasta se va baza pe cinci „elemente […] The post “O Europă, o piață” – Liderii UE au demarat la Alden Biessen refondarea pieței unice: 2026 este anul în care schimbăm viteza în 5 domenii. Comisia va prezenta o foaie de parcurs la summitul din martie appeared first on caleaeuropeana.ro.
19:30
SUA propun oficial un “NATO 3.0” în care Europa să fie apărătorul convențional al teatrului european, susținută de puterea strategică americană. Discurs epocal al arhitectului strategiei de apărare a SUA # CaleaEuropeana
Corespondență din München Reuniunea miniștrilor apărării din țările NATO, desfășurată joi la Bruxelles, a fost marcată de un discurs strategic dur al subsecretarului american pentru politică al Departamentului de Război, Elbridge Colby, care a prezentat o viziune clară de restructurare a Alianței, împărțind evoluția acesteia în trei etape: „NATO 1.0”, „NATO 2.0” și ceea ce […] The post SUA propun oficial un “NATO 3.0” în care Europa să fie apărătorul convențional al teatrului european, susținută de puterea strategică americană. Discurs epocal al arhitectului strategiei de apărare a SUA appeared first on caleaeuropeana.ro.
19:10
18:00
Miniștrii apărării din NATO vor prioritiza în continuare Ucraina și Flancul Estic, în ciuda accentului pe securitatea în Arctica: Ucraina luptă pentru libertatea și suveranitatea Europei # CaleaEuropeana
Miniștrii Apărării din statele membre NATO au subliniat, la reuniunea de joi de la Bruxelles, că sprijinul pentru Ucraina rămâne principala prioritate a Alianței, în pofida dezbaterilor recente privind securitatea în Nordul Îndepărtat și Arctica și lansarea noii activități de vigilență sporită, Santinela Arctică, relatează Euronews. Oficialii aliați au salutat lansarea activității multidomeniu Santinela Arctică, […] The post Miniștrii apărării din NATO vor prioritiza în continuare Ucraina și Flancul Estic, în ciuda accentului pe securitatea în Arctica: Ucraina luptă pentru libertatea și suveranitatea Europei appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:50
Premierul Greciei cere o integrare mai bună a pieței energiei din UE: Este clar că nu funcționează satisfăcător în prezent # CaleaEuropeana
Prim-ministrul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a solicitat o integrare mai bună a pieței energiei pentru a obține prețuri mai mici la energie în Europa, informează Politico Europe. „Este clar că piața energiei din Uniunea Europeană nu funcționează satisfăcător în prezent”, a declarat el reporterilor în drum spre summitul informal al UE. Premierul grec a afirmat că […] The post Premierul Greciei cere o integrare mai bună a pieței energiei din UE: Este clar că nu funcționează satisfăcător în prezent appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:50
Cooperarea consolidată, pe masa liderilor UE la summitul din Alden Biesen: Mario Draghi le-a propus o Europă cu mai multe viteze pentru “a avansa mai repede” # CaleaEuropeana
Mario Draghi, fostul prim-ministru al Italiei, autorul influentului raport privind competitivitatea, a solicitat liderilor UE să exploreze posibilitatea unei Europe cu două viteze pentru a „avansa mai repede” în domeniile cele mai urgente pentru relansarea economiei, a declarat un oficial al UE după ce Draghi a părăsit sala unde se desfășura summitul liderilor europeni din […] The post Cooperarea consolidată, pe masa liderilor UE la summitul din Alden Biesen: Mario Draghi le-a propus o Europă cu mai multe viteze pentru “a avansa mai repede” appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:20
Leagănul revoluției industriale nu poate deveni un muzeu al trecutului, avertizează premierul Belgiei: Viitorul economic al Europei depinde de “trinitatea inovație – producție – competitivitate” # CaleaEuropeana
Europa, leagănul Revoluției Industriale, nu poate deveni „un frumos parc patrimonial în care vizitatorii admiră prosperitatea trecutului, în timp ce viitorul se construiește în altă parte”, a avertizat premierul belgian Bart De Wever, joi, în discursul susținut la summitul industriei europene de la Anvers, găzduit în sala principală a bursei locale. De Wever, care participă […] The post Leagănul revoluției industriale nu poate deveni un muzeu al trecutului, avertizează premierul Belgiei: Viitorul economic al Europei depinde de “trinitatea inovație – producție – competitivitate” appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:50
Parlamentul European solicită Comisiei Europene să acționeze urgent pentru eradicarea sărăciei până cel târziu în 2035 # CaleaEuropeana
Parlamentul European susține că în viitoarea sa strategie de combatere a sărăciei, Comisia Europeană trebuie să recunoască sărăcia ca o încălcare a demnității umane și doresc ca Executivul să acționeze urgent pentru eradicarea sărăciei până în 2035 cel târziu. Într-un raport din proprie inițiativă, adoptat cu 385 de voturi pentru, 141 împotrivă și 53 abțineri, […] The post Parlamentul European solicită Comisiei Europene să acționeze urgent pentru eradicarea sărăciei până cel târziu în 2035 appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:40
Gabriela Firea atrage atenția asupra inegalităților persistente în accesul la educație în UE și cere măsuri concrete de sprijin pentru elevi și profesori # CaleaEuropeana
Eurodeputata Gabriela Firea a atras atenția, în plenul Parlamentului European de la Strasbourg, asupra inegalităților persistente în accesul la educație în Uniunea Europeană, avertizând că abandonul școlar timpuriu continuă să afecteze milioane de tineri și să genereze consecințe sociale și economice pe termen lung. „Astăzi ar trebui să discutăm și despre șanse, despre cum, din […] The post Gabriela Firea atrage atenția asupra inegalităților persistente în accesul la educație în UE și cere măsuri concrete de sprijin pentru elevi și profesori appeared first on caleaeuropeana.ro.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:50
Ilie Bolojan a discutat cu Michael McGrath, comisarul european pentru Justiție, despre reforma pensiilor de serviciu și sustenabilitatea sistemului, în contextul presiunilor bugetare și jaloanelor din PNRR # CaleaEuropeana
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a discutat miercuri, la Palatul Victoria, cu comisarul european pentru Justiție, Michael McGrath, despre principalele teme legate de statul de drept, funcționarea sistemului judiciar și reformele asumate de România în context european. Potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, premierul a prezentat contextul politic și instituțional în care funcționează actuala guvernare, arătând că, […] The post Ilie Bolojan a discutat cu Michael McGrath, comisarul european pentru Justiție, despre reforma pensiilor de serviciu și sustenabilitatea sistemului, în contextul presiunilor bugetare și jaloanelor din PNRR appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:40
PE invită Comisia Europeană și statele UE să faciliteze achizițiile publice comune pentru a asigura pacienților oncologici acces echitabil la tratamente inovative care salvează vieți # CaleaEuropeana
Parlamentul European, reunit în sesiune plenară la Strasbourg, a votat o rezoluție pentru a marca Ziua mondială de luptă împotriva cancerului, solicitând Comisiei Europene și statelor membre să își reînnoiască angajamentul politic față de punerea în aplicare deplină a Planului european de combatere a cancerului pe perioada cadrului financiar multianual (CFM) 2028-2034, potrivit comunicatului oficial. De […] The post PE invită Comisia Europeană și statele UE să faciliteze achizițiile publice comune pentru a asigura pacienților oncologici acces echitabil la tratamente inovative care salvează vieți appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:50
Comisia Europeană a greșit când a decis să deblocheze 10 miliarde de euro pentru Ungaria (opinie a avocatului general al CJUE). Budapesta ar putea fi nevoită să returneze suma dacă judecătorii vor fi de acord cu opinia # CaleaEuropeana
Comisia Europeană ar trebui să-și revizuiască decizia de a acorda Ungariei 10 miliarde de euro în 2023, potrivit avocatului general al Curții de Justiție a Uniunii Europene, informează Politico Europe. Curtea de Justiție a Uniunii Europene examinează o plângere a Parlamentului European potrivit căreia Comisia a încălcat propriile reguli atunci când a deblocat fondurile pentru […] The post Comisia Europeană a greșit când a decis să deblocheze 10 miliarde de euro pentru Ungaria (opinie a avocatului general al CJUE). Budapesta ar putea fi nevoită să returneze suma dacă judecătorii vor fi de acord cu opinia appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:40
Prim-viceguvernator BNR: Integrarea României în OCDE poate aduce un plus de creștere economică de până la 1% din PIB # CaleaEuropeana
Integrarea României în Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), anticipată pentru acest an, oferă un cadru de referință solid pentru măsuri structurale care ar putea genera un plus de creștere potențială de aproximativ 0,8% – 1% din PIB, însă efectele depind de capacitatea instituțională de a aplica efectiv standardele organizației și de menținerea unui […] The post Prim-viceguvernator BNR: Integrarea României în OCDE poate aduce un plus de creștere economică de până la 1% din PIB appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:00
Nicușor Dan, la summitul UE din Alden Biesen: Prețul energiei și alocarea fondurilor pentru competitivitate sunt obiectivele noastre majore ca să nu adâncim decalajele dintre țările UE # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a declarat, înaintea reuniunii Consiliului European dedicat competitivității, că miza principală a summitului este consolidarea poziției economice a Uniunii Europene, prin reforme interne, deschidere externă și reducerea decalajelor față de SUA și China, în special în domenii precum energia și telecomunicațiile. Șeful statului a explicat că reuniunea are „mai multe componente”, în […] The post Nicușor Dan, la summitul UE din Alden Biesen: Prețul energiei și alocarea fondurilor pentru competitivitate sunt obiectivele noastre majore ca să nu adâncim decalajele dintre țările UE appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:30
România încă discută cu SUA despre participarea la Consiliul Păcii în calitate de “observator”, anunță președintele Nicușor Dan # CaleaEuropeana
România poartă discuții cu partea americană pe tema participării la Consiliul pentru Pace care urmează să aibă loc pe data de 19 februarie, a declarat, joi, președintele Nicușor Dan. “Suntem încă în discuții cu partea americană și obiectul discuției este care poate să fie statutul unei țări care în momentul acesta, cum e România, nu […] The post România încă discută cu SUA despre participarea la Consiliul Păcii în calitate de “observator”, anunță președintele Nicușor Dan appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:20
România, reprezentată de miniștrii Oana Țoiu și Radu Miruță la Conferința de Securitate de la München. Țara noastră, menționată de două ori în raportul care semnalează o “ordine în destrămare” # CaleaEuropeana
Corespondență din München România va fi reprezentată la Conferința de Securitate de la München de ministrul de externe Oana Țoiu și de ministrul apărării naționale Radu Miruță, cu cel mai prestigios forum internațional consacrat securității transatlantice și globale desfășurându-se sub semnalul de alarmă al unei ordinii mondiale aflate “în curs de destrămare”. Păstrând tradiția ultimului […] The post România, reprezentată de miniștrii Oana Țoiu și Radu Miruță la Conferința de Securitate de la München. Țara noastră, menționată de două ori în raportul care semnalează o “ordine în destrămare” appeared first on caleaeuropeana.ro.
