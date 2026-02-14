V-Day la München: “Elefantul” a interpretat serenada afecțiunii pentru o Europă care face pasul de la oratorie la autonomie. Calea către recalibrare și reconstrucție transatlantică

12:20

Corespondență din München România va fi reprezentată la Conferința de Securitate de la München de ministrul de externe Oana Țoiu și de ministrul apărării naționale Radu Miruță, cu cel mai prestigios forum internațional consacrat securității transatlantice și globale desfășurându-se sub semnalul de alarmă al unei ordinii mondiale aflate “în curs de destrămare”. Păstrând tradiția ultimului […] The post România, reprezentată de miniștrii Oana Țoiu și Radu Miruță la Conferința de Securitate de la München. Țara noastră, menționată de două ori în raportul care semnalează o “ordine în destrămare” appeared first on caleaeuropeana.ro.