Oana Gheorghiu, despre reducerea cheltuielilor și reforma companiilor de stat: „Obiectivul nu este să concediem oameni”
Digi24.ro, 16 februarie 2026 12:20
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat la Digi24 că decizia privind reducerea cheltuielilor bugetare trebuie luată rapid, în contextul blocajului din coaliție. Totodată, ea a oferit detalii despre stadiul reformei companiilor de stat, afirmând că restructurarea este necesară pentru a opri finanțarea pierderilor din bani publici.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 10 minute
12:50
Un fost ministru de Finanțe de la PSD acuză lipsa banilor din PNRR. Reacția vicepremierului Oana Gheorghiu # Digi24.ro
Fostul ministru de Finanțe Adrian Câciu a declarat, luni la Digi24, că România se confruntă cu întârzieri majore în accesarea fondurilor din PNRR, lucru care pune presiune pe bugetul național. „Ieri a fost 15 februarie și s-au îndeplinit două luni de la cererea de plată numărul 4. Nu avem niciun răspuns astăzi de la Comisia Europeană, că cererea de plată numărul 4 de 2,3 miliarde euro ar fi validă”, a spus deputatul PSD. În schimb, vicepremierul Oana Gheorghiu a afirmat, tot la Digi24, că doar 231 de milioane euro sunt în risc din cauza pensiilor speciale, iar restul cererilor de plată din PNRR sunt în curs.
Acum 30 minute
12:40
VIDEO Doi angajați ai unei primării din Dolj și poștașul comunei s-au luat la bătaie după ce au petrecut de ziua primarului # Digi24.ro
Doi angajați ai primăriei din localitatea Desa, județul Dol,j și poștașul comunei au ajuns la spital după o răfuială petrecută într-un bar. Cei trei s-au bătut cu alți trei indivizi după ce au petrecut la ziua de naștere a primarului. Poliția a deschis dosar penal.
12:40
Mai puțin de jumătate dintre copiii din România sunt vaccinați cu prima doză împotriva rujeolei. „Cifrele arată un eșec colectiv” # Digi24.ro
Mai puțin de jumătate dintre copiii din România sunt vaccinați cu prima doză împotriva rujeolei. „Cifrele arată un eșec colectiv”
Acum o oră
12:20
Oana Gheorghiu, despre reducerea cheltuielilor și reforma companiilor de stat: „Obiectivul nu este să concediem oameni” # Digi24.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat la Digi24 că decizia privind reducerea cheltuielilor bugetare trebuie luată rapid, în contextul blocajului din coaliție. Totodată, ea a oferit detalii despre stadiul reformei companiilor de stat, afirmând că restructurarea este necesară pentru a opri finanțarea pierderilor din bani publici.
12:00
În bolile renale, investigațiile imagistice clasice nu sunt întotdeauna suficiente, deoarece oferă informații despre structura organelor și mai puțin despre funcționarea acestora. Există însă și investigații precum scintigrafia renală, ce evaluează funcția fiecărui rinichi și clarifică dacă problema este una de funcționare, de drenaj sau de perfuzie. Despre scintigrafia renală aflăm mai mult de la Dr. Ruxandra Vlădescu, medic primar radiologie-imagistică medicală și medicină nucleară.
Acum 2 ore
11:50
Grecia intenționează să participe la Forța Internațională de Stabilizare pentru Gaza, cu un batalion special care va include vehicule blindate, precum și medici și geniști, sporindu-și astfel prezența față de ultima sa misiune internațională ca parte a Forței Internaționale de Asistență pentru Securitate în Afganistan (ISAF), din ianuarie 2002 până în iulie 2021, potrivit Kathimerini.
11:40
Numărul străinilor care se mută în Rusia a scăzut de trei ori de la declanșarea războiului din Ucraina # Digi24.ro
Atractivitatea Rusiei pentru cetățenii din țările vecine și îndepărtate continuă să scadă rapid. În 2025, în cadrul programului guvernamental de relocare a compatrioților, aproximativ 26.700 de persoane s-au mutat în țară, ceea ce reprezintă o scădere de aproape 16% față de anul precedent. Aceste date reies din informațiile Ministerului Afacerilor Interne, analizate de Vedomosti.
11:40
Avertismentul unui economist după ce inflația a coborât la 9,6%: „Prețurile vor continua să crească în următoarele luni” # Digi24.ro
Rata anuală a inflației a ajuns la 9,6% în luna ianuarie 2026, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), în ușoară scădere față de nivelul de 9,7% înregistrat în decembrie 2025. Economiștii avertizează însă că presiunile asupra prețurilor rămân ridicate, iar o reducere vizibilă a ritmului de scumpiri ar putea apărea abia în a doua parte a anului.
11:30
Tinder a devenit noul LinkedIn. Oamenii își caută locuri de muncă pe aplicațiile de dating # Digi24.ro
Aplicațiile de dating nu mai sunt folosite doar pentru relații. Tot mai mulți oameni le folosesc ca să-și găsească un loc de muncă. În contextul unei piețe a muncii tot mai dure, unii angajați spun că e mai ușor să ajungă la un om real pe Tinder decât printr-un CV trimis online.
11:30
Un tren a deraiat în sudul Elveției după o avalanșă: 80 de pasageri au fost evacuați. Poliția nu exclude să fie persoane răniți # Digi24.ro
Un tren al companiei feroviare BLS a deraiat luni dimineață în apropiere de Goppenstein, în sudul Elveției, după ce o avalanșă a lovit linia ferată, a transmis RTL Today. Aproximativ 80 de pasageri se aflau la bord, iar autoritățile au început evacuarea acestora. Poliția a precizat că este probabil ca persoane să fie rănite, iar traficul feroviar între Goppenstein și Brig a fost temporar întrerupt.
11:20
Coaliția intră în ședință, după scandalul privind recesiunea tehnică. Guvernul, așteptat să adopte tăierile din administrație # Digi24.ro
Liderii Coaliției de guvernare intră în ședință în această după-amiază pentru a tranșa negocierile privind tăierile din administrație, dar și măsurile de relansare economică. PSD a anunțat public că se opune „austerității simpliste” și tăierilor de salarii și sporuri, blocând reforma administrației prin miniștrii săi, de la Agricultură și Sănătate, care au transmis că nu avizează proiectul Executivului. Între timp, Ilie Bolojan și-ar dori să adopte cele două pachete pănâ la finalul săptămânii.
11:10
„Sub blăniţa căţeilor am găsit nenorocire”. Toţi câinii schingiuiți au fost preluați din adăpostul privat de la Suraia # Digi24.ro
Toate animalele din adăpostul privat de câini din comuna vrânceană Suraia au fost relocate la câteva zile de la suspendarea activităţii, după ce pe reţelele de socializare au apărut imagini care surprind presupuse acte de cruzime. Rămân însă întrebări legate de modul în care au fost derulate contractele publice pentru capturare şi îngrijire şi dacă sumele achitate de administraţii au fost proporţionale cu serviciile prestate, scrie Agerpres într-un reportaj.
11:00
Cadru militar, vizat de percheziții într-un dosar de înșelăciune cu criptomonede. Prejudiciu estimat la 1,6 milioane de lei # Digi24.ro
Polițiștii efectuează luni cinci percheziții în București și în județele Ilfov, Brăila și Constanța, într-un dosar de înșelăciune în formă continuată, în care un cadru militar activ este suspectat că ar fi determinat mai multe persoane să investească în criptomonede, banii fiind transferați în conturile sale. Prejudiciul estimat până în prezent se ridică la aproximativ 1,6 milioane de lei.
Acum 4 ore
10:50
„Putin el este mai slab decât era”. Ministrul Apărării din Marea Britanie dezvăluie de unde importă dictatorul rus mercenari # Digi24.ro
Rusia, țara agresor în războiul împotriva Ucrainei, depinde din ce în ce mai mult de luptătorii străini, deoarece trupele sale suferă pierderi mai mari decât poate compensa.
10:50
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni atenționări Cod galben pentru precipitații, intensificări ale vântului și viscol, valabile marți și miercuri, în aproape jumătate din țară.
10:50
Cât a costat operațiunea americană care a dus la capturarea lui Nicolás Maduro, conform calculelor Bloomberg # Digi24.ro
Când forțele americane l-au capturat pe președintele venezuelean Nicolas Maduro și pe soția sa, Cilia Flores, la începutul noului an, administrația Trump a anunțat că operațiunea a fost concisă și deliberată: cu sprijin aerian, aproximativ 60 de soldați din forțele speciale au coborât din elicoptere în Caracas, au luptat cu gărzile de securitate, i-au capturat pe cei căutați și au fost transportați cu elicopterul înapoi la o navă de război americană aflată la 100 de mile de coastă. Totul s-a terminat în câteva ore, cu costuri minime pentru contribuabilul american. Dar prezența militară americană în Caraibe costă miliarde. Calculele Bloomberg arată că prețul operațional al navelor desfășurate acolo a ajuns la peste 20 de milioane de dolari pe zi, de la mijlocul lunii noiembrie până la mijlocul lunii ianuarie. Și, deși majoritatea costurilor sunt acoperite din fondurile alocate deja apărării, operațiunile de luptă – de la ore de zbor la arme trase și plăți suplimentare – se adaugă la acestea.
10:30
Presupusul autor al atacului armat de pe plaja Bondi a apărut în instanță pentru prima dată # Digi24.ro
Naveed Akram, acuzatul principal în atacul armat de pe plaja Bondi, a apărut luni în instanță pentru prima dată, la două luni după ce el și tatăl său ar fi comis cel mai grav atac armat în Australia din aproape 30 de ani, scrie BBC.
10:30
Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă în Cehia pentru a-l susține pe președinte. Petr Pavel a acuzat un ministru de șantaj # Digi24.ro
Zeci de mii de oameni au participat duminică la manifestaţii organizate în peste 400 de oraşe şi municipalităţi din Cehia în sprijinul preşedintelui liberal Petr Pavel, pe fondul unei dispute cu guvernul populist de dreapta al ţării.
10:10
Alertă de viituri în Prahova și Buzău: hidrologii anunță posibile depășiri ale cotelor de inundație # Digi24.ro
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis luni o avertizare Cod portocaliu de inundaţii, valabilă în următoarele ore pe un afluent al râului Buzău.
10:00
„RAMmageddon”: Criza cipurilor de memorie lovește industria tech și scumpește smartphone-urile, laptopurile și automobilele # Digi24.ro
Liderii din industria tehnologiei, între care Elon Musk și Tim Cook, avertizează că se conturează o criză globală de cipuri de memorie care ar putea afecta producția și majora prețurile la smartphone-uri, laptopuri și automobile. Deficitul de memorii DRAM, alimentat de expansiunea accelerată a centrelor de date pentru inteligență artificială, începe deja să pună presiune pe marjele companiilor și pe bugetele consumatorilor.
10:00
Prevenție, sterilizare și microcipare: ANSVSA pregătește o strategie națională pentru gestionarea câinilor fără stăpân # Digi24.ro
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat lansarea unui dialog național pentru elaborarea unei strategii integrate și coerente privind gestionarea câinilor fără stăpân, în contextul situațiilor semnalate recent în spațiul public.
09:50
Serviciile secrete rusești și-au intensificat operațiunile în toată Europa, folosindu-se de rețelele foștilor membri ai Grupării Wagner pentru a recruta agenți pentru misiuni de sabotaj. Potrivit unor surse occidentale, acest lucru implică utilizarea așa-numiților „agenți unici”, conform unui articol alFinancial Times.
09:50
Meteorologii anunță un nou val de frig și ninsori în mare parte din țară. Când se mai încălzește vremea # Digi24.ro
Vremea se răcește din nou, iar în unele zone din țară va ninge. Cei aflați la munte, în condițiile în care copiii sunt în vacanța de schi, se vor putea bucura de sporturile de larnă, a spus la Digi24 Elena Mateescu, director general ANM. Totuși, urmează o săptămână cu vreme schimbătoare, în care zilele mai calde, așteptate la mijlocul săptămânii, vor fi urmate de un nou val de aer rece.
09:40
Rata anuală a inflaţiei a scăzut uşor la 9,62% în luna ianuarie, de la 9,69% în luna decembrie, potrivit datelor publicate luni de Institutul Naţional de Statistică (INS). Serviciile s-au scumpit cu 11,59%, mărfurile nealimentare cu 9,99%, iar mărfurile alimentare cu 7,86%.
09:30
Furtuni violente în Noua Zeelandă: zeci de mii de oameni fără curent, transporturi blocate în Insula de Nord # Digi24.ro
Ploile torenţiale şi vânturile puternice au perturbat luni transporturile aeriene, feroviare şi cu feribotul, determinând închiderea mai multor drumuri în zone vaste din Insula de Nord, Noua Zeelandă, unde zeci de mii de rezidenţi au rămas fără curent electric.
09:10
Barack Obama explică afirmațiile despre extratereștri și Area 51, după valul de reacții pe rețelele sociale # Digi24.ro
Fostul președinte american Barack Obama a revenit cu precizări după ce o declarație făcută într-un podcast despre extratereștri a stârnit un val de reacții pe rețelele sociale. Obama a explicat că nu a văzut nicio dovadă privind existența unui contact extraterestru și a respins speculațiile legate de celebra bază militară Area 51.
09:00
Procurorul general al SUA, Pam Bondi, anunță că „toate” dosarele Epstein au fost făcute publice, enumerând peste 300 de nume importante # Digi24.ro
Procurorul general al SUA, Pam Bondi, a anunțat sâmbătă într-o scrisoare că „toate” dosarele Epstein au fost făcute publice, în conformitate cu secțiunea 3 din Legea privind transparența dosarelor referitoare la infractorul sexual Jeffrey Epstein. Scrisoarea adresată președintelui Comisiei Judiciare a Senatului, Chuck Grassley, republican, membrului de rang înalt Dick Durbin, democrat, președintelui Comisiei Judiciare a Camerei Reprezentanților, Jim Jordan, republican, și membrului de rang înalt Jamie Raskin, democrat, a fost obținută de Fox News Digital.
09:00
Ministerul Justiţiei publică listele cu procurorii care îndeplinesc condiţiile pentru conducerea Parchetului general, DNA şi DIICOT # Digi24.ro
Ministerul Justiţiei publică luni listele cu procurorii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi programarea interviurilor pentru conducerea Parchetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT). Actualul procuror-şef al DNA, Marius Voineag, candidează pentru funcţia de procuror-şef adjunct al procurorului general al României, procurorul militar Bogdan Pîrlog pentru şefia DIICOT, dar şi pentru funcţia de procuror general, iar actualul procuror general Alex Florenţa candidează pentru funcţia de adjunct al DIICOT, amintește News.ro.
Acum 6 ore
08:50
Ministrul Energiei Bogdan Ivan, așteptat luni în Parlament, la „Ora Guvernului”, pentru a explica criza apei potabile din Argeș # Digi24.ro
Ministrul Energiei Bogdan Ivan este aşteptat luni, de la ora 16.00, în plenul Camera Deputaţilor, la „Ora Guvernului”, la solicitarea USR, pentru a prezenta măsurile luate de minister şi de Hidroelectrica în contextul crizei apei potabile din judeţul Argeş. Dezbaterile vizează situaţia de la amenajarea hidroenergetică Barajul Vidraru şi soluţiile pentru reluarea alimentării cu apă în condiţii normale pentru locuitorii din Curtea de Argeş şi zonele limitrofe, după ce ministrul a cerut reprogramarea prezenţei sale pe 9 februarie, invocând motive personale.
08:40
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 16 februarie
08:30
Polițistul care a amendat un pompier voluntar care mergea să stingă un incendiu este cercetat. Nu ar fi la prima abatere # Digi24.ro
Polițistul care l-a amendat și l-a lăsat fără permis pe un pompier voluntar aflat în misiune este cercetat disciplinar. Incidentul a avut loc săptămâna trecută, în județuș Galați. Ambele mașini în care se aflau polițistul și pompierul se îndreptau către același incendiu.
08:30
Familia unui protestatar ucis în Iran a fost obligată să plătească pentru glonţul care l-a ucis, spune mătușa tânărului # Digi24.ro
O femeie din Iran, care locuieşte acum în Germania, a povestit că nepotul ei a fost ucis în timpul protestelor din Iran, iar familia lui a fost obligată „să plătească pentru glonţul care le-a ucis fiul”, scrie publicația Sky News, potrivit News.ro.
08:10
Familiile soldaților nord-coreeni uciși în războiul Rusiei din Ucraina au primit locuințe. Kim Jong un a participat la inaugurare # Digi24.ro
Liderul nord-coreean Kim Jong Un, însoţit de fiica sa, a inaugurat o stradă cu locuinţe destinate familiilor soldaţilor ucişi luptând alături de Rusia împotriva Ucrainei, a relatat luni agenţia oficială de ştiri a Phenianului, conform AFP, preluată de Agerpres.
08:00
O explozie într-un magazin de artificii din estul Chinei a ucis opt persoane şi a rănit alte două, au anunţat autorităţile duminică seară.
07:30
„Nu este bine pentru Polonia”: Nawrocki îl blamează pe ambasadorul SUA pentru criticile aduse președintelui Parlamentului polonez # Digi24.ro
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a declarat că amenințarea lansată la începutul acestei luni de ambasadorul SUA la Varșovia de a întrerupe contactele cu președintele Parlamentului polonez „nu este bună pentru Polonia” și că aliații nu ar trebui să se amestece în politica internă. Trimisul SUA Thomas Rose a scris pe 5 februarie pe X că refuză să mai aibă orice contact cu președintele de stânga al Parlamentului de la Varșovia, Włodzimierz Czarzasty, relatează TVPWorld.
07:10
Cum a devenit un oraș înghețat cu 20.000 de locuitori un teren de testare pentru noua ordine mondială: „O linie roșie pentru noi” # Digi24.ro
În vârful unui stâlp alb înalt, care face să pară mică o căsuță roșie de la marginea coastei vestice acoperite de zăpadă a Groenlandei, un steag nou-nouț flutură în aerul arctic. Vineri, 6 februarie, consulatul Canadei s-a deschis în clădirea modestă, un avanpost diplomatic permanent care împarte spațiul modest cu Islanda — anterior una dintre singurele țări cu prezență oficială în teritoriu, relatează Politico.
07:10
Lucrări de mântuială. Traseul Revoluției din '89, din Timișoara, deteriorat înainte să fie gata. Pe cine dă vina firma de construcții # Digi24.ro
Traseul Revoluției din '89, din Timișoara, s-a deteriorat înainte să fie gata. Proiectul include montarea unor plăci de granit, care amintesc de evenimentele din 1989. Doar că, în multe zone, plăcile au crăpat deja. Într-un răspuns pentru Digi24, reprezentanții firmei care le montează spun că acestea ar fi fost stricate de mașinile de aprovizionare care au intrat în zona pietonală, în timpul Târgului de Crăciun.
07:10
Kievul fabrică 100.000 de drone Baba Iaga pe an. Cât costă și ce știe să facă cel mai popular sistem aerian fără pilot din Ucraina # Digi24.ro
Drona Vampire, produs de compania SkyFall, este în acest moment cel mai popular sistem aerian fără pilot fabricat de ucraineni.
07:10
Concedieri fără despăgubiri: Țara care elimină angajați ruși din sectoare-cheie, precum cel al sănătății, căilor ferate sau al energiei # Digi24.ro
Letonia a introdus restricții drastice în domeniul muncii în vara anului 2025, care interzic cetățenilor ruși și belaruși să lucreze în locuri desemnate drept „infrastructură critică” — o categorie care include principalele spitale de stat din țară. Această politică a costat cel puțin 100 de persoane locul de muncă. Printre aceștia se numără Alexander Polupan, un medic rus de terapie intensivă care l-a tratat pe Alexei Navalnîi după otrăvirea liderului opoziției și l-a susținut deschis în timpul încarcerării sale. Polupan a învățat limba letonă și a obținut licența medicală, dar acum nu poate găsi un loc de muncă în domeniul său fără aprobarea Serviciului de Securitate al Letoniei, scriu jurnaliștii Meduza.
07:10
Școală distrusă de grindină, ploaie și nepăsare. Primăria nu are bani nici de salarii. Cum arată acum clădirea: „S-a ales praful” # Digi24.ro
O școală din Mehedinți, distrusă de grindină si ploaie, se năruie de la o zi la alta. Inițial, în mai 2025, bucățile mari de grindină au rupt acoperișul, însă nimeni nu a intervenit să salveze clădirea. Situația a ajuns acum atât de gravă, încât și cursurile au fost suspendate. Copiii fac naveta într-un sat din apropiere, la 7 kilometri distanță, spre nemulțumirea părinților. „Nu ne ajută nimeni”, spune primarul comunei Burila Mare.
07:10
Indignare în Polonia după ce masacrele din Volînia au fost din nou minimalizate: „E unul dintre miturile construirii statului polonez” # Digi24.ro
Șeful Institutului ucrainean pentru memorie națională a provocat indignare în Polonia după ce a minimizat masacrele din Volînia din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, comise de naționaliștii ucraineni împotriva polonezilor, referindu-se la ele ca la un „mit al construirii statului” polonez, informează TVP World.
07:10
„Indiferent unde mergeai, era plin”. Orașul care a câștigat lupta cu urșii. Cum au fost descurajate animalele să se mai apropie de case # Digi24.ro
Un oraș din România, vizitat des de urși în anii trecuți, a reușit să scape aproape în totalitate de pericolul animalelor sălbatice. Autoritățile locale din Băile Tușnad, județul Harghita, au montat garduri electrice, containere anti-urs și au eliminat sursele de hrană din oraș. De asemenea, stațiunea are acum și o echipă de intervenție specială. „Indiferent unde mergeai, era plin de urși”, își amintește primarul.
07:10
UE schimbă regulile în industria modei: hainele și încălțămintea nevândute din magazine nu vor mai putea fi distruse. Ce spun românii # Digi24.ro
Hainele și încălțămintea nevândute din magazine nu vor mai putea fi distruse. Este decizia luată de Comisia Europeană, pentru a pune capăt risipei din industria textilă. Practica este folosită de marile branduri, care preferă să distrugă marfa, decât să o doneze, pentru a nu-și strica imaginea. Fabricile mari se gândesc deja la soluții. Este și cazul unei fabrici de tricotaje din Oradea, care încearcă, de ceva vreme deja, să limiteze risipa prin tehnologia de lucru modernă.
07:10
Criza climatică se apropie de un prag critic: „Nu putem salva Pământul așa cum am salvat băncile”, avertizează oamenii de știință # Digi24.ro
Oamenii de știință avertizează că Pământul se apropie de un prag climatic ireversibil, dincolo de care efectele economice și ecologice ar putea deveni imposibil de controlat, relatează The Guardian.
07:10
Lupta Suediei cu bandele înarmate: decapitarea grupărilor Dalen, Rumba și Foxtrot. „Nu sunteți în siguranță nicăieri” # Digi24.ro
Cu doar trei ani în urmă, Suedia era capitala infracțiunilor cu arme de foc din Europa de Vest. Această rată era depășită doar de Albania și Muntenegru și era de zece ori mai mare decât cea din Danemarca, scrie The Times într-un articol despre cum au reușit autoritățile de la Stockholm să rezolve o problemă care implica bande periculoase.
07:10
Ce fel de sistem vrea să construiască Trump prin demonizarea presei. „Democrația moare când adevărul încetează să mai conteze” # Digi24.ro
În America de astăzi, jurnalismul încă există, dar lanțul care odată lega reportajele de realitatea comună și de răspunsul instituțional a început să se rupă. Consecința este o democrație în care adevărul nu mai contează, deoarece faptele pot fi publicate, verificate și totuși nu reușesc să declanșeze un răspuns, comentează European Pravda.
07:10
„Armele-minune” ale lui Putin și-au ratat ținta. De ce „super-torpila nucleară” și „Cernobîlul zburător” nu ajută cu nimic Rusia # Digi24.ro
Vladimir Putin se laudă că Rusia a dezvoltat arme de ultimă generație cu capacități tehnice și tactice de neegalat, precum racheta de croazieră cu propulsie nucleară Burevestnik, poreclită „Cernobîlul zburător”, sau „super-torpila nucleară” Poseidon, însă aceste sisteme au o valoare practică foarte limitată, iar testele au demonstrat că eficiența lor a fost mult exagerată sau că sunt complet inutilizabile. În realitate, „armele-minune” ale lui Putin subminează securitatea națională a Rusiei pe termen lung și încurajează Statele Unite să dezvolte arme încă și mai performante.
07:10
UE vrea să reducă dependența de plățile non-europene. Ce este euro digital și cum îl vom folosi # Digi24.ro
UE accelerează proiectul euro digital pentru a reduce dependența de plățile non-europene. Parlamentul European a acordat marţi primul său sprijin major pentru euro digital, aprobând poziţia de negociere a Consiliul Uniunii Europene privind o monedă digitală a băncii centrale care să funcţioneze atât online, cât şi offline.
07:10
Deepfake-uri mai realiste, dependență de chatboți și riscuri biologice: Ce arată cel mai nou raport global despre siguranța AI # Digi24.ro
Cel mai recent raport global privind siguranța inteligenței artificiale avertizează că deepfake-urile devin tot mai greu de deosebit de realitate, în timp ce unii utilizatori dezvoltă forme de dependență față de chatboți, iar modelele avansate ridică riscuri biologice fără precedent. Documentul, coordonat de cercetătorul canadian Yoshua Bengio, oferă o imagine de ansamblu asupra progreselor accelerate din domeniu și a vulnerabilităților pe care acestea le creează.
07:10
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată. „I-a luat 10 zile” # Digi24.ro
Un american mutat la noi s-a îndrăgostit de țara noastră, pe care o promovează intens pe rețelele sociale. Confruntat cu îngrijorarea cunoscuților, după ce a ales să trăiască într-o țară din estul Europei, Martel le arată americanilor că lucrurile nu stau deloc așa cum cred cei mai mulți dintre ei. Decizia de a se muta în România, în Oradea, are și o latură romantică: s-a îndrăgostit de o româncă, expulzată de autoritățile americane în 2024, pentru că îi expirase viza. "I-a luat 10 zile. Nu am crezut", spune tânăra care i-a devenit, între timp, soție.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.