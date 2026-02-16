Oana Gheorghiu, despre reducerea cheltuielilor și reforma companiilor de stat: „Obiectivul nu este să concediem oameni”

10:50

Când forțele americane l-au capturat pe președintele venezuelean Nicolas Maduro și pe soția sa, Cilia Flores, la începutul noului an, administrația Trump a anunțat că operațiunea a fost concisă și deliberată: cu sprijin aerian, aproximativ 60 de soldați din forțele speciale au coborât din elicoptere în Caracas, au luptat cu gărzile de securitate, i-au capturat pe cei căutați și au fost transportați cu elicopterul înapoi la o navă de război americană aflată la 100 de mile de coastă. Totul s-a terminat în câteva ore, cu costuri minime pentru contribuabilul american. Dar prezența militară americană în Caraibe costă miliarde. Calculele Bloomberg arată că prețul operațional al navelor desfășurate acolo a ajuns la peste 20 de milioane de dolari pe zi, de la mijlocul lunii noiembrie până la mijlocul lunii ianuarie. Și, deși majoritatea costurilor sunt acoperite din fondurile alocate deja apărării, operațiunile de luptă – de la ore de zbor la arme trase și plăți suplimentare – se adaugă la acestea.