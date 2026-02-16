Vrei să fii milionar? Varianta militarul crypto
Cadrul militar ar fi păcălit mai multe persoane că investesc în criptomonede, când în realitate banii intrau direct în contul suspectului. Dauna estimată este de 1,6 milioane de lei.
Pericol pe DN10. Alunecări de teren și podețe rupte după ploile torențiale
Buzăul este lovit de inundații și alunecări de teren sub cod portocaliu. Pompierii scot apa din gospodării și curăță drumurile de pietrele căzute de pe versanți.
Meteorologii anunţă că, până joi dimineaţă, vremea va fi rece, cu temperaturi minime negative în toată ţara, iar precipitaţiile, care se vor extinde, vor fi mixte la început, iar apoi vor predomina ninsorile.
Exportul de energie electrică al României a crescut cu 33,8% în 2025 iar importul cu 32,3%. România a exportat peste 14,5 miliarde kWh și a importat peste 18,2 miliarde kWh.
"Cum îi ajutăm pe copiii noştri să îşi scadă interesul, mirajul, iar în anumite cazuri pentru telefon şi social media?"
Cadrul militar ar fi păcălit mai multe persoane că investesc în criptomonede, când în realitate banii intrau direct în contul suspectului. Dauna estimată este de 1,6 milioane de lei.
DSU îndeamnă populația să pregătească rucsacul de urgență pentru a supraviețui 72 de ore fără ajutor extern. Setul de provizii este necesar în caz de cutremur sau inundații. Detaliile tehnice sunt disponibile pe platforma fiipregatit.ro.
În mai puțin de două săptămâni, mandatul de ministru interimar al premierului Ilie Bolojan expiră. La Ministerul Educației nu nu se înghesuie să vină nimeni.
Ministrul Agriculturii vrea adaos plafonat la 20%. Consumul de alimente a scăzut cu o treime
Plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază expiră la data de 31 martie 2026.
În trecut, Elena Udrea a dat însă de înțeles că nu are regrete referitor la trecutul ei politic și profesional.
Dublu Wild Card la Eurovision. Antonio Pican și Wrs „au rupt" YouTube-ul și intră în finală
Antonio Pican și Wrs au primit wild card pentru finala Eurovision România după ce au dominat topul vizualizărilor pe YouTube.
Gheorghe Chindriș a fost ucis cu un calorifer electric în locuința sa din Florești. Acesta a fost fondatorul primului sat românesc din SUA.
Ministrul Justiției anunță cine se califică pentru a conduce DNA, DIICOT și Parchetul General
„Mi se pare că sunt, și vorbesc cât se poate de serios, niște oameni foarte interesanți printre ei", spunea președintele Nicușor Dan despre candidați.
Fostul președinte american a negat însă că aceștia ar fi ținuți în celebra Zonă 51. Obama a transmis și că el nu a văzut niciodată extratereștrii.
Lumea Rusă, ortodoxia hibridă și copiii Basarabiei. Kremlinul lansează o nouă cruciadă la est de Prut
Dereneu arată cum un conflict juridic poate fi deturnat într-o dramă de masă, iar copiii pot ajunge, voit sau nu, garanție emoțională pentru adulți în luptă. Pentru societatea moldovenească, implicația este rece. Dacă nu există o linie roșie clară privind minorii și respectarea hotărârilor definitive, fiecare sat poate deveni un mic front informațional, iar fiecare lacăt, un instrument de propagare a narațiunilor străine. Singura ieșire durabilă este legalismul aplicat consecvent și protecția copilului tratată ca urgență, nu ca „subiect sensibil".
„Nu aş fi acceptat intrarea USR-ui la guvernare", a adăugat Ciolacu, întrebat ce ar fi făcut dacă ar mai fi fost preşedintele PSD.
Bogdan Ivan, audiat în Parlament pentru criza apei din Argeș. Hidroelectrica, sub lupa deputaților
Ministrul Bogdan Ivan dă socoteală luni în Parlament pentru criza apei din Curtea de Argeș. După trei luni în care localnicii au cărat apă cu bidoanele, USR cere explicații privind implicarea Hidroelectrica în gestionarea situației de la barajul Vidraru.
Kim Jong Un inaugurează cartierul „consolării" pentru familiile soldaților uciși
Kim Jong Un a inaugurat un cartier în Phenian pentru familiile soldaților uciși în Ucraina. Alături de fiica sa, Ju Ae, liderul a oferit „consolare" urmașilor celor 6.000 de militari căzuți.
Ucis și facturat de stat. Familii forțate să plătească statului glonțul care le ucide copiii
În Iran, cruzimea nu are limite. Familiile sunt taxate pentru gloanțele care le-au ucis copiii.
Iranul propune SUA un acord nuclear bazat pe investiții comune în petrol și minerit pentru a asigura stabilitatea relațiilor. În timp ce diplomații se pregătesc de discuții la Geneva, Washingtonul menține presiunea militară și amenință cu blocarea exporturilor iraniene către China.
Zelenski echipează Ucraina cu arme noi înainte să dea ochii cu rușii la Geneva
Zelenski anunță noi ajutoare militare din Europa înainte de negocierile de pace de la Geneva.
EXCLUSIV Bani pierduți. România a luat jumătate din banii gratis prin PNRR și un sfert din fondurile europene de coeziune
Cotidianul a obținut cele mai noi date de la Ministerul Poriectelor și Fondurilor Europene privind absorbția banilor de la UE. Bilanțul nu le face tocmai cinste miniștrilor și premierilor din ultimii ciinci ani. România a reușit să atragă doar 26% din fondurile de coeziune puse la dispoziție în 2021. În privința PNRR stă și mai prost. UE ne roagă cu bani gratis, dar România nu e capabilă să-i absoarbă. Autoritățile promit să atragă în 2026 ce nu au reușit în cinci ani. În august vine bilanțul final. Va fi PNRR un succes sau un eșec răsunător?
Muncești la privat și nu ți se dă spor peste salariu? Află de aici în ce condiții patronul tău trebuie să te plătească în plus!
Cercetătorii atrag atenţia că alimentaţia pe bază de legume şi fructe trebuie să fie bine planificată, iar monitorizarea nutriţională în timpul sarcinii şi al primilor ani de viaţă rămâne importantă pentru susţinerea unei dezvoltări normale.
„Rolul Statelor Unite este de a încerca să faciliteze sfârşitul unui război foarte sângeros, extrem de costisitor şi care provoacă suferinţe îngrozitoare", a spus Rubio despre războiul din Ucraina.
Gavin Newsom, guvernatorul democrat al statului California și principalul rival al lui Donald Trump, este unul dintre zecile de oficiali americani care au mers la Munchen.
Jucătorii lui Manchester United, iritați de fanul care nu se tunde până la 5 victorii consecutive
„Uneori vorbim despre asta, dar nu ne motivează cu adevărat. Nu ni se pare grozav", a transmis atacantul Mateus Cunha.
INTERVIU Un designer român a creat costumele pentru patru țări la Jocurile Olimpice: „Sper să realizez ceva și pentru sportivii român"
A XXV-a ediție a Jocurilor Olimpice de Iarnă reprezintă un moment important nu doar pentru sportivii români ci și pentru un tânăr designer din Iași. Ilinca Lungu, fiica celebrului scriitor Dan Lungu, a realizat costumele de la parada de deschidere pentru patru țări.
CTP critică decizia lui Nicușor Dan de a merge în SUA pentru Consiliul lui Trump
În cadrul întâlnirii Consiliului Păcii, Nicușor Dan va avea rol de observator. Administrația Prezidențială nu a acceptat momentan ca România să devină membră a Consiliului Păcii. Într-o situație similară se află și Italia.
„Am convenit că vom merge cu toată forţa cu presiunea maximă asupra Iranului", ar fi spus un înalt oficial american din administrația Trump.
„Da, se poate și cu respect față de mediu, și cu respect față de privat", transmite Diana Buzoianu, ministra Mediului.
Săgeți către Georgescu din tabăra lui Nicușor Dan: Vorbește plat și dezarticulat
„Şi aceste asociaţii simple cred că captează o parte din public. Dar la nivel ideatic e un abur", a declarat Sorin Costreie despre discursul lui Georgescu.
Ce pățește polițistul care i-a luat permisul pompierului cu care mergea în misiune
Conducerea IPJ a adăugat că „regretă contextul creat şi reafirmă preocuparea constantă pentru respectarea cadrului legal, responsabilitate profesională şi cooperare instituţională, în interesul cetăţenilor".
„Eu înţeleg presiunea socială, nevoia aceasta de a avea un ministru plin, dar trebuie şi să vină cineva care să fie, ca să vă spun pe scurt, un model", a spus Costreie despre următorul ministrul al Educației.
„Ce a păstrat statul român din Spiru Haret? Doar numele pe câteva frontispicii, cit
Medic: În general, „parfumat” nu înseamnă „mai curat”, ci mai multe substanțe chimice inutile. The post Produsele din casă care pot afecta sistemul hormonal al copiilor INTERVIU appeared first on Cotidianul RO.
Europarlamentarul Ștefănuță îi acuză pe exponenții valului suveranist că poartă ii produse în China și habar n-au să facă diferența dintre cămășile specifice zonei Crișana și cele oltenești. The post Ștefănuță: Simion, exponent al României? Mor înaintașii de rușine appeared first on Cotidianul RO.
Ministrul Apărării s-a văzut cu șeful NATO: Nu ne putem uita de pe margine # Cotidianul de Hunedoara
Radu Miruță susține că a discutat cu Rutte la Munchen despre rolul României în apărarea întregii alianțe, dar și despre interesele de securitate ale României. The post Ministrul Apărării s-a văzut cu șeful NATO: Nu ne putem uita de pe margine appeared first on Cotidianul RO.
O româncă, printre bogații care s-ar fi jucat de-a safariul uman în Bosnia # Cotidianul de Hunedoara
„Acei lunetişti străini erau adânc îngropaţi în tranşee de beton şi era dificil să-i neutralizăm”, a povestit Miletic, șeful poliției din Sarajevo din acea vreme. The post O româncă, printre bogații care s-ar fi jucat de-a safariul uman în Bosnia appeared first on Cotidianul RO.
Prima decizie majoră pe politica externă: Nicușor Dan merge la Consiliul lui Trump ca observator # Cotidianul de Hunedoara
În cadrul întâlnirii, Nicușor Dan va avea rol de observator, deoarece Administrația Prezidențială nu a acceptat momentan ca România să devină membră a Consiliului Păcii. Într-o situație similară se află și Italia. The post Prima decizie majoră pe politica externă: Nicușor Dan merge la Consiliul lui Trump ca observator appeared first on Cotidianul RO.
Alina Gorghiu cere demisia prefectei de Argeș în scandalul apei contaminate # Cotidianul de Hunedoara
Alina Gorghiu o acuză pe Ioana Făcăleață că a fost avertizată încă din august 2025 despre faptul că apa este contaminată, dar nu a luat măsuri. The post Alina Gorghiu cere demisia prefectei de Argeș în scandalul apei contaminate appeared first on Cotidianul RO.
INTERVIU Doina Lemny. „Brâncuși afișa o modestie deosebită și repeta că gloria este cea mai mare escrocherie a oamenilor” # Cotidianul de Hunedoara
În anul în care România își propune să-l celebreze pe Brâncuși, se dă o luptă tacită între festivism și substanță: aceea dintre etichetă de erou național și înțelegere profundă. The post INTERVIU Doina Lemny. „Brâncuși afișa o modestie deosebită și repeta că gloria este cea mai mare escrocherie a oamenilor” appeared first on Cotidianul RO.
Giorgia Meloni: Italia va participa probabil la Consiliul de Pace al lui Trump ca observator. Ce va face România # Cotidianul de Hunedoara
Italia va participa probabil la „Consiliul pentru Pace” al preşedintelui Donald Trump în calitate de observator, a declarat sâmbătă premierul italian Giorgia Meloni, citată de Bloomberg, potrivit news.ro. The post Giorgia Meloni: Italia va participa probabil la Consiliul de Pace al lui Trump ca observator. Ce va face România appeared first on Cotidianul RO.
România e în sfârșit pe primul loc în UE la ceva. Avem 16 din cele 32 de materiale rare la nivel european # Cotidianul de Hunedoara
”Cea mai mare provocare în materie de pământuri rare şi materiale rare este rafinarea lor. Astăzi, Asia deţine peste 80% din capacităţile de rafinare a pământurilor rare la nivel mondial", a declarat ministrul Energiei la Digi24, potrivit news.ro. The post România e în sfârșit pe primul loc în UE la ceva. Avem 16 din cele 32 de materiale rare la nivel european appeared first on Cotidianul RO.
Ce a răspuns Maia Sandu când a fost întrebată dacă are de gând să facă pasul spre politica de la București # Cotidianul de Hunedoara
„Trebuie să fim conștienți că, chiar și în situația în care acordul de pace va fi unul bun pentru Ucraina, oricum Rusia nu va renunța la eforturile sale de a interveni, de a influența, de a încerca să preia controlul asupra statelor din regiune și nu doar”, a afirmat președinta Republicii Moldova. The post Ce a răspuns Maia Sandu când a fost întrebată dacă are de gând să facă pasul spre politica de la București appeared first on Cotidianul RO.
Schimb dur de replici între Zelenski și Orban. Zelenski: Nu știe decât să-și mărească burta. Orban: Nu puteţi deveni membru al Uniunii Europene # Cotidianul de Hunedoara
„Numai Viktor se poate gândi cum să-şi mărească burta, nu cum să-şi mărească armata pentru a împiedica tancurile ruseşti să se întoarcă pe străzile din Budapesta.” The post Schimb dur de replici între Zelenski și Orban. Zelenski: Nu știe decât să-și mărească burta. Orban: Nu puteţi deveni membru al Uniunii Europene appeared first on Cotidianul RO.
Academicianul Mihai Cimpoi, membru de onoare al Academiei Române, membru titular al Academiei de Științe a Moldovei și al Academiei Europene de Științe și Arte, readuce în discuție tema canonizării lui Mihai Eminescu. The post Eminescu, din manual în altar? appeared first on Cotidianul RO.
Traversând, apoi, Parcul Copiilor de la Brâncoveanu, am auzit fetiţe de 5-6 ani care le spuneau părinţilor, nici mai mult, nici mai puţin, decât că „plâng de fericire”, ca efect al meciului. The post Atât de (aparent) puţin, pentru o seară fericită appeared first on Cotidianul RO.
Maria Zaharova respinge afirmaţiile referitoare la otrăvirea lui Navalnîi: Propagandă # Cotidianul de Hunedoara
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, respinge afirmaţiile referitoare la otrăvirea lui Navalnîi: Propagandă menită să distragă atenţia de la problemele presante ale Occidentului. The post Maria Zaharova respinge afirmaţiile referitoare la otrăvirea lui Navalnîi: Propagandă appeared first on Cotidianul RO.
Viktor Orban intensifică războiul cu societatea civilă, presa și opoziția înainte de alegeri # Cotidianul de Hunedoara
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, s-a angajat sâmbătă să continue ofensiva împotriva „pseudo-organizaţiilor” civile, jurnaliştilor, judecătorilor şi politicienilor „cumpăraţi”, mizând în acest fel pe o victorie la alegerile parlamentare din aprilie, relatează AFP, potrivit news.ro. The post Viktor Orban intensifică războiul cu societatea civilă, presa și opoziția înainte de alegeri appeared first on Cotidianul RO.
Trump vrea să pună capăt războiului din Ucraina „o dată pentru totdeauna”, spune Rubio după întâlnirea cu Zelenski # Cotidianul de Hunedoara
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că preşedintele SUA Donald Trump urmăreşte o încheiere definitivă a războiului dintre Rusia şi Ucraina, după ce principalul diplomat al SUA s-a întâlnit sâmbătă cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, în marja Conferinţei de Securitate de la München, informează CNN. The post Trump vrea să pună capăt războiului din Ucraina „o dată pentru totdeauna”, spune Rubio după întâlnirea cu Zelenski appeared first on Cotidianul RO.
