(P) Când să facem o programare la stomatolog?

Există două momente în care oamenii ajung, în mod obișnuit, pe scaunul stomatologului: unul planificat, liniștit, făcut din obișnuință sau recomandare medicală, și altul apărut pe fond de disconfort, durere sau o problemă care a evoluat suficient cât să nu mai poată fi ignorată. Află din rândurile care urmează care sunt momentele în care este recomandat să mergi la stomatolog, fără să mai amâni.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de SpyNews