Ce trebuie să conțină rucsacul de urgență! Proviziile pe care trebuie să ai în caz de orice calamitate. Anunțul făcut de Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă
SpyNews, 16 februarie 2026 11:20
În caz de calamitate, rucsacul de urgență poate face diferența între siguranță și vulnerabilitate. Departamentul pentru Situații de Urgență recomandă un set de provizii esențiale pentru a te asigura că vei putea supraviețui cel puțin 72 de ore, până la intervenția autorităților.
