Elveția: Un tren a deraiat în Alpi după ce a fost lovit de o avalanșă. Zeci de persoane au fost evacuate | AUDIO

12:10

Tema restricționării accesului pe rețelele de socializare pentru minori este în continuare pe agenda discuțiilor din spațiul public din România, dar și din mai multe țări europene. Săptămâna aceasta, Portugalia a făcut un pas spre legiferarea unor asemenea măsuri: Parlamentul a aprobat, în primă lectură, un proiect de lege care prevede că părinții sunt obligați […]