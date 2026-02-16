România la Consiliul pentru Pace din 19 februarie. Vlad Petreanu: „Nu ne permitem să nu fim prieteni cu Donald Trump. Relația cu Statele Unite, din punctul de vedere al apărării naționale, este critică” | AUDIO
Europa FM, 16 februarie 2026
România participă la prima reuniune a Consiliului pentru Pace de la Washington, forul inițiat de președintele american Donald Trump. Președintele Nicușor Dan va merge la această întâlnire, programată joia aceasta, pe 19 februarie. Bucureștiul va avea însă calitate de observator, la fel ca Italia. „România nu-și permite să nu aibă o relație bună cu Statele […]
• • •
Propunerea legislativă care prevede interzicerea accesului în sălile de jocuri de noroc pentru tinerii sub 21 de ani și alte măsuri similare, pe ordinea de zi a Senatului | AUDIO # Europa FM
Două propuneri legislative privind interzicerea accesului în sălile de jocuri pentru tineri până în 21 de ani și interzicerea reclamelor la pariuri în mediul online, în timpul zilei, se află pe ordinea de zi astăzi a Senatului. USR a lansat un apel către toți parlamentarii pentru adoptarea celor două propuneri legislative. Proiectele de lege […]
Ministrul Energiei este așteptat azi în Parlament pentru a prezenta soluțiile privind criza apei potabile din Argeș | AUDIO # Europa FM
Ministrul Energiei, social-democratul Bogdan Ivan, este aşteptat luni, 16 februarie, în plenul Camerei Deputaţilor, la Ora Guvernului, la solicitarea USR. Ministrul este așteptat la ora 16:00 să dea explicații în contextul crizei apei potabile din judeţul Argeş. Ministrul trebuia să fie prezent în Parlament în 9 februarie, dar a cerut reprogramarea şedinţei, invocând probleme personale. […]
Australia: Presupusul autor al atacului armat de pe plaja Bondi, soldat cu 15 morți, prezentat pentru prima dată în fața instanței | AUDIO # Europa FM
Presupusul atacator care în decembrie anul trecut a omorât 15 oameni, la Sydney, în Australia, a apărut pentru prima dată în faţa unei instanţe australiene, prin legătură video din închisoare, relatează agenția France Presse. Atacul de pe 14 decembrie s-a soldat cu moartea a 15 oameni, printre care un supravieţuitor al Holocaustului în vârstă de […]
România la Consiliul pentru Pace din 19 februarie. Vlad Petreanu: „Nu ne permitem să nu fim prieteni cu Donald Trump. Relația cu Statele Unite, din punctul de vedere al apărării naționale, este critică" | AUDIO
Rusia reia ideea conform căreia Ucraina ar trebui plasată sub administraţie internaţională, o contestare a președintelui Zelenski, al cărui mandat este expirat | AUDIO # Europa FM
Moscova sugerează plasarea Ucrainei sub administraţie internaţională. Este un mesaj transmis înainte ca săptămâna aceasta să fie reluate negocierile ruso-ucrainene, mediate de Statele Unite. Rusia a reluat o idee avansată iniţial de preşedintele Vladimir Putin în martie anul trecut privind plasarea Ucrainei sub o administraţie internaţională condusă de ONU. Este mesajul transmis înainte ca – […]
ANM: Ploi și ninsori așteptate în întreaga țară, temperaturi scăzute și viscol, până joi dimineață | HARTĂ # Europa FM
Mijlocul lunii februarie aduce ninsori în regiuni precum Transilvania şi Moldova și ploi sudul, vestul și centrul țării, informează luni, 16 febraurie, Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Ninsori sunt așteptate marți noapte și în București, unde vântul va avea intensificări de până la 70 de km/h. Temperaturile minime vor fi preponderent negative la nivelul întregii […]
Galați: Peste 100 de muncitori de la Combinatul Siderurgic au ieșit în stradă. Sunt în șomaj tehnic de aproape șase luni. Ce i-au cerut Guvernului | VIDEO # Europa FM
Peste 100 de muncitori de la Combinatul Siderurgic din Galați au protestat luni dimineață, în fața Prefecturii. Sunt nemulțumiți că nu și-au mai primit drepturile salariale de anul trecut, din octombrie, dar și că Guvernul întârzie să ia măsurile promise pentru protejarea angajaților și a locurilor de muncă din combinat. Muncitorii de la Liberty Galați […]
Cum îi afectează scumpirile în lanț pe români. Oamenii spun că își cumpără ce e mai ieftin: „Ni s-a schimbat stilul de viață”. „Prețurile sunt de Vest, dar salariile nu” | AUDIO # Europa FM
„Stilul de viață ni s-a schimbat”, asta spun românii după valul de scumpiri din ultimul an care a ținut inflația la 9,6 procente. Plătim mai mult în magazine față de acum un an pentru fructe, carne de pui, ouă și zahăr, de exemplu. Mulți români renunță acum la anumite produse când merg în magazine, vânează […]
Consultări la Parlament privind interzicerea accesului minorilor sub vârsta de 16 ani la social media. Deputata Viorica Sandu: „Copiii sunt expuși unor riscuri serioase” | AUDIO # Europa FM
Au început consultările publice la Parlament pentru interzicerea accesului copiilor sub vârsta de 16 ani pe rețelele de socializare. Parlamentarii români vor să inițieze o lege care să interzică accesul celor mici pe platforme precum Facebook, Instagram și TikTok, la fel cum au făcut guvernanții australieni. Pe aceste platforme copiii ar fi expuși la manipulare, conținut […]
Elveția: Un tren a deraiat în Alpi după ce a fost lovit de o avalanșă. Zeci de persoane au fost evacuate | AUDIO # Europa FM
Un tren este blocat în munții Alpi din Elveția, cantonul Valais. Trenul a deraiat în această dimineață după ce ar fi fost lovit de o avalanșă: la bord s-ar putea afla mai multe persoane rănite. Echipele de poliție se află acum într-o misiune de salvare: au fost evacuate 30 de persoane până la această oră. Între […]
Este greu să trăiești azi în România? Rata inflației în România s-a stabilizat la aproape 10 procente. S-au scumpit alimentele cu un procent, iar combustibilii și țigările au prețuri mai mari cu peste un procent. În același timp, ministrul agriculturii spune că oamenii cumpără cu 30% mai puține alimente ca acum un an. Ministrul spune […]
Hunedoara: Opt persoane, între care doi copii, rănite azi-noapte într-un accident rutier pe DN66 | AUDIO # Europa FM
Opt persoane, între care doi minori, au fost rănite în urma unui accident rutier produs în cursul nopții trecute pe DN 66, în localitatea Băcia. În evenimentul rutier au fost implicate două autoturisme, în care se aflau, în total, nouă persoane. Potrivit Inspectoratul pentru Situații de Urgență Hunedoara, la fața locului au intervenit mai multe […]
Șefa diplomației europene a pledat, la Munchen, pentru o poziție mai fermă în fața Rusiei. Aceasta a avut și un mesaj pentru Statele Unite | AUDIO # Europa FM
În ultima zi a Conferinței de Securitate de la Munchen, duminică, șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a pledat pentru o poziție mai fermă față de Rusia la negocierile privind încheierea războiului din Ucraina. Șefa diplomației europene a avut și un mesaj pentru președintele Statelor Unite. Tot la Munchen, șefa Comisiei Europene a anunțat că Uniunea […]
Președintele României a acceptat invitația lui Donald Trump: România va participa la Consiliul de Pace de la Washington, dar în calitate de observator # Europa FM
Președintele României, Nicușor Dan, va participa, săptămâna viitoare, la prima reuniune a Consiliului pentru Pace de la Washington, anunță Administrația prezidențială. România va avea însă calitate de observator, la fel ca Italia. Când va avea loc această reuniune și de ce foarte multe țări europene s-au arătat reticente față de invitația președintelui american aflăm de […]
Caz de moarte suspectă în județul Tulcea în care victima este un copil de 3 ani. Ancheta a fost preluată de Parchetul Tribunalului Tulcea după ce pe corpul micuțului au fost găsite urme de violență. Cel bănuit este tatăl copilului care și ar fi bătut fiul până l-a omorât. Tragedia a avut loc în satul […]
Un cutremur cu magnitudinea 3,5 s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică, la ora 1:54, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Seismul a avut loc la adâncimea de 155,8 kilometri (km), în apropierea următoarelor oraşe: 42 km vest de Focşani, 59 km nord […]
DOLJ: Tânăr care a furat parfumuri dintr-un magazin, reţinut după ce a agresat o poliţistă # Europa FM
Un tânăr în vârstă de 25 de ani, care a furat mai multe parfumuri dintr-un magazin din Craiova, a agresat o poliţistă în vârstă de 48 de ani, aflată în timpul liber şi care a pornit în urmărirea acestuia, el fiind reţinut ulterior pentru infracţiunile de tâlhărie şi ultraj, informează, duminică, Inspectoratul de Poliţie Judeţean […]
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor a emis o atenţionare Cod galben de inundaţii pentru râuri din 16 judeţe, valabilă de duminică, ora 12:00, până luni, la ora 12:00. Astfel, în intervalul menţionat se instituie Cod galben pe râurile din bazinele hidrografice: Timiş – bazin amonte S.H. Sadova şi afluenţii aferenţi sectorului aval […]
Trei persoane plasate sub control judiciar în cazul ororilor de la adăpostul de animale din Suraia # Europa FM
Trei persoane au fost puse sub control judiciar în dosarul ororilor de la adăpostul de animale din Suraia, județul Vrancea. Procurorii au extins măsurile preventive și asupra firmei care gestiona padocul, după perchezițiile maraton de vineri. În timp ce în spațiul public spiritele rămân încinse, poliția explică de ce câinii din padoc nu au putut […]
Marco Rubio la Conferința de Securitate de la Munchen: ”Nu vrem ca aliații noștri să fie slabi. Vrem aliați care să se poată apăra singuri” # Europa FM
La un an de la discursul plin de acuzații grave rostit de vicepreședintele american JD Vance, Statele Unite adoptă un ton total diferit în cadrul Conferinței de Securitate de la Munchen.Secretarul de stat american, Marco Rubio a spus că Statele Unite doresc să colaboreze cu Europa pentru a reinstaura ordinea mondială și a folosit adesea […]
Cod galben de ninsori viscolite în mai multe judeţe | Informare meteo de precipitaţii şi răcire a vremii până luni dimineaţa # Europa FM
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, sâmbătă, o informare meteorologică valabilă în intervalul 14 februarie, ora 23.00 – 16 februarie, ora 08.00, privind precipitaţii în general moderate cantitativ, strat de zăpadă, gheţuş, intensificări ale vântului şi răcire accentuată, precum şi mai multe atenţionări cod galben de vânt şi ninsori viscolite pentru diferite zone ale ţării. […]
Fitch a menţinut vineri ratingul suveran al României la “BBB minus”, cu perspectivă negativă, se arată într-un comunicat al agenţiei de evaluare financiară. “Ratingul României “BBB minus” este susţinut de apartenenţa la UE şi este asociat cu intrările de capital care sprijină convergenţa veniturilor şi accesul la finanţarea externă. PIB-ul per capita şi guvernanţa sunt […]
O atenţionare de călătorie pentru Spania a fost emisă în contexul în care pentru ziua de sâmbătă este în vigoare un cod roşu de vânt puternic în Comunitatea Autonomă Valenciană – provincia Castellan. Astfel, Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Regatul Spaniei – Comunitatea Autonomă Valenciană […]
Un fost magistrat dă în judecată Universitatea Bucureşti pentru a obţine actele de studii ale preşedintelui Nicușor Dan | AUDIO # Europa FM
O fostă judecătoare din Botoşani a dat în judecată Universitatea Bucureşti pentru a obţine informaţii despre studiile preşedintelui Nicuşor Dan. Lăcrămioara Axinte, aflată acum la pensie, a depus, în această săptămână, la Tribunalul Botoşani, instanţă la care a activat, o solicitare de comunicare de informaţii de interes public în baza Legii 544/2001. Acţiunea în instanţă […]
Premierul, după ce un ascultător s-a plâns de primarul liberal din orașul său: Nu-i mai votați pe primarii care au promis marea cu sarea și nu-i respectă pe cetățeni. Ce spune despre atacurile PSD: „Nu mi-e frică de un partid” | VIDEO # Europa FM
Nu-i mai votați pe primarii care, promițând marea cu sare, nu-i respectă pe cetățeni, este reacția premierului Ilie Bolojan după ce, în cadrul emisiunii „România în Direct”, la Europa FM, un ascultător din Anina (județul Caraș-Severin), i-a spus că în ultimii 35 de ani, pe strada pe care locuiește, aleșii locali nu au făcut decât […]
România cumpără firma care administrează Portul Giurgiulești. Un expert al „Watch Dog Moldova” explică ce înseamnă de fapt această tranzacție: „Nu vinde nimeni suveranitatea Moldovei” | AUDIO # Europa FM
România preia în administrare Portul Giurgiulești din Republica Moldova. Este singurul port pe Dunăre al Republicii Moldova. Așadar, firma care administrează portul, deținută de BERD – Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, va fi vândută României. România încearcă să-și consolideze rolul logistic în Europa Centrală și de Sud-Est, inclusiv în așteptarea planului de reconstrucție a […]
Franța: Fraudă de zece milioane de euro la Muzeul Luvru. Doi angajați și mai mulți ghizi turistici au fost arestați | AUDIO # Europa FM
Fraudă de aproximativ zece milioane de euro din vânzarea de bilete la unul dintre cele mai vizitate muzee din lume. Poliţia franceză a arestat nouă persoane implicate în acestă schemă de fraudare de la Muzeul Luvru din Paris. Reţeaua este suspectată că ar fi investit veniturile astfel obţinute în tranzacţii imobiliare în Franţa şi în […]
Cheltuieli de 100.000 de lei la o primărie din județul Dâmbovița de 1 și 8 martie. Primarul cumpără mărțișoare, felicitări și ciocolată: „Avem vreo legislație care îmi spune că nu am voie să fac asta?” | AUDIO # Europa FM
Aproximativ 100.000 de lei din bugetul local al comunei Dragomirești, județul Dâmbovița, vor fi folosiți în acest an pentru cadourile de 1 și 8 martie, din care 10.000 de euro numai pentru mărțișoare, scrie Digi24. Primarul PSD Dragoș Vlădulescu, care se află la al șaselea mandat, spune, contactat de Europa FM, că nici în an […]
Scandal la Tribunalul Vâlcea. O grefieră acuză un judecător că ar fi agresat-o fizic și verbal. Liderul sindicatului național al grefierilor: „A luat-o de subraț, a smucit-o din birou afară”. Cum răspunde instanța | AUDIO # Europa FM
Incident la Tribunalul Vâlcea. O grefieră a chemat poliția și a acuzat un judecător de agresiune fizică și verbală. Cazul a fost făcut public de Sindicatul National al Grefei Judiciare Dicasterial. Judecătorul acuzat nu comentează, iar Tribunaului Vâlcea – printr-un comunicat de presă – dezminte acuzațiile și condamnă atitudinea grefierei pe care o numește „teatrală”. […]
Ungaria: Liderul opoziției maghiare acuză o tentativă de discreditare „în stil rusesc” din partea lui Viktor Orban, folosind un material cu conținut sexual | AUDIO # Europa FM
Scandal politic în Ungaria: principalul rival politic al prim-ministrului Ungariei a afirmat că Viktor Orban se pregătește să-l discrediteze folosind un material cu conținut sexual. Liderul Tisza, Peter Magyar, a dat publicității o declarație în care confirmă că există o filmare în care apare alături de fosta partenera, dar spune că nu a comis nici […]
Neamț: Inginer silvic, condamnat la peste trei ani de închisoare după ce a luat mită de la transportatorii de lemne | AUDIO # Europa FM
Un inginer silvic din județul Neamț a fost condamnat la trei ani și trei luni de închisoare pentru luare de mită. El primea bani de la șoferii camioanelor care transportau lemn, pentru a trece cu vederea cantitățile mai mari decât în documente. Curtea de Apel Bacău l-a condamnat definitiv la închisoare pe inginerul silvic, la […]
Prim-ministrul, despre ajutorul financiar oferit de România Ucrainei în 2025: Este falsă ideea vehiculată că noi susținem Ucraina cu sume foarte mari. Că ne place, că nu ne place, prin rezistența pe care o are în fața agresiunii ruse, Ucraina apără inclusiv România | VIDEO # Europa FM
Premierul Ilie Bolojan susține că România nu dă sume uriașe Ucrainei, în timp de austeritate, potrivit unor teorii din spațiul public. Șeful Guvernului a explicat că banii alocați Ucrainei au însumat anul trecut 50 de milioane de euro, transferați către NATO. Alianța s-a ocupat apoi de cumpărarea și furnizarea de echipamente militare cu acești bani. […]
Galați: Un pompier voluntar care se îndrepta spre un incendiu, amendat și lăsat fără permis de un polițist care mergea în aceeași direcție | AUDIO # Europa FM
Un pompier voluntar din Galați, aflat în misiune, a fost amendat și lăsat fără permis de conducere pentru că a folosit girofarul și sirena din dotare. Cât timp au durat verificările Poliției, incendiul a fost stins de localnici. Ambele echipaje mergeau la același incendiu, în satul Căuiești, din județul Galați, unde coșul de fum al […]
DNSC avertizează utilizatorii aplicațiilor de dating să fie atenți la persoanele care își creează identități false pentru înșelătorii online | AUDIO # Europa FM
Suntem în prag de „Valentine’s Day” – Ziua Îndrăgostiților, iar autoritățile trag un semnal de alarmă pentru cei care își caută acum „dragostea” pe internet. Aveți grijă la cei care își creează identități false, avertizează autoritățile. În mediul online, nu toate „relațiile” sunt ceea ce par – este mesajul transmis de Directoratul Național de Securitate […]
Conferința de Securitate de la Munchen. Ministul Apărării și ministra de Externe reprezintă România. Statele Unite îl trimit pe secretarul de stat Marco Rubio | AUDIO # Europa FM
La un an de când Europa a „înghețat” în fața declarațiilor vicepreședintelui american JD Vance, Astăzi începe o nouă ediție a Conferinței de Securitate din Munchen. Statele Unite îl trimit de data aceasta pe secretarul de stat Marco Rubio. Oficialul american a avut un mesaj mai blând pentru Europa la plecare spre Germania. România va […]
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu: „Ce a cauzat recesiunea? Inconștiența guvernului Bolojan, care a majorat în același timp prețurile la energia electrică, dar și taxele de consum” | AUDIO # Europa FM
Reacție despre recesiune și din partea principalului partid de opoziție. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, spune că măsurile de austeritate introduse de Guvernul Bolojan au cauzat situația economică actuală a țării. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu: „A înmormântat economia, a condus la scăderea producției, la scăderea vânzărilor” „Ce a cauzat recesiunea? Inconștiența guvernului Bolojan, care […]
România în Direct. Recesiune în România. Premierul Ilie Bolojan este în direct la Europa FM # Europa FM
Recesiune în România. Premierul Ilie Bolojan este în direct la Europa FM. România a intrat în recesiune tehnică. Datele de la Institutul Național de Statistică arată că țara noastră a înregistrat timp de două trimestre consecutiv o scădere a Produsului Intern Brut. Premierul Ilie Bolojan revine în studioul Europa FM la „România în Direct”. Măsurile […]
Naționala de fotbal a României și-a aflat adversarii din Liga Națiunilor. Când sunt programate meciurile | AUDIO # Europa FM
Tricolorii au aflat programul meciurilor din grupele Ligii Naţiunilor. Echipa naţională va începe grupa în deplasare, cu Suedia, la 25 septembrie, şi o va încheia în 17 noiembrie, tot în deplasare, cu Bosnia. România face parte din grupa B4 a Ligii Națiunilor, alături de Polonia, Bosnia-Herțegovina și Suedia. Inițial, Kosovo trebuia să ajungă în grupa […]
Ilie Bolojan, la „România în Direct”: „Nu am dus o politică prociclică, a fost o politică de corecție pe care nu o puteam evita”. Despre amânările CCR privind reforma pensiilor magistraților: „Sunt nesănătoase din toate punctele de vedere pentru încrederea publică” | VIDEO # Europa FM
Prim-ministrul Ilie Bolojan se află vineri, 13 februarie, în studioul Europa FM, la emisiunea „România în Direct”, cu Cătălin Striblea. În cursul dimineții, INS a anunțat că economia României a crescut cu 0,6% în 2025, însă a încheiat anul în recesiune tehnică, după ce Produsul intern brut (PIB) a fost mai mic cu 1,9% în […]
București: Mai multe mașini au fost cuprinse de un incendiu violent în București. Un om a murit, un altul a fost rănit # Europa FM
UPDATE 1: Incendiul izbucnit la o mașină de pe Bulevardul Constructorilor a fost lichidat, anunță pompierii bucureșteni. Incendiul s-a manifestat generalizat la un autovehicul electric, mai spun reprezentanții echipelor de intervenție. Un om a murit iar un altul, șoferul mașinii electrice, a fost transportat la spital cu arsuri pe corp. UPDATE 2: Polițiștii Capitalei anunță […]
Ilie Bolojan, despre recesiunea tehnică: „Este o situație temporară. În a doua jumătate a anului, aceste efecte colaterale vor fi deja absorbite de economie, urmând să scadă inflația” | VIDEO # Europa FM
Recesiunea tehnică este o situație temporară, spune premierul Ilie Bolojan. Invitat în emisiunea România în direct de la Europa FM, prim-ministrul a spus că în a doua parte a anului vom asista la creștere economică și scăderea inflației. Premierul Ilie Bolojan: „În a doua jumătate a anului, aceste efecte colaterale vor fi deja absorbite de […]
Fostul primar al sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a fost declarat definitiv de Curtea Supremă în conflict de interese | AUDIO # Europa FM
Fostul primar al sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, rămâne cu sentința de conflict de interese, a decis vineri, 13 februarie, Înalta Curte de Casație și Justiție. Decizia instanței este definitivă, iar astfel fostul șef al Protecției Consumatorilor nu mai poate ocupa o funcție publică timp de trei ani. Decizia vine după ce Cristian Popescu Piedone […]
Opt centre dedicate victimelor violenței domestice vor fi dezvoltate cu fonduri din Programul de Cooperare Elvețiano-Român. Președintele executiv al CMSC: „Încercăm să responsabilizăm instituțiile publice” | AUDIO # Europa FM
Opt centre dedicate victimelor violenței domestice vor fi dezvoltate cu fonduri din Programul de Cooperare Elvețiano-Român, unul pentru fiecare regiune de dezvoltare a țării. Proiectul HELENA HELP – Rețeaua Centrelor de Justiție Familială din România este inițiativa națională care își propune să ajute femeile și copiii în prevenirea tragediilor din familie, alături de Fundația Centrul […]
Portugalia: Parlamentul a aprobat, în primă lectură, un proiect de lege care prevede consimțământul parental pentru accesul adolescenților între 13 și 16 ani pe social media | AUDIO # Europa FM
În Portugalia, Parlamentul a aprobat ieri, în primă lectură, un proiect de lege care prevede că părinții sunt obligați să își dea acordul explicit pentru accesul adolescenților între 13 și 16 ani la social media. Proiectul este una dintre primele inițiative legislative din Europa pentru a impune astfel de restricții. Inițiatorii proiectului au invocat necesitatea […]
Barack Obama critică decizia lui Donald Trump de a abroga legea emisilor de gaze cu efect de seră: „Vom fi mai puțin capabili să combatem schimbările climatice” # Europa FM
Fostul președinte Barack Obama avertizează că decizia lui Donald Trump de a abroga legea privind emisiile de gaze cu efect de seră va afecta siguranța și sănătatea americanilor și va favoriza interesele industriei combustibililor fosili. Americanii vor fi „mai puțin în siguranță” și „mai puțin sănătoși” ca urmare a deciziei președintelui Donald Trump de a […]
Arad: Restaurarea Cetății Șoimoș, întârziată din cauza măsurilor de austeritate. Ce spun autoritățile locale | AUDIO # Europa FM
Proiectul de consolidare a uneia dintre cele mai frumoase cetăți medievale din România, care a fost afectată în urmă cu doi ani de prăbușirea unui zid, a fost întârziat din cauza primului pachet de măsuri de austeritate aprobat de Guvern anul trecut, care nu a mai permis autorităților locale să cheltuiască pentru realizarea studiilor necesare […]
Expertul european în educație, Andreas Galanos, explică provocările și efectele interzicerii accesului copiilor sub 15 ani la rețelele sociale în Grecia # Europa FM
Tema restricționării accesului pe rețelele de socializare pentru minori este în continuare pe agenda discuțiilor din spațiul public din România, dar și din mai multe țări europene. Săptămâna aceasta, Portugalia a făcut un pas spre legiferarea unor asemenea măsuri: Parlamentul a aprobat, în primă lectură, un proiect de lege care prevede că părinții sunt obligați […]
România a intrat în recesiune tehnică. Este al doilea trimestru consecutiv de scădere a PIB. Cristian Păun: Este o perioadă mai puțin optimistă | AUDIO # Europa FM
România a intrat în recesiune tehnică. Datele Institutului Național de Statistică arată că țara noastră a înregistrat timp de două trimestre consecutiv o scădere a Produsului Intern Brut. Astfel, în trimestrul al patrulea din 2025, PIB-ul a fost cu 1,9% mai mic decât în trimestrul al treilea, când și atunci se înregistrase o scădere cu […]
Prima reacție a premierului Ilie Bolojan după ce România a intrat în recesiune: „Face parte din costul anticipat și inevitabil al acestei tranziții” # Europa FM
Premierul Ilie Bolojan susține că recesiunea tehnică este un efect anticipat al tranziției României de la „un model bazat pe deficit și consum, aparent generator de prosperitate, dar care genera dezechilibre, la un model bazat pe investiții, productivitate, export și disciplină bugetară”. Acesta susține că situația economică actuală poate fi înțeleasă corect doar dacă anii […]
Incident în Gara de Nord din București. Vagonul unui tren internațional a deraiat | AUDIO # Europa FM
Un incident pe șine a dat peste cap circulația trenurilor, în această dimineață, în Gara de Nord. Un vagon al trenului internațional IR 401 București–Chișinău a deraiat în timpul unei manevre tehnice Nu au fost victime, însă mai multe trenuri au înregistrat întârzieri. Incidentul s-a produs în jurul orei 8:20, când garnitura trenului „Prietenia” București–Chișinău […]
