PSD anunță bani mai mulți la pensie și anularea CASS. „Altfel plecăm de la guvernare”. Când se va întâmpla?
Newsweek.ro, 16 februarie 2026 13:50
Bani mai mulți la pensie cere PSD și eliminarea CASS la mamele aflate în concediu maternal. Altfel, ...
Acum 10 minute
14:20
„Cutremur” în coaliție. PSD ia în calcul demiterea lui Ilie Bolojan și alegeri anticipate # Newsweek.ro
Coaliția de guvernare se confruntă cu tensiuni majore după intrarea României în recesiune tehnică. P...
Acum 30 minute
14:10
Mallorca și Ibiza ar putea limita drastic numărul de turiști. Ce prevede măsura propusă? # Newsweek.ro
Mallorca și Ibiza ar putea limita numărul de turiști. Este vorba despre o propunere care vizează int...
Acum o oră
13:50
Trafic restricționat la frontiera cu Ucraina la Sighetu Marmației. Lucrări la podul peste Tisa până în aprilie # Newsweek.ro
Poliția de Frontieră anunță restricții importante de circulație la Punctul de Trecere a Frontierei S...
13:50
13:50
Sute de ruși, prezenți la mormântul lui Navalnîi, opozantul ucis cu o toxină din broaște la ordinul lui Putin # Newsweek.ro
Zeci de persoane s-au strâns luni la Moscova la mormântul lui Alexei Navalnîi, la doi ani de la moar...
13:40
Rata anuală a inflației a scăzut la 9,62% în România. În Bulgaria, e de 3,5%. Ce s-a scumpit în cele două țări # Newsweek.ro
România e în continuare campioana inflației în UE, chiar dacă rata anuală a scăzut ușor, în ianuarie...
13:30
Pentru ce afecțiuni sunt oferite analize și consultații gratuite? Nu trebuie să fii asigurat # Newsweek.ro
Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a emis o actualizare a Ghidului asiguratului, prin ca...
Acum 2 ore
13:20
Amiral american: SUA are nevoie de aliați. În Afganistan au fost alături de noi. Câți militari români au murit # Newsweek.ro
William H. McRaven a scris că, dacă SUA continuă să arate dispreț față de aliații săi, dacă nu reușe...
13:10
Ajutor de 500 de lei pentru persoanele cu handicap, de la primărie. În care oraș se aplică măsura? # Newsweek.ro
Primarul municipiului Sebeș, Dorin Nistor, a anunțat că persoanele cu handicap grav și cele cu afecț...
13:00
Suedia, în fața unei noi decizii istorice după aderarea la NATO. Coroana suedeză ar putea fi înlocuită cu euro # Newsweek.ro
Suedia se confruntă cu presiuni tot mai mari pentru a renunța la coroana națională și a adopta euro....
12:50
Criza politică din Bulgaria: Președintele demisionar Rumen Radev, putinist înrăit, conduce detașat în sondaje # Newsweek.ro
Criza politică din Bulgaria nu dă semne de slăbiciune. După ce guvernul a demisionat pe 11 decembrie...
12:40
Ungaria și Slovacia cer Croației acces la petrolul rusesc și acuză Ucraina că blochează conducta Drujba # Newsweek.ro
Ungaria și Slovacia solicită Croației să permită tranzitul petrolului rusesc prin conducta Adria, du...
12:30
Tenis: Clasamentul ATP - Alex De Minaur a urcat pe locul şase după titlul de la Rotterdam # Newsweek.ro
Tenismanul australian Alex De Minaur, care a câştigat, duminică, titlul la Rotterdam, a urcat două p...
Acum 4 ore
12:20
Cluj: Salvamontiştii au intervenit în 21 de cazuri de accidentări în vacanţa de schi a elevilor # Newsweek.ro
Mii de copii din judeţul Cluj au fost prezenţi pe pârtii în vacanţa de schi, în perioada 9-15 februa...
11:50
Pompier din Brăila, țepar cu criptomonede în timpul liber. Mai mulți români, înșelați cu 1.600.000 lei # Newsweek.ro
Un pompier cu grad de locotenent din Brăila, împreună cu mai multe cunoștințe din anturajul său, a î...
11:40
Un bărbat a fost concediat de la Amazon după 11 ani. Lecția primită de la fiica lui i-a schimbat viața # Newsweek.ro
Un bărbat a fost concediat de la Amazon după 11 ani. Lecția primită de la fiica lui i-a schimbat via...
11:20
O comună cu 2.800 locuitori are un deficit de 16.000.000 lei. Primăria plătește salarii de 3.500.000 lei # Newsweek.ro
Coaliția e în pericol să se rupă după ce PSD și UDMR nu s-au opus reformei administrative a lui Bolo...
11:20
Mulți români nu au bani să aprindă lumina. kW-ul cel mai scump din Europa, consumul a scăzut cu 1% în 2025 # Newsweek.ro
În contextul în care în România avem kW-ul cel mai scump din Europa, raportat la venit, mulți români...
10:50
Prețurile plafonate la gaze și curent, o „păcăleală”. Românii trebuie să acopere o gaură de 30.000.000.000 lei # Newsweek.ro
Prețurile plafonate la gaze și curent sunt o „păcăleală”. Românii s-au bucurat de facturi mai mici, ...
10:40
Călin Georgescu așteaptă decizia Tribunalului București privind menținerea sau ridicarea controlului...
10:30
Când trecem la ora de vară în 2026? Cum se dau ceasurile, înainte sau înapoi? Din 1997 se trece la o...
Acum 6 ore
10:20
INS confirmă: pensionarii au pierdut 3.700 lei din pensie în 2025. Au șanse să obțină indexarea în instanță? # Newsweek.ro
INS a confirmat azi ceea ce Newsweek scrie de mai mult timp. Din cauza inflației de 10%, pensionarii...
10:10
Horoscop complet al banilor 2025. În care lună vei câștiga o avere? Pești, Leu, Capricorn, mare atenție # Newsweek.ro
Horoscopul financiar pentru 2026 îți dezvăluie modul în care stelele te ghidează către mai multă înc...
10:00
Uniunea Europeană grăbește lansarea euro digital pentru a reduce dependența de plățile procesate de ...
09:30
Bulgarii se întreabă dacă după achiziția Carrefour, frații Pavăl vor investi în Bulgaria? „Au 25.000 angajați” # Newsweek.ro
Presa din Bulgaria scrie pe larg despre cumpărarea de către frații Pavăl a magazinelor Carrefour din...
09:30
Trump spune că este gata să sprijine atacurile Israelului asupra Iranului. SUA analizează un coridor aerian # Newsweek.ro
Președintele Donald Trump ar fi de acord să sprijine atacurile Israelului asupra capacităților balis...
09:20
Avertisment al serviciilor occidentale: Wagner recrutează europeni pentru sabotaje. România, o țintă sensibilă # Newsweek.ro
Serviciile de informații occidentale avertizează că foști recrutorii și propagandiști ai grupului Wa...
09:10
Avertismentul șefilor armatelor britanice și germane pentru reînarmarea Europei: „Rusia amenință toată Europa” # Newsweek.ro
Liderii militari ai Marii Britanii și Germaniei lansează un apel comun pentru accelerarea reînarmări...
08:50
Cât îi costă pe șoferii români vignieta de o zi nou introdusă de Bulgaria. Mai scumpă ca la noi # Newsweek.ro
Bulgaia a introdus recent vinieta de o zi care se bucură de mare succes. Vinieta de o zi este mai su...
08:50
Reevaluare persoane cu dizabilități. În care situații poate fi modificat sau retras certificatul de handicap # Newsweek.ro
Reevaluarea încadrării în grad de handicap este procedura prin care autoritățile verifică periodic d...
08:40
Planul Rusiei pentru Ucraina: administrație internațională, așa cum s-a întâmplat în Irak și Cambodgia # Newsweek.ro
Rusia cere, practic, desființarea statului Ucraina și plasarea acestei țări sub o administrație inte...
08:30
Problema șacalilor crește: pagube în gospodăriile din Dolj și Delta Dunării. Ce măsuri iau autoritățile? # Newsweek.ro
Șacalii s-au înmulțit periculos de mult, spun localnicii din Dolj și din Delta Dunării care au pagub...
Acum 8 ore
08:20
Ministrul Energiei, social-democratul Bogdan Ivan, este aşteptat luni, în plenul Camerei Deputaţilor...
08:10
Vom ajunge să contribuim la mai multe Case de Sănătate? CASS plătit de pensionar a ajuns la 100.000.000€/lună # Newsweek.ro
O nouă dezbatere - ar trebui să avem mai multe Case de sănătate care să gestioneze banii proveniți d...
08:10
Florin Barbu: Puterea de cumpărare a românilor a scăzut, consumul de alimente s-a redus cu aproape 30% # Newsweek.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a atras atenţia că puterea de cumpărare a românilor a scăzut, ...
07:50
Fostul premier Marcel Ciolacu: Ruperea coaliției ar trebui urmată de alegeri anticipate # Newsweek.ro
Fostul preşedinte al PSD şi fost premier Marcel Cuolacu a afirmat, duminică seară, că, dacă se va aj...
07:40
Cine plătește revizia la centrală – chiriașul sau proprietarul? În România, responsabilitatea depind...
07:40
VIDEO SUA, gata să doteze toate avioanele B-52 și rachetele Minuteman III cu mai multe focoase nucleare # Newsweek.ro
Comandamentul Global de Atac al Forțelor Aeriene ale SUA declară că este pregătit să încarce mai mul...
07:30
O monedă valorează cât 3 salarii medii în România. Dacă ai fost în concediu în străinătate, e posibil să o ai # Newsweek.ro
O monedă pe care s-ar putea s-o fi primit rest atunci când ai fost în concediu în străinătate, valor...
07:20
40 de furturi pe zi, în magazinele din România. Ce se fură cel mai des și ce noi metode au inventat hoții? # Newsweek.ro
Sistemele de siguranță din magazine par să nu-i împiedice pe hoți să subtilizeze diverse produse din...
07:10
Horoscop 17 februarie. Luna în Pești aduce o zi cu surprize Fecioarelor. Leii, dimineață agitată # Newsweek.ro
Horoscop 17 februarie. Luna în Pești aduce o zi cu surprize Fecioarelor. Leii au o dimineață agitată...
06:40
Care pensionari cu grupe au câștigat creșterea punctajelor la pensie cu 50%. De ce nu au primit banii în plus? # Newsweek.ro
Pensionarii cu grupe de muncă strâng rândurile. O organizație sindicală îi cheamă la o întâlnire săp...
Acum 24 ore
20:50
Cum un motan simplu a devenit superstar la una dintre cele mai faimoase adrese din lume. Are 15 ani # Newsweek.ro
Cel mai longeviv locatar de la reședința premierului britanic sărbătorește duminică 15 ani de servic...
20:40
Minerale rare din Groenlanda ar putea fi rafinate în România? Proiect strategic în județul Brașov # Newsweek.ro
România vrea să intre în afacerea procesării de pământuri rare, iar punctul de plecare ar urma să fi...
20:20
Duminică, 15 februarie, Loteria Română poate schimba viața cu peste 25 de milioane de lei în premii # Newsweek.ro
Loto 6/49 duminică 15 februarie 2026. Duminică, 15 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, No...
20:00
Șefa diplomației europene răspunde dur oficialilor americani. Reacția care atrage atenția # Newsweek.ro
Şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, a respins duminică declaraţiile oficialilor americani care d...
19:50
Extensiile de păr ascund un secret periculos. Ce au descoperit cercetătorii despre substanțele folosite # Newsweek.ro
Cercetătorii au descoperit substanțe chimice problematice în aproape toate extensiile de păr testate...
19:40
Ajutoarele Materna sunt plătite integral după luni de întârziere! Aproape 4 miliarde de lei, distribuiți acum # Newsweek.ro
Primpria Bucureşti anunţă, duminică seară, că s-au achitat inetgral sumele restante pentru voucherel...
19:20
Peste 25.000 de lei pensie medie pentru unii români. Cine sunt beneficiarii de venituri de mii de lei pe lună # Newsweek.ro
În ianuarie 2026, 11.858 de persoane au beneficiat de pensii speciale, dintre care 7.863 din Bugetul...
19:10
Atac cu cagulă într-o benzinărie. Cum a fost prins suspectul după jaful din Timișoara? # Newsweek.ro
Un bărbat a fost reținut duminică de polițiștii din Timiș, după ce, săptămâna trecută, purtând cagul...
