Mulți români nu au bani să aprindă lumina. kW-ul cel mai scump din Europa, consumul a scăzut cu 1% în 2025
Newsweek.ro, 16 februarie 2026 11:20
În contextul în care în România avem kW-ul cel mai scump din Europa, raportat la venit, mulți români...
• • •
Acum 10 minute
11:40
Un bărbat a fost concediat de la Amazon după 11 ani. Lecția primită de la fiica lui i-a schimbat viața # Newsweek.ro
Un bărbat a fost concediat de la Amazon după 11 ani. Lecția primită de la fiica lui i-a schimbat via...
Acum 30 minute
11:20
O comună cu 2.800 locuitori are un deficit de 16.000.000 lei. Primăria plătește salarii de 3.500.000 lei # Newsweek.ro
Coaliția e în pericol să se rupă după ce PSD și UDMR nu s-au opus reformei administrative a lui Bolo...
11:20
Acum o oră
10:50
Prețurile plafonate la gaze și curent, o „păcăleală”. Românii trebuie să acopere o gaură de 30.000.000.000 lei # Newsweek.ro
Prețurile plafonate la gaze și curent sunt o „păcăleală”. Românii s-au bucurat de facturi mai mici, ...
Acum 2 ore
10:40
Călin Georgescu așteaptă decizia Tribunalului București privind menținerea sau ridicarea controlului...
10:30
Când trecem la ora de vară în 2026? Cum se dau ceasurile, înainte sau înapoi? Din 1997 se trece la o...
10:20
INS confirmă: pensionarii au pierdut 3.700 lei din pensie în 2025. Au șanse să obțină indexarea în instanță? # Newsweek.ro
INS a confirmat azi ceea ce Newsweek scrie de mai mult timp. Din cauza inflației de 10%, pensionarii...
10:10
Horoscop complet al banilor 2025. În care lună vei câștiga o avere? Pești, Leu, Capricorn, mare atenție # Newsweek.ro
Horoscopul financiar pentru 2026 îți dezvăluie modul în care stelele te ghidează către mai multă înc...
10:00
Uniunea Europeană grăbește lansarea euro digital pentru a reduce dependența de plățile procesate de ...
Acum 4 ore
09:30
Bulgarii se întreabă dacă după achiziția Carrefour, frații Pavăl vor investi în Bulgaria? „Au 25.000 angajați” # Newsweek.ro
Presa din Bulgaria scrie pe larg despre cumpărarea de către frații Pavăl a magazinelor Carrefour din...
09:30
Trump spune că este gata să sprijine atacurile Israelului asupra Iranului. SUA analizează un coridor aerian # Newsweek.ro
Președintele Donald Trump ar fi de acord să sprijine atacurile Israelului asupra capacităților balis...
09:20
Avertisment al serviciilor occidentale: Wagner recrutează europeni pentru sabotaje. România, o țintă sensibilă # Newsweek.ro
Serviciile de informații occidentale avertizează că foști recrutorii și propagandiști ai grupului Wa...
09:10
Avertismentul șefilor armatelor britanice și germane pentru reînarmarea Europei: „Rusia amenință toată Europa” # Newsweek.ro
Liderii militari ai Marii Britanii și Germaniei lansează un apel comun pentru accelerarea reînarmări...
08:50
Cât îi costă pe șoferii români vignieta de o zi nou introdusă de Bulgaria. Mai scumpă ca la noi # Newsweek.ro
Bulgaia a introdus recent vinieta de o zi care se bucură de mare succes. Vinieta de o zi este mai su...
08:50
Reevaluare persoane cu dizabilități. În care situații poate fi modificat sau retras certificatul de handicap # Newsweek.ro
Reevaluarea încadrării în grad de handicap este procedura prin care autoritățile verifică periodic d...
08:40
Planul Rusiei pentru Ucraina: administrație internațională, așa cum s-a întâmplat în Irak și Cambodgia # Newsweek.ro
Rusia cere, practic, desființarea statului Ucraina și plasarea acestei țări sub o administrație inte...
08:30
Problema șacalilor crește: pagube în gospodăriile din Dolj și Delta Dunării. Ce măsuri iau autoritățile? # Newsweek.ro
Șacalii s-au înmulțit periculos de mult, spun localnicii din Dolj și din Delta Dunării care au pagub...
08:20
Ministrul Energiei, social-democratul Bogdan Ivan, este aşteptat luni, în plenul Camerei Deputaţilor...
08:10
Vom ajunge să contribuim la mai multe Case de Sănătate? CASS plătit de pensionar a ajuns la 100.000.000€/lună # Newsweek.ro
O nouă dezbatere - ar trebui să avem mai multe Case de sănătate care să gestioneze banii proveniți d...
08:10
Florin Barbu: Puterea de cumpărare a românilor a scăzut, consumul de alimente s-a redus cu aproape 30% # Newsweek.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a atras atenţia că puterea de cumpărare a românilor a scăzut, ...
07:50
Fostul premier Marcel Ciolacu: Ruperea coaliției ar trebui urmată de alegeri anticipate # Newsweek.ro
Fostul preşedinte al PSD şi fost premier Marcel Cuolacu a afirmat, duminică seară, că, dacă se va aj...
Acum 6 ore
07:40
Cine plătește revizia la centrală – chiriașul sau proprietarul? În România, responsabilitatea depind...
07:40
VIDEO SUA, gata să doteze toate avioanele B-52 și rachetele Minuteman III cu mai multe focoase nucleare # Newsweek.ro
Comandamentul Global de Atac al Forțelor Aeriene ale SUA declară că este pregătit să încarce mai mul...
07:30
O monedă valorează cât 3 salarii medii în România. Dacă ai fost în concediu în străinătate, e posibil să o ai # Newsweek.ro
O monedă pe care s-ar putea s-o fi primit rest atunci când ai fost în concediu în străinătate, valor...
07:20
40 de furturi pe zi, în magazinele din România. Ce se fură cel mai des și ce noi metode au inventat hoții? # Newsweek.ro
Sistemele de siguranță din magazine par să nu-i împiedice pe hoți să subtilizeze diverse produse din...
07:10
Horoscop 17 februarie. Luna în Pești aduce o zi cu surprize Fecioarelor. Leii, dimineață agitată # Newsweek.ro
Horoscop 17 februarie. Luna în Pești aduce o zi cu surprize Fecioarelor. Leii au o dimineață agitată...
06:40
Care pensionari cu grupe au câștigat creșterea punctajelor la pensie cu 50%. De ce nu au primit banii în plus? # Newsweek.ro
Pensionarii cu grupe de muncă strâng rândurile. O organizație sindicală îi cheamă la o întâlnire săp...
Acum 24 ore
20:50
Cum un motan simplu a devenit superstar la una dintre cele mai faimoase adrese din lume. Are 15 ani # Newsweek.ro
Cel mai longeviv locatar de la reședința premierului britanic sărbătorește duminică 15 ani de servic...
20:40
Minerale rare din Groenlanda ar putea fi rafinate în România? Proiect strategic în județul Brașov # Newsweek.ro
România vrea să intre în afacerea procesării de pământuri rare, iar punctul de plecare ar urma să fi...
20:20
Duminică, 15 februarie, Loteria Română poate schimba viața cu peste 25 de milioane de lei în premii # Newsweek.ro
Loto 6/49 duminică 15 februarie 2026. Duminică, 15 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, No...
20:00
Șefa diplomației europene răspunde dur oficialilor americani. Reacția care atrage atenția # Newsweek.ro
Şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, a respins duminică declaraţiile oficialilor americani care d...
19:50
Extensiile de păr ascund un secret periculos. Ce au descoperit cercetătorii despre substanțele folosite # Newsweek.ro
Cercetătorii au descoperit substanțe chimice problematice în aproape toate extensiile de păr testate...
19:40
Ajutoarele Materna sunt plătite integral după luni de întârziere! Aproape 4 miliarde de lei, distribuiți acum # Newsweek.ro
Primpria Bucureşti anunţă, duminică seară, că s-au achitat inetgral sumele restante pentru voucherel...
19:20
Peste 25.000 de lei pensie medie pentru unii români. Cine sunt beneficiarii de venituri de mii de lei pe lună # Newsweek.ro
În ianuarie 2026, 11.858 de persoane au beneficiat de pensii speciale, dintre care 7.863 din Bugetul...
19:10
Atac cu cagulă într-o benzinărie. Cum a fost prins suspectul după jaful din Timișoara? # Newsweek.ro
Un bărbat a fost reținut duminică de polițiștii din Timiș, după ce, săptămâna trecută, purtând cagul...
18:50
Hidrologii anunţă că, până luni la prânz, este cod galben de inundaţii în în bazinele hidrografice T...
18:40
Reuniune importantă în culisele Conferinței de Securitate de la München. Care este rolul României? # Newsweek.ro
Ministrul Afacerilor Externe al României, Oana Ţoiu, a participat la reuniunea ministerială a format...
18:30
Polonia are în vedere dezvoltarea propriilor arme nucleare din cauza amenințărilor tot mai mari din ...
18:20
Un gest banal care îți poate afecta fața? Adevărul despre obiceiul pe care îl facem zilnic # Newsweek.ro
O înghițitură mică, o mare îngrijorare: Online, se susține că paiele promovează ridurile din jurul g...
17:40
După doi ani de liniște, a venit nota de plată. Ce i s-a întâmplat unui turist în Croația # Newsweek.ro
Andrej a călătorit pe coasta croată în vara anului 2024. Aproape doi ani mai târziu, a primit o scri...
17:40
Operațiunea Firecrest. Marea Britanie trimte portavionul HMS Prince of Wales în nordul îndepărtat împotriva Ru # Newsweek.ro
Ministerul Apărării din Marea Britanie a confirmat că un grup de atac al Portavionului condus de HMS...
17:20
NATO comandă de 200.000.000 € cartușe calibru 120 mm. Rheinmetall construiește fabrică de muniție în România # Newsweek.ro
Agenția NATO pentru Sprijin și Achiziții (NSPA) a plasat o comandă de la Rheinmetall pentru muniție ...
17:00
Ingredientul banal din bucătărie care face florile să explodeze de sănătate. Cum trebuie aplicat? # Newsweek.ro
Acest mic stimulator pentru plante poate fi găsit în aproape orice bucătărie. Aproape nimeni nu bănu...
16:30
De ce se aburesc geamurile de termopan pe interior. Soluții de ajutor ca să nu mai ai această problemă # Newsweek.ro
Geamurile de termopan se aburesc pe interior din cauza diferenței de temperatură și a umezelii din c...
16:10
Un studiu cu peste 300.000 de participanți a urmărit legătura dintre orele de somn şi veghe, şi star...
16:10
Lider PSD, anunț despre ajutoarele la pensie. „Vom da bani pentru copiii cu dizabilități și mame” # Newsweek.ro
Fostul ministru de Finanțe, Adrian Cîciu, a anunțat că urmează un program de relansare a României în...
15:50
Ai noul buletin electronic? Semnătura lui e utilă, dar nu e universală. Ce spun noii posesori ai CEI # Newsweek.ro
Noua carte de identitate electronică vine cu o semnătură digitală care promite să ne mute birocrația...
15:40
O femeie din România ar fi ucis peste 10 persoane la o vânătoare de oameni în Sarajevo, în anii 90 # Newsweek.ro
Un articol publicat de The Times readuce în atenție acuzații șocante din timpul asediului Sarajevo, ...
15:30
Secretarul de stat american Marco Rubio începe un mini-turneu în Slovacia și Ungaria, imediat după C...
15:20
„Butonul Roșu” împotriva bullyingului: o companie și Poliția Română lansează un mecanism contra violenței # Newsweek.ro
Compania ieșeană Adservio, cunoscută pentru dezvoltarea catalogului digital utilizat în peste 1.200 ...
