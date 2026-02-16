Prețurile plafonate la gaze și curent, o „păcăleală”. Românii trebuie să acopere o gaură de 30.000.000.000 lei

Newsweek.ro, 16 februarie 2026 10:50

Prețurile plafonate la gaze și curent sunt o „păcăleală”. Românii s-au bucurat de facturi mai mici, ...

Acum 5 minute
11:20
O comună cu 2.800 locuitori are un deficit de 16.000.000 lei. Primăria plătește salarii de 3.500.000 lei Newsweek.ro
Coaliția e în pericol să se rupă după ce PSD și UDMR nu s-au opus reformei administrative a lui Bolo...
11:20
Mulți români nu au bani să aprindă lumina. kW-ul cel mai scump din Europa, consumul a scăzut cu 1% în 2025 Newsweek.ro
În contextul în care în România avem kW-ul cel mai scump din Europa, raportat la venit, mulți români...
Acum o oră
10:50
Prețurile plafonate la gaze și curent sunt o „păcăleală”. Românii s-au bucurat de facturi mai mici, ...
10:40
Tribunalul București decide astăzi soarta controlului judiciar al lui Călin Georgescu Newsweek.ro
Călin Georgescu așteaptă decizia Tribunalului București privind menținerea sau ridicarea controlului...
10:30
Când trecem la ora de vară în 2026? Cum se dau ceasurile, înainte sau înapoi? Newsweek.ro
Când trecem la ora de vară în 2026? Cum se dau ceasurile, înainte sau înapoi? Din 1997 se trece la o...
Acum 2 ore
10:20
INS confirmă: pensionarii au pierdut 3.700 lei din pensie în 2025. Au șanse să obțină indexarea în instanță? Newsweek.ro
INS a confirmat azi ceea ce Newsweek scrie de mai mult timp. Din cauza inflației de 10%, pensionarii...
10:10
Horoscop complet al banilor 2025. În care lună vei câștiga o avere? Pești, Leu, Capricorn, mare atenție Newsweek.ro
Horoscopul financiar pentru 2026 îți dezvăluie modul în care stelele te ghidează către mai multă înc...
10:00
Euro digital prinde contur în UE. Cum va reduce dependența de plățile non-europene Newsweek.ro
Uniunea Europeană grăbește lansarea euro digital pentru a reduce dependența de plățile procesate de ...
09:30
Bulgarii se întreabă dacă după achiziția Carrefour, frații Pavăl vor investi în Bulgaria? „Au 25.000 angajați” Newsweek.ro
Presa din Bulgaria scrie pe larg despre cumpărarea de către frații Pavăl a magazinelor Carrefour din...
09:30
Trump spune că este gata să sprijine atacurile Israelului asupra Iranului. SUA analizează un coridor aerian Newsweek.ro
Președintele Donald Trump ar fi de acord să sprijine atacurile Israelului asupra capacităților balis...
Acum 4 ore
09:20
Avertisment al serviciilor occidentale: Wagner recrutează europeni pentru sabotaje. România, o țintă sensibilă Newsweek.ro
Serviciile de informații occidentale avertizează că foști recrutorii și propagandiști ai grupului Wa...
09:10
Avertismentul șefilor armatelor britanice și germane pentru reînarmarea Europei: „Rusia amenință toată Europa” Newsweek.ro
Liderii militari ai Marii Britanii și Germaniei lansează un apel comun pentru accelerarea reînarmări...
08:50
Cât îi costă pe șoferii români vignieta de o zi nou introdusă de Bulgaria. Mai scumpă ca la noi Newsweek.ro
Bulgaia a introdus recent vinieta de o zi care se bucură de mare succes. Vinieta de o zi este mai su...
08:50
Reevaluare persoane cu dizabilități. În care situații poate fi modificat sau retras certificatul de handicap Newsweek.ro
Reevaluarea încadrării în grad de handicap este procedura prin care autoritățile verifică periodic d...
08:40
Planul Rusiei pentru Ucraina: administrație internațională, așa cum s-a întâmplat în Irak și Cambodgia Newsweek.ro
Rusia cere, practic, desființarea statului Ucraina și plasarea acestei țări sub o administrație inte...
08:30
Problema șacalilor crește: pagube în gospodăriile din Dolj și Delta Dunării. Ce măsuri iau autoritățile? Newsweek.ro
Șacalii s-au înmulțit periculos de mult, spun localnicii din Dolj și din Delta Dunării care au pagub...
08:20
Ce măsuri au fost luate pentru criza apei potabile? Dezbateri în Camera Deputaților Newsweek.ro
Ministrul Energiei, social-democratul Bogdan Ivan, este aşteptat luni, în plenul Camerei Deputaţilor...
08:10
Vom ajunge să contribuim la mai multe Case de Sănătate? CASS plătit de pensionar a ajuns la 100.000.000€/lună Newsweek.ro
O nouă dezbatere - ar trebui să avem mai multe Case de sănătate care să gestioneze banii proveniți d...
08:10
Florin Barbu: Puterea de cumpărare a românilor a scăzut, consumul de alimente s-a redus cu aproape 30% Newsweek.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a atras atenţia că puterea de cumpărare a românilor a scăzut, ...
07:50
Fostul premier Marcel Ciolacu: Ruperea coaliției ar trebui urmată de alegeri anticipate Newsweek.ro
Fostul preşedinte al PSD şi fost premier Marcel Cuolacu a afirmat, duminică seară, că, dacă se va aj...
07:40
Cine plătește revizia la centrală – chiriașul sau proprietarul? Vezi ce spune legea Newsweek.ro
Cine plătește revizia la centrală – chiriașul sau proprietarul? În România, responsabilitatea depind...
07:40
VIDEO SUA, gata să doteze toate avioanele B-52 și rachetele Minuteman III cu mai multe focoase nucleare Newsweek.ro
Comandamentul Global de Atac al Forțelor Aeriene ale SUA declară că este pregătit să încarce mai mul...
07:30
O monedă valorează cât 3 salarii medii în România. Dacă ai fost în concediu în străinătate, e posibil să o ai Newsweek.ro
O monedă pe care s-ar putea s-o fi primit rest atunci când ai fost în concediu în străinătate, valor...
Acum 6 ore
07:20
40 de furturi pe zi, în magazinele din România. Ce se fură cel mai des și ce noi metode au inventat hoții? Newsweek.ro
Sistemele de siguranță din magazine par să nu-i împiedice pe hoți să subtilizeze diverse produse din...
07:10
Horoscop 17 februarie. Luna în Pești aduce o zi cu surprize Fecioarelor. Leii, dimineață agitată Newsweek.ro
Horoscop 17 februarie. Luna în Pești aduce o zi cu surprize Fecioarelor. Leii au o dimineață agitată...
06:40
Care pensionari cu grupe au câștigat creșterea punctajelor la pensie cu 50%. De ce nu au primit banii în plus? Newsweek.ro
Pensionarii cu grupe de muncă strâng rândurile. O organizație sindicală îi cheamă la o întâlnire săp...
Acum 24 ore
20:50
Cum un motan simplu a devenit superstar la una dintre cele mai faimoase adrese din lume. Are 15 ani Newsweek.ro
Cel mai longeviv locatar de la reședința premierului britanic sărbătorește duminică 15 ani de servic...
20:40
Minerale rare din Groenlanda ar putea fi rafinate în România? Proiect strategic în județul Brașov Newsweek.ro
România vrea să intre în afacerea procesării de pământuri rare, iar punctul de plecare ar urma să fi...
20:20
Duminică, 15 februarie, Loteria Română poate schimba viața cu peste 25 de milioane de lei în premii Newsweek.ro
Loto 6/49 duminică 15 februarie 2026. Duminică, 15 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, No...
20:00
Șefa diplomației europene răspunde dur oficialilor americani. Reacția care atrage atenția Newsweek.ro
Şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, a respins duminică declaraţiile oficialilor americani care d...
19:50
Extensiile de păr ascund un secret periculos. Ce au descoperit cercetătorii despre substanțele folosite Newsweek.ro
Cercetătorii au descoperit substanțe chimice problematice în aproape toate extensiile de păr testate...
19:40
Ajutoarele Materna sunt plătite integral după luni de întârziere! Aproape 4 miliarde de lei, distribuiți acum Newsweek.ro
Primpria Bucureşti anunţă, duminică seară, că s-au achitat inetgral sumele restante pentru voucherel...
19:20
Peste 25.000 de lei pensie medie pentru unii români. Cine sunt beneficiarii de venituri de mii de lei pe lună Newsweek.ro
În ianuarie 2026, 11.858 de persoane au beneficiat de pensii speciale, dintre care 7.863 din Bugetul...
19:10
Atac cu cagulă într-o benzinărie. Cum a fost prins suspectul după jaful din Timișoara? Newsweek.ro
Un bărbat a fost reținut duminică de polițiștii din Timiș, după ce, săptămâna trecută, purtând cagul...
18:50
Avertisment extins până luni. Ce zone din România sunt vizate de risc de inundații? Newsweek.ro
Hidrologii anunţă că, până luni la prânz, este cod galben de inundaţii în în bazinele hidrografice T...
18:40
Reuniune importantă în culisele Conferinței de Securitate de la München. Care este rolul României? Newsweek.ro
Ministrul Afacerilor Externe al României, Oana Ţoiu, a participat la reuniunea ministerială a format...
18:30
Polonia vrea să fabrice propriile arme nucleare din cauza amenințărilor Rusiei Newsweek.ro
Polonia are în vedere dezvoltarea propriilor arme nucleare din cauza amenințărilor tot mai mari din ...
18:20
Un gest banal care îți poate afecta fața? Adevărul despre obiceiul pe care îl facem zilnic Newsweek.ro
O înghițitură mică, o mare îngrijorare: Online, se susține că paiele promovează ridurile din jurul g...
17:40
După doi ani de liniște, a venit nota de plată. Ce i s-a întâmplat unui turist în Croația Newsweek.ro
Andrej a călătorit pe coasta croată în vara anului 2024. Aproape doi ani mai târziu, a primit o scri...
17:40
Operațiunea Firecrest. Marea Britanie trimte portavionul HMS Prince of Wales în nordul îndepărtat împotriva Ru Newsweek.ro
Ministerul Apărării din Marea Britanie a confirmat că un grup de atac al Portavionului condus de HMS...
17:20
NATO comandă de 200.000.000 € cartușe calibru 120 mm. Rheinmetall construiește fabrică de muniție în România Newsweek.ro
Agenția NATO pentru Sprijin și Achiziții (NSPA) a plasat o comandă de la Rheinmetall pentru muniție ...
17:00
Ingredientul banal din bucătărie care face florile să explodeze de sănătate. Cum trebuie aplicat? Newsweek.ro
Acest mic stimulator pentru plante poate fi găsit în aproape orice bucătărie. Aproape nimeni nu bănu...
16:30
De ce se aburesc geamurile de termopan pe interior. Soluții de ajutor ca să nu mai ai această problemă Newsweek.ro
Geamurile de termopan se aburesc pe interior din cauza diferenței de temperatură și a umezelii din c...
16:10
La ce afecțiune gravă ești expus dacă stai treaz până târziu Newsweek.ro
Un studiu cu peste 300.000 de participanți a urmărit legătura dintre orele de somn şi veghe, şi star...
16:10
Lider PSD, anunț despre ajutoarele la pensie. „Vom da bani pentru copiii cu dizabilități și mame” Newsweek.ro
Fostul ministru de Finanțe, Adrian Cîciu, a anunțat că urmează un program de relansare a României în...
15:50
Ai noul buletin electronic? Semnătura lui e utilă, dar nu e universală. Ce spun noii posesori ai CEI Newsweek.ro
Noua carte de identitate electronică vine cu o semnătură digitală care promite să ne mute birocrația...
15:40
O femeie din România ar fi ucis peste 10 persoane la o vânătoare de oameni în Sarajevo, în anii 90 Newsweek.ro
Un articol publicat de The Times readuce în atenție acuzații șocante din timpul asediului Sarajevo, ...
15:30
De ce merge secretarul de stat american Marco Rubio în Ungaria și Slovacia Newsweek.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio începe un mini-turneu în Slovacia și Ungaria, imediat după C...
15:20
„Butonul Roșu” împotriva bullyingului: o companie și Poliția Română lansează un mecanism contra violenței Newsweek.ro
Compania ieșeană Adservio, cunoscută pentru dezvoltarea catalogului digital utilizat în peste 1.200 ...
15:20
Nicușor Dan a dat curs invitației lui Donald Trump de a merge în SUA, la prima reuniune a Consiliului Păcii Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a anunțat, duminică, participarea sa săptămâna viitoare la prima reuniune a...
