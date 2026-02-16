Explozie de prețuri în ianuarie! Alimentele de bază s-au scumpit pe linie, față de anul trecut. Pâinea, cu aproape 10%, laptele cu 11%, ouăle cu 13%. Ce produs e campionul scumpirilor, cu aproape 25%
Gândul, 16 februarie 2026 13:50
Inflația rămâne la un nivel alarmant pentru buzunarele românilor la început de 2026, în ciuda unei ușoare scăderi față de finalul anului trecut. Conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), rata anuală a inflației în luna ianuarie 2026 comparativ cu aceeași lună a anului precedent a fost de 9,6%. Potrivit datelor publicate de […]
• • •
Acum 10 minute
14:20
Război în Orientul Mijlociu, ziua 863. Condițiile puse de Netanyahu pentru un acord SUA-Iran # Gândul
Premierul israelian Benjamin Netanyahu și-a precizat lista de condiții puse de Israel pentru a accepta un acord între SUA și Iran. În principal, țara sa vrea ca Teheranul să-și elimine complet programul nuclear și programul de rachete balistice. Vorbind la un eveniment desfășurat la Ierusalim, Netanyahu a spus că un astfel de acord trebuie să […]
Acum 30 minute
14:10
Azi se stabilește finala Cupei României la baschet masculin! Cine transmite la TV meciurile # Gândul
U-BT Cluj-Napoca și CS Dinamo București au obținut caliifcarea, duminică seara, în semifinalele Cupei României la baschet masculin, după victorii obținute în sferturi, în Oradea Arena. CSM Târgu Mureș, CSM CSU Oradea, U-BT Cluj-Napoca și CS Dinamo București s-au calificat în semifinalele Cupei României. Meciurile se vor juca luni, 16 februarie, la Arena Oradea, si […]
14:00
Colonelul (R) Cristian Micu, relatări din spatele ușilor închise: „Pe la Jilava au trecut cei mai periculoși deținuți” # Gândul
Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii”, transmisă de Gândul, colonelul (R) Cristian Micu vorbește despre culisele Penitenciarului Jilava și despre numele cu notorietate care au trecut pragul închisorii. Urmărește aici, integral, emisiunea „Martorii”. Colonelul (R) Cristian Micu relatează cum toți infractorii puternic mediatizați de-a lungul timpului au trecut pragul Penitenciarului Jilava, în perioada în care […]
14:00
PNL acuză Primăria Curtea de Argeş că are excedent bugetar, dar stă cu mâna întinsă la guvern ca să rezolve problema apei potabile # Gândul
Liberalii argeşeni au transmis un comunicat prin care acuză Primîria Curtea de Argeş că are excedent bugetar de peste 30 de milioane de lei, „dar cere 9,7 milioane de la Guvern, în timp ce aproape 50.000 de argeșeni sunt fără apă potabilă”. Cei de la PNL mai spun că „de zeci de ani, administrația locală […]
14:00
Hillary Clinton consideră că poziția administrației Trump față de Ucraina este „rușinoasă”. „A trădat Occidentul. A trădat Carta NATO“ # Gândul
Fosta candidată la președinția SUA, Hillary Clinton, a criticat dur, la Conferința de securitate de la Munchen, poziția administrației Trump față de Ucraina, calificând-o drept „rușinoasă”. „Consider că eforturile de a forța Ucraina să încheie un acord de capitulare cu Vladimir Putin sunt rușinoase”, a declarat Clinton în cadrul unei mese rotunde la Conferința de […]
14:00
Colonelul Micu dezvăluie: Deținuți înjunghiați gardienii la Jilava – ultraje zilnice în închisori” # Gândul
Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii”, transmisă de Gândul, colonelul Cristian Micu, dezvăluie realitatea brutală a ultrajelor și agresiunilor asupra gardienilor. Urmărește aici, integral emisiunea „Martorii”. Ultrajele încep simplu, cu deținuți care cer acces la telefon sau magazin în afara programului planificat. „Te roagă, dar rugămintea devine rapid imperativă”, explică Micu. Acesta relatează cazuri concrete: […]
Acum o oră
13:50
Dezvăluiri la „Martorii” despre temutul criminal Eugen Galeș: „Se îmbrăca cu 3-4 rânduri de haine. Așa fac deținuții când se gândesc să evadeze” # Gândul
În ultima ediție a emisiunii „Martorii”, difuzată duminică, 15 februarie, de la ora 19:00, pe YouTube Gândul, col. (r) Cristian Micu a adus în prim-plan câteva întâmplări legate de Eugen Galeș, unul dintre cei mai violenți criminali români din ultimii ani. Printre altele, Micu a dezvăluit una dintre metodele la care recurg deținuții atunci când […]
13:50
13:40
Colonelul (R) Cristian Micu, despre criminalul în serie Eugen Galeș: „Pașparache a avut proasta inspirație să-i fure țigările din geantă…” # Gândul
Colonelul (R) Cristian Micu a vorbit, în emisiunea „Martorii”, despre temutul criminal în serie Eugen Galeș și pedeapsa pe care acesta i-a aplicat-o unui alt deținut, Pașparache, care i-a sustras țigările: „I-a provocat leziuni extrem de grave”. „Cazați într-o cameră de tranzit, unde era numit un responsabil de cameră, acesta avea grijă de bunurile aflate […]
13:40
13:40
19 candidaţi validaţi în competiţia la şefia Parchetului ÎCCJ, DNA şi DIICOT. Urmează proba de interviu # Gândul
Toți cei 19 candidați pentru șefiile Parchetului General, DNA și DIICOT au fost validați de către ministerul Justiției. Urmează proba de interviu pe marginea documentaţiei depuse de candidaţi. În perioada 23-26 februarie cei 19 candidați vor susține interviurile în fața comisiei de la ministerul Justiției, pe 2 aprilie vor fi afișate rezultatele și vor fi […]
13:40
Societatea Infrastructură 5 continuă intervențiile menite să transforme sectorul într-un spațiu mai accesibil și prietenos pentru toți locuitorii sectorului. În această perioadă, echipele Infrastructură Sector 5 derulează lucrări de realizare a rampelor de acces în condominii, destinate persoanelor cu mobilitate redusă sau dizabilități. „Lucrăm constant pentru a transforma sectorul într-un spațiu accesibil tuturor. În această […]
13:30
Doi ani de la moartea lui Navalnîi: Kremlinul consideră „nefondate” acuzațiile europene de otrăvire. Mama opozantului rus cere „dreptate” # Gândul
Cinci țări europene au afirmat sâmbătă, 14 februarie, că opozantul lui Vladimir Putin, Alexei Navalnîi, a fost otrăvit în închisoare de Rusia, în februarie 2024. Luni, Kremlinul a calificat aceste acuzații drept „nefondate”, relatează BFMTV. „Bineînțeles, nu acceptăm astfel de acuzații. Nu suntem de acord cu ele. Le considerăm părtinitoare și nefondate”, a declarat purtătorul […]
13:30
Șeful de cameră în penitenciar. Cine ocupa funcția în detenții după 1990: „Repartizarea patului în cameră se face de către șeful de secție” # Gândul
Colonelul (r) Cristian Mincu a povestit, în exclusivitate pentru emisiunea „Martorii” cu ce se ocupa șeful unei camere în penitenciar, dar și cum erau deținuții împărțiți în paturi în funcție de cum erau cunoscuți. Într-un dialog în cadrul emisiunii „Martorii”, despre liderii interlopi, Cristian Mincu a povestit că aceștia nu erau șefi de cameră și că […]
Acum 2 ore
13:20
Infrastructură Sector 5 a finalizat, în ultimele zile, o serie de lucrări de reparații locale pe străzile Sirenelor, Petre Herescu și Bega nr. 1 și nr. 37. Potrivit reprezentanților instituției, intervențiile au vizat remedierea degradărilor apărute la nivelul carosabilului, în vederea aducerii suprafeței de teren la parametri optimi de siguranță și confort. „Continuăm lucrările de […]
13:10
Oficial: sute de români, lăsați fără grad de handicap, după reevaluările comisiilor medicale. Controale declanșate de Ministerul Muncii # Gândul
În 2025, sute de români din județul Iași au rămas fără încadrarea în grad de handicap sau au primit un grad inferior în urma reevaluărilor făcute de comisiile medicale, scrie Ziarul de Iași. Atât Ministerul Muncii, cât și Ministerul Sănătății au avertizat în ultimele luni cu privire la posibile neconcordanțe în certificatele de handicap. Semnalul […]
13:10
Ministerul Transporturilor trimite Corpul de Control la RAR Alba Iulia pentru a verifica omologarea mașinii electrice în care a ars de vie o femeie. Ce amănunt esențial le-ar fi scăpat inspectorilor RAR – SURSE # Gândul
La trei zile după incendiul violent din Sectorul 6, în care o femeie de 51 de ani a murit carbonizată, iar șoferul a ajuns la spital cu arsuri pe 30% din corp, apar informații explozive despre omologarea mașinii electrice implicate în tragedie. Surse au declarat în exclusivitate pentru Gândul că, în urma articolelor publicate, Corpul […]
13:10
A murit ”regele motorinei”, partenerul „de afaceri” al fostului șef al ANAF Sorin Blejnar. Bărbatul era dat în urmărire internaţională din 2015 # Gândul
”Regele motorinei”, Racz Attila, a murit la vârsta de 56 de ani în Ungaria, acolo unde s-a refugiat în 2015, în urma condamnării definitive la 7 ani de închisoare de către Curtea de Apel București, într-un dosar DNA privind un prejudiciu de aproximativ 20 de milioane de euro. Considerat unul dintre cei mai cunoscuți organizatori […]
13:10
De la München la Budapesta: Marco Rubio vrea să recalibreze relațiile transatlantice și să întărească poziția lui Orban pe plan intern # Gândul
Secretarul de Stat, Marco Rubio, se află într-un turneu european marcat de un mesaj ferm: „Statele Unite nu vor ca Europa să fie un vasal”. Obiectivul lui principal, atât prin vizita la München, cât și prin cele din Bratislava și Budapesta, este acela de a recalibra relațiile transatlantice. Rubio le-a cerut europenilor la München să […]
13:00
Un plic suspect a ajuns la biroul lui Netanyahu. Poliția israeliană l-a trimis la un laborator biologic # Gândul
Un plic suspect a fost găsit, luni, de personalul de securitate al Biroului prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu în timpul unei inspecții, a declarat Divizia de Securitate și Urgențe a Biroului său pentru The Times of Israel. Plicul a fost examinat la fața locului de personalul laboratorului criminalistic al poliției israeliene, care a exclus posibilitatea existenței […]
12:50
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Eșec cu Craiova și play-off-ul rămâne departe. Un fotbalist vrea să plece, iar altul va debuta în Serie A # Gândul
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Eșec cu Craiova și play-off-ul rămâne departe. Un fotbalist vrea să plece, iar altul ratat de Gigi Becali tocmai urmează să debuteze în Serie A „EXCLUSIV FCSB”, o producție marca ProSport, revine în această seară cu o nouă ediție incendiară, de la ora 16:45, pe canalul de YouTube ProSport […]
12:40
Vicepremierul Oana Gheorghiu speră la tăieri bugetare rapide. „România nu își permite să se împrumute la nesfârșit” # Gândul
Vicepremierul Oana Gheorghiu susține că oamenii politici vor lua decizii mature pentru a opri îmrpumuturile necontrolate, relatează Mediafax. Întrebată la Digi 24 dacă se va încheia epopeea reducerilor de cheltuieli, Gheorghiu a spus că nu face parte din coaliție și, din acest motiv, nu poate să ofere detalii despre discuțiile interne. Vicepremierul a subliniat că […]
12:30
Proces întins pe 18 luni deschis de Salubris împotriva lui Dorel. Ce a decis judecătorul în legătură cu dauna de 96 de lei # Gândul
Societatea ieșană Salubris a câștigat un proces intentat unui măturător, de la care a obținut în instanță suma de 96 de lei, reprezentând daune solicitate. Potrivit Ziarul de Iași, banii reprezintă contravaloarea analizelor medicale pe care firma i le-a plătit la angajare lui Dorel G. Judecata a durat 18 luni și abia la apel avocatul […]
12:30
Fostul premier Adrian Năstase și fostul șef al spionilor Silviu Predoiu spulberă strategia lui Nicușor Dan pentru Consiliul Păcii: „Nu este prevăzută calitatea de observator”/”Mergem fără viziune” # Gândul
Nicușor Dan a decis să participe la prima reuniune a Consiliului Păcii de la Washington, pe 19 februarie, o decizie care a stârnit numeroase reacții politice. Adrian Năstase, fostul premier al Românei, a postat pe pagina sa de Facebook un text semnat de Silviu Predoiu, fost șef SIE, prin care acesta a analizat decizia șefului statului […]
12:30
Cea mai mare captură de droguri din istoria El Salvador: cum au recuperat forțele navale 6,6 tone de cocaină # Gândul
Marina din El Salvador a interceptat, în apele internaționale, un vas care transporta 6,6 tone de cocaină, cu o valoare aproximativă de 165 de milioane de dolari, a informat, duminică, președintele Nayib Bukele. Oficialul consideră că aceasta ar fi cea mai mare captură de cocaină din istoria țării, relatează Los Angeles Times. „Marina noastră națională […]
Acum 4 ore
12:20
Accident feroviar grav în Alpii elvețieni. Un tren de pasageri a deraiat din cauza unei avalanșe în cantonul Valais # Gândul
Un accident feroviar grav a avut loc luni dimineață în apropierea satului Goppenstein din cantonul elvețian Valais, unde o avalanșă masivă a lovit un tren de călători, anunță poliția cantonală din Valais. La bordul trenului care a deraiat, care plecase din Spiez, Berna, în jurul orei 06:00, se aflau aproximativ 30 de persoane, iar poliția cantonală a […]
12:20
Poliția anchetează o tehnică a vrăjitoarelor de ardere a bateriilor telefoanelor mobile. Noua metodă de înșelătorie la Buzău # Gândul
O tânără din Buzău este cercetată pentru înșelătorie, asta după ce a folosit metoda ghicitului. Ea a solicitat unei persoane două telefoane mobile pentru a le folosi în cadrul unui ritual menit să dezlege vrăji. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Buzău, polițiștii au dat de urmele tinerei de 17 ani, din Ialomița, ea este […]
12:00
Ortodoxia românească, în doliu. Arhimandritul Climent Haralamb, care a slujit la Mănăstirea Curtea de Argeș, s-a stins din viață la vârsta de 102 ani # Gândul
Arhimandritul Climent Haralamb, care a slujit șapte decenii la Mănăstirea Curtea de Argeș, a decedat la vârsta 102 ani, anunță Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului. „Arhimandritul Climent Haralamb a trecut la Domnul duminică, puțin după miezul nopții, la vârsta de 102 ani, trupul neînsuflețit fiind depus în Paraclisul Arhiepiscopal de la Mănăstirea Argeșului”, informează Arhiepiscopia. Arhimandritul […]
11:50
Chinezii și-au luat la revedere de la uimitorul „Rege al Oamenilor de Zăpadă“. Cum arăta sculptura de 18 metri care i-a captivat pe internauți # Gândul
Locuitorii orașului Harbin, din nord-vestul Chinei, și-au luat la revedere de la omul de zăpadă de 18 metri care i-a acompaniat pe durata sărbătorilor de iarnă. Cu temperaturile din Harbin care au depășit recent zero grade, colosala sculptură de zăpadă a început să se topească și să se deformeze, prezentând un risc de prăbușire. Autoritățile […]
11:50
Percheziții în Capitală și în trei județe într-un dosar de înșelăciune cu criptomonede. Prejudiciul, estimat la 1,6 milioane de lei # Gândul
Luni, 16 februarie, polițiștii de la investigarea criminalității economice din cadrul I.G.P.R., împreună cu polițiști din Brăila și Constanța, au pus în aplicare cinci mandate de percheziție domiciliară, relatează Mediafax. Perchezițiile au loc în municipiul București, dar și în județele Ilfov, Brăila și Constanța. Acțiunea are legătură cu un dosar penal în care se fac […]
11:50
Un sat abandonat din Spania, care are vedere la ocean, se vinde la prețul unui apartament. Vânzătorul cere suma de 150.000 de euro pentru cele 10 case tradiționale și pentru teren. Experții spun că zona are un mare potențial turistic. Satul Candelago este situat pe Costa da Morte în nord-vestul Spaniei. Localitatea care este abandonată se scoate la prețul unui […]
11:40
11:40
Procurorul general al SUA anunță publicarea „tuturor” dosarelor Epstein. Trump, Gates sau Zuckerberg, printre cele 300 de nume care apar în documente # Gândul
Procurorul general al SUA, Pam Bondi, anunță că toate dosarele legate de Jeffrey Epstein au fost făcute publice, în baza unei legi privind transparența. Lista include peste 300 de nume grele de politicieni, oameni de afaceri de renume mondial și personalități publice. Procurorul general al Statelor Unite, Pam Bondi, a anunțat sâmbătă, într-o scrisoare oficială, […]
11:20
Obama își clarifică poziția cu privire la extratereștri, după ce a „zguduit“ internetul: „N-am văzut dovezi în timpul mandatului meu“ # Gândul
După ce a provocat un adevărat „cutremur“ pe rețelele de socializare, afirmând, într-un podcast, că extratereștrii sunt reali, fostul președinte american Barack Obama a publicat, seara trecută, o declarație în care precizează că nu i-a fost prezentată nicio dovadă a existenței acestora. „Am încercat să mențin de spiritul discuției, dar, din moment ce a atras […]
11:20
După un weekend cu temperaturi de primăvară, ploile și ninsorile revin în țară. Elena Mateescu, director ANM, ne spune cum va fi vremea # Gândul
După un weekend cu temperaturi neobișnuit de ridicate pentru mijlocul lunii februarie, vremea s-a schimbat brusc în toată țara. Un nou episod de iarnă aduce ninsori, vânt puternic și nelipsitele probleme în trafic. Meteorologii anunță că urmează o săptămână cu variații termice semnificative. Cod galben de precipitații mixte Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, […]
11:20
Prin intermediul unei postări pe pagina sa de Facebook, Cristian Tudor Popescu a criticat decizia lui Nicușor Dan de participa la reuniunea Consiliului Păcii de la Washington. Jurnalistul a sublinat că președintele României ”nu are ce să facă” la Clubul lui Trump, având în vedere că, în opinia sa, șeful statului nu a luat decizii […]
11:10
O româncă a fost menționată în scandalul internațional „Sarajevo Safari”. Ea ar fi ucis 10 oameni într-un singur raid # Gândul
Numele unei românce este legat de scandalul șocant Safari în Sarajevo. Apar informații noi legate de ancheta deschisă în Italia cu privire la europenii bogați care ar fi vânat oameni în Bosnia în anii 90, doar pentru distracție, printre aceștia s-ar fi aflat și o româncă, femeia ar fi împușcat 10 oameni într-un singur raid, mărturisirea […]
11:10
Discuție cu scântei între Hillary Clinton și un politician ceh la Munchen: „Există doar două genuri.“ „Cred că nu-l placi deloc pe Trump“ # Gândul
Fosta primă doamnă a Statelor Unite Hillary Clinton a purtat o discuție aprinsă cu ministrul de Externe al Cehiei Petr Macinka, la Conferința de Securitate de la Munchen. Hillary Clinton l-a criticat dur pe președintele Donald Trump pentru relațiile sale cu Europa, în timp ce Petr Macinka a apărat administrația Trump și a susținut că […]
11:10
Ninsorile se întorc în forță în România. ANM a transmis, în exclusivitate pentru Gândul, în ce zone din țară ajunge stratul de zăpadă până la 30 cm # Gândul
ANM a transmis, în exclusivitate pentru Gândul, o informare meteo valabilă până pe 19 februarie. Potrivit meteorologilor, vremea se răcește accentuat în aproape toată țara și ninsorile revin în anumite regiuni. Luni va fi mai frig în Moldova, iar marți și în sud. Temperaturile maxime vor fi, în general, între -4 și 4 grade. Miercuri, […]
11:00
Kim Jong Un a inaugurat un cartier rezidențial în Coreea de Nord pentru familiile soldaților morți în războiul din Ucraina # Gândul
Kim Jong Un a inaugurat la Phenian un cartier rezidențial destinat familiilor soldaților nord-coreeni care au murit luptând alături de armata lui Vladimir Putin în contextul implicării Coreei de Nord în războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Liderul nord-coreean Kim Jong Un a participat luni la inaugurarea unui nou cartier rezidențial în Phenian, destinat familiilor soldaților care […]
11:00
Ministrul Transporturilor, mesaj de Ziua Feroviarilor: ”Pentru devotamentul vostru neclintit, vă sunt recunoscător” # Gândul
Prin intermediul unei postări pe pagina sa de Facebook, de Ziua Feroviarilor, Ciprian Șerban, a mulțumit angajaților din sistemul feroviar pentru devotamentul și sacrificiul prin care mențin funcțional unul dintre cele mai importante servicii publice din România. Ministrul Transporturilor și Infrastructurii le-a transmis un mesaj celor care lucrează în sistemul feroviar românesc, subliniind rolul esențial […]
10:50
Ion Cristoiu: Nucleara a făcut plici! Nicușor Dan participă la Reuniunea de la Washington cu bilet de voie de la Bruxelles # Gândul
Gazetarul Ion Cristoiu comentează, în Pastila de luni, anunțul potrivit căruia președintele Nicușor Dan participă la Reuniunea de la Washington, „cu bilet de voie de la Bruxelles”. În curs de actualizare…
10:40
Accesul persoanelor cu dublă cetățenie interzis în Marea Britanie. În ce condiții se mai poate intra în Regatul Unit, după 25 februarie # Gândul
Cetățenii britanici cu dublă cetățenie au fost avertizați că li se poate refuza îmbarcarea pe un zbor, feribot sau tren către Marea Britanie după data de 25 februarie, cu excepția cazului în care dețin un pașaport britanic valabil. Avertismentul Ministerului de Interne cu privire la cei cu dublă cetățenie vine pe fondul numeroaselor plângeri din […]
10:40
Apa ca o pradă, la Curtea de Argeş. Localnicii îşi umplu bidoanele de la izvorul mănăstirii şi merg cu ele la slujbă # Gândul
„Dumnezeu ştie” a devenit răspunsul întrebărilor pe care oamenii din Curtea de Argeş, lăsaţi fără apă potabilă de aproape 5 luni, şi le pun în legătură cu ziua în care această problemă va fi rezolvată. Între timp, tot Dumnezeu le-a oferit şi un izvor din care pot să ia apă de băut, amenajat de Arhiepiscopia […]
10:40
Înmulțirea periculoasă a șacalilor, autoritățile vor să ia măsuri pentru împușcarea a 400 de animale sălbatice # Gândul
Șacalii s-au înmulțit periculos, spun localnicii din Dolj și Delta Dunării care au pagube in gospodării din cauza sălbăticiunilor. Administrația Biosferei Delta Dunării organizează iar vânători pentru a ține situația sub control. Potrivit ProTV, 400 de șacali ar urma să fie împușcați, asta pentru că imagini cu animalele sălbatice care dau târcoale celor domestice au devenit o […]
Acum 6 ore
10:20
Președintele Letoniei avertizează: „Noua ordine mondială este periculoasă pentru Europa de Est”. Există un „plan B” dacă NATO eșuează? # Gândul
Președintele Letoniei, Edgars Rinkevics, avertizează că revenirea politicii marilor puteri la ideea reîmpărțirii lumii în sfere de influență reprezintă un pericol major, mai cu seamă pentru statele est-europene. În acest moment, vechea ordine mondială bazată pe respect reciproc între state, cooperare și pe reguli este deja consideră dispărută. Liderul leton, Edgars Rinkevics, a avertizat că […]
10:10
Șefii armatelor din Germania și Marea Britanie cer reînarmarea Europei. „Agresiunea și intențiile Rusiei se extind dincolo de Ucraina” # Gândul
Șefii forțelor armate din Marea Britanie și Germania lansează un apel comun pentru accelerarea reînarmării Europei. În context, ei îndeamnă oamenii de rând să accepte „argumentele morale” în favoarea reînarmării și să se pregătească pentru amenințarea unui război cu Federația Rusă. Cei doi ofițeri de rang înalt avertizează că „agresiunea și intențiile Rusiei se extind […]
10:10
10:10
Curtea Supremă a anulat sechestrul pus pe bunurile lui Viorel Micula. Încercarea statului român de a recupera peste 300 de milioane de euro # Gândul
Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul Administrației Județene a Finanțelor Publice Bihor și a confirmat decizia luată de Curtea de Apel Oradea de a anula sechestrul de peste un miliard de lei care a fost instituit pe bunurile omului de afaceri bihorean Viorel Micula. Acesta este vizat în dosarul privind recuperarea ajutorului […]
10:00
Antonio Pican și Wrs completează lineup-ul Selecţiei Naţionale Eurovision 2026. Marea Finală va avea loc în 4 martie # Gândul
Surpriză în cursa pentru Eurovision 2026. Antonio Pican, cu piesa „Humans”, şi Wrs, cu piesa „All The Way” au primit câte un wild card din partea publicului pentru finala Eurovision România. Antonio Pican și Wrs completează lineup-ul Selecţiei Naţionale Eurovision 2026 Succesul pe care cele două piese l-au înregistrat pe canalul oficial de YouTube al […]
