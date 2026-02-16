Dezvăluiri la „Martorii” despre temutul criminal Eugen Galeș: „Se îmbrăca cu 3-4 rânduri de haine. Așa fac deținuții când se gândesc să evadeze”

10:40

Șacalii s-au înmulțit periculos, spun localnicii din Dolj și Delta Dunării care au pagube in gospodării din cauza sălbăticiunilor. Administrația Biosferei Delta Dunării organizează iar vânători pentru a ține situația sub control. Potrivit ProTV, 400 de șacali ar urma să fie împușcați, asta pentru că imagini cu animalele sălbatice care dau târcoale celor domestice au devenit o […]