Şoferi „conduşi” de alcool

19:10

Românul este fericit. Sau, cel puțin, așa pare. Zâmbește la glume politice, face haz de necaz, își pune speranțele într-un „poate va fi mai bine" și merge mai departe. Nu are prea mult din nimic, dar are câte puțin din toate. Și, într-un fel straniu, s-a obișnuit cu această măsură mică a lucrurilor. Are libertate […]