ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie marţi, 17 februarie 2026, ora 09.30 cu Divo Pulitika, Membru al Consiliului de Administraţie, InterCapital ETF
Ziarul Financiar, 16 februarie 2026 14:00
Lanţurile naţionale şi regionale de farmacii înclină balanţa şi se apropie de 50% cotă de piaţă din totalul de 9.000 de farmacii. În Bucureşti este prevă zută o farmacie la 3.000 de locuitori, în oraşele reşedinţă de judeţ, o farma cie la 3.500 de locuitori, iar în restul oraşelor trebuie să existe o farmacie la 4.000 de locuitori # Ziarul Financiar
Lanţurile naţionale de farmacii şi cele regionale şi-au adăugat noi unităţi în portofoliu în 2025, în timp ce farmaciile locale şi cele independente şi-au diminuat ponderea, arată un studiu de piaţă consultat de ZF. Astfel, deşi numărul de farmacii a rămas acelaşi de la un an la altul, în jur de 9.000 de unităţi, pe creştere au fost doar marii jucători, ceea ce arată că ei au cumpărat licenţele de la operatorii mai mici.
Creatorul austriac al OpenClaw se alătură OpenAI. Va dezvolta „noua generaţie” de agenţi AI # Ziarul Financiar
Peter Steinberger, programatorul austriac responsabil pentru software-ul open-source OpenClaw, a anunţat că s-a angajat la OpenAI. Obiectivul său este de a contribui la crearea unor agenţi inteligenţi mai accesibili şi mai uşor de utilizat, scrie Euronews.
Alexandru Bogdan, CEO ROCA X: Fondatorii au devenit prea „soft“, vin doar cu PPT-uri şi fără prototipuri funcţionale. Trebuie să vedem angajamente şi tracţiune, nu doar idei # Ziarul Financiar
Într-o perioadă în care ecosistemul local de start-up-uri se află într-un moment de tranziţie, în care multe dintre fondurile de investiţii existente alocă resurse pentru finanţarea unor proiecte mature sau pentru susţinerea fondatorilor aflaţi deja în portofoliile lor, şi în care încă se aşteaptă lansarea unor noi fonduri de capital de risc, investitorii sunt mult mai riguroşi, astfel că banii nu se mai acordă pe „viziune“, ci pe execuţie.
Analiza de luni. Cum au găsit fraţii Pavăl „antidotul“ la criză: când alţii se sperie şi aşteaptă, ei investesc şi apasă acceleraţia. Familia Pavăl a pornit de la un mic magazin în Bacău, a devenit lider în bricolaj şi primul mare investitor român peste hotare şi este la un pas de a juca în liga mare a retailului alimentar după preluarea Carrefour # Ziarul Financiar
Pavăl Holding intră în negocieri exclusive pentru preluarea operaţiunilor Carrefour – este o ştire care pe mulţi i-a făcut să îşi frece ochii şi să mai citească o dată. Şi nu-i de mirare având în vedere dimensiu-nea numelor celor două grupuri şi istoria acestora pe piaţă.
S-au intensificat problemele cu lichiditatea în mediul de business. Sumele refuzate la plată de bănci cu bilete la ordin şi cecuri au ajuns în anul 2025 la 3,5 mld. lei, cu 30% peste 2024, marcând maximul ultimilor 8 ani. Refuzurile la plată sunt un indicator care reflectă situaţia economiei # Ziarul Financiar
Băncile au refuzat la plată cecuri, bilete la ordin şi cambii în valoare cumulată de peste 3,5 mld. lei pe parcursul întregului an 2025, în creştere cu 30% comparativ cu nivelul din perioada ianuarie - decembrie 2024.
Temutul grup Wagner din Rusia şi-a îndreptat atenţia spre sabotaj în Europa: Recrutorii Wagner care se specializaseră în convingerea tinerilor din regiunile îndepărtate ale Rusiei să lupte în Ucraina au primit o nouă sarcină - recrutarea unor europeni vulnerabili din punct de vedere economic pentru a comite acte de violenţă pe teritoriul NATO # Ziarul Financiar
Urmează ZF Capital Markets Summit pe 16 martie 2026. Bani sunt, investitori există, cerere există. Cum aducem mai multe companii la bursă? # Ziarul Financiar
De la prima ediţie, summitul a fost construit pe un principiu simplu: pentru a dezvolta piaţa de capital trebuie să-i aduci la aceeaşi masă pe toţi cei care o mişcă – autorităţi, investitori instituţionali locali şi internaţionali, brokeri, administratori de fonduri, companii private şi de stat, avocaţi, consultanţi financiari şi corporativi, auditori, bănci de investiţii şi analişti de piaţă.
Bursa de la Budapesta, performer în regiune în 2026: cum se explică avansul de 16% al indicelui ungar BUX? # Ziarul Financiar
Indicele de referinţă BUX, care reflectă evoluţia celor mai tranzacţionate companii de pe bursa ungară, înregistrează o creştere de peste 16% de la început de an, una dintre cele mai bune dinamici din Europa din 2026. Ce stă în spatele randamentului?
Marele semn de întrebare: cum va evolua economia în 2026 după recesiunea tehnică înregistrată la final de 2025? Pe cale de consecinţă, creşterea prognozată pentru 2026 începe să fie reevaluată în jos de instituţiile care fac prognoze pe termen lung # Ziarul Financiar
Consumul a fost cel care a prăbuşit PIB-ul în ultimul trimestru din an, cu scăderi de peste 4% în octombrie şi noiembrie şi cu minus 1,6% în decembrie. Recesiunea tehnică (scădere a PIB-ului vreme de două trimestre consecutiv, faţă de trimestrul precedent) era anticipată, surprinzătoare fiind acum căderea de 1,9% din T4. Având în vedere rezultatele, şi estimările viitoare sunt schimbate, în jos.
Jobul zilei. Un absolvent de electronică aplicată al Universităţii Politehnica din Timişoara câştigă mai multe de 15.200 de lei brut pe lună, adică aproape 8.900 lei net # Ziarul Financiar
Un absolvent al Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologii Informaţionale din cadrul Universităţii Politehnica din Timişoara, specializarea electronică aplicată, ajunge la venituri medii de peste 15.200 de lei brut lunar dintr-un job cu normă întreagă, echivalentul a aproape 8.900 de lei net, potrivit calculelor ZF realizate pe baza datelor din platforma angajabilitate.uefiscdi.ro, prin ajustarea veniturilor iniţiale cu evoluţia salariului mediu brut pe economie.
Interesant. România are excedent la carnea de melc cu 5 firme producătoare: exporturile depăşesc 20 mil. euro, fiind de patru ori mai mari decât importurile. Delicatesa locală ajunge exclusiv în Franţa # Ziarul Financiar
În ultimul deceniu, exporturile României de carne de melc au crescut aproape de cinci ori, de la 4,5 milioane la 20,7 milioane de euro, arată datele Eurostat. Aceasta este, de altfel, printre puţinele pieţe agroalimentare unde avem excedent, exporturile fiind de patru ori mai mari decât importurile.
Statul român – prin Ministerul Finanţelor – a atras în luna februarie un miliard de lei prin vânzarea de titluri de stat Fidelis către investitorii de la Bursa de Valori Bucureşti, cea mai mică sumă din toamna lui 2022 încoace, dintr-un motiv simplu: nicidecum dobânzile sau contextul economic actual, ci faptul că ediţia s-a suprapus cu vânzarea de acţiuni Electroalfa.
Bursă. Indicele BET ricoşează din maxime şi scade cu 1,4% după prima intrare în recesiune tehnică a României din ultimii şase ani. Dinamica de săptămâna trecută, plus 2% # Ziarul Financiar
Bursa de Valori Bucureşti a închis şedinţa de tranzacţionare de vineri 13 februarie cu o depreciere de 1,4% pe indicele de referinţă BET, din structura căruia fac parte cele mai lichide 20 de companii listate, conform bvb.ro.
Iulian Bogdan, Adrem Group: „Am pus bazele digitalizării pe care dorim să o facem în 2026 şi 2027, o digitalizare completă a companiei, pornind de la electrician şi până la CEO“ # Ziarul Financiar
Adrem Group, unul dintre cei mai importanţi jucători din piaţa serviciilor energetice din România, caută metode de a se digitaliza pentru a putea deveni mai eficient şi mai agil pe o piaţă în continuă schimbare.
Gigantul italian Fincantieri se extinde în România: Şantierele navale de la Tulcea şi Brăila vor fi modernizate pentru a produce mai multe componente pentru nave militare. Modernizarea infrastructurii din România face parte din planul mai amplu de optimizare a costurilor şi de reorganizare a producţiei globale # Ziarul Financiar
Constructorul naval italian Fincantieri vrea să-şi extindă prezenţa în România în cadrul noii strategii multianuale axate pe sectorul de apărare.
Interviu ZF. Alexandru Ciuncan, preşedinte şi director general, UNSAR: Anul 2026 are toate şansele să fie un an de dezvoltare, dar depindem de evoluţia economiei. Pentru asigurători, provocarea va fi să menţină un echilibru între inovaţie, digitalizare şi sustenabilitate financiară # Ziarul Financiar
Anul 2026 are toate şansele să fie unul de dezvoltare sustenabilă, însă acest lucru va depinde şi de evoluţia economiei, după ce 2025 a reprezentat un an de consolidare şi de maturizare, în care industria asigurărilor a reuşit să-şi echilibreze portofoliul de soluţii, iar evoluţia cea mai pregnantă s-a manifestat în segmentele de asigurări de viaţă şi sănătate, dar şi în cea de asigurări de bunuri şi proprietăţi, a spus Alexandru Ciuncan, preşedinte şi director general al UNSAR, într-un interviu pentru ZF.
Afaceri de la Zero. Cum a pornit ideea Eco Dome, un brand de case din polistiren care a vândut deja 60 de proiecte # Ziarul Financiar
Adrian Trăsnea a avut mai bine de zece ani o fabrică de polistiren, iar după ce a nevoit să închidă businessul din cauza concurenţei mari şi a profitului foarte redus, a sesizat o oportunitate în domeniul caselor din polistiren, un concept des întâlnit în Asia, dar care în Europa abia îşi face debutul. Astfel, cu câteva echipamente rămase din fabrica de polistiren şi o investiţie de 1,5 milioane de lei a început Eco Dome, un concept de case din polistiren, care a reuşit în mai puţin de un an să vândă 60 de unităţi.
Reţele Electrice România, parte a grupului PPC, investeşte peste 75 mil. lei într-o staţie de transformare în Baloteşti. Reţele Electrice România operează aproximativ 134.000 kilometri de reţea în Muntenia (inclusiv Bucureşti), Banat şi Dobrogea, gestionând 289 de staţii de transformare şi peste 25.000 de posturi de transformare # Ziarul Financiar
Reţele Electrice România, parte a grupului PPC, a început construcţia unei noi staţii de transformare 110/20 kV în Baloteşti, judeţul Ilfov, investiţie de peste 75 milioane de lei, finanţată din fonduri proprii, cu termen de finalizare în 2027. Proiectul vizează creşterea capacităţii de racordare şi a siguranţei în alimentarea cu energie pentru localităţile Baloteşti, Corbeanca şi Otopeni, zone cu un consum în creştere. Lucrările la structura clădirii au demarat în ianuarie, iar noua staţie este proiectată ca instalaţie interioară.
Analiză a think tankului Oeconomus, apropiat guvernului maghiar: România este singura ţară din UE în care salariul minim în euro a scăzut în ianuarie, când Ungaria a avut cea mai mare creştere # Ziarul Financiar
Salariul minim calculat în euro din Ungaria a crescut cu 18,5% în ianuarie, cel mai mult din UE, în timp ce în România indicatorul a scăzut cu 2,3%, de asemenea cel mai mult din UE.
Cum au arătat salariile în 2025: jumătate din an, salariul real a fost negativ, adică creşterea salariului a fost sub inflaţie # Ziarul Financiar
Salariul mediu net pe economie a ajuns la 5.914 lei în decembrie 2025, în creştere cu 5,3% faţă de noiembrie 2025 şi în creştere cu 4,8% faţă de decembrie 2024, arată datele publicate recent de Institutul Naţional de Statistică (INS). Pentru şase luni din 2025, creşterile salariale au fost acoperite de inflaţie, după cum arată statisticile oficiale centralizate de ZF.
Sebastian Ebel, CEO, TUI Group, cu venituri anuale de 24 mld. euro, intră în România: „Le vindem românilor vacanţe în afară, dar putem ajuta România să devină cunoscută“ # Ziarul Financiar
TUI, cel mai mare grup de turism din lume, cu venituri anuale de 24 miliarde de euro la nivel mondial, şi-a lansat oficial operaţiunile în România şi are în plan să dezvolte nu doar segmentul de outgoing, dar şi cel de incoming.
Daw Benţa investeste 13 mil. euro în dublarea capacităţii de producţie de vopsele şi tencuieli la fabrica din judeţul Mureş # Ziarul Financiar
Producătorul de materiale de construcţii DAW Benţa România, deţinut de omul de afaceri Remus Aurel Benţa şi concernul german DAW SE, are în plan o investiţie de 13 milioane de euro în dublarea capacităţii de producţie pe vopsele şi tencuieli la fabrica din judeţul Mureş.
