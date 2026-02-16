Hollywood intră din nou în haos: Warner Bros. ia în calcul să rupă acordul cu Netflix după o ofertă explozivă de la Paramount

00:15

Anul 2026 are toate şansele să fie unul de dezvoltare sustenabilă, însă acest lucru va depinde şi de evoluţia economiei, după ce 2025 a reprezentat un an de consolidare şi de maturizare, în care industria asigurărilor a reuşit să-şi echilibreze portofoliul de soluţii, iar evoluţia cea mai pregnantă s-a manifestat în segmentele de asigurări de viaţă şi sănătate, dar şi în cea de asigurări de bunuri şi proprietăţi, a spus Alexandru Ciuncan, preşedinte şi director general al UNSAR, într-un interviu pentru ZF.