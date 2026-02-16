Hollywood intră din nou în haos: Warner Bros. ia în calcul să rupă acordul cu Netflix după o ofertă explozivă de la Paramount

Ziarul Financiar, 16 februarie 2026 14:00

Hollywood intră din nou în haos: Warner Bros. ia în calcul să rupă acordul cu Netflix după o ofertă explozivă de la Paramount

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Financiar

Acum 5 minute
14:30
ZF Live. Cristi Stanciu, CEO, RealKom Imobiliare: Preţul apartamentelor este în creştere, dar numărul de tranzacţii este în scădere. În 2026, cel puţin în prima jumătate a anului, cred că această tendinţă se va menţine. Comparativ cu T4 2025, primele luni din 2026 au adus deja o creştere de 2–5% a preţurilor Ziarul Financiar
Piaţa rezidenţială din Bucureşti începe anul sub semnul unui aparent paradox: preţurile apartamentelor continuă să urce, în timp ce numărul tranzacţiilor scade, după cum spune Cristi Stanciu, CEO al RealKom Imobiliare.
Acum 15 minute
14:15
Veniturile grupului Ascendis au ajuns la 13,3 mil. euro în 2025, plus 16% an/an. Pentru 2026, compania vede cerere mai mare pentru cursuri de tehnologie şi din zona industriei de apărare Ziarul Financiar
14:15
Europa intră într-o nouă eră a fricii: Germania şi Franţa discută deschis despre un „scut nuclear european”, Merz cere Americii să refacă încrederea pierdută, iar Macron avertizează că Rusia nu va dispărea şi că Europa trebuie să devină, în sfârşit, o adevărată putere geopolitică Ziarul Financiar
Acum 30 minute
14:00
Hollywood intră din nou în haos: Warner Bros. ia în calcul să rupă acordul cu Netflix după o ofertă explozivă de la Paramount Ziarul Financiar
14:00
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie marţi, 17 februarie 2026, ora 09.30 cu Divo Pulitika, Membru al Consiliului de Administraţie, InterCapital ETF Ziarul Financiar
Acum o oră
13:45
Lanţurile naţionale şi regionale de farmacii înclină balanţa şi se apropie de 50% cotă de piaţă din totalul de 9.000 de farmacii. În Bucureşti este prevă zută o farmacie la 3.000 de locuitori, în oraşele reşedinţă de judeţ, o farma cie la 3.500 de locuitori, iar în restul oraşelor trebuie să existe o farmacie la 4.000 de locuitori Ziarul Financiar
Lanţurile naţionale de farmacii şi cele regionale şi-au adăugat noi unităţi în portofoliu în 2025, în timp ce farmaciile lo­cale şi cele independen­te şi-au diminuat ponderea, arată un studiu de piaţă consultat de ZF. Astfel, deşi numărul de farmacii a rămas ace­laşi de la un an la altul, în jur de 9.000 de unităţi, pe creştere au fost doar marii jucători, ceea ce a­rată că ei au cumpărat licen­ţele de la operatorii mai mici.
13:45
Aurul cade sub 5.000 de dolari uncia după o frenezie speculativă fără precedent: Traderii marchează profitul, China e „închisă” de Anul Nou Lunar, iar băncile mari pariază pe un nou record spre 5.800 în lunile următoare Ziarul Financiar
13:45
România a înregistrat în 2025 un deficit de cont curent de 30 mld. euro, cu 1,27 mld.euro mai mare faţă de 2024. Investiţiile străine directe au însumat 8 mld.euro, în creştere cu 45,5% an/an Ziarul Financiar
Acum 2 ore
13:30
„RAMmageddon”: Criza globală de cipuri care poate scumpi tot ce folosim zilnic, de la iPhone-uri şi laptopuri până la maşini, console şi infrastructura care ţine internetul în viaţă Ziarul Financiar
13:30
Creatorul austriac al OpenClaw se alătură OpenAI. Va dezvolta „noua generaţie” de agenţi AI Ziarul Financiar
Peter Steinberger, programatorul austriac responsabil pentru software-ul open-source OpenClaw, a anunţat că s-a angajat la OpenAI. Obiectivul său este de a contribui la crearea unor agenţi inteligenţi mai accesibili şi mai uşor de utilizat, scrie Euronews.
13:15
România a încheiat 2025 cu o datorie externă totală de 227 mld. euro, în creştere cu aproape 24 mld. euro faţă de decembrie 2024. Datoria statului în valută a crescut cu 18,5 mld. euro, până la 125,5 mld. euro Ziarul Financiar
12:45
PwC: Piaţa de fuziuni şi achiziţii din România a scăzut cu 5% în 2025, la 5,3 mld.euro. Mega-tranzacţia Regina Maria–CVC a concentrat 22% din valoarea pieţei Ziarul Financiar
12:45
Bursă. Investitorul Andrei Moise, membru în Consiliul Reprezentanţilor Fondului Proprietatea, a vândut acţiuni FP de 28 mil. lei alături de doi membri ai familiei în tranzacţia DEALS semnalată vineri de ZF Ziarul Financiar
12:45
Alexandru Bogdan, CEO ROCA X: Fondatorii au devenit prea „soft“, vin doar cu PPT-uri şi fără prototipuri funcţionale. Trebuie să vedem angajamente şi tracţiune, nu doar idei Ziarul Financiar
Într-o perioadă în care ecosistemul local de start-up-uri se află într-un moment de tranziţie, în care multe dintre fondurile de investiţii existente alocă resurse pentru finanţarea unor proiecte mature sau pentru susţinerea fondatorilor aflaţi deja în portofoliile lor, şi în care încă se aşteaptă lansarea unor noi fonduri de capital de risc, investitorii sunt mult mai riguroşi, astfel că banii nu se mai acordă pe „viziune“, ci pe execuţie.
Acum 4 ore
12:30
Analiza de luni. Cum au găsit fraţii Pavăl „antidotul“ la criză: când alţii se sperie şi aşteaptă, ei investesc şi apasă acceleraţia. Familia Pavăl a pornit de la un mic magazin în Bacău, a devenit lider în bricolaj şi primul mare investitor român peste hotare şi este la un pas de a juca în liga mare a retailului alimentar după preluarea Carrefour Ziarul Financiar
Pavăl Holding intră în negocieri exclusive pentru preluarea operaţiunilor Carrefour – este o ştire care pe mulţi i-a făcut să îşi frece ochii şi să mai citească o dată. Şi nu-i de mirare având în vedere dimensiu-nea numelor celor două grupuri şi istoria acestora pe piaţă.
12:15
S-au intensificat problemele cu lichiditatea în mediul de business. Sumele refuzate la plată de bănci cu bilete la ordin şi cecuri au ajuns în anul 2025 la 3,5 mld. lei, cu 30% peste 2024, marcând maximul ultimilor 8 ani. Refuzurile la plată sunt un indicator care reflectă situaţia economiei Ziarul Financiar
Băncile au refuzat la plată cecuri, bilete la ordin şi cambii în valoare cumulată de peste 3,5 mld. lei pe parcursul întregului an 2025, în creştere cu 30% comparativ cu nivelul din perioada ianuarie - decembrie 2024.
12:15
Cum pot reuşi tinerii să stea departe de tentaţia de a-şi cheltui banii? Dar de fake news? Ziarul Financiar
12:15
Pariul pe electric s-a întors împotriva marilor constructori: peste 65 miliarde de dolari au fost şterşi din bilanţurile giganţiilor auto doar într-un singur an. Motoarele termice încep să revină la „modă” Ziarul Financiar
12:15
Apar primele date cu privire la investiţiile Pilonului II în acţiuni Cris-Tim, companie listată în toamnă: fondurile de pensii aveau 17%, adică 223 mil. lei. NN Pensii, 101 mil. lei. Surpriză: Aripi şi Vital au zis pas. De la listare acţiunile Cris-Tim au urcat cu 30% Ziarul Financiar
12:00
Konstantinos Kalogerakis, Cloud Office: Companiile care vor să iasă pe pieţe externe trebuie să ţină cont de trei idei cheie: să-şi facă aliaţi şi parteneri, să-şi adapteze produsele şi serviciile la nevoile locale şi să testeze intens piaţa Ziarul Financiar
11:45
Biroul de arhitectură DRS-Architects, fondat de Andrei Lefter, estimează afaceri de peste 2 mil. euro, după un plus de 40% în 2025 Ziarul Financiar
11:30
Lion Capital intră în acţionariatul Electromontaj S.A. Ziarul Financiar
11:30
Norvegienii de la Scatec intră în România cu trei proiecte solare finanţate de BEI; două au deja contracte CfD pe 15 ani Ziarul Financiar
11:15
Inflaţia nu slăbeşte deloc: în ianuarie, rata anuală a fost de 9,6%, o scădere minusculă faţă de 9,7% în decembrie 2025. Energia electrică s-a scumpit cu aproape 60%, cafeaua cu 24,6, iar biletele de tren cu 24,4% Ziarul Financiar
10:45
Suedia vrea să adopte euro de frica războiului din Ucraina? După ce invazia Rusiei a declanşat o schimbare radicală privind aderarea la NATO, acum politica administraţiei Trump face Suedia să ia în calcul o altă transformare istorică: adoptarea euro Ziarul Financiar
10:45
Temutul grup Wagner din Rusia şi-a îndreptat atenţia spre sabotaj în Europa: Recrutorii Wagner care se specializaseră în convingerea tinerilor din regiunile îndepărtate ale Rusiei să lupte în Ucraina au primit o nouă sarcină - recrutarea unor europeni vulnerabili din punct de vedere economic pentru a comite acte de violenţă pe teritoriul NATO Ziarul Financiar
10:45
Bursa deschide în creştere cu 0,8% luni, la câteva zile după ce Fitch a menţinut ratingul României în categoria recomandată investiţiilor. Romgaz, MedLife şi Digi câştigă fiecare câte 2% Ziarul Financiar
10:45
Urmează ZF Capital Markets Summit pe 16 martie 2026. Bani sunt, investitori există, cerere există. Cum aducem mai multe companii la bursă? Ziarul Financiar
De la prima ediţie, summitul a fost construit pe un principiu simplu: pentru a dezvolta piaţa de capital trebuie să-i aduci la aceeaşi masă pe toţi cei care o mişcă – autorităţi, investitori instituţionali locali şi interna­ţionali, brokeri, administratori de fonduri, companii private şi de stat, avocaţi, consultanţi financiari şi corporativi, auditori, bănci de investiţii şi analişti de piaţă.
Acum 6 ore
10:30
Inflaţia a mai coborât un pic, dar continuă să se menţină ridicată: în ianuarie, rata anuală a fost de 9,6%, după ce a închis anul la 9,7%. Alimentele s-au scumpit cu 7,8%, mărfurile nealimentare cu 9,9%, iar serviciile cu 11,5% Ziarul Financiar
10:30
Bursa de la Budapesta, performer în regiune în 2026: cum se explică avansul de 16% al indicelui ungar BUX? Ziarul Financiar
Indicele de referinţă BUX, care reflectă evoluţia celor mai tranzac­ţionate companii de pe bursa ungară, înre­gistrează o creştere de peste 16% de la început de an, una dintre cele mai bune dina­mici din Europa din 2026. Ce stă în spatele randamen­tului?
10:30
Avertisment istoric al şefilor armatelor britanice şi germane: Trebuie să ne pregătim pentru război. Postura militară a Rusiei s-a orientat decisiv spre vest. Ameninţările cu care ne confruntăm cer o schimbare de amploare în domeniul apărării şi securităţii Ziarul Financiar
10:15
Marele semn de întrebare: cum va evolua economia în 2026 după recesiunea tehnică înregistrată la final de 2025? Pe cale de consecinţă, creşterea prognozată pentru 2026 începe să fie reevaluată în jos de instituţiile care fac prognoze pe termen lung Ziarul Financiar
Consumul a fost cel care a prăbuşit PIB-ul în ultimul trimestru din an, cu scăderi de peste 4% în octombrie şi noiembrie şi cu minus 1,6% în decembrie. Recesiunea tehnică (scădere a PIB-ului vreme de două trimestre consecutiv, faţă de trimestrul precedent) era anticipată, surprinzătoare fiind acum căderea de 1,9% din T4. Având în vedere rezultatele, şi estimările viitoare sunt schimbate, în jos.
10:15
Urmăriţi ZF Deschiderea de Astăzi, 16 februarie: Ce semnal transmite scăderea de vineri pentru moralul investitorilor? Ce perspective are piaţa de capital în restul anului? Răspunde Ovidiu Dumitrescu, CEO adjunct, BRK Financial Group Ziarul Financiar
09:45
După ce invazia Rusiei în Ucraina a declanşat o schimbare radicală privind aderarea la NATO, acum politica administraţiei Trump face Suedia să ia în calcul o altă transformare istorică: adoptarea euro Ziarul Financiar
09:00
Problema nu este că suntem în recesiune tehnică, ci că vânzările de apartamente scad, iar acest lucru se duce din ce în ce mai mult în toată economia: banii stau blocaţi, activitatea economică scade, iar bugetul se va trezi cu o mare problemă Ziarul Financiar
Acum 8 ore
08:15
Jobul zilei. Un absolvent de electronică aplicată al Universităţii Politehnica din Timişoara câştigă mai multe de 15.200 de lei brut pe lună, adică aproape 8.900 lei net Ziarul Financiar
Un absolvent al Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologii Informaţionale din cadrul Universităţii Politehnica din Timişoara, specializarea electronică aplicată, ajunge la venituri medii de peste 15.200 de lei brut lunar dintr-un job cu normă întreagă, echivalentul a aproape 8.900 de lei net, potrivit calculelor ZF realizate pe baza datelor din platforma angajabilitate.uefiscdi.ro, prin ajustarea veniturilor iniţiale cu evoluţia salariului mediu brut pe economie.
Acum 12 ore
01:45
Problema nu este că suntem în recesiune tehnică, ci că vânzările de apartament scad, iar acest lucru se duce din ce în ce mai mult în toată economia: banii stau blocaţi, activitatea economică scade, iar bugetul se va trezi cu o mare problemă Ziarul Financiar
Acum 24 ore
01:15
Interesant. România are excedent la carnea de melc cu 5 firme producătoare: exporturile depăşesc 20 mil. euro, fiind de patru ori mai mari decât importurile. Delicatesa locală ajunge exclusiv în Franţa Ziarul Financiar
În ultimul deceniu, expor­turile României de carne de melc au crescut aproape de cinci ori, de la 4,5 milioane la 20,7 milioane de euro, arată datele Eurostat. Aceasta este, de altfel, printre puţinele pieţe agroalimentare unde avem ex­ce­dent, exporturile fiind de patru ori mai mari decât importurile.
01:00
Problema nu este că suntem în recesiune tehnică, ci că vânzările de apartament scad, iar acest lucru se duce din ce în ce mai mult în toată economia Ziarul Financiar
00:15
Emisiunea Fidelis din februarie, cea mai slabă din ultimii patru ani. De ce? Ziarul Financiar
Statul român – prin Ministerul Finanţelor – a atras în luna februarie un miliard de lei prin vânzarea de titluri de stat Fidelis către investitorii de la Bursa de Valori Bucureşti, cea mai mică sumă din toamna lui 2022 încoace, dintr-un motiv simplu: nicidecum dobânzile sau contextul economic actual, ci faptul că ediţia s-a suprapus cu vânzarea de acţiuni Electroalfa.
00:15
Bursă. Indicele BET ricoşează din maxime şi scade cu 1,4% după prima intrare în recesiune tehnică a României din ultimii şase ani. Dinamica de săptămâna trecută, plus 2% Ziarul Financiar
Bursa de Valori Bucureşti a închis şedinţa de tranzacţionare de vineri 13 februarie cu o depreciere de 1,4% pe indicele de referinţă BET, din structura căruia fac parte cele mai lichide 20 de companii listate, conform bvb.ro.
00:15
Iulian Bogdan, Adrem Group: „Am pus bazele digitalizării pe care dorim să o facem în 2026 şi 2027, o digitalizare completă a companiei, pornind de la electrician şi până la CEO“ Ziarul Financiar
Adrem Group, unul dintre cei mai importanţi jucători din piaţa serviciilor energetice din România, caută metode de a se digitaliza pentru a putea deveni mai eficient şi mai agil pe o piaţă în continuă schimbare.
00:15
Gigantul italian Fincantieri se extinde în România: Şantierele navale de la Tulcea şi Brăila vor fi modernizate pentru a produce mai multe componente pentru nave militare. Modernizarea infrastructurii din România face parte din planul mai amplu de optimizare a costurilor şi de reorganizare a producţiei globale Ziarul Financiar
Constructorul naval italian Fincantieri vrea să-şi extindă prezenţa în România în cadrul noii strategii multianuale axate pe sectorul de apărare.
00:15
Interviu ZF. Alexandru Ciuncan, preşedinte şi director general, UNSAR: Anul 2026 are toate şansele să fie un an de dezvoltare, dar depindem de evoluţia economiei. Pentru asigurători, provocarea va fi să menţină un echilibru între inovaţie, digitalizare şi sustenabilitate financiară Ziarul Financiar
Anul 2026 are toate şansele să fie unul de dezvoltare sustenabilă, însă acest lucru va depinde şi de evoluţia economiei, după ce 2025 a reprezentat un an de consolidare şi de maturizare, în care industria asigurărilor a reuşit să-şi echilibreze portofoliul de soluţii, iar evoluţia cea mai pregnantă s-a manifestat în segmentele de asigurări de viaţă şi sănătate, dar şi în cea de asigurări de bunuri şi proprietăţi, a spus Alexandru Ciuncan, preşedinte şi director general al UNSAR, într-un interviu pentru ZF.
00:15
România are excedent la carnea de melc cu 5 firme producătoare: exporturile depăşesc 20 mil. euro, fiind de patru ori mai mari decât importurile. Delicatesa locală ajunge exclusiv în Franţa Ziarul Financiar
În ultimul deceniu, expor­turile României de carne de melc au crescut aproape de cinci ori, de la 4,5 milioane la 20,7 milioane de euro, arată datele Eurostat. Aceasta este, de altfel, printre puţinele pieţe agroalimentare unde avem ex­ce­dent, exporturile fiind de patru ori mai mari decât importurile.
00:15
Afaceri de la Zero. Cum a pornit ideea Eco Dome, un brand de case din polistiren care a vândut deja 60 de proiecte Ziarul Financiar
Adrian Trăsnea a avut mai bine de zece ani o fabrică de polistiren, iar după ce a nevoit să închidă businessul din cauza concurenţei mari şi a profitului foarte redus, a sesizat o oportunitate în domeniul caselor din polistiren, un concept des întâlnit în Asia, dar care în Europa abia îşi face debutul. Astfel, cu câteva echipamente rămase din fabrica de polistiren şi o investiţie de 1,5 milioane de lei a început Eco Dome, un concept de case din polistiren, care a reuşit în mai puţin de un an să vândă 60 de unităţi.
00:15
Reţele Electrice România, parte a grupului PPC, investeşte peste 75 mil. lei într-o staţie de transformare în Baloteşti. Reţele Electrice România operează aproximativ 134.000 kilometri de reţea în Muntenia (inclusiv Bucureşti), Banat şi Dobrogea, gestionând 289 de staţii de transformare şi peste 25.000 de posturi de transformare Ziarul Financiar
Reţele Electrice România, parte a grupului PPC, a înce­put construcţia unei noi staţii de transformare 110/20 kV în Baloteşti, judeţul Ilfov, investiţie de peste 75 milioane de lei, finanţată din fonduri proprii, cu termen de finalizare în 2027. Proiectul vizează creşterea capacităţii de racordare şi a siguranţei în alimentarea cu energie pentru localităţile Baloteşti, Corbeanca şi Oto­peni, zone cu un consum în creştere. Lucrările la struc­tura clădirii au demarat în ianuarie, iar noua sta­ţie este proiectată ca instalaţie interioară.
00:15
Analiză a think tankului Oeconomus, apropiat guvernului maghiar: România este singura ţară din UE în care salariul minim în euro a scăzut în ianuarie, când Ungaria a avut cea mai mare creştere Ziarul Financiar
Salariul minim calculat în euro din Ungaria a crescut cu 18,5% în ianuarie, cel mai mult din UE, în timp ce în România indicatorul a scăzut cu 2,3%, de asemenea cel mai mult din UE.
00:15
Cum au arătat salariile în 2025: jumătate din an, salariul real a fost negativ, adică creşterea salariului a fost sub inflaţie Ziarul Financiar
Salariul mediu net pe economie a ajuns la 5.914 lei în decembrie 2025, în creştere cu 5,3% faţă de noiembrie 2025 şi în creştere cu 4,8% faţă de decembrie 2024, arată datele publicate recent de Institutul Naţional de Statistică (INS). Pentru şase luni din 2025, creşterile salariale au fost acoperite de inflaţie, după cum arată statisticile oficiale centralizate de ZF.
00:15
Sebastian Ebel, CEO, TUI Group, cu venituri anuale de 24 mld. euro, intră în România: „Le vindem românilor vacanţe în afară, dar putem ajuta România să devină cunoscută“ Ziarul Financiar
TUI, cel mai mare grup de turism din lume, cu venituri anuale de 24 miliarde de euro la nivel mondial, şi-a lansat oficial operaţiunile în România şi are în plan să dezvolte nu doar segmentul de outgoing, dar şi cel de incoming.
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.