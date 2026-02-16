Noua ordine europeană dă frisoane la Paris și Londra. „Istoria are experiențele a două războaie mondiale devastatoare”
Adevarul.ro, 16 februarie 2026 15:30
Cu un buget militar colosal, cancelarul Friedrich Merz forțează o nouă ordine continentală. Experții consultați de „Adevărul” vorbesc despre fricțiunile care gripează motorul european și duc la schimbări dramatice.
Ce pedeapsă a primit o tânără de 19 ani care a lovit în plin un bărbat cu mașina. Momentul șocant al impactului # Adevarul.ro
O tânără de 19 ani a fost condamnată la 18 luni de închisoare după ce a intrat cu mașina, cu viteză excesivă, într-un bărbat care juca rugby cu prietenii săi. Victima a suferit fracturi multiple, iar judecătorul a stabilit că șoferița a condus „intenționat și direct” spre el.
Livrare dusă prea departe: un curier din Marea Britanie a ajuns în mijlocul mării, după ce a urmat indicațiile GPS # Adevarul.ro
Un șofer care conducea o dubă de livrări Amazon a ajuns într-o situație extrem de periculoasă după ce a urmat indicațiile sistemului GPS și s-a aventurat pe The Broomway, o potecă veche de secole, cunoscută drept „cea mai periculoasă din Marea Britanie”.
Un reprezentant UE va participa la reuniunea inaugurală a „Consiliului pentru pace” inițiat de Trump # Adevarul.ro
Un comisar european va participa în această săptămână la reuniunea inaugurală a „Consiliului pentru pace”, inițiativă lansată recent de către președintele american Donald Trump, fără ca Uniunea Europeană să adere pentru moment la noua structură, a anunțat luni blocul comunitar european.
România, împărțită de vizita lui Nicușor Dan în SUA: „Capul plecat sabia nu-l taie...” # Adevarul.ro
Decizia anunțată de președintele României de a participa la reuniunea Consiliului Păcii de la Washington, în urma invitației transmise de Donald Trump, a stârnit numeroase reacții în spațiul public, de la felicitări la ironii, frustrări și resemnare.
România, în fața unui rezultat istoric la Jocurile Olimpice. Echipajul de bob, clasare excepțională la jumătatea concursului # Adevarul.ro
Mâine au loc ultimele două manșe la bob 2.
Apa din Curtea de Argeș nu mai conține bacterii, dar rămâne nepotabilă din cauza turbidității și a concentrațiilor ridicate de fier și clor # Adevarul.ro
Direcția de Sănătate Publică (DSP) Argeș a anunțat luni că în apa din rețeaua care deservește municipiul Curtea de Argeș și comunele limitrofe nu mai sunt prezente bacterii, însă aceasta rămâne nepotabilă din cauza depășirii valorilor admise pentru turbiditate, fier și clor.
Inter a ieșit din carapace: Moratti le amintește celor de la Juventus de blaturile făcute cu ajutorul arbitrilor # Adevarul.ro
Apărat de antrenorul Cristian Chivu, fundașul Alessandro Bastoni este criticat de președintele Interului, Giuseppe Marotta.
Ungaria și Slovacia cer Croaţiei să permită transportul de petrol rusesc prin conducta Adria, argumentând că nu mai au petrol după atacul rusesc asupra conductei Drujba din Ucraina și că sunt exceptate de la sancțiuni dacă livrările prin conductă sunt perturbate.
Crimă în familie. Un bărbat de 66 de ani a fost reținut după ce fratele său a fost găsit mort, cu multiple leziuni pe trup # Adevarul.ro
Comuna Vidra, din zona montană a județului Vrancea, este zguduită de o tragedie petrecută în weekend. Ancheta deschisă după descoperirea cadavrului unui bărbat de 68 de ani a scos la iveală un scenariu violent, în centrul căruia se află chiar fratele victimei.
BNR: Datoria externă a României a urcat în 2025 la peste 227 de miliarde de euro, cu aproape 24 de miliarde peste nivelul din anul precedent # Adevarul.ro
Datoria externă totală a României a continuat să crească în 2025, ajungând la 227,347 miliarde de euro, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României. Față de finalul anului 2024, nivelul datoriei este mai mare cu 23,837 miliarde de euro.
Atacurile rusești au lăsat sute de blocuri din Kiev fără încălzire, în plin val de ger # Adevarul.ro
Peste 1.500 de blocuri din Kiev nu au în prezent încălzire, în condițiile în care capitala ucraineană se confruntă cu temperaturi sub pragul înghețului. Multe dintre acestea ar putea rămâne fără căldură pe tot parcursul iernii, spun autoritățile locale.
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, vine în Parlament. Tema dezbaterilor: criza apei potabile din Argeș # Adevarul.ro
Bogdan Ivan vine în Parlament pentru a da explicații privind măsurile adoptate de ministerul pe care îl conduce și de Hidroelectrica, în contextul crizei apei potabile din Argeș.
Kremlinul respinge din nou acuzațiile privind otrăvirea lui Aleksei Navalnîi: „Le considerăm părtinitoare și nefondate” # Adevarul.ro
Kremlin a respins luni, 16 februarie, acuzațiile formulate de guvernele Germaniei, Regatului Unit, Franței, Suediei și Olandei, potrivit cărora liderul opoziției ruse Aleksei Navalnîi ar fi fost otrăvit cu o toxină letală în urmă cu doi ani.
Arcul Îndrăgostiților din Italia s-a prăbușit chiar de Ziua Îndrăgostiților. Un simbol al coastei Adriatice, pierdut din cauza furtunilor extreme # Adevarul.ro
Unul dintre cele mai cunoscute repere naturale de pe coasta Adriaticii, celebrul Arc al Îndrăgostiților, s-a prăbușit, chiar de Ziua Îndrăgostiților, după ce sudul Italiei a fost lovit de furtuni puternice, valuri violente și ploi torențiale.
Un adolescent din Brașov a incendiat o mașină în urma unei provocări online. Minorul a fost arestat preventiv # Adevarul.ro
Un adolescent de 15 ani din municipiul Brașov a fost arestat preventiv, fiind suspectat că a incendiat intenționat un autoturism, fapta fiind comisă ca urmare a unei provocări apărute pe o rețea de socializare.
Schimbare de paradigmă în IT-ul românesc: de la „viață de lux”, la austeritate și investiții de siguranță, după eliminarea scutirii de impozit # Adevarul.ro
După ani în care industria IT din România a fost asociată cu salarii mari, beneficii generoase și un stil de viață orientat spre consum, angajații din domeniu par să fi intrat într-o nouă etapă: cea a prudenței financiare.
Un nume aproape necunoscut publicului larg, fără urme consistente în mediul online și fără expunere mediatică, apare de mii de ori în documentele recent declasificate din dosarul Epstein.
Primul cimitir pentru animalele de companie din Sibiu prinde contur. Capacitate de 2.000 de locuri, printre care și Suprem VIP # Adevarul.ro
Primăria Sibiu face pași concreți pentru realizarea primului cimitir destinat animalelor de companie din oraș, după ce a depus la Agenția pentru Protecția Mediului memoriul de prezentare al proiectului.
Democrați și republicani americani critică dur atacurile lui Trump asupra aliaților la Conferința de la Munchen: „Nu vă îndoiți de ceea ce vrea să facă. Încercați să-l opriți” # Adevarul.ro
Scena diplomatică a Conferinței de Securitate de la Munchen a fost marcată de un fenomen rar: un front comun al politicienilor americani împotriva propriului președinte.
SUA susține deschis succesul lui Viktor Orban la alegerile din aprilie. Ce i-a transmis Marco Rubio premierului maghiar # Adevarul.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat luni, la Budapesta, că președintele Statelor Unite, Donald Trump, își dorește ca premierul ungar Viktor Orban să aibă succes la alegerile parlamentare programate pentru 12 aprilie, potrivit AFP și Reuters.
Acordul pe care Iranul vrea să-l încheie cu SUA. Teheranul se declară deschis la compromis # Adevarul.ro
Iranul intenționează să încheie un acord nuclear cu Statele Unite care să aducă beneficii economice ambelor părți, a declarat duminică un diplomat iranian, cu câteva zile înainte de a doua rundă de negocieri dintre Teheran și Washington.
Rujeola și alte boli fatale revin în România. Vaccinarea, la cel mai scăzut nivel din ultimele decenii # Adevarul.ro
Tot mai mulți părinți aleg să nu își vaccineze copiii, din diferite motive, iar bolile care păreau aproape eradicate revin amenințător. Rujeola, oreionul și rubeola pun din nou viața copiilor în pericol, iar sistemul medical se luptă să prevină o epidemie.
Căutat pentru spălare de bani în Olanda, prins în București din cauza unei defecţiuni minore la mașină # Adevarul.ro
Ghinion pentru un bărbat de 33 de ani dat în urmărire europeană în Olanda: farurile nefuncționale ale mașinii pe care o conducea au atras atenția polițiștilor din București și au dus la capturarea sa.
„Dacă Rusia atacă, vom duce războiul înapoi pe teritoriul agresorului”, avertizează șeful diplomației estoniene # Adevarul.ro
Șeful Ministerului de Externe al Estoniei, Margus Tsahkna, a respins ideea că țara sa ar fi „cea mai vulnerabilă din Europa” în fața unui posibil atac rusesc, catalogând astfel de afirmații drept fake news, potrivit relatărilor DW.
Trafic restricționat la granița cu Ucraina. Podul peste Tisa de la Sighetu Marmației intră în reparații # Adevarul.ro
În urma reluării lucrărilor de reabilitare a podului peste Tisa, traficul rutier prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației va fi restricționat pe timpul zilei, până în luna aprilie.
Ultimatum pentru coloșii statului: TAROM, Metrorex și CFR, pe lista restructurărilor obligatorii. Anunțul vicepremierului Oana Gheorghiu # Adevarul.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a anunțat noi reguli stricte pentru companiile de stat cu pierderi. Orice companie care înregistrează pierderi doi ani consecutiv va intra obligatoriu într-un sistem de restructurare și reorganizare sub monitorizarea directă a Ministerului Finanțelor.
Marius Lăcătuș se retrage la 61 de ani. „Fiara”, speriată de revenirea pe banca tehnică # Adevarul.ro
Marius Lăcătuș are 10 titluri cu Steaua ca jucător, dar ca antrenor n-a fost niciodată campion.
Ecoul războiului din est și umbra competiției strategice cu China n-au fost singurele fantome care au bântuit Conferința de Securitate de la München în 2026. O întrebare mai presantă, aproape filozofică, a stat pe buzele tuturor.
Adolescentă de 16 ani din Ocnele Mari, căutată de poliție. A plecat de acasă în timpul nopții, iar acum e de negăsit # Adevarul.ro
O adolescentă în vârstă de 16 ani din Ocnele Mari este căutată de poliție, după ce a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit până în prezent.
Fostul ministru ucrainean al Energiei, pus sub acuzare pentru spălare de bani. Cum funcționa schema grupării infracționale # Adevarul.ro
Fostul ministru ucrainean al Energiei, Gherman Galușcenko, a fost pus sub acuzare pentru spălare de bani și constituirea unui grup infracțional organizat, în cadrul celui mai amplu scandal de corupție din țară, a anunțat pe 16 februarie National Anti-Corruption Bureau of Ukraine (NABU).
Un bărbat închis de 23 de ani pentru crimă ar putea fi victima unei înscenări a poliției. Anchetatorii ar fi eliminat alibiul salvator # Adevarul.ro
O investigație scoate la iveală noi dovezi în cazul unui bărbat care a petrecut 23 de ani în închisoare pentru uciderea unei studente sud-coreene. Potrivit jurnaliștilor britanici, există indicii că acesta ar fi fost incriminat pe nedrept de poliție.
Forța Internațională de Stabilizare din Gaza, test pentru viitoare operațiuni de impunerea păcii # Adevarul.ro
Mizele viitoarei reuniuni de la Washington a „Consiliului Păcii” (Board of Peace) condus personal de Donald Trump va deschide două orizonturi cu valoare care se dorește exemplară pentru modul în care s-ar putea rezolva viitoarele conflicte pe plan mondial.
Statul încă face angajări. Numărul anunțurilor, cu aproape 60% mai mare față de anul trecut # Adevarul.ro
Angajatorii din sectorul public au început anul cu planuri de extindere a echipelor și au postat peste 1.500 de job-uri din ianuarie și până acum, potrivit unei renumite firme de recrutare din România.
Primul turneu Eurovision, care marca 70 de ani de existenţă, a fost anulat. Mesajul organizatorilor pentru cei care au cumpărat deja bilete # Adevarul.ro
Turneul care urma să marcheze 70 de ani de Eurovision și să aducă pe scenă legende ale muzicii internaționale și 10 dintre concurenții din acest ana fost anulat momentan, deși au fost vândute deja mii de bilete.
Alertă la biroul premierului israelian, Benjamin Netanyahu. A fost găsit un plic suspect cu o substanță necunoscută # Adevarul.ro
Angajații biroului prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu au descoperit luni dimineață un „plic suspect”. Plicul conținea fiole cu o substanță necunoscută.
Zboruri amânate la Aeroportul Suceava, din cauza gheții de pe piste. Sute de pasageri sunt blocați în terminal # Adevarul.ro
Activitatea pe Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava este complet paralizată luni dimineață, după ce pista a fost acoperită parțial cu gheață. Niciun avion nu a putut decola sau ateriza.
În urma fenomenelor meteo din ultimele ore, în mai multe zone din județul Buzău au fost raportate inundații în gospodării, căderi de pietre pe drumuri naționale și reactivări ale unor alunecări de teren.
Din ce trăiește Sorin Cârțu, antrenorul care a adus ultimul titlu pentru Craiova. Pensia după o viață de muncă nu-i ajunge # Adevarul.ro
Sorin Cârțu, 70 de ani, este antrenorul care aducea ultimul titlu în Bănie, în 1991.
Înalta Curte anulează definitiv sechestrul de 1,29 miliarde lei pe bunurile lui Viorel Micula # Adevarul.ro
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins recursul Fiscului Bihor și a confirmat anularea sechestrului de 1,29 miliarde lei pe bunurile lui Viorel Micula, în timp ce cazul fratelui său, Ioan Micula, rămâne în lucru.
Ritual de „dezlegare” de vrăji prin arderea bateriilor unor telefoane mobile. Dosar de înșelăciune deschis în Buzău # Adevarul.ro
O tânără este cercetată pentru înșelăciune, după ce s-ar fi folosit de metoda ghicitului, solicitându-i unei persoane două telefoane mobile pentru a le arde bateriile, în cadrul unui ritual menit să dezlege vrăji.
România a căutat încă de la început pretexte pentru a fi alături de Donald Trump și Consiliul Păcii inventat de președintele american în încercarea de a marginaliza ONU.
Speculații privind o posibilă dispariție a lui Putin. Liderul rus nu a mai apărut în public de zece zile # Adevarul.ro
Lipsa aparițiilor publice ale președintelui rus Vladimir Putin a alimentat din nou speculațiile în presa internațională, după ce liderul ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că Putin „nu mai are prea mult timp”.
Un apropiat al lui Gică Hagi susține că „Regele” nu va accepta postul de selecționer al echipei naționale. De ce afirmația trebuie tratată cu rezerve # Adevarul.ro
Gică Hagi, 61 de ani, este dat ca viitorul selecționer al naționalei, după perioada Lucescu.
Accident rutier mai puțin obișnuit pe A1: o mașină căzută de pe o platformă a aterizat între glisierele care separă cele două sensuri # Adevarul.ro
Un incident rutier neobișnuit a avut loc pe autostrada A1, pe sensul spre București, unde un autoturism transportat pe platformă s-a desprins în timpul mersului și a ajuns între glisierele care despart cele două sensuri de mers.
Femeia-pilot, acuzată că punea pe altcineva la volan pentru ca punctele să-i fie atribuite ei, reclamă o victorie istorică la Curtea de Apel București # Adevarul.ro
FRAS a fost acționată în instanță de o femeie-pilot.
Protest la Galați. Angajații combinatului siderurgic au ieșit din nou în stradă, nemulțumiți că nu și-au primit banii din octombrie # Adevarul.ro
Peste 100 de angajați ai combinatului siderurgic din Galați au ieșit luni în stradă, protestând în fața Prefectura Galați, nemulțumiți că nu și-au mai primit salariile din luna octombrie a anului trecut.
