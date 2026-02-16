„Dacă Rusia atacă, vom duce războiul înapoi pe teritoriul agresorului”, avertizează șeful diplomației estoniene
Adevarul.ro, 16 februarie 2026 14:00
Șeful Ministerului de Externe al Estoniei, Margus Tsahkna, a respins ideea că țara sa ar fi „cea mai vulnerabilă din Europa” în fața unui posibil atac rusesc, catalogând astfel de afirmații drept fake news, potrivit relatărilor DW.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 30 minute
14:00
„Dacă Rusia atacă, vom duce războiul înapoi pe teritoriul agresorului”, avertizează șeful diplomației estoniene # Adevarul.ro
Șeful Ministerului de Externe al Estoniei, Margus Tsahkna, a respins ideea că țara sa ar fi „cea mai vulnerabilă din Europa” în fața unui posibil atac rusesc, catalogând astfel de afirmații drept fake news, potrivit relatărilor DW.
14:00
Trafic restricționat la granița cu Ucraina. Podul peste Tisa de la Sighetu Marmației intră în reparații # Adevarul.ro
În urma reluării lucrărilor de reabilitare a podului peste Tisa, traficul rutier prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației va fi restricționat pe timpul zilei, până în luna aprilie.
Acum o oră
13:45
Ultimatum pentru coloșii statului: TAROM, Metrorex și CFR, pe lista restructurărilor obligatorii. Anunțul vicepremierului Oana Gheorghiu # Adevarul.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a anunțat noi reguli stricte pentru companiile de stat cu pierderi. Orice companie care înregistrează pierderi doi ani consecutiv va intra obligatoriu într-un sistem de restructurare și reorganizare sub monitorizarea directă a Ministerului Finanțelor.
13:45
Marius Lăcătuș se retrage la 61 de ani. „Fiara”, speriată de revenirea pe banca tehnică # Adevarul.ro
Marius Lăcătuș are 10 titluri cu Steaua ca jucător, dar ca antrenor n-a fost niciodată campion.
13:45
Ecoul războiului din est și umbra competiției strategice cu China n-au fost singurele fantome care au bântuit Conferința de Securitate de la München în 2026. O întrebare mai presantă, aproape filozofică, a stat pe buzele tuturor.
13:45
Adolescentă de 16 ani din Ocnele Mari, căutată de poliție. A plecat de acasă în timpul nopții, iar acum e de negăsit # Adevarul.ro
O adolescentă în vârstă de 16 ani din Ocnele Mari este căutată de poliție, după ce a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit până în prezent.
13:45
Fostul ministru ucrainean al Energiei, pus sub acuzare pentru spălare de bani. Cum funcționa schema grupării infracționale # Adevarul.ro
Fostul ministru ucrainean al Energiei, Gherman Galușcenko, a fost pus sub acuzare pentru spălare de bani și constituirea unui grup infracțional organizat, în cadrul celui mai amplu scandal de corupție din țară, a anunțat pe 16 februarie National Anti-Corruption Bureau of Ukraine (NABU).
Acum 2 ore
13:15
Un bărbat închis de 23 de ani pentru crimă ar putea fi victima unei înscenări a poliției. Anchetatorii ar fi eliminat alibiul salvator # Adevarul.ro
O investigație scoate la iveală noi dovezi în cazul unui bărbat care a petrecut 23 de ani în închisoare pentru uciderea unei studente sud-coreene. Potrivit jurnaliștilor britanici, există indicii că acesta ar fi fost incriminat pe nedrept de poliție.
13:15
Forța Internațională de Stabilizare din Gaza, test pentru viitoare operațiuni de impunerea păcii # Adevarul.ro
Mizele viitoarei reuniuni de la Washington a „Consiliului Păcii” (Board of Peace) condus personal de Donald Trump va deschide două orizonturi cu valoare care se dorește exemplară pentru modul în care s-ar putea rezolva viitoarele conflicte pe plan mondial.
13:15
Statul încă face angajări. Numărul anunțurilor, cu aproape 60% mai mare față de anul trecut # Adevarul.ro
Angajatorii din sectorul public au început anul cu planuri de extindere a echipelor și au postat peste 1.500 de job-uri din ianuarie și până acum, potrivit unei renumite firme de recrutare din România.
13:15
Primul turneu Eurovision, care marca 70 de ani de existenţă, a fost anulat. Mesajul organizatorilor pentru cei care au cumpărat deja bilete # Adevarul.ro
Turneul care urma să marcheze 70 de ani de Eurovision și să aducă pe scenă legende ale muzicii internaționale și 10 dintre concurenții din acest ana fost anulat momentan, deși au fost vândute deja mii de bilete.
13:15
Alertă la biroul premierului israelian, Benjamin Netanyahu. A fost găsit un plic suspect cu o substanță necunoscută # Adevarul.ro
Angajații biroului prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu au descoperit luni dimineață un „plic suspect”. Plicul conținea fiole cu o substanță necunoscută.
12:45
Zboruri amânate la Aeroportul Suceava, din cauza gheții de pe piste. Sute de pasageri sunt blocați în terminal # Adevarul.ro
Activitatea pe Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava este complet paralizată luni dimineață, după ce pista a fost acoperită parțial cu gheață. Niciun avion nu a putut decola sau ateriza.
12:45
În urma fenomenelor meteo din ultimele ore, în mai multe zone din județul Buzău au fost raportate inundații în gospodării, căderi de pietre pe drumuri naționale și reactivări ale unor alunecări de teren.
12:30
Din ce trăiește Sorin Cârțu, antrenorul care a adus ultimul titlu pentru Craiova. Pensia după o viață de muncă nu-i ajunge # Adevarul.ro
Sorin Cârțu, 70 de ani, este antrenorul care aducea ultimul titlu în Bănie, în 1991.
12:30
Înalta Curte anulează definitiv sechestrul de 1,29 miliarde lei pe bunurile lui Viorel Micula # Adevarul.ro
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins recursul Fiscului Bihor și a confirmat anularea sechestrului de 1,29 miliarde lei pe bunurile lui Viorel Micula, în timp ce cazul fratelui său, Ioan Micula, rămâne în lucru.
12:30
MedLife continuă să inoveze prin testare genetică avansată: alți aproape 200 de copii diagnosticați cu cancer au beneficiat de testare gratuită în 2025 # Adevarul.ro
Programul #SperanțaNuMoareDeCancer, dezvoltat și susținut integral din fonduri proprii de MedLife, continuă să ofere gratuit testare genetică pentru copiii diagnosticați cu cancer, contribuind astfel la personalizarea tratamentului oncologic și la creșterea șanselor de succes terapeutic.
Acum 4 ore
12:15
Top 7+ cuptoare electrice de masă 2026 – gătește rapid, uniform și fără compromis. Află dacă ai nevoie de acest electrocasnic și cumpără online # Adevarul.ro
Vrei să gătești rapid, uniform și fără bătăi de cap? Descoperă top 7+ cuptoare electrice de masă 2026 și află dacă ai nevoie de acest electrocasnic! Compară modele, vezi recenzii și cumpără online direct.
12:15
Ritual de „dezlegare” de vrăji prin arderea bateriilor unor telefoane mobile. Dosar de înșelăciune deschis în Buzău # Adevarul.ro
O tânără este cercetată pentru înșelăciune, după ce s-ar fi folosit de metoda ghicitului, solicitându-i unei persoane două telefoane mobile pentru a le arde bateriile, în cadrul unui ritual menit să dezlege vrăji.
12:15
România a căutat încă de la început pretexte pentru a fi alături de Donald Trump și Consiliul Păcii inventat de președintele american în încercarea de a marginaliza ONU.
12:15
Speculații privind o posibilă dispariție a lui Putin. Liderul rus nu a mai apărut în public de zece zile # Adevarul.ro
Lipsa aparițiilor publice ale președintelui rus Vladimir Putin a alimentat din nou speculațiile în presa internațională, după ce liderul ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că Putin „nu mai are prea mult timp”.
12:00
Un apropiat al lui Gică Hagi susține că „Regele” nu va accepta postul de selecționer al echipei naționale. De ce afirmația trebuie tratată cu rezerve # Adevarul.ro
Gică Hagi, 61 de ani, este dat ca viitorul selecționer al naționalei, după perioada Lucescu.
12:00
Accident rutier mai puțin obișnuit pe A1: o mașină căzută de pe o platformă a aterizat între glisierele care separă cele două sensuri # Adevarul.ro
Un incident rutier neobișnuit a avut loc pe autostrada A1, pe sensul spre București, unde un autoturism transportat pe platformă s-a desprins în timpul mersului și a ajuns între glisierele care despart cele două sensuri de mers.
11:45
Femeia-pilot, acuzată că punea pe altcineva la volan pentru ca punctele să-i fie atribuite ei, reclamă o victorie istorică la Curtea de Apel București # Adevarul.ro
FRAS a fost acționată în instanță de o femeie-pilot.
11:45
Protest la Galați. Angajații combinatului siderurgic au ieșit din nou în stradă, nemulțumiți că nu și-au primit banii din octombrie # Adevarul.ro
Peste 100 de angajați ai combinatului siderurgic din Galați au ieșit luni în stradă, protestând în fața Prefectura Galați, nemulțumiți că nu și-au mai primit salariile din luna octombrie a anului trecut.
11:45
Bărbat reținut în Prahova după ce și-a lovit câinele cu un topor pentru că i-a furat pantoful # Adevarul.ro
Un bărbat din Prahova este a fost reținut după ce și-ar fi agresat cu brutalitate câinele, incidentul fiind semnalat de martori autorităților.
11:45
Şedinţa de guvern de vineri s-a întrerupt, pentru că miniştrii PSD, Florin Barbu, Alexandru Rogobete și Bogdan Ivan au refuzat să semneze OUG privind tăierile din administraţie.
11:45
Cum au obținut mai mulți imigranți care au intrat ilegal în Marea Britanie despăgubiri de 210.000 de lire sterline # Adevarul.ro
Migranții care au sosit în Marea Britanie cu bărci mici și cărora li s-au confiscat telefoanele au câștigat despăgubiri în valoare de 210.000 de lire sterline.
11:30
O nouă tentativă de deblocare în coaliție: liderii puterii se reunesc luni, la ora 13:00, pentru a tranșa disputa pe reforma administrației. Ședința are loc sub presiunea refuzului miniștrilor PSD de a aviza proiectul, fapt ce a generat un nou impas guvernamental.
11:15
Un adolescent de 16 ani care conducea fără permis a fost urmărit și oprit cu focuri de armă # Adevarul.ro
Un tânăr în vârstă de 16 ani, care a condus un autoturism și a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor, a fost reținut pentru 24 de ore, a anunțat, luni, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Ialomița.
11:15
Percheziții în municipiul București și trei județe într-un dosar de înșelăciune cu criptomonede. Un cadru militar activ, vizat de anchetă # Adevarul.ro
Luni dimineață sunt cinci percheziții domiciliare în București, Ilfov, Brăila și Constanța, într-un dosar de înșelăciune cu criptomonede în care este implicat un cadru militar activ.
11:15
Ce jucării nu ai voie să iei în avion, chiar dacă sunt inofensive. Un copil de 4 ani a fost percheziţionat pentru un pistol cu săgeți de burete # Adevarul.ro
Zborul cu cei mici cere pregătire și atenție la detalii, iar unele jucării, oricât de inofensive ar fi, pot fi interzise în avion, ducând la situații stresante și întârzieri la aeroport.
11:00
Prognoza meteo pentru următoarele zile. ANM anunță ninsori, polei și viscol în toată țara. Până când înghețăm de frig # Adevarul.ro
Meteorologii au emis luni o informare de vreme rece, precipitații moderate cantitativ, strat de zăpadă, polei, ghețuș, intensificări ale vântului și viscol, valabilă la nivel național până joi dimineață, 19 februarie.
11:00
Conferința pentru Securitate de la München nu pare să fi salvat relația transatlantică # Adevarul.ro
Discursul susținut de secretarul de stat american Marco Rubio la Conferința de Securitate de la Munchen din weekend a avut un ton mai conciliant decât intervențiile anterioare ale Washingtonului.
10:45
Un tren de pasageri cu zeci de oameni la bord a deraiat în Elveția după ce o avalanșă a lovit calea ferată # Adevarul.ro
Un tren de pasageri din Elveția a deraiat, iar poliția se teme că cei aflați la bord ar fi fost răniți, după ce o avalanșă a lovit linia ferată.
10:45
Ministerul Justiției publică listele cu procurorii eligibili și calendarul interviurilor pentru conducerea Parchetului ÎCCJ, DNA și DIICOT # Adevarul.ro
Ministerul Justiției publică luni, 16 februarie, listele cu procurorii care îndeplinesc condițiile legale pentru ocuparea funcțiilor de conducere la Parchetul Înaltei Curți de Casație și Justiție, DNA și DIICOT.
10:30
Procurorul general al SUA spune că „toate” dosarele Epstein au fost făcute publice. Lista cu cele peste 300 de nume importante care apar în documente # Adevarul.ro
Într-o scrisoare oficială către liderii Congresului american, procurorul general al SUA, Pam Bondi, a confirmat că toate dosarele legate de Jeffrey Epstein și Ghislaine Maxwell au fost făcute publice, dezvăluind peste 300 de nume de personalități politice și celebrități.
10:30
Ungurii par să se fi săturat de Viktor Orbán. Dar vântul dinspre Washington i-ar putea salva mandatul # Adevarul.ro
După 16 ani de putere neîntreruptă, premierul Ungariei, Viktor Orbán, se confruntă cu cea mai serioasă provocare electorală din cariera sa.
Acum 6 ore
10:15
Zelenski: „Sunt mai tânăr decât Putin, el nu mai are mult timp”. Președintele Ucrainei vorbește despre alegeri și rolul lui Trump # Adevarul.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat într-un interviu, la Conferința de Securitate de la München, că liderul rus Vladimir Putin se află într-o poziție dificilă și „nu mai are mult timp”.
09:45
Șefii armatelor din Germania și Marea Britanie: Europa trebuie să se pregătească de război # Adevarul.ro
La o zi după Conferința de Securitate de la München, două dintre cele mai importante voci militare ale Europei transmit un mesaj fără echivoc: urmează „alegeri dificile”, iar opinia publică trebuie pregătită pentru ele.
09:45
Polițist, cercetat disciplinar după ce a amendat un pompier voluntar care mergea să stingă un incendiu # Adevarul.ro
Un polițist din județul Galați este cercetat disciplinar după ce a amendat și lăsat fără permis un pompier voluntar care mergea să stingă un incendiu.
09:45
După ce un test rapid antidrog a indicat un rezultat „pozitiv”, primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a efectuat analize de laborator pentru a stabili oficial dacă a consumat sau nu substanțe interzise. Rezultatele probelor prelevate urmează să fie comunicate astăzi.
09:45
Chivu, abandonat și de „tatăl” său. Un mare antrenor al Italiei îi bate obrazul: „Ce deziluzie!” # Adevarul.ro
Cristian Chivu, 45 de ani, este lider în Italia, după 25 de etape scurse din totalul celor 38.
09:45
Presa controlată de Kremlin a șters informații despre controlul rus asupra unui oraș ucrainean, la cererea Ministerului Apărării # Adevarul.ro
Mai multe instituții media aflate sub controlul Kremlinului au șters știri și relatări privind presupusul control al forțelor ruse asupra orașului ucrainean Myrnohrad, după ce Ministerul Apărării al Federației Ruse a cerut anularea acestor publicații.
09:30
Adrian Porumboiu vorbește despre pornirile suicidale ale unui fost fotbalist de la Vaslui: „Îmi spunea că intră cu mașina în beton” # Adevarul.ro
Sorin Frunză (47 de ani) nu l-a uitat pe fostul său patron de la FC Vaslui.
09:15
Summitul privind Impactul Inteligenței Artificiale începe în New Delhi, cu participarea a peste 20 de lideri mondiali, inclusiv Emmanuel Macron # Adevarul.ro
Summitul privind Impactul Inteligenței Artificiale (AI) debutează luni la New Delhi, reunind peste 20 de lideri mondiali, printre care și președintele Franței, Emmanuel Macron.
09:15
A murit „regele motorinei”, partenerul „de afaceri” al fostului șef al ANAF Sorin Blejnar. Era dat în urmărire internaţională din 2015 # Adevarul.ro
„Regele motorinei”, unul dintre cei mai cunoscuţi organizatori de rețele de evaziune fiscală în domeniul produselor petroliere, proprietar din umbră al complexului Hanul Pescarilor și fugar din 2015, a murit la 56 de ani, în Ungaria.
08:45
Povestea halucinantă a familiei unui protestatar din Iran, care a fost obligată să plătească glonţul care l-a ucis. „Nu am nicio speranţă în Donald Trump” # Adevarul.ro
Familia unui protestatar ucis în urma demonstrațiilor din Iran a trăit o experiență șocantă și dureroasă: a fost nevoită să recupereze trupul bărbatului dintr-un morman de cadavre și, în plus, să plătească pentru glonțul care i-a curmat viața.
08:45
Foști recrutorii ai grupării Wagner, implicați în atacuri de sabotaj în Europa. Agenții considerați „de unică folosință”, recrutați și din online # Adevarul.ro
Recrutorii și propagandiștii care au activat anterior pentru gruparea rusă Wagner joacă acum un rol important în atacurile de sabotaj orchestrate de Rusia în Europa, avertizează oficialii serviciilor de informații din Occident.
08:45
Moscova a readus în discuție ideea unei administrații internaționale tranzitorii pentru Ucraina sub egida Organizației Națiunilor Unite, chiar înainte de reluarea discuțiilor despre încheierea războiului.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.