Ion Cristoiu: Nicușor Dan lansează politica externă pe mai multe buci
ActiveNews.ro, 16 februarie 2026 15:50
Nicușor Dan este agent francez. El nu are nicio treabă cu Donald Trump, numai că în țară este o mare presiune pe tema ”trebuie să fii cu americnaii”.
• • •
15:50
15:20
Polițist cercetat disciplinar după o situație absurdă: a amendat un pompier voluntar care se deplasa la o intervenție și nu ar fi acordat prioritate autospecialei de Poliție care mergea la același eveniment # ActiveNews.ro
Un polițist din Galați este cercetat disciplinar, după ce a amendat un pompier voluntar care se deplasa către o intervenție și nu ar fi acordat prioritate autospecialei de Poliție care mergea la același eveniment. Cazul a generat reacții la nivelul conducerii Inspectoratului de Poliție Județean Galați
14:50
Gianina Șerban despre ”performanța de Oscar” a guvernelor României: Cum să refuzi bani gratis, cum să ai cea mai mare inflație, cum să fii în topul EUROPEI la tot ce e negativ, cum să bagi o țară în recesiune? # ActiveNews.ro
Să vă spun ceva, ce nu prea o să vedeți la știri: Imaginați-vă că mergeți la bancomat, vi se oferă 1000 de lei GRATIS, și voi luați doar 500… pentru că "e complicat” să apăsați butonul de două ori.
14:10
Conferință de presă AUR: Guvernul Bolojan - 8 luni de catastrofă economică, inflație record și România în recesiune # ActiveNews.ro
Conferință de presă susținută de Petrișor Peiu, liderul senatorilor Alianța pentru Unirea Românilor, și de Bogdan Velcescu, deputat AUR, pe tema bilanțului celor opt luni de guvernare Bolojan, marcate de declin economic, inflație...
13:50
Crapă coaliția? Tensiuni în ședința de luni pe reforma administrației, PSD refuză orice tăieri de salarii și sporuri. Nicușor Dan vrea sa se implice in dezbaterile pe buget # ActiveNews.ro
A începuit noua ședință de coaliție în care urmeazî să se discute reforma administrativă propusă de premierul Ilie Bolojan și intrarea României în recesiune tehnică.
13:40
Europa dă o nouă copitănormalității și lui Dumnezeu. Așadar, să nu ne mai mirăm.
13:30
Cu ce zboară Nicușor la Washington? Doar cu ,,teleleuair”! ,Cu Țoiu pe post de mătură” sau ”Cu satelitul lui Miruță” # ActiveNews.ro
Este un adevărat festival de ironii în mnediul online pe marginea vizitei lui Nicusor Dan
13:20
Dezvăluiri-bombă despre tentativa de asasinare a lui Trump: Dovezile că toate organele au știut de atacator - și Secret Service și FBI și Poliția # ActiveNews.ro
Documente recente obținute de organizația Judicial Watch în urma unui proces bazat pe Legea Libertății Informației (FOIA) arată că autoritățile americane aveau informații despre un individ suspect înainte de tentativa de asasinare a președintelui Donald Trump.
13:20
13:10
Silvian-Emanuel Man: Libertatea de exprimare este la mila ”fect cecărilor”. Pentru cenzorii Factual - Funky Citizens, suferințele românilor din Ardeal, crimele horthyștilor și diferențele de tratament în ceea ce privește istoria contemporană sunt ”false” # ActiveNews.ro
Facebook mi-a șters prin intermediul „Factual” un clip în care explicam o problemă de fapt și una de drept legată de Legea Vexler, anume că Institutul „Elie Wiesel”, în general, nu se preocupă de liderii și executanții regimului fascist...
12:50
Trump încearcă să împuște doi iepuri la Geneva - Negocieri simultane pentru Ucraina și Iran # ActiveNews.ro
În această săptămână, Geneva se află în centrul atenției internaționale, găzduind simultan negocieri majore care vizează două dintre cele mai sensibile crize globale: războiul din Ucraina și disputa nucleară dintre Iran și Statele Unite.
12:30
Doliu în ortodoxia românească. Arhimandritul Climent Haralamb a trecut la viața veșnică la 102 ani. Trupul său va fi înhumat la Curtea de Argeș # ActiveNews.ro
Arhimandritul Climent Haralamb,, care a slujit șapte decenii la Mănăstirea Curtea de Argeș, a decedat la vârsta 102 ani, anunță Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului.
12:20
Rubio la Budapesta: SUA și Ungaria urmează să semneze un acord nuclear civil înainte de alegerile cruciale din aprilie - VIDEO # ActiveNews.ro
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, se află luni în capitala Ungariei pentru întâlniri cu prim-ministrul Viktor Orbán și guvernul său. Se preconizează semnarea unui acord de cooperare în domeniul nuclear civil.
11:40
„Recesiunea netehnică” este pur și simplu o invenție de dată recentă, lansată de Ilie Bolojan și preluată cu iresponsabilitate și de către reprezentanții coaliției aflate la guvernare, inclusiv de către Sorin Grindeanu, care astăzi...
10:50
O nouă victimă a brigăzilor Antifa: Tânăr de 23 de ani, omorât cu bestialitate de extremiștii de stânga în Lyon # ActiveNews.ro
Un tânăr francez de 23 de ani a murit după ce a fost bătut cu brutalitate în timpul unor confruntări violente izbucnite la Lyon, în apropierea unei conferințe organizate la Sciences Po Lyon.
10:20
Rácz Attila, unul dintre cei mai cunoscuți evazioniști români cu produse petroliere, a murit la 56 de ani. Era dat în urmărire internațională și se refugiase la Budapesta # ActiveNews.ro
Rácz Attila, unul dintre cei mai versați și cunoscuți organizatori ai rețelelor de evaziune fiscală din domeniul produselor petroliere, a murit. Anunțul a fost făcut chiar de fiica sa, pe rețelele de socializare.
10:10
Silvian-Emanuel Man: Libertatea de exprimare este la mila ”fect cecărilor”. Pentru ei, suferințele românilor din Ardeal, crimele horthyștilor și diferențele de tratament în ceea ce privește istoria contemporană sunt ”false” # ActiveNews.ro
Facebook mi-a șters prin intermediul „Factual” un clip în care explicam o problemă de fapt și una de drept legată de Legea Vexler, anume că Institutul „Elie Wiesel”, în general, nu se preocupă de liderii și executanții regimului fascist...
09:50
Mihai Țîrnoveanu: Atenție români! Ungaria se implică oficial în autonomia ”Ținutului Secuiesc” # ActiveNews.ro
Atenție români! Guvernul Viktor Orban se implică pentru prima dată oficial, din punct de vedere juridic, în obținerea autonomiei "ținutului secuiesc"! Este fără precedent. Ungaria intră în proces la nivelul Uniunii Europene de partea Consiliului Național Secuiesc din România.
09:40
Atenție, părinți! Un român din Italia a încercat să răpească o fetiță de un an și jumătate, chiar sub ochii părinților – VIDEO șocant # ActiveNews.ro
Un incident șocant petrecut într‑un supermarket din Bergamo a îngrozit Italia, după ce un român a încercat să răpească o fetiță de doar un an și jumătate chiar în timp ce aceasta ieșea din magazin alături de părinții ei.
09:30
Un nou scandal de corupție în Ucraina: fost ministru al Energiei, arestat în timp ce încerca să fugă din țară # ActiveNews.ro
Agenția anticorupție a Ucrainei (NABU) a anunțat duminică arestarea, în timp ce încerca să părăsească țara, a fostului ministru al energiei Gherman Galușcenko, care a demisionat anul trecut în urma unui vast scandal de corupție.
09:00
08:40
De mai bine de un an, presa internațională agită spiritele, scrie articole la comandă și face lobby intens pentru și alături de politicienii europeni, cu un accent special pe utilizarea fondurilor rusești înghețate în băncile occidentale la începutul războiului din Ucraina.
23:50
Eugen Sechilă, o altă victimă a prigoanei securiste anti-Călin Georgescu. Un om e trimis în judecată pentru că a sculptat și ridicat o Troiță într-o curte. Până unde poate merge nebunia autorităților? # ActiveNews.ro
Procurorul care a mâncat banii statului instrumentând această aiureală va da înapoi leafa mâncată cât timp a pierdut vremea ca să compună dosarul în cauză?
23:40
21:20
Somnul tehnologiei satelitare naște androgini. Luminița Arhire: TEHNOLOGIA SATELITARĂ SAU ”SĂ AIBĂ TOT OMUL SATELITUL LUI” # ActiveNews.ro
Lansarea costă în jur de 700.000 de euro și nu garantează că produsul, odată ajuns pe orbită, va funcționa. Am cerut o analiză clară a șanselor de reușită, pentru că 700.000 de euro doar ca să-l vedem cum pleacă eu nu prea semnez”
21:00
Ion Cristoiu: Nicușor se poate duce la Trump pentru că merge Mamițica Meloni și se ascunde după ea # ActiveNews.ro
Nicușor se poate duce la Trump pentru că merge Mamițica Meloni și se ascunde după ea
19:20
Cătălin Pena: Insidios, Dictatura se instala! Nicușor de la Cotroceni: Scârț, Marițo! # ActiveNews.ro
În vremea lui Ceaușescu, în 1980, apăruse în cinematografe un film cu titlul incitant „Duios, Anastasia trecea”. Când vedeai mizeria propagandistică ce se afla în spatele titlului plecai acasă regretând cei patru lei pe care îi dădusei pe bilet.
19:00
Bogdan Tiberiu Iacob: În Consiliul Păcii al lui Trump nu există statutul de ”observator” # ActiveNews.ro
Cu asta, Nicușor și-a rezolvat și imaginara vizită la Casa Albă de care vorbește de aproape un an, dar care exista doar în mintea lui: acum, chiar va ajunge acolo, fie și la pachet cu alte cîteva zeci de lideri internaționali.
18:50
Cred că nimeni nu trebuie să se grăbească să conchidă că drumul lui Nicușor la Washington pentru prima reuniune a Consiliului pentru Pace are semnificația unei recunoașteri a lui ca președinte legitim de către Administrația Trump.
17:50
În ciudaororilor dezvăluite, parțial, de documente din dosarului Epstein și careoripilează lumea întreagă, agresiunile la adresa sănătății fizice și psihice aminorilor continuă conform agendei filantropaților de la cârma planetei.
16:20
GENERAȚIA ANXIETĂȚII - Cunoscutul scriitor Cornel Constantin Ciomâzgă publică la ActiveNews: Portretul colectiv al unei generații pentru care optimismul este un lux # ActiveNews.ro
Într’o epocă în care speranța pare a fi o monedă tot mai rară, provocarea nu este doar să vorbim despre credință ca despre un ideal abstract, ci să o descoperim vie, precum a lăsat’o Hristos, palpabilă, concretă, să o regăsim într’o formulă care să răspundă frământărilor și nevoilor concrete ale tinerilor de azi.
15:10
PS Sebastian: Evanghelia care ne-a lăsat pe toți perplecși! Duminica Înfricoșătoarei Judecăți (Mt. 25, 31-46) # ActiveNews.ro
Dragii mei, Hristos Dumnezeu este atât de „material” în așteptările Sale de la noi, pentru că El S-a făcut OM, ca noi. De aceea I-a și fost încredințată Lui judecata − pentru că „este Fiul Omului”.
14:40
S-a hotărât: Nicu goes to Washington. I-a luat doar o săptămână până să se decidă - Nicușor Dan merge la Consiliul Păcii ca ”observator” # ActiveNews.ro
„Voi participa sǎptǎmâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Pǎcii la Washington, rǎspunzând invitației președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump.
13:20
ThorbjornJagland – fost prim-ministru al Norvegiei (țară pe care s-a tot străduit s-o facă membră UE); fost președinte alcomitetului Nobel (poziție din care i-a acordat Premiul Nobel pentru Pacepreședintelui american Barrack Obama, în 2009 – a fost pus sub acuzarepentru fapte de corupție în formă agravată în legătură cu relațiile lui cunotoriul Jeffrey Epstein.
04:20
Prin discursul său la Munchen, Marco Rubio a dat un pumn Europei, dar vârât într-o mănușă de catifea. Se pregătește anularea rotației premierilor din 2027.
04:00
Marco Rubio: RESTABILIȚI SUVERANITATEA NAȚIONALĂ! Concluzia Zilei: Emisarul SUA a pus bomboana pe coliva UE # ActiveNews.ro
"Sunt unii tâmpiți care cred că Rubio a reprezentat „vechea” Americă ce a venit să bată pe umăr Europa comisarilor și să șteargă „scuipatul” lui Vance.
00:30
Profesorul Horea Bădău o felicită pe fosta judecatoare Lacramioara Axinte, care a cerut în instanță detalii despre studiile lui Nicușor Dan: ”Universitatea din București nu mai poate ascunde ADEVĂRUL!” # ActiveNews.ro
Ce studii are, de fapt, președintele Nicușor Dan? Fostă judecătoare cere documente oficiale în instanță. „Avem dreptul să cunoaștem adevărul despre studiile făcute de actualul președinte al României”
00:20
Așadar, se dă publicității un RAPORT al Comisiei juridice din Camera Reprezentanților din Statele Unite. În Raportul preliminar, purtând numele „AMENINȚAREA CENZURII STRĂINE, PARTEA A II-A: CAMPANIA EUROPEI DE CENZURARE A INTERNETULUI GLOBAL ȘI CUM DĂUNEAZĂ ACEASTA LIBERTĂȚII DE EXPRIMARE
00:10
14 februarie 2026
23:30
Scrisoarea Generației Eminescu din statuia lui Ștefan cel Mare și Sfânt de la Iași - Descoperirea din ecvestra din fața Palatului Culturii. La inaugurarea ei Eminescu a recitat DOINA! # ActiveNews.ro
„Acest monument s-a ridicat în luna octombrie anul 1882 după Crist, sub domnia Majestății Sale Carol I, regele României și a Majestății Sale Regina Elisabeta, de către Națiunea Română, în memoria celui mai glorios domn al Moldovei, Ștefan cel Mare”.
22:20
Actorul ortodox Jonathan Jackson - Interviu Exclusiv Familia Ortodoxă: ”Scriptura este cea mai mare poveste de dragoste. Nu există nimic mai frumos și mai profund” # ActiveNews.ro
Le-aș spune copiilor mei să pătrundă în această taină, să pună întrebări și să înțeleagă că dragostea nu este o idee abstractă: dragostea este o persoană. Dumnezeu este dragostea. Iar această dragoste ni se descoperă cel mai profund în întruparea și jertfa lui Hristos.
22:00
Florentin Țuca: ADEVĂRUL ÎN CĂUTARE DE MINISTER: STÉPHANE LUÇON, PE URMELE „BIG BROTHER“ ÎN ROMÂNIA # ActiveNews.ro
Extrem de preocupat de libertatea expresiei și restricțiile care afectează, în ultima vreme, acest drept fundamental, Stéphane investighează maniera în care a fost implementată în România directiva cunoscută sub numele „Digital Service Act".
19:00
Șeful NATO s-a uitat în ochii unui câine ucrainean – “Și câinele mi-a vorbit și mi-a zis așa...” – Și ne mai mirăm de ce e Occidentul în criză (VIDEO) # ActiveNews.ro
În cadrul Conferinței pentruSecuritate de la München, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a relatat oîntâmplare halucinantă: discuția pe care a avut-o cu câinele Patron. Până șiZelenski a părut debusolat.
17:20
Patapievici al Germaniei, șef la OMS! Gheorghe Piperea: Unul dintre cei mai defazați și aberanți iacobini sanitari ai UE # ActiveNews.ro
Karl Lauterbach, fost ministru al sãnãtãții în guvernul federal german în timpul plandemiei, unul dintre cei mai defazați și aberanți iacobini sanitari ai UE, va fi numit șef al Organizației Mondiale a Sǎnǎtǎții, în locul lui Thedros (un etiopian acuzat de infracțiuni grave la el în țarǎ, dar impus șef de Bill Gates, ciracul lui Epstein).
17:10
Petrișor Peiu taxează sectanții lui Bolojan care vor să îngroape în nisip dezastrul recesiunii în care au aruncat România: "Ați pomenit incendiu tehnic?" # ActiveNews.ro
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, care a avertizat cu mult timp în urmă că intrăm într-o gravă criză economică, semnalează scremetul propagandiștilor sectei securist-soroșiște în a inventa cu un limbaj de tablă termeni de acoperire a dezastrului total care prevestește scufundarea României:
15:00
Toma Arnăuțoiu, un simbol al rezistenței anticomuniste și demnității românești. (14 februarie 1921 - 18 iulie 1959) - 105 ani de la naștere. A fost executat la Jilava împreună cu cei 15 membri ai grupului său, între care fratele său și 3 preoți-martiri # ActiveNews.ro
În istoria neamului românesc există figuri legendare, chipuri ale unor eroi și martiri care prin lupta și jertfa lor au contribuit la menținerea vie a conștiinței și demnității naționale. În această ilustră galerie se înscrie la loc de cinste și Toma Arnăuțoiu, un om care...
14:50
Sfântul Cuvios Auxențiu († 470) – Sfântul Auxențiu a trăit în secolul al V-lea, în timpul împăratului Teodosie cel Mic (403-450) și a fost ostaș în garda acestuia. Într-o zi a schimbat haina strălucitoare a gărzii imperiale cu haina călugărească.
14:50
91 de ani de la nașterea marelui poet român Grigore Vieru: Degeaba a venit libertatea, dacă frații nu se cunosc între ei. Basarabia este un copil înfășurat în sârmă ghimpată # ActiveNews.ro
Poetul Grigore Vieru s-a născut în familia de plugari români a lui Pavel și Eudochia Vieru, născută Didic, la 14 februarie 1935.
12:40
Rubio, portavocea lui Trump la Munchen: Discursul care va zgudui "ordinea mondială" a globaliștilor UE și ONU. ACTUALIZARE - Concluzia lui Adrian Onciu: România trebuie să aleagă nu între SUA și UE, ci între patrioți și globaliștii fără niciun Dumnezeu # ActiveNews.ro
Raportul Congresului SUA în care se face referire și la Regimul hibrid anti-democratic din România și lovitura de stat constituțională din decembrie 2024 a fost doar buzduganul. Va menționa și Rubio Cazul România în discursul său?, este întrebarea pe care și pun, deopotrivă, suveraniștii sinceri și opozanții lor feroce, noii securiști ai Sistemului.
12:00
La Cernăuți, gealații lui Zelenski au încercat să răpească un episcop și să-l trimită pe front # ActiveNews.ro
Printr-o manevră ca înfilme, ierarhul a reușit să le dejoace planul și s-a refugiat în catedrală,unde a ținut slujba, apărat de credincioși.
