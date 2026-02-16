Cuvintele pentru care Dani Coman riscă o suspendare record în fotbalul românesc. FRF i-a făcut dosar

17:40

Dinamo este extrem de aproape să obțină semnătura lui George Pușcaș. Atacantul de 29 de ani este la un pas să revină pe terenul de fotbal, după ce a rămas liber de contract ca urmare a despărțirii sale de Bodrumspor vara trecută. Dinamo este în continuare în căutare de atacant, după ce alb-roșiii nu au […]