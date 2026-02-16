Barcelona rămâne în calendarul F1 până în 2032. Decizia interesantă anunțată de organizatorii “Marelui Circ”

09:30

FCSB are mari emoţii pe final de sezon regulat. După înfrângerea suferită pe Ion Oblemenco, cu Universitatea Craiova, scor 0-1, formaţia roş-albastră nu mai este la mâna ei, cu trei etape înainte de final. Chiar dacă va câştiga toate cele trei meciuri rămase din sezonul regulat, FCSB nu este sigură de un loc în primele […]