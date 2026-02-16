Barcelona rămâne în calendarul F1 până în 2032. Decizia interesantă anunțată de organizatorii “Marelui Circ”
Antena Sport, 16 februarie 2026 18:40
Circuitul Barcelona-Catalunya va rămâne în calendarul din Formula 1 până în 2032 şi va găzdui un Mare Premiu în 2028, 2030 şi 2032, alternând cu circuitul belgian de la Spa-Francorchamps. Circuitul şi Formula One Management (FOM), organizatorii Campionatului Mondial de Formula 1, au ajuns la acest acord după luni de negocieri şi vor reînnoi un […] The post Barcelona rămâne în calendarul F1 până în 2032. Decizia interesantă anunțată de organizatorii “Marelui Circ” appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 15 minute
18:50
Louis Munteanu a avut un debut modest la DC United. El a bifat trei meciuri amicale, în care a fost folosit de două ori titular, dar nu a reuşit să înscrie încâ pentru amercani. Louis Munteanu a debutat pe 7 februarie, în fața lui Portland Timbers (0-0). Nici bine “încălzit” că a şi venit prima […] The post Louis Munteanu, luat la ţintă în America: “Lent și incapabil” appeared first on Antena Sport.
Acum 30 minute
18:40
Barcelona rămâne în calendarul F1 până în 2032. Decizia interesantă anunțată de organizatorii “Marelui Circ” # Antena Sport
Circuitul Barcelona-Catalunya va rămâne în calendarul din Formula 1 până în 2032 şi va găzdui un Mare Premiu în 2028, 2030 şi 2032, alternând cu circuitul belgian de la Spa-Francorchamps. Circuitul şi Formula One Management (FOM), organizatorii Campionatului Mondial de Formula 1, au ajuns la acest acord după luni de negocieri şi vor reînnoi un […] The post Barcelona rămâne în calendarul F1 până în 2032. Decizia interesantă anunțată de organizatorii “Marelui Circ” appeared first on Antena Sport.
18:40
Cea mai dură luptă pentru promovare: trei „giganți adormiți” se bat, dar lider e echipa din orașul cu 10% români # Antena Sport
Lupta pentru promovare în Spania e una dintre cele mai spectaculoase din Europa. După 26 de etape scurse din Segunda División, diferența dintre primul loc și poziția a noua este de doar opt puncte! La finalul celor 42 de runde, primele două echipe din Segunda vor promova direct, în timp ce următoarele patru vor juca […] The post Cea mai dură luptă pentru promovare: trei „giganți adormiți” se bat, dar lider e echipa din orașul cu 10% români appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
18:20
Emma Răducanu, învinsă în primul tur la WTA Dubai. Britanica, în cădere liberă după eșecul de la Transylvania Open # Antena Sport
Emma Răducanu a suferit luni a treia înfrângere la rând în circuitul WTA, fiind eliminată încă din primul tur și de la turneul din Dubai. Sportiva din Marea Britanie a fost învinsă după un meci de peste două ore. După ce a fost învinsă de Sorana Cîrstea în finala Transylvania Open, Emma a suferit eliminări […] The post Emma Răducanu, învinsă în primul tur la WTA Dubai. Britanica, în cădere liberă după eșecul de la Transylvania Open appeared first on Antena Sport.
18:20
Anunţul făcut de Gică Hagi legat de România pe reţelele de socializare ale FRF: “Nu va fi uşor” # Antena Sport
Un video motivaţional a surprins pe toată lumea. Într-o perioadă în care se discută tot mai intens de faptul că Gică Hagi ar urma să preia naţionala României, pe reţelele de socializare ale FRF a fost prezentat un video cu “Regele”, care are un mesaj înainte de Turcia. Ce spune Gică Hagi? Respectivul video este […] The post Anunţul făcut de Gică Hagi legat de România pe reţelele de socializare ale FRF: “Nu va fi uşor” appeared first on Antena Sport.
18:20
(P) Cum percep utilizatorii riscul în cazinourile online: opinia experților DonRo casino # Antena Sport
Nu este un secret pentru nimeni că, atunci când joacă jocuri de noroc, jucătorii își riscă banii. Dar unii sunt mai precauți, iar alții sunt dispuși să riște sume mari. Dar nu este vorba doar de mărimea fondului de joc, ci și de alți factori care influențează percepția riscului – tipul de joc, volatilitatea, RTP, […] The post (P) Cum percep utilizatorii riscul în cazinourile online: opinia experților DonRo casino appeared first on Antena Sport.
18:10
“Arbitrii să se trezească naiba o dată”. Valeriu Iftime a răbufnit după ultimele teorii ale conspirației apărute # Antena Sport
Valeriu Iftime a comentat recent ce s-a întâmplat în ultima perioadă în Liga 1, referindu-se la faza controversată de la Petrolul – FC Argeș, dar și la cea de la la UTA – FC Botoșani. Patronul echipei conduse din teren de Leo Grozavu refuză să creadă că există jocuri de culise care să o avantajeze […] The post “Arbitrii să se trezească naiba o dată”. Valeriu Iftime a răbufnit după ultimele teorii ale conspirației apărute appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
18:00
Situaţie tenisionată la FCSB după meciul cu Universitatea Craiova. Gigi Becali l-a criticat public pe Meme Stoica pentru că Ofri Arad a fost adus la FCSB, dar nu este pregătit fizic. Supărarea lui Gigi Becali a plecat de la faptul că Baba Alhassan a avut o evoluţie slabă pe Oblemenco. Declaraţia lui Becali nu a […] The post Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă! appeared first on Antena Sport.
17:50
Sorin Cârțu a spus care este marea sa dorință, după victoria cu FCSB: „Și ei și-ar dori să luăm noi campionatul” # Antena Sport
Universitatea Craiova a răpus FCSB-ul în Bănie, la doar câteva zile după ce a eliminat formația antrenată de Elias Charalambous din Cupa României. Oltenii au prins curaj și speră să cucerească în cele din urmă titlul. Sorin Cârțu a vorbit despre victoria de pe ”Oblemenco” și a recunoscut că una dintre marile sale dorințe este […] The post Sorin Cârțu a spus care este marea sa dorință, după victoria cu FCSB: „Și ei și-ar dori să luăm noi campionatul” appeared first on Antena Sport.
17:40
Dinamo, acord de principiu cu George Pușcaș. Ultimele detalii despre transferul pregătit de alb-roșii # Antena Sport
Dinamo este extrem de aproape să obțină semnătura lui George Pușcaș. Atacantul de 29 de ani este la un pas să revină pe terenul de fotbal, după ce a rămas liber de contract ca urmare a despărțirii sale de Bodrumspor vara trecută. Dinamo este în continuare în căutare de atacant, după ce alb-roșiii nu au […] The post Dinamo, acord de principiu cu George Pușcaș. Ultimele detalii despre transferul pregătit de alb-roșii appeared first on Antena Sport.
17:20
Cuvintele pentru care Dani Coman riscă o suspendare record în fotbalul românesc. FRF i-a făcut dosar # Antena Sport
Chiar dacă FC Argeş a pierdut cu Petrolul în urma unei erori de arbitraj, cu 2-1, FRF crede că reacţia lui Dani Coman a fost una care trebuie taxată. Ce a declarat oficialul argeşean? La finalul partidei, supărat de eroarea centralui Radu Petrescu, Dani Coman a făcut o afirmaţie şocantă. „Își bat joc de noi […] The post Cuvintele pentru care Dani Coman riscă o suspendare record în fotbalul românesc. FRF i-a făcut dosar appeared first on Antena Sport.
17:10
David Popovici, prima reacție după ce a fost desemnat cel mai bun sportiv din Balcani în 2025: „O mare onoare” # Antena Sport
Anul 2025 a fost unul de excepție pentru David Popovici, care a cucerit titlul mondial la probele de 100 și 200 metri liber la Singapore. De asemenea, sportivul român a cucerit două medalii de aur (100 m liber, 200 m liber) şi una de bronz (50 m liber), la Campionatele Europene Under-23 de la Samorin […] The post David Popovici, prima reacție după ce a fost desemnat cel mai bun sportiv din Balcani în 2025: „O mare onoare” appeared first on Antena Sport.
17:10
Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update. 1. Reveniri la FCSB Mihai Stoica a anunţat că Tănase şi Thiam vor reveni la meciul cu Metaloglobus, după ce vor petrece câteva zile la “vraciul” Marijana, la Belgrad. Ambii jucători s-au accidentat la meciul de Cupă cu Craiova. 2. Dinamo forţează […] The post Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 16 februarie appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
17:00
David Popovici e uriaş! A fost declarat cel mai bun sportiv din Balcani, în 2025. Ce nume mari a învins # Antena Sport
David Popovici, dublu campion mondial la Singapore, anul trecut, a fost desemnat cel mai bun sportiv din Balcani în 2025, la cea de-a 52-a ediţie a anchetei organizate de agenţia bulgară de ştiri BTA. Popovici a învins nume mari din sportul mondial, precum baschetbaliştii Nikola Jokic (Serbia) şi Giannis Antetokounmpo (Grecia). David Popovici, cel mai […] The post David Popovici e uriaş! A fost declarat cel mai bun sportiv din Balcani, în 2025. Ce nume mari a învins appeared first on Antena Sport.
16:50
Președintele lui Inter ripostează în scandalul apărut după Inter – Juventus 3-2: “Să vă aduc aminte ceva” # Antena Sport
Giuseppe Marotta, președintele lui Inter, a vorbit în cadrul unei Adunări Generale a Ligii de Fotbal din Italia despre tot scandalul iscat după derby-ul echipei sale cu Juventus. Conducătorul “nerazzurrilor” a ținut să îi ia apărarea lui Alessandro Bastoni, jucătorul acuzat că a simulat pentru a-i provoca eliminarea lui Pierre Kalulu, după care a adus […] The post Președintele lui Inter ripostează în scandalul apărut după Inter – Juventus 3-2: “Să vă aduc aminte ceva” appeared first on Antena Sport.
16:50
Conducerea Csikszereda a reacționat, după a 7-a amendă primită din partea FRF: „Un război deschis” # Antena Sport
Cei de la Csikszereda au viață grea cu Federația Română de Fotbal, după ce au primit o a doua sancțiune în ultima lună. Comisia de Disciplină a sancționat clubul nou promovat pentru afișarea simbolurilor Ținutului Secuiesc și din cauza scandărilor xenofobe la meciurile din Liga 1. Oficialii formației care se află la primul sezon pe […] The post Conducerea Csikszereda a reacționat, după a 7-a amendă primită din partea FRF: „Un război deschis” appeared first on Antena Sport.
16:50
Aleix Garcia este foarte aproape de un transfer important în carieră. Barcelona şi Real Madrid ar fi interesate de el, iar mutarea ar urma să se facă din vară. Aleix Garcia a evoluat pentru o scurtă perioadă şi la Dinamă, în 2020, atunci când Cosmin Contra era antrenor în Ştefan cel Mare. El a evoluat […] The post Fostul jucător de la Dinamo, transfer la Barcelona sau Real Madrid! appeared first on Antena Sport.
16:30
LPF a anunțat programul rundei a 29-a din Liga 1! Când au fost programate meciurile celor de la FCSB și CFR Cluj # Antena Sport
Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat programul etapei cu numărul 29 din Liga 1, iar în această rundă vom avea parte de dueluri importante în ceea ce privește lupta la play-off. FCSB va da piept cu UTA, CFR Cluj o va înfrunta pe Farul Constanța în deplasare, în timp ce Dinamo București va sta în […] The post LPF a anunțat programul rundei a 29-a din Liga 1! Când au fost programate meciurile celor de la FCSB și CFR Cluj appeared first on Antena Sport.
16:30
Meme Stoica, replică la Adrian Porumboiu după ce l-a făcut “paharnic”: “E un om de 75 de ani, am respect pentru senectute” # Antena Sport
Adrian Porumboiu a analizat faza în care Luca Băsceanu a jucat mingea cu umărul, în Craiova – FCSB 2-2, şi a dat un verdict categoric: golul a fost unul valabil! Analiza lui Porumboiu nu i-a convenit lui Meme Stoica. “Nu am încredere în judecata unora care ar putea, nu mă refer la ceva anume, ar […] The post Meme Stoica, replică la Adrian Porumboiu după ce l-a făcut “paharnic”: “E un om de 75 de ani, am respect pentru senectute” appeared first on Antena Sport.
16:00
FC Argeş îşi caută dreptatea în instanţă, după golul anulat de Radu Petrescu: “O să fie o premieră” # Antena Sport
FC Argeş a anunţat că va merge în instanţă, dacă va rata calificarea în play-off, după golul anulat de Radu Petrescu în meciul cu Petrolul Ploieşti. În minutul 85, Sierra a reluat cu capul din centrarea lui Micovschi, dar arbitrul a fluierat înainte ca mingea să intre în poartă. Daniel Stanciu, membru în staff-ul administrativ […] The post FC Argeş îşi caută dreptatea în instanţă, după golul anulat de Radu Petrescu: “O să fie o premieră” appeared first on Antena Sport.
15:30
Cristi Chivu, comparat cu Jose Mourinho după sezonul avut cu Inter: “Se vede că l-a avut antrenor” # Antena Sport
Cristi Chivu a fost comparat în Italia cu Jose Mourinho, după sezonul avut cu Inter. Massimo Moratti, fostul patron al nerazzurrilor, ajuns la vârsta de 80 de ani, l-a lăudat pe antrenorul român. Massimo Moratti a declarat că Cristi Chivu a preluat unele lucruri de la fostul său antrenor, Jose Mourinho, alături de care a […] The post Cristi Chivu, comparat cu Jose Mourinho după sezonul avut cu Inter: “Se vede că l-a avut antrenor” appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
15:00
“Cea mai mare ruşine din istorie”. Gigi Mustaţă i-a taxat pe jucătorii FCSB-ului, după eşecul cu Universitatea Craiova # Antena Sport
Gigi Mustaţă a avut o reacţie categorică, după ce Universitatea Craiova a învins-o pe FCSB cu scorul de 1-0, în etapa a 27-a din Liga 1. Liderul galeriei roş-albastre a declarat că pentru campioană ar fi o ruşine istorică să rateze play-off-ul, în acest sezon. Gigi Mustaţă i-a taxat pe jucătorii campioanei şi le-a reproşat […] The post “Cea mai mare ruşine din istorie”. Gigi Mustaţă i-a taxat pe jucătorii FCSB-ului, după eşecul cu Universitatea Craiova appeared first on Antena Sport.
14:50
Haos în Liga Campionilor Africii, unde Reghecampf s-a calificat în sferturi: un jucător, rănit de „proiectilele” din tribune # Antena Sport
Scene violente au avut loc la Cairo, în Egipt, într-un meci decisiv pentru calificarea în sferturile Ligii Campionilor Africii, acolo unde a ajuns și Laurențiu Reghecampf, cu Al-Hilal Omdurman. Duminică, supercampioana Africii, Al Ahly, a primit-o pe FAR Rabat, din Maroc, în grupa B. Oaspeții au avut de înfruntat o atmosferă extrem de ostilă pe […] The post Haos în Liga Campionilor Africii, unde Reghecampf s-a calificat în sferturi: un jucător, rănit de „proiectilele” din tribune appeared first on Antena Sport.
14:20
Rezultat uriaş pentru România la bob, la Jocurile Olimpice. Clasare excelentă la jumătatea concursului # Antena Sport
Mihai Cristian Tentea şi George Iordache ocupă locul al cincilea în proba de bob-2 masculin, la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, după primele două manşe desfăşurate luni. Tentea şi Iordache erau pe locul al zecelea după prima manşă, dar au reuşit o manşă secundă de excepţie, cu al treilea timp, şi acum se […] The post Rezultat uriaş pentru România la bob, la Jocurile Olimpice. Clasare excelentă la jumătatea concursului appeared first on Antena Sport.
14:20
Al Nassr – Arkadag LIVE VIDEO (miercuri, 20:15). Echipa lui Cristiano Ronaldo luptă pentru sferturi. Programul complet # Antena Sport
Meciurile din optimile de finală ale Ligii Campionilor Asiei 2 continuă în AntenaPLAY. Capul de afiş al acestei săptămâni este meciul dintre Al Nassr şi Arkadag, formaţie din Turkmenistan. Echipa lui Cristiano Ronaldo vine acasă după ce a câştigat cu 1-0 meciul tur, din deplasare. Unicul gol al celor de la Al Nassr a fost […] The post Al Nassr – Arkadag LIVE VIDEO (miercuri, 20:15). Echipa lui Cristiano Ronaldo luptă pentru sferturi. Programul complet appeared first on Antena Sport.
14:10
Dinamo forţează transferul lui George Puşcaş. “Câinii” au reluat negocierile cu atacantul român # Antena Sport
Dinamo forţează transferul lui George Puşcaş (29 de ani). “Câinii” au reluat negocierile cu atacantul român, dorit de Zeljko Kopic sub comanda sa. George Puşcaş a fost pe lista de transferuri a lui Dinamo încă de la începutul perioadei de mercato din această iarnă. Fereastra de transferuri s-a încheiat în Liga 1, însă echipele mai […] The post Dinamo forţează transferul lui George Puşcaş. “Câinii” au reluat negocierile cu atacantul român appeared first on Antena Sport.
14:00
Kylian Mbappe, în lotul lui Real Madrid pentru meciul cu Benfica lui Jose Mourinho. Veste bună pentru “galactici” # Antena Sport
Starul francez Kylian Mbappe s-a recuperat după problemele la genunchiul stâng care l-au făcut să rateze meciul de campionat cu Real Sociedad (scor 4-1), disputat în weekend, fiind inclus în lotul lui Real Madrid pentru prima manşă a play-off-ului pentru optimile de finală ale Ligii Campionilor la fotbal, care va avea loc marţi seara în […] The post Kylian Mbappe, în lotul lui Real Madrid pentru meciul cu Benfica lui Jose Mourinho. Veste bună pentru “galactici” appeared first on Antena Sport.
13:30
Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 la Dubai! Victorie în 2 seturi pentru româncă # Antena Sport
Sorana Cîrstea, locul 32 mondial, s-a calificat, luni, în turul doi la turneul WTA 1000 de la Dubai, cu premii totale de peste 4 milioane de dolari. Cîrstea a trecut în runda inaugurală de belarusa Aliaksandra Sasnovich, locul 113 mondial, scor 6-3, 7-6 (6). Meciul a durat o oră şi 47 de minute Sorana Cîrstea […] The post Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 la Dubai! Victorie în 2 seturi pentru româncă appeared first on Antena Sport.
13:30
Andrei Raţiu, propus de spanioli la Real Madrid după victoria fabuloasă cu Atletico Madrid: “Nu au un fundaş ca el” # Antena Sport
Andrei Raţiu (27 de ani) a fost propus la Real Madrid, după ce a fost protagonist în victoria fabuloasă obţinută de Rayo Vallecano cu Atletico Madrid, scor 3-0. Un jurnalist spaniol a avut doar cuvinte de laudă la adresa fundaşului naţionalei României. Andrei Raţiu a oferit un assist în succesul uriaş obţinut de echipa sa […] The post Andrei Raţiu, propus de spanioli la Real Madrid după victoria fabuloasă cu Atletico Madrid: “Nu au un fundaş ca el” appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
13:00
Starul echipei Los Angeles Lakers, LeBron James, a lăsat să planeze dubiile în privinţa continuităţii sale în liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), afirmând că nu are deocamdată o idee clară în privinţa planurilor sale pentru sezonul următor, informează EFE. “Când voi şti sigur, vă voi anunţa. Habar n-am, vreau doar să profit de viaţă”, […] The post LeBron James, anunţ despre viitorul său în NBA: “Vreau doar să profit de viaţă” appeared first on Antena Sport.
13:00
Mihai Stoica a anunţat două reveniri la FCSB, după eşecul cu Universitatea Craiova: “Merg la tratament” # Antena Sport
Mihai Stoica a anunţat două reveniri la FCSB, după eşecul din derby-ul cu Universitatea Craiova. Campioana a pierdut cu scorul de 0-1 duelul din Bănie, din etapa a 27-a din Liga 1. La o zi după meci, Mihai Stoica a oferit detalii despre accidentările suferite de Florin Tănase (31 de ani) şi Mamadou Thiam (30 […] The post Mihai Stoica a anunţat două reveniri la FCSB, după eşecul cu Universitatea Craiova: “Merg la tratament” appeared first on Antena Sport.
12:50
Afacerea de sute de milioane de euro care a dus-o la “disperare” pe fiica lui Ion Ţiriac: “Gata, îmi ajunge!” # Antena Sport
Ion Ţiriac (86 de ani) a dezvăluit care a fost afacerea care a dus-o la “disperare” pe fiica lui, Ioana (28 de ani). Miliardarul român a povestit că tânăra nu a vrut să renunţe la turneul de la Madrid. Ion Ţiriac a preluat licenţa turneului de 1000 de puncte de la Madrid în anul 2009. […] The post Afacerea de sute de milioane de euro care a dus-o la “disperare” pe fiica lui Ion Ţiriac: “Gata, îmi ajunge!” appeared first on Antena Sport.
12:50
Hermannstadt – CFR Cluj LIVE TEXT (17:00). Echipa lui Daniel Pancu poate urca pe loc de play-off. Echipele probabile # Antena Sport
Meciul dintre Hermannstadt şi CFR Cluj, din etapa cu numărul 27 din Liga 1, va începe de la ora 17:00 şi va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia Antena Sport. Meciul este extrem de important pentru formaţia din Gruia, care poate urca pe loc de play-off. CFR Cluj poate profita […] The post Hermannstadt – CFR Cluj LIVE TEXT (17:00). Echipa lui Daniel Pancu poate urca pe loc de play-off. Echipele probabile appeared first on Antena Sport.
12:20
Jucătorul ameninţat cu moartea după Inter – Juventus 3-2 l-a sunat pe Cristi Chivu. Decizia luată # Antena Sport
Alessandro Bastoni (26 de ani) a primit ameninţări cu moartea, după ce Inter a învins-o pe Juventus cu 3-2, în ultima etapă de Serie A. Fundaşul nerazzurrilor a fost în prim-plan după derby, ca urmare a fazei controversate în care a fost implicat. Concret, în minutul 42 al partidei, Pierre Kalulu a văzut al doilea […] The post Jucătorul ameninţat cu moartea după Inter – Juventus 3-2 l-a sunat pe Cristi Chivu. Decizia luată appeared first on Antena Sport.
11:40
Dinamo – Unirea Slobozia LIVE TEXT (20:00). “Câinii” lui Zeljko Kopic, duel cu Claudiu Niculescu. Echipele probabile # Antena Sport
Dinamo – Unirea Slobozia, duelul care încheie etapa a 27-a din Liga 1, se va disputa azi, de la ora 20:00, şi va fi în format live text, pe as.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Cu o victorie, Dinamo îşi poate consolida poziţia secundă şi se poate distanţa faţă de rivala Rapid, care în această etapă […] The post Dinamo – Unirea Slobozia LIVE TEXT (20:00). “Câinii” lui Zeljko Kopic, duel cu Claudiu Niculescu. Echipele probabile appeared first on Antena Sport.
11:40
Gabriela Ruse, out de la WTA 1000 Dubai! Românca a fost eliminată încă din primul tur # Antena Sport
Gabriela Ruse a fost învinsă de americanca Emma Navarro, cu 6-4, 7-5, luni, în prima rundă a turneului WTA 1.000 de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 4.088.211 dolari. Ruse (28 ani, 80 WTA), venită din calificări, s-a înclinat după o oră şi 47 de minute în faţa americancei, cap de […] The post Gabriela Ruse, out de la WTA 1000 Dubai! Românca a fost eliminată încă din primul tur appeared first on Antena Sport.
11:40
“Treziți-vă, băi, oameni buni”. Valeriu Iftime, discurs dur după ultimele controverse din Liga 1: “Nu mă interesează FCSB” # Antena Sport
Valeriu Iftime a avut un discurs dur, după ultimele controverse privind arbitrajul din Liga 1. Patronul de la Botoşani cere ca CCA să intervină şi să fie publicate discuţiile dintre “central” şi cei din camera VAR. Privind şansele la play-off ale echipei sale, Valeriu Iftime a avut o reacţie categorică. Acesta a subliniat că nu […] The post “Treziți-vă, băi, oameni buni”. Valeriu Iftime, discurs dur după ultimele controverse din Liga 1: “Nu mă interesează FCSB” appeared first on Antena Sport.
11:20
Nici Fabio Capello nu îl iartă pe Cristi Chivu, după controversa din Derby d’Italia: “M-a dezamăgit profund” # Antena Sport
Cristi Chivu şi-a atras mai multe critici după meciul dintre Inter şi Juventus, câştigat de nerazzurri cu 3-2. Meciul a fost marcat de controverse, după ce Kalulu a fost eliminat în minutul 42, după ce a văzut al doilea cartonaş galben. El a lăsat-o pe Juventus în 10 oameni, după simularea lui Bastoni. Antrenorul român […] The post Nici Fabio Capello nu îl iartă pe Cristi Chivu, după controversa din Derby d’Italia: “M-a dezamăgit profund” appeared first on Antena Sport.
11:20
Cele două staruri pe care Vinicius le-a “transferat” la Real Madrid: “Le scriam în fiecare vară. Vreau să joc cu cei mai buni” # Antena Sport
Vinicius (25 de ani) a dezvăluit care au fost cele două staruri pe care le-a dorit la Real Madrid. Starul brazilian a povestit că voia să joace alături de Kylian Mbappe (27 de ani) şi Jude Bellingham (22 de ani). Vinicius a declarat că în fiecare vară îi scria lui Kylian Mbappe, pentru a încerca […] The post Cele două staruri pe care Vinicius le-a “transferat” la Real Madrid: “Le scriam în fiecare vară. Vreau să joc cu cei mai buni” appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
11:00
Gigi Becali, convins că Gică Hagi o va ajuta pe FCSB să intre în play-off: “Şi-a revenit” # Antena Sport
Gigi Becali s-a declarat convins de faptul că echipa lui Gică Hagi o va ajuta pe FCSB să se califice în play-off. Patronul campioanei a declarat că Farul le va încurca pe echipele cu care roş-albaştrii se luptă pentru Top 6. După eşecul cu Universitatea Craiova, scor 0-1, din etapa a 27-a din Liga 1, […] The post Gigi Becali, convins că Gică Hagi o va ajuta pe FCSB să intre în play-off: “Şi-a revenit” appeared first on Antena Sport.
10:30
Neluţu Varga, anunţ despre viitorul lui Ciprian Deac la CFR Cluj, în ziua în care mijlocaşul împlineşte 40 de ani # Antena Sport
Neluţu Varga a oferit declaraţii despre viitorul lui Ciprian Deac la CFR Cluj, în ziua în care acesta împlineşte vârsta de 40 de ani. Patronul clujenilor şi-a exprimat dorinţa ca mijlocaşul să continue alături de echipa din Gruia şi după ce îi va expira contractul, în vară. Varga speră să-l convingă pe Deac să accepte […] The post Neluţu Varga, anunţ despre viitorul lui Ciprian Deac la CFR Cluj, în ziua în care mijlocaşul împlineşte 40 de ani appeared first on Antena Sport.
10:20
Răzvan Lucescu, mândru de jucătorii lui PAOK, după remiza cu AEK! A numit momentul care a schimbat partida: “Psihologic” # Antena Sport
PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu, a remizat duminică seară, pe teren propriu, cu AEK Atena, scor 0-0. Formaţia antrenorului român a avut o şansă uriaşă în debutul partidei. În minutul 12, Giakoumakis a ratat o lovitură de la 11 metri. Până la final, nicio echipă nu a reuşit să înscrie, iar duelul contra […] The post Răzvan Lucescu, mândru de jucătorii lui PAOK, după remiza cu AEK! A numit momentul care a schimbat partida: “Psihologic” appeared first on Antena Sport.
10:00
Mihai Stoica a dat replica, după atacul lui Gigi Becali: “Asta s-a întâmplat, din nefericire” # Antena Sport
Mihai Stoica a dat replica, după declaraţiile oferite de Gigi Becali, la finalul derby-ului pierdut de FCSB cu Universitatea Craiova, scor 0-1. Patronul campioanei a declarat că MM “s-a înşelat” în privinţa lui Ofri Arad (27 de ani). Becali a transmis că îşi dorea să-l vadă cât mai repede pe teren pe mijlocaşul israelian transferat […] The post Mihai Stoica a dat replica, după atacul lui Gigi Becali: “Asta s-a întâmplat, din nefericire” appeared first on Antena Sport.
09:40
Neymar s-a întors! Primul meci al brazilianului după operaţia la genunchi din decembrie # Antena Sport
Operat la genunchiul stâng în decembrie, Neymar a revenit pe teren cu Santos, duminică, în victoria categorică împotriva echipei Velo Clube (6-0) în campionatul paulista. Atacantul în vârstă de 34 de ani a intrat pe teren în repriza a doua a meciului împotriva echipei Velo Clube, din campionatul „paulista”, care s-a încheiat cu o victorie […] The post Neymar s-a întors! Primul meci al brazilianului după operaţia la genunchi din decembrie appeared first on Antena Sport.
09:30
FCSB “tremură” pentru play-off! Ce şanse are campioana en-titre de a prinde un loc în Top 6 # Antena Sport
FCSB are mari emoţii pe final de sezon regulat. După înfrângerea suferită pe Ion Oblemenco, cu Universitatea Craiova, scor 0-1, formaţia roş-albastră nu mai este la mâna ei, cu trei etape înainte de final. Chiar dacă va câştiga toate cele trei meciuri rămase din sezonul regulat, FCSB nu este sigură de un loc în primele […] The post FCSB “tremură” pentru play-off! Ce şanse are campioana en-titre de a prinde un loc în Top 6 appeared first on Antena Sport.
09:30
După primele trei zile de teste de la Bahrain și înaintea altor trei zile, dintre 18 și 20 februarie, putem trage o concluzie. Anume, că va fi un sezon foarte interesant. Nu știm dacă va fi unul viu disputat, sau unul cu o singură echipă dominantă, dar sigur nu va semăna cu precedentul în privința […] The post Ce au arătat echipele mari în Bahrain. Analiza lui Adrian Georgescu appeared first on Antena Sport.
09:20
“Nu există echipă în România cu aşa ceva”. Ilie Dumitrescu a lăudat doi jucători ai Universităţii Craiova, după victoria cu FCSB # Antena Sport
Ilie Dumitrescu a tras concluziile, după ce Universitatea Craiova a învins-o pe FCSB, scor 1-0, în etapa a 27-a din Liga 1. Unicul gol al derby-ului din Bănie a fost marcat de Assas Al Hamlawi, în minutul 23. După meci, Ilie Dumitrescu a lăudat campania de transferuri avută de Universitatea Craiova în vară. În special, […] The post “Nu există echipă în România cu aşa ceva”. Ilie Dumitrescu a lăudat doi jucători ai Universităţii Craiova, după victoria cu FCSB appeared first on Antena Sport.
09:10
Gestul făcut de Sorin Cârţu când l-a văzut pe Mihai Stoica, după Universitatea Craiova – FCSB: “E prietenul meu” # Antena Sport
Sorin Cârţu s-a întâlnit cu Mihai Stoica, după ce Universitatea Craiova a învins-o pe FCSB cu scorul de 1-0, în etapa a 27-a din Liga 1. Unicul gol al partidei a fost marcat de Assad Al Hamlawi, în minutul 23. După meci, Sorin Cârţu s-a oprit la zona mixtă pentru a oferi un interviu. Pe […] The post Gestul făcut de Sorin Cârţu când l-a văzut pe Mihai Stoica, după Universitatea Craiova – FCSB: “E prietenul meu” appeared first on Antena Sport.
08:50
Un titular de la FCSB, “distrus” de Basarab Panduru după eşecul cu Universitatea Craiova: “De ce plângi?” # Antena Sport
Basarab Panduru l-a criticat pe Daniel Bîrligea, după ce Universitatea Craiova a învins-o cu 1-0 pe FCSB, în etapa a 27-a din Liga 1. Fostul internaţional nu s-a abţinut, după ce a văzut ce a făcut atacantul campioanei, la finalul duelului din Bănie. Concret, Daniel Bîrligea a ieşit de pe teren, s-a aşezat pe banca […] The post Un titular de la FCSB, “distrus” de Basarab Panduru după eşecul cu Universitatea Craiova: “De ce plângi?” appeared first on Antena Sport.
08:40
Mihai Stoica a dat verdictul după Universitatea Craiova – FCSB 1-0: “Trebuie să ne rugăm” # Antena Sport
Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, a reacţionat după înfrângerea suferită de echipa sa pe Ion Oblemenco, în meciul cu Universitatea Craiova, scor 0-1. Formaţia roş-albastră este la două puncte de play-off, cu trei etape înainte de final, iar lucrurile sunt complcate. FCSB are nevoie de trei victorii, dar şi […] The post Mihai Stoica a dat verdictul după Universitatea Craiova – FCSB 1-0: “Trebuie să ne rugăm” appeared first on Antena Sport.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.