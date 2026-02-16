British Museum a eliminat cuvântul „Palestina” din unele expoziții. Cum motivează instituția decizia

12:50

Fostul ministru de Finanțe Adrian Câciu a declarat, luni la Digi24, că România se confruntă cu întârzieri majore în accesarea fondurilor din PNRR, lucru care pune presiune pe bugetul național. „Ieri a fost 15 februarie și s-au îndeplinit două luni de la cererea de plată numărul 4. Nu avem niciun răspuns astăzi de la Comisia Europeană, că cererea de plată numărul 4 de 2,3 miliarde euro ar fi validă”, a spus deputatul PSD. În schimb, vicepremierul Oana Gheorghiu a afirmat, tot la Digi24, că doar 231 de milioane euro sunt în risc din cauza pensiilor speciale, iar restul cererilor de plată din PNRR sunt în curs.