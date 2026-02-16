Înotătorul David Popovici, ales cel mai bun sportiv din Balcani în 2025: „Este o mare onoare”

17:30

Criza apei potabile din Argeș a provocat un schimb tensionat de replici în plenul Camerei Deputaților, la „Ora Guvernului”, unde ministrul Energiei, Bogdan Ivan, și deputatul USR Radu Mihaiu s-au acuzat reciproc de politizare și lipsă de responsabilitate. „Puneți-vă cizmele și mergeți la Vidraru”, i-a transmis deputatul USR ministrului, acuzând autoritățile că peste 37.000 de oameni nu au apă potabilă de mai bine de trei luni și că nu există un termen clar pentru rezolvarea situației. În replică, ministrul a susținut că lucrările la barajul Vidraru au fost necesare și coordonate pentru a preveni probleme majore în sistem.